Нефтяная блокада Кубы: Россия смогла прорвать блокаду Острова Свободы?
Российский танкер «Анатолий Колодкин», находящийся под санкциями США, ЕС и Великобритании, доставил на Кубу гуманитарный груз в 100 тыс. тонн нефти. Борис Марцинкевич детально разбирает, как Остров Свободы выживает в условиях жесткого энергокризиса, и сможет ли Москва спасти Гавану от тотального блэкаута. Узнайте, как теневой флот РФ обходит санкции США и какие геополитические последствия повлечет за собой помощь России и как долго Куба сможет держаться на российских ресурсах. Подробнее в новом видео
00:00 Блокада Кубы: Российский танкер прорывает осаду США
01:00 Реакция Трампа: У Путина стало меньше нефти?
01:35 Секретный поставщик нефти на Кубу: вся правда
03:30 Атаки на нефтяные порты РФ: Усть-Луга и Приморск под ударом
04:45 Анализ Reuters: 40% экспорта нефти уничтожено? Разбор фейка
06:45 Кто взорвал нефтепровод "Дружба": загадочная авария
08:33 Цель атак – мировые цены на нефть? Новый виток кризиса
09:10 Цена на нефть $115 за баррель: что будет дальше?
10:32 Скидка на российскую нефть исчезла: бюджет РФ в плюсе
12:52 Иран готов к переговорам? Заявление Трампа о "подарках"
15:27 Мировой шторм: цены на газ, бензин и удобрения взлетели
18:20 Газовый кризис: как Египет и Израиль влияют на рынок СПГ
21:47 Настоящая угроза: нехватка удобрений и продовольственный кризис
► Борис Марцинкевич в ТГ https://t.me/borisgeoenergetic
► Геоэнергетика Инфо: https://t.me/geonrgru
► Наш Дзен https://dzen.ru/geonrgru
► CПОНСОР.РУ https://sponsr.ru/geonrgru/
Поддержать канал:
Сбербанк – 2202 2012 9019 8734 Максим Р.
Тинькофф – 4377 7237 6815 3060 Максим Р.
ВТБ – 2200 2407 5683 3253 Максим Р.
https://yoomoney.ru/to/410018728624134 (донат сервис)
Пожалуйста НЕ указывайте ничего в комментариях и назначении перевода!
Сайт Геоэнергетика https://geoenergetics.info
Реклама, сотрудничество: https://t.me/radaykinmaxim
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В этом видео обсуждается поставка на Кубу российского танкера с 100 тыс. тонн нефти как гуманитарной помощи. - По озвученной в беседе оценке, такого объема Кубе может хватить примерно на 3 недели — месяц, в зависимости от структуры потребления и переработки. - Решение о распределении топлива будут принимать власти Кубы: часть может пойти на электроэнергетику, транспорт, критическую инфраструктуру и переработку на НПЗ. - Подчеркивается, что Куба находится в условиях жесткого энергетического давления и долгосрочной экономической блокады со стороны США. - Отмечается, что ранее важным источником поставок была Мексика, поскольку логистика короче, но затем давление усилилось. - Автор рассматривает российскую поставку не как коммерческую акцию, а как политико-гуманитарный жест поддержки. - Параллельно в лекции затрагиваются атаки на российскую нефтяную инфраструктуру, проблемы логистики, состояние экспорта и рост мировых цен на нефть и газ. - Делается вывод, что мировая энергетика сейчас находится в состоянии нервной нестабильности, где локальные удары и санкции влияют на глобальные рынки. - Отдельный акцент сделан на том, что газовый кризис может быть даже опаснее нефтяного, поскольку он связан с удобрениями, продовольствием и промышленностью. - В более широком смысле беседа посвящена тому, как энергия стала инструментом геополитики, а помощь топливом — формой стратегической поддержки.
Подробный выводВ данной лекции поставка российской нефти на Кубу показана не просто как эпизод морской логистики, а как символический и практический акт прорыва внешнего давления. 100 тыс. тонн нефти — это, с одной стороны, не решение всех проблем острова, а с другой — важная передышка. В энергетике вообще редко бывают чудесные окончательные решения: чаще есть временная стабилизация, позволяющая системе не рухнуть. В этом смысле один танкер — это не «победа над блокадой», а скорее создание промежутка времени, в котором страна может удержать базовые функции. Если перевести это в более приземленную плоскость: нефть для государства, переживающего дефицит, — это почти как кислород для организма в кризисе. Она не «исцеляет» причину болезни, но не дает телу окончательно сорваться. Поэтому оценка в 3–4 недели звучит реалистично именно как мера экстренной поддержки. Особенно если речь идет о приоритетном распределении: электростанции, больницы, транспорт, продовольственная логистика, стратегические службы. Важный смысловой слой беседы — различие между объемом и значением. Объем поставки ограничен. Но значение непропорционально больше. В политике и экономике иногда не столь важно, сколько именно ресурсов пришло, сколько важно, что маршрут вообще оказался возможен. Как в психологии: не всегда решает одна большая трансформация, иногда решает маленький, но реальный опыт, который ломает чувство полной безысходности. Для Кубы такой танкер — это не только топливо, но и сигнал: изоляция не абсолютна. Одновременно в лекции есть трезвость: Куба по-прежнему в тяжелом положении. Один рейс не отменяет системной уязвимости. Здесь важно не впасть в идеализацию. Люди часто привязываются к красивому образу «блокада прорвана», как будто один жест уже меняет реальность. Но реальность обычно жестче и сложнее. Да, помощь пришла. Да, это существенно. Но энергетический дефицит, изношенность инфраструктуры, зависимость от внешних поставок и политическое давление никуда не исчезли. Это не развязка сюжета, а лишь важный эпизод. Интересно и то, как беседа связывает кубинский вопрос с более широкой картиной: атаками на российские порты, проблемами экспорта, ситуацией в Ормузском проливе, рынком СПГ, ростом цен на нефть, дизель, удобрения и газ. Эта логика вполне междисциплинарна: энергетика — это уже не просто экономика, а нервная система современной цивилизации. Нефть движет транспорт и военную машину, газ — производство удобрений и продовольственную безопасность, логистика — устойчивость государств. Один удар по инфраструктуре может сказаться не только на котировках, но и на урожае через несколько месяцев. Это хороший пример того, как на первый взгляд «техническая» тема оказывается глубоко человеческой. Особенно сильна мысль о том, что газовый кризис опаснее нефтяного. Нефтяной шок люди замечают сразу по ценам на бензин. Газовый — может прийти опосредованно: через удобрения, металлургию, электроэнергию, промышленность, а затем через еду. Это напоминает различие между поверхностным симптомом и глубинным процессом. Психика тоже так устроена: человек может бояться видимой проблемы, а разрушает его то, что работает в фоне. Так и здесь — мир обсуждает цену барреля, но подлинная угроза может зреть в цепочках производства продовольствия. Что касается самого вопроса — смогла ли Россия прорвать нефтяную блокаду Кубы? — наиболее точный ответ был бы таким: частично и ситуативно — да, стратегически и окончательно — нет. Прорыв произошел в практическом смысле: груз доставлен, значит режим давления не герметичен. Но о полном преодолении блокады говорить рано. Это скорее демонстрация того, что даже жесткая система внешнего контроля не всесильна, если есть политическая воля, логистические возможности и готовность нести издержки. И здесь есть еще один философский момент. Блокада всегда строится не только на физическом перекрытии потоков, но и на создании образа неизбежности: мол, сопротивление бессмысленно, помощь не придет, альтернатива невозможна. Когда приходит танкер, он разрушает не только экономическую, но и психологическую монополию давления. Иногда это не менее важно, чем сами тонны топлива.
Итог по сути- 100 тыс. тонн нефти — это ощутимая, но временная помощь. - Кубе этого, вероятно, хватит примерно на несколько недель, если распределять ресурс по приоритетам. - Поставка важна прежде всего как сигнал возможности обхода давления. - Однако она не отменяет системного энергетического кризиса Кубы. - В более широком контексте видео показывает, что энергетические конфликты сегодня напрямую связаны с геополитикой, продовольствием и устойчивостью целых регионов. Если смотреть глубже, то в подобных событиях всегда сталкиваются две правды: правда силы, которая пытается перекрыть ресурсы, и правда взаимопомощи, которая пытается сохранить жизнь. Но какая из них в итоге оказывается ближе к реальности — та, что контролирует потоки, или та, что все же находит путь?