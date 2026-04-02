Есть мнение, что кто-то не хочет раскрывать людям правду о хрустальных черепах, изготовление которых находится за пределами возможностей наших технологий. Это ёмкое мнение, кроме черепов в нём упоминаются камни Ики и ещё какие-то маски. И – мнение новое. В прошлом речь не заходила о большем, чем невозможность изготовления черепов на технологическом уровне майя. То есть, людьми каменного века.

...Ну, и в лайт форме это мнение являлось бы спорным. Потенциальная способность американских индейцев создавать такие сувениры рассматривалась, и никаких причин (не считая универсального «нимагли») отрицать таковую не найдено. Обработке трением о песок не поддаётся только алмаз… Так что, не делали майя такие черепа, не потому, что не могли, а из каких-то других, неизвестных на данный момент науке соображений.

Черепа появились на рынке в Европе в середине XIX столетия. И хотя непосредственной датировке они не поддаются по своей природе, первые – аляповатые – партии изготовлены, как показал анализ микроследов, с помощью оборудования, обычного для европейских ювелирных мастерских этого периода. Материал – хрусталь – из которого черепа выточены алмазными дисками тоже не американский, а швейцарского происхождения.

Любопытна в этой истории только одна деталь. Ранние партии черепов на продажу коллекционерам изготавливались нарочито грубо. Даже карикатурно. Что можно видеть на картинке, где таких поделок много. Ведь тогда черепа выдавались за артефакты майя возрастом 500 лет, найденные в Гватемале. Соответственно, и должны были выглядеть, как непритязательные творения ваятелей каменного века.

Черепа же тонкой работы, анатомически правильные, а иногда и с подвижной нижней челюстью, начинают изготавливаться только в 40-е годы прошлого века. Для продажи уже не этнографам и коллекционерам древностей (видно было, что изделие современной работы), а для удовлетворения запросов эзотериков и мистиков. Заявленный возраст новых черепов, таким образом, часто оказывался большим, чем у ранних партий, – обычно, тысячи лет.