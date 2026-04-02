Илья Титов: Дурной стартап
По результатам минувшего года множество раз описывался механизм создания иллюзии роста американской экономики. Друг президента Ларри передаёт другу президента Сэму триллион выделенных государством долларов за какую-нибудь виртуальную услугу, после чего друг президента Сэм передаёт оный триллион за сильно отложенную во времени услугу другу президента Питеру, который, в свою очередь, передаёт этот триллион другу президента Ларри за некий зыбкий актив. В результате этого все участники схемы, усиленно передающие друг другу виртуальные деньги, остаются при своём, раздувают свою капитализацию, привлекая новых инвесторов с реальными деньгами, а также увеличивают ВВП страны на триллионы долларов — прямо как в том анекдоте про ковбоев. Данный круговорот может включать в себя самое разное количество самых разных компаний, управляемых самыми разными людьми, но неизменно одно — эти люди входят в сословие «вторых сыновей», что к концу 2010-х посчитали себя несправедливо обделёнными при разделе большого айти-рынка между существовавшей тогда олигополией из всех этих «майкрософтов», «гуглов» и прочих «эпплов» с «фейсбуками»*. Результатом их усилий в начале 2020х стало переформатирование айти-рынка, избрание лояльного им Трампа, перспективы становления президентом ученика упомянутого выше Питера, вице-президента Джеймса Вэнса, а также надутый их совместными усилиями описанным ранее способом грандиозных размеров рыночный пузырь, строящийся на технологиях ИИ. Без учёта вызванного этим пузырём роста экономики — которым, кстати, генпрокурор США Пэм Бонди однажды прямым текстом оправдала процессуальное бездействие вокруг суеты с Эпштейном, — проценты прибавки к американскому ВВП болтаются где-то между статистической погрешностью и неумело замаскированной рецессией, то есть вся описанная выше схема перекладывания выдуманных денег из кармана в карман является ещё и блестящим медиатрюком в духе Трампа. И всем были бы хороши рыночные пузыри, и «Компания Южных морей» торговала бы в Голландии турецкими тюльпанами, но вот беда — их свойство лопаться периодически наносит экономике огромный урон (примеры 1929 и 2008 годов соврать не дадут). Большому кораблю — большое кораблекрушение, поэтому пузырь ИИ по возможности пытаются сдуть, пока не рвануло.
Признаком этого стал комплекс историй, развернувшихся вокруг флагмана ИИ-пузыря, компании «Оупен эй ай». Друг президента Сэм из начала текста — Сэм Альтман, глава этой компании, иудей и гей (последнее, кстати, не помешало ему в подростковые годы снасильничать свою младшую сестру, согласно её словам). «Оупен эй ай» известна своим главным продуктом — текстовой нейросетью «Чат джи-пи-ти», которая с начала прошлого года даёт советы американским госструктурам за счёт большого контракта, подписанного между Альтманом и Вашингтоном. В конце февраля сотрудничество Сэма и Дяди Сэма углубилось за счёт разрыва правительственных контрактов с одним из конкурентов «Оупен» — компанией «Антропик», чья нейросеть «Клод» так блестяще разработала американцам план атаки на Иран.
Так вот, повышение «Чат джи-пи-ти» до ранга советника президента привлекло к компании – разработчику киберидиота ненужное внимание, в результате чего оказалось, что король — голый, а «Оупен эй ай» — коммерчески неэффективна. Не поймите неправильно: в коммерческой неэффективности состоит конечная цель любой монополии или стремящейся к таковой олигополии. «АвтоВАЗ» выражает надежды ввести платные подписки на свои авто, попутно лоббируя выгодные для себя законопроекты, заодно высасывая из государства десятки миллиардов рублей субсидий. Обожавшаяся в 2015 году российскими хипстерами и в 2026 году украинскими патриотами «Тесла» была коммерчески успешной лишь год-два из всей своей истории (и то — лишь из-за переноса почти всех своих производств в Шанхай), в остальном же полагаясь на иссякший лишь прошлым летом щедрый поток государственной поддержки. Даже обитающий в земле жесточайшей конкуренции «Хуавэй» сконцентрировал в своих руках слишком много технически незаменимых мощностей, чем плотно привязал к себе родное государство. Вот и с «Оупен эй ай» не было бы никаких проблем, если бы не неадекватно огромный размер и невменяемая алчность: Альтман принялся спекулировать собственными акциями, вдруг пообещав инвесторам колоссальные 17,5% доходности с купленных бумаг конторы. Всё это было сделано в рамках борьбы со впавшей в опалу, но вполне живой компанией «Антропик», изначально предложившей чуть меньше, но с ними-то как раз всё понятно: выискивание частных денег обусловлено отрыванием «Антропик» от государственной кормушки. Обещания же высокой доходности «Оупен эй ай» показывают как отчаяние Альтмана в поисках новых денег частных инвесторов, так и его искреннюю уверенность в том, что благодаря описанной в начале текста схемы рынок и дальше продолжит расти за счёт государственных вливаний.
Вместе с этим слишком многие косвенные признаки показывают, что рынок ИИ переполнен и что расти ему больше некуда — а ведь именно ожидания постоянного роста вращают колесо капиталистической сансары. Несмотря на в целом удачную кампанию по подсаживанию широкой публики на нейросеть — а именно «Чат джи-пи-ти» является флагманом новых, но плотно укоренившихся привычек беседовать с компьютером, обращаться к виртуальному собеседнику за ответами на вопросы, что раньше задавались бы «Гуглу», и даже искать поддержки и сочувствия у куска кремния, — несмотря на то, что в корне всего этого лежал именно продукт компании Альтмана (в которую, кстати, на её первых порах, когда разработка «Оупен эй ай» была действительно «оупен», вкладывался Илон Маск), её доля на рынке, бывшая в лучшие времена под 90%, за последний год снизилась чуть ли не до 60%. Это, конечно, всё ещё много, но маловато, чтобы считаться безальтернативным монополистом, способным ставить условия Белому дому.
Беды Альтмана на этом только начались. 24 марта его компания объявила об остановке работы своего сервиса, позволявшего создавать видео, а сразу после этого последовали новости об отмене сделки с «Диснеем» на миллиард долларов, поскольку в центре этой сделки стояла как раз закрытая нейросеть. По неподтверждённым данным, «Оупен» ещё и вышла из сделки на 71 миллиард долларов, по условиям которой компания зарезервировала под себя около 40% мирового предложения оперативной памяти — из-за этого цены на ОЗУ прошлой осенью взлетели до небес. На эти проблемы наложилась политическая ситуация в мире. После того, как американский сектор венчурных инвестиций был основательно пропылесошен в поисках свободных денег, Альтман обратил свой взор туда, где «дураков, поди, много, а зайцев, поди, мало», — в страны Персидского залива. В декабре просвистела череда громких новостей о решениях эмиратских шейхов ещё более плотно вложиться в американские ИИ-конторы, нежели раньше. И это при том, что весь прошлый год арабские богатеи объявляли о строительстве новых дата-центров (что забавно, потому что для охлаждения огромных вычислительных объёмов нужно много пресной воды), а саудовский принц бен Сальман в порыве запоздалого ИИ-хайпа вообще отменил свой мегапроект «Неом» ради другого — строительства кучи дата-центров. Альтман воспринимал приток арабских денег как прибыль, но вот его близкий партнёр (в деловом плане) и инвестор Ларри Эллисон (он упоминался в самом начале) видел в инвестициях из Залива спасительную соломинку для своей компании «Оракл», что понастроила по всей Америке своих компьютерных кластеров, набрав под их создание и обслуживание тонну долгов. Из тех немногих денег, что у Ларри всё же были, он вложил 300 миллиардов в компанию Сэма, но тот живо обратил их в пыль — «Оупен эй ай» не просто убыточна, она суперубыточна, только официально признаваемые потери капитала составляют под 4 миллиарда в месяц, слухи же говорят о совершенно кошмарных убытках в десятки миллиардов. И вот на фоне этой надежды американских семитов на деньги семитов ближневосточных в самом конце февраля добрый друг Ларри и Сэма по имени Дональд запустил череду событий, в результате которых арабским шейхам стало резко не до инвестиций в чужие пузыри.
Аналитики, кого ни почитай, на разные голоса утверждают, что крах «Оракл» и «Оупен эй ай», если он всё же случится, может обрушить всю американскую экономику и ввергнуть её в такой «отрицательный рост», что ипотечный пузырь 2008 года покажется скромным бульком на поверхности болота. Тем не менее проблемы этих двух контор, как и явный спад других ИИ-гигантов, выглядят сознательной политикой. Нет, не федеральных регуляторов или Белого дома — к этим слова «сознательная политика» вообще с трудом применимы. Запуск процесса, которому некоторые голоса с Уолл-стрит пророчат гибельное влияние на экономику в виде роста безработицы до 5% уже к концу года, видится результатом деятельности айти-великанов, тех самых «первых сыновей», впереди которых так нагло и бесцеремонно пролезли всякие Альтманы, назначив своего президента. Сдувание пузыря ударит и по ним — так, к примеру, третья неделя марта принесла новости о постепенном сворачивании «Майкрософтом» агрессивного навязывания своего ИИ-ассистента «Копайлот»: на нём потеряли около 50 миллиардов долларов, что вызвало у пользователей лишь раздражение неумелым киберсекретарём, в честь которого даже переименовали знаменитый «Офис». Но там, где сохнет толстый конгломерат, обросший жирком развитых экосистем, клиентских баз и десятилетиями истории лоббизма и отжирания долей рынка, сдохнет надутый фантомными деньгами худой стартап, ухвативший за хвост синюю птицу сиюминутных субсидий.
*соцсекть компании «Мета», признанной экстремистской и запрещённой в РФИлья Титов
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Автор описывает механизм искусственного раздувания роста экономики США через взаимные сделки, субсидии, завышенные оценки и приток денег в ИИ-сектор. - Центральная мысль текста: ИИ-бум — это не столько технологическая революция, сколько во многом финансово-политический пузырь. - В этой логике OpenAI и Сэм Альтман выступают как символы перегретого рынка: огромные ожидания, политические связи, колоссальные вливания и при этом сомнительная коммерческая устойчивость. - Автор считает, что реальный рост американской экономики слабее, чем показывается, а ИИ-пузырь помогает маскировать структурные проблемы. - Утверждается, что рынок ИИ близок к насыщению: доля OpenAI снижается, новые продукты не всегда окупаются, а расходы колоссальны. - Значительная роль, по версии автора, принадлежит государственным контрактам, лоббизму и элитным сетям влияния, а не только рыночной конкуренции. - Особое внимание уделено зависимости ИИ-компаний от внешнего капитала, включая инвестиции из стран Персидского залива. - Автор предполагает, что сдувание ИИ-пузыря может быть частично управляемым процессом, выгодным старым техногигантам, которые способны пережить кризис лучше стартапов. - Итоговая идея: крупные устоявшиеся корпорации выживут, а “надутые” стартапы могут рухнуть, потянув за собой широкий рынок.
Подробный разбор статьи
1. Главная рамка текста: пузырь как способ производить видимость ростаВ основе статьи — довольно старая, почти марксово-шумпетерианская интуиция: капитализм умеет производить не только товары, но и ожидания, а иногда ожидания становятся важнее самих товаров. Автор рисует схему, в которой деньги ходят по кругу между аффилированными структурами, поднимая капитализацию, создавая красивую статистику и поддерживая иллюзию бурного роста. Это похоже на ситуацию, когда театр держится не на прочности декораций, а на том, что зритель пока не подошёл слишком близко к сцене. Пока все согласны считать картонный дворец дворцом — экономика “растёт”. Но как только возникает вопрос о реальной прибыльности, спросе, устойчивости и денежном потоке, магия начинает рассеиваться. Здесь автор, конечно, пишет резко и публицистически, местами даже конспирологично, но сама структурная мысль не лишена основания: современные рынки, особенно технологические, часто растут на смеси из: - ожиданий будущей монополии, - дешёвых денег, - государственного заказа, - медийного ажиотажа, - сетевого эффекта “все уже верят, значит и я поверю”. Это не обязательно ложь в прямом смысле. Скорее это социально согласованная гипотеза о будущем, в которую вложены миллиарды.
2. ИИ как новая религия ростаАвтор трактует ИИ не просто как технологию, а как идеологию позднего капитализма. Это интересная мысль. Каждой эпохе нужен свой миф: - железные дороги, - электричество, - автомобили, - интернет, - крипта, - теперь ИИ. Технология здесь становится не только инструментом, но и обещанием спасения: повысить производительность, заменить труд, ускорить управление, оптимизировать государство, победить конкурентов, изменить саму природу общения человека с машиной. И в этом смысле ИИ действительно похож на религиозный объект современности. Ему приписывают сверхспособности, ему отдают ресурсы, вокруг него строят инфраструктуру, а скепсис часто воспринимается почти как ересь. Но, как и с любой верой, проблема начинается тогда, когда обещание бесконечного будущего сталкивается с бухгалтерией настоящего. Автор статьи настаивает: ИИ-сектор перегрет, а OpenAI — его флагманский символ. Это сильный публицистический ход. Даже если конкретные цифры в тексте требуют проверки, общий тезис знаком по множеству историй из экономики: когда компания становится знаком эпохи, её оценка часто начинает отражать не бизнес, а коллективную проекцию надежд.
3. OpenAI в тексте — не просто компания, а симптомВажно понимать: в статье OpenAI — это не только юридическое лицо. Это метафора стартапа, который слишком быстро оказался в центре мира. Автор подводит к мысли, что компания стала слишком значимой политически, медийно и финансово, не имея при этом достаточного фундамента устойчивой коммерческой модели. Это напоминает молодого харизматичного лидера, которого толпа уже объявила пророком, хотя он ещё не доказал, что способен построить хоть что-то долговечное. Сначала харизма работает как двигатель. Потом начинается реальность: - стоимость инфраструктуры, - зависимость от инвесторов, - давление ожиданий, - необходимость показывать прибыль, - конкуренты, - насыщение рынка. Стартапы часто живут по логике “сначала захватить рынок, потом придумать, как на нём заработать”. Это работало в эпоху нулевых ставок и избытка капитала. Но когда деньги дорожают, а рынок требует результата, выясняется, что масштабирование убытков — ещё не бизнес-модель.
4. Сильная сторона текста: критика идеализации технологических компанийОдин из наиболее содержательных пластов статьи — критика романтического взгляда на технокомпании. Автор довольно жёстко показывает, что за образом “инновации” часто стоят вполне банальные вещи: - лоббизм, - субсидии, - борьба за госзаказы, - финансовые манёвры, - рыночная монополизация. Это важный трезвящий момент. Общество любит идеализировать технологические фирмы как неких чистых носителей прогресса. Но в реальности крупная компания — это почти всегда сплав: - инженерии, - политики, - финансов, - пиара, - административного ресурса. В этом смысле автор прав: рынок не так уж чисто рыночен, особенно там, где ставки велики. ИИ сегодня — не только научная и инженерная гонка, но и борьба за доступ к энергии, чипам, памяти, дата-центрам, контрактам, регуляторам и государственному влиянию. То есть ИИ — это уже не просто код. Это почти геополитическая инфраструктура.
5. Где текст уязвим: смесь анализа, сарказма и недоказанных утвержденийПри всей выразительности статьи в ней есть серьёзная проблема: она часто подменяет доказательство намёком. Автор соединяет факты, слухи, политические оценки, биографические выпады и моральные характеристики в один поток. Это делает текст сильным как памфлет, но ослабляет его как строгий анализ. Здесь важно различать два уровня истины:
Практическая истина текстаОн верно чувствует: - перегрев ИИ-рынка, - зависимость стартапов от внешнего капитала, - политизацию технологического сектора, - риск пузыря, - уязвимость компаний без устойчивой экономики.
Фактическая истина текстаОна требует отдельной проверки: - конкретных цифр убытков, - данных по сделкам, - мотивов политических игроков, - причинно-следственных связей между событиями, - личных обвинений в адрес фигур текста. И здесь мы сталкиваемся с важной философской вещью: яркая интерпретация может быть психологически правдоподобной, но фактологически рыхлой. Это как в истории: иногда хронист точно чувствует дух эпохи, но ошибается в деталях. А иногда именно детали и переворачивают весь смысл.
6. Идея “пузырь сдувают, а не он лопается сам”Это, пожалуй, самая интересная и глубокая мысль статьи. Автор предполагает, что кризис ИИ-сектора может быть не просто естественным рыночным охлаждением, а частично управляемым перераспределением сил. Иными словами, не только “рынок понял, что переоценил актив”, но и “старые центры силы решили, что новым игрокам пора знать своё место”. Это напоминает биологическую экосистему: большой старый лес терпит молодую поросль, пока та не начинает забирать слишком много света. Тогда начинается борьба не на уровне идей, а на уровне ресурса. В техносекторе этим ресурсом являются: - контракты, - инфраструктура, - каналы дистрибуции, - доступ к пользователю, - политическое влияние. Старые гиганты действительно устойчивее. Они могут терять десятки миллиардов на неудачном ИИ-продукте и всё равно жить дальше, потому что у них есть: - облака, - офисные пакеты, - рекламные платформы, - экосистемы, - корпоративные клиенты, - накопленная институциональная мощь. А стартап, даже очень громкий, часто живёт как человек на адреналине: пока бежит — выглядит богом, но если остановится, может сразу почувствовать всю хрупкость своего организма.
7. Психологический слой: почему люди верят в пузыриСтатья полезна ещё и тем, что невольно раскрывает не только механику капитала, но и механику человеческой веры. Пузыри живут не потому, что все глупы. Они живут потому, что: - людям нужен сюжет роста, - элитам нужен новый цикл накопления, - инвесторам нужен страх упустить возможность, - обществу нужен образ будущего, - государствам нужен инструмент глобального превосходства. То есть пузырь — это не ошибка системы. Иногда это нормальный способ, которым система мечтает. Проблема в том, что мечта, выраженная в деньгах, становится опасной, когда её принимают за уже состоявшуюся реальность. Здесь можно провести аналогию с отношениями: человек влюбляется не в другого, а в свой образ другого. Пока образ держится — чувства кажутся абсолютной истиной. Когда реальность начинает расходиться с фантазией, возникает боль, обвинения, разочарование. С рынками так же. Инвесторы часто любят не компанию, а идеализированный образ её будущего господства.
Подробный выводСтатья Ильи Титова — это жёсткий, пристрастный, местами грубый, но в интеллектуальном смысле небезынтересный текст о природе ИИ-пузыря и позднекапиталистического роста. Её сила не в безупречной доказательности, а в том, что она пытается сорвать глянец с технологического мифа и показать: за разговорами о революции часто стоят старые механизмы — борьба за ренту, субсидии, связи, монополию и контроль над вниманием. Если отделить эмоциональную оболочку от сути, вывод получается такой:
1. ИИ-сектор действительно несёт признаки пузыряОгромные ожидания, расходы на инфраструктуру, зависимость от инвестиций, неочевидная окупаемость и политический хайп — всё это делает рынок уязвимым. Не обязательно это закончится катастрофой уровня 1929 года, но перегрев вполне реален.
2. OpenAI — символ, но не единственная проблемаДаже если автор преувеличивает роль конкретной компании, сама логика применима шире: многие ИИ-компании сегодня живут в режиме, где капитализация и влияние опережают устойчивую экономику.
3. Государство и рынок в техносекторе давно сплетеныМиф о “чистой инновации”, побеждающей сама по себе, плохо описывает реальность. Побеждает не только лучший алгоритм, но и тот, у кого: - больше вычислительных мощностей, - теснее связи с властью, - сильнее инфраструктура, - длиннее финансовый горизонт.
4. Старые корпорации устойчивее новых кумировДаже если ИИ-бум сдуется, Microsoft, Google, Amazon, Meta и другие гиганты с высокой вероятностью переживут его лучше, чем яркие, но более хрупкие стартапы. История капитализма вообще редко бывает историей справедливости; чаще это история того, как крупные структуры переживают кризисы, которые уничтожают менее укоренённых игроков.
5. Самый важный урок — не путать технологическую значимость с экономической состоятельностьюТехнология может быть реальной, полезной и даже революционной, но это не гарантирует, что каждая компания вокруг неё жизнеспособна, а каждая рыночная оценка разумна. Интернет изменил мир, но это не спасло дотком-пузырь. Железные дороги были великим изобретением, но вокруг них тоже рождались финансовые безумия.
6. Практический трезвый выводТекст полезен как напоминание: когда рынок начинает говорить языком мессианства, особенно важно задавать простые вопросы: - где прибыль? - где устойчивый спрос? - где реальные денежные потоки? - что будет без субсидий? - что останется, если хайп исчезнет? Это почти йогическая дисциплина внимания, но применённая к экономике: видеть вещь такой, какая она есть, а не такой, какой её хочется видеть. В этом есть и философская, и очень земная мудрость. Пожалуй, главная ценность статьи не в том, что она даёт окончательную истину, а в том, что она заставляет усомниться в слишком гладком нарративе о спасительном ИИ-будущем. А сомнение, если оно не превращается в цинизм, — это часто начало более честного мышления. И здесь остаётся открытый вопрос: когда мы говорим о “технологическом прогрессе”, мы описываем реальность — или лишь коллективную надежду, которую пока выгодно считать реальностью?