Победят США — проиграет Россия. Почему мы не можем отсидеться | Игорь Шишкин и Руслан Сафаров
Записаться на конференцию "Феномен советского человека": https://delib.ru/meetings/1708
Игорь Шишкин и Руслан Сафаров разбирают главный вопрос: как война США и Израиля против Ирана влияет на Россию и почему позиция «это не наша война» может оказаться стратегической ошибкой. В разговоре — три популярных сценария в медиа, риски победы США для энергетического рынка и роли доллара, возможный передел Евразии и давление на регионы, важные для России. Отдельно обсуждается фактор БРИКС, коридор «Север–Юг», зависимость от нефти и газа, а также дилемма Трампа и неопределённость американской политики. Финальный вывод — исход конфликта напрямую влияет на экономику, безопасность и геополитическое положение России.
Boosty: https://boosty.to/den_club
Мы в других соцсетях
Telegram https: https://t.me/knijnij_den
VK https://vk.com/knizhnyjden
Дзен https://dzen.ru/knijnij_den
Сайт издательства "Тион" https://idtion.ru/
Книжный магазин "День" https://den-magazin.ru/utm/87
Встречи с авторами: https://delib.ru/meetings
00:00 — ввод: война США–Израиль–Иран и главный вопрос для России
00:31 — три позиции в медиа: “не наша война”, “спасти Трампа”, “поражение Ирана”
02:50 — почему важно обсуждать именно влияние на Россию
03:19 — вставка-промо форума
04:03 — разбор тезиса “не наша война”: формально vs реально
05:32 — что будет при победе США: риски для регионов РФ
06:55 — Венесуэла как пример энергетической борьбы
07:26 — Иран как газовый гигант и стратегический узел
08:50 — почему Россия не может “отстраниться”
09:23 — сценарий: смена власти в Иране
10:22 — Иран как “государство-мост”
11:28 — Центральная Азия, ресурсы и геополитика
12:08 — исламский фактор как инструмент давления
13:06 — Каспий и военные риски
14:11 — Трамп vs демократы: есть ли разница
16:01 — главный тезис: США не должны победить
16:39 — о чём на самом деле война: нефть и газ
17:32 — петродоллар и расчёты вне доллара
18:27 — БРИКС и борьба за новую систему
20:14 — идея альтернативной валюты
21:16 — страх элит: куда уходить из доллара
23:29 — нефть, санкции и временная выгода РФ
24:31 — риск контроля рынка США
26:04 — зависимость России от нефтяной ренты
27:52 — стратегия США: ресурсы и экспансия
28:53 — итог: риски поражения Ирана для РФ
30:24 — может ли Иран выстоять без помощи
31:24 — экономическое истощение и кризис
32:26 — сценарий “раненого зверя”
33:49 — Трамп в ловушке
35:09 — риск распада Ирана
36:02 — экономические возможности для РФ
37:30 — коридор Север–Юг и рост рынков
39:21 — пример Китая и индустриального рывка
39:49 — итог: это не формально, но фактически “наша война”
40:16 — фактор Китая и возможный альянс
41:45 — вывод: без поддержки Ирану не выстоять
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В беседе рассматривается не столько сама война США и Израиля против Ирана, сколько ее значение для России. - Обсуждаются три распространенные позиции: - «Это не наша война» — можно дистанцироваться и наблюдать со стороны. - «Нужно спасать Трампа» — его поражение усилит глобалистов-демократов. - «Поражение Ирана ударит по России» — США получат контроль над важнейшими энергетическими и геополитическими узлами. - Главная мысль лекции: России невыгодно поражение Ирана, потому что это создает прямые риски для ее безопасности, экономики и международного положения. - Иран представлен как ключевое “государство-мост”: - для коридора Север—Юг, - для выхода России к Индийскому океану и рынкам Южной Азии, - для баланса сил на Кавказе, в Каспии и Центральной Азии. - В случае победы США: - усиливается их контроль над нефтегазовым рынком, - возрастает давление на БРИКС, ШОС и альтернативные доллару механизмы, - открывается путь к усилению американского влияния в Закавказье, Каспийском регионе и Центральной Азии. - Отдельно подчеркивается, что вопрос не только в нефти: Иран важен еще и как газовая держава, а также как важное звено евразийской логистики. - Автор позиции считает, что Трамп не является для России гарантией улучшения, поскольку его политика также была антироссийской и силовой. - Если Иран сумеет выстоять, у России появляются: - новые логистические возможности, - расширение торговли, - шанс укрепить евразийские проекты, - дополнительные перспективы для промышленности и экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью. - При этом подчеркивается: без внешней поддержки Ирану будет крайне трудно долго держаться, особенно с учетом военного, экономического и экологического давления. - Делается вывод о необходимости политической воли: формально конфликт может быть «не наш», но по последствиям — он непосредственно затрагивает судьбу России.
Подробный выводВ этом видео проводится довольно цельная и прагматичная линия: в мировой политике опасно путать формальную непричастность с реальной незаинтересованностью. На бумаге можно сказать: Россия не является стороной конфликта. Но геополитика устроена как система сообщающихся сосудов — если в одном узле ломается опора, давление перераспределяется по всей конструкции. Именно так в лекции рассматривается Иран: не как изолированная страна, а как узел связности Евразии.
1. Почему идея «отсидеться» выглядит соблазнительно, но оказывается ложнойПозиция «это не наша война» психологически понятна. Она напоминает бытовую логику: если пожар в соседнем доме, можно закрыть окно и надеяться, что дым не дойдет. Но геополитика чаще работает иначе: если горит соседний дом в плотной застройке, вопрос уже не в морали, а в том, насколько быстро загорится твоя крыша. В данной лекции это раскрывается через три зоны риска для России: - Южный Кавказ - Каспий - Центральная Азия То есть речь идет не об абстрактной мировой драме, а о пространствах, которые для России являются либо приграничными, либо стратегически близкими. Поэтому тезис об «отсидеться» критикуется не из идеологии, а из логики последствий.
2. Иран как геополитический мост, а не просто союзникОдин из самых сильных моментов беседы — представление Ирана как “государства-моста”. Это важная мысль. Иногда страны воспринимают через слишком узкий образ: нефть, ислам, санкции, Ближний Восток. Но реальная ценность государства часто не в его ярлыке, а в его положении в системе маршрутов, рынков и силовых балансов. Иран в этой логике — это: - выход к Индийскому океану, - часть транспортного коридора Север—Юг, - связка между Россией, Южной Азией, Ближним Востоком и Каспием, - барьер против одностороннего проникновения США в глубину Евразии. Это похоже на роль крупного маршрутизатора в сети: если он отключается, проблема не в самом устройстве, а в том, что рушатся связи между множеством узлов. Для России это означает не просто потерю партнера, а сужение стратегического пространства.
3. Почему поражение Ирана трактуется как усиление СШАОсновной страх, озвученный в лекции, состоит в том, что победа США даст им не только военный или политический результат, но и структурный контроль: - над энергетическими потоками, - над логистикой, - над уязвимыми регионами у границ России и Китая, - над темпом давления на БРИКС и дедолларизацию. Здесь важно видеть глубину аргумента. Война интерпретируется не как отдельный эпизод, а как часть борьбы за архитектуру будущего мира. Кто задает правила расчетов? Кто контролирует нефть и газ? Кто обеспечивает безопасность? Кто определяет, какие маршруты открыты, а какие нет? То есть вопрос ставится не так: «кто победит в очередной региональной войне?», а так: «кто будет писать экономическую географию XXI века?»
4. Нефть, газ и доллар: в чем связкаВ беседе неоднократно возвращаются к мысли, что Ближний Восток — это не просто территория конфликтов, а фундамент долларовой системы. Здесь автор видит такую цепочку: - контроль над регионом = контроль над энергорынком; - контроль над энергорынком = поддержание роли доллара; - поддержание роли доллара = сохранение глобального доминирования США. Это, конечно, не исчерпывающая картина мира, но в ней есть внутренняя логика. Доллар держится не только на доверии, но и на инфраструктуре силы — военной, финансовой, санкционной, логистической. Если страны вроде Ирана выживают и продолжают торговать вне долларовой монополии, возникает прецедент. А прецеденты в истории иногда опаснее танков: они разрушают ощущение безальтернативности.
5. Почему ставка на Трампа в лекции отвергаетсяИнтересно, что в беседе довольно жестко разбирается иллюзия о «полезном Трампе». Это важный момент, потому что люди часто в политике, как и в личной жизни, привязываются не к реальности, а к удобному образу. Один политик начинает восприниматься как «меньшее зло», потом как «тайный союзник», а затем почти как носитель надежды. Но автор позиции напоминает: при Трампе тоже усиливалась поддержка Украины, сохранялось давление на Россию, а его риторика не превращалась в реальные прорывы. И здесь просматривается довольно зрелая мысль: не стоит строить стратегию на харизме чужого лидера. Государство, которое связывает надежду со сменой лиц в чужой столице, уже частично теряет субъектность.
6. В чем практический смысл поддержки ИранаКлючевой практический вывод лекции: если Иран выстоит, России это дает не только символический выигрыш, но и вполне материальные возможности: - сохранение коридора Север—Юг; - доступ к большим рынкам Южной Азии; - рост экспорта не только сырья, но и промышленной продукции; - развитие машиностроения, переработки, логистики; - укрепление евразийской торговли. Это особенно важно. В беседе звучит мысль, что вопрос не только в продаже нефти. Настоящая сила — в возможности развивать свои рабочие места, свои предприятия, свою добавленную стоимость. Это уже не геополитическая романтика, а экономический реализм.
7. Уязвимое место позиции: зависимость от политической воли и допущенийПри всей внутренней стройности этой логики у нее есть и слабое место, о котором полезно помнить. Она опирается на ряд предпосылок: - что США действительно смогут конвертировать военное давление в долгосрочный контроль; - что поражение Ирана автоматически откроет им путь к устойчивому доминированию в регионе; - что Россия способна эффективно повлиять на исход; - что альтернативные евразийские проекты быстро заработают, если Иран устоит. В реальности история редко идет по прямой линии. Победа на поле боя не всегда превращается в порядок, а поражение не всегда означает исчезновение субъекта. Мы это видели и в Ираке, и в Афганистане, и в Ливии. Империи нередко умеют разрушать лучше, чем строить. Но именно это делает тревогу лекции понятной: даже хаос у южных рубежей России может быть почти так же опасен, как и враждебный порядок.
8. Главный философский нерв беседыЕсли посмотреть глубже, беседа посвящена старому и болезненному вопросу: можно ли сохранить безопасность, оставаясь в стороне от переломных процессов? Иногда нейтралитет — форма мудрости. Но иногда нейтралитет — это просто запоздалая реакция на уже начавшееся изменение мира. Как в психологии: человек может долго избегать конфликта, думая, что сохраняет покой, а потом обнаруживает, что решения уже приняты без него. В этом смысле государства похожи на людей: если не участвовать в формировании правил, придется жить по чужим.
ИтогГлавный вывод данной лекции таков: поражение Ирана рассматривается как стратегически опасный для России сценарий, потому что оно усиливает позиции США в энергетике, логистике и евразийской геополитике, создает угрозы на Кавказе, в Каспии и Центральной Азии и ослабляет альтернативные центры силы вроде БРИКС. Напротив, выживание Ирана понимается как шанс сохранить многополярный баланс, развивать коридор Север—Юг, укреплять российскую экономику через новые рынки и не допустить окончательного замыкания Евразии под американский контроль. При этом в беседе подчеркивается жесткий практический момент: сам по себе Иран может не выдержать долгого изнурения без внешней помощи, а значит, вопрос упирается не только в анализ, но и в политическую волю. И тут возникает более широкий вопрос, который выходит за пределы именно этого конфликта: где проходит граница между осторожностью и пассивностью, если цена ошибки — не просто репутация, а способность самому участвовать в создании будущего?