Мир прежним больше не будет. Многие ещё думают, что немного постреляют, потом договорятся, и всё вернется на круги своя. Это не так. То, что началось как блицкриг для покорения Ирана, превратилось в переформатирование привычного мира и его финансов. ОАЭ усилиями лондонского Сити был когда-то превращён в мировой финансовый центр. Но временный, больше, как филиал Сити точно посередине паутины Гонконг-Сингапур-ОАЭ-Кипр- Лондон. Когда-то роль Дубая выполнял Бейрут, который тоже был филиалом Сити. Пара сотен тысяч англичан проживает сейчас в ОАЭ, но и в Бейруте их раньше жило не меньше. Американцы руками Израиля распотрошили Бейрут, и Лондону пришлось создавать на Востоке свой новый филиал в виде Дубая. Теперь ситуация повторилась, только в данный момент потрошат финансовую систему ОАЭ руками не только Израиля, но и Ирана.

Такие финансовые филиалы Лондона не сразу становятся богатыми – нужно время. Как только в эти офшоры начинали поступать деньги, как недвижимость начинала превращаться в золотую и становилась предметом для инвестиций во всём мире.

Стоимость квадратного метра всегда растет, как на дрожжах, хотя те же Эмираты не имеют даже собственной пресной воды в нужном количестве. Одна вода – есть вода опреснённая, другая- привозная. Для того чтобы в домах было электричество, текла вода, поливались грядки с клубникой, добывалась нефть и т.д. – в Королевстве Саудовская Аравия сжигается каждый третий добытый баррель нефти. Но и деньги на углеводородах зарабатываются в регионе огромные. Именно банковская система ОАЭ стала главной управляющей для всех капиталов Залива. Разумеется, при наличии таких больших денег местная инфраструктура и недвижимость расцвели. И туда потянулись деньги инвесторов -и западных, и с территории бывшего СССР. Теперь всё это под угрозой разрушения персами. И что будет с вложенными деньгами? А что будет с инвесторами и их кредиторами? И что там застраховано, а что нет? А как это аукнется банкам, страховым компаниям и частных кредитным фондам? Превращение ОАЭ в руины превратит за собой в руины многие капиталы в мире и породит цепочку обрушения пузырей недвижимости в самых богатых странах. Это и есть идеальное начало для нового мирового кризиса.

Инвестиционная группа Ares с активами в 623 миллиарда долларов заявила, что ограничила вывод денег из фонда Ares Strategic Income Fund. Ранее также поступили другие гиганты частного кредитования такие как Black Rock и Apollo Global Management. В противном случае может случиться реальный финансовый обвал с громкими банкротствами. Чтобы закрыть финансовые дыры, которые появились из-за биржевых потрясений минувшего года и начала 2026-го, некоторые владельцы драгоценных металлов стали их продавать, отсюда произошло и падение цены. Только Турция продала за март сразу 80 тонн золота, чтобы спасти ситуацию в своих финансах. Однако, событие это временное. По мере продолжения уничтожения инфраструктуры ОАЭ, оттуда будет уходить и торговля золотом, и золото будет покидать хранилища. Вот тогда дефицит металла опять заставит золото дорожать.

Раз войну не удалось оформить блицкригом, то теперь надо её затянуть, дабы ракеты Ирана сокрушили арабский филиал Лондона и забрать деньги из ОАЭ в США. Иначе говоря, финансовая система США сможет заработать на разорении ОАЭ больше, чем потратит на войну. А чтобы военные США проявили себя лояльно к таким планам, то Пентагон запросил у Сената дополнительные 200 миллиардов долларов в этом году. Удастся купить лояльность военных или нет – не знаю. Пока же Глава национальной разведки Тулси Габбард заявила в Сенате, что цели США и цели Израиля в этой войне расходятся. Глава комитета начальников штабов ВВС генерал Дэн Кейн заявил, что американские войска не будут сопровождать корабли в Ормузском проливе, поскольку это было бы самоубийством. А на самом дорогом военном корабле США – авианосце «Дж.Форд» команда, судя по всему, устроила саботаж и не желает идти на войну с Ираном. Вначале там намеренно вывели из строя канализацию, потом устроили пожар, который оставил без кают 600 моряков и нанёс реальный ущерб судну. Пожар тушили 30 часов, по крайней мере так написал «Блумберг»*. Когда на днях авианосец прибыл в порт острова Крит на ремонт, то самолёты почему-то так плотно стояли на палубе, что даже закрыли собой места для взлёта. Т.е. в ангарах под палубой держать самолеты сейчас невозможно.

К настоящему моменту с территории американских военных баз Залива выведено около 40000 военнослужащих. Вместо них в регион направляются морские пехотинцы. Очевидно, их хотят использовать для попытки разблокировать Ормузский пролив. Для полноценной широкомасштабной акции против Ирана и 5000, и даже 10000 морпехов явно маловато. Если же морпехи возьмут остров Харк, то превратятся в смертников, т.к. остров небольшой и без проблем простреливается артиллерией. Пока же блокировка Ормузского пролива начинает угрожать мировой экономике. Катар объявил форс-мажор по своим поставкам СПГ. Италия, Бельгия, Франция, Индия в шоке. И не только они. На Филиппинах, в Англии и в Таиланде заканчивается газ, в Сингапуре авиационное топливо дорожает каждый день, на бензоколонках Европы и США новые неприятные цены, во Вьетнаме тоже намечается дефицит авиационного топлива.

Но, на самом деле, главное это то, что удобрений будет сильно меньше и стоить они будут сильно дороже, а значит, и еда в мире подорожает. Начальники Германии двадцать лет под аплодисменты закрывали свои АЭС, теперь требуют вернуть мирный атом назад, ибо отсутствие дешёвого газа компенсировали не ветряки, а угольные станции. По результатам последствий от закрытия Ормузского пролива из всех стран Европы только Румыния, Франция и Россия находятся в наилучшем положении по ресурсной обеспеченности и могут пережить с наименьшими последствиями этот кризис.

Прорвёмся

Слезы радости тоже ведь слезы-

По дороге из сердца идут.

Мы живём все на полном серьёзе,

Пока чувства, вдруг, не захлестнут.

Тогда сразу играют все грани,

От смешного до горя лишь шаг.

Ветер юбки качнёт хулиганя,-

Вся серьёзность порой лишь сорняк.

Мы живём лес за рощей не видя,

На бегу не услышать прибой.

А подснежники солнце восхитя

Снег весь топят своей красотой.

Припев:

Мы живы, а, значит, прорвёмся

И долю свою проживём.

Мы живы, а, значит, сочтёмся

С ненужным холодным огнём.

Сколько вёсен уже проводили,

Сколько ждёт нас-не знает никто.

Мы друг друга , конечно, любили,

И с судьбою играли в лото.

А жестокость рождает жестокость,

А любовь порождает любовь.

Всех страшней на земле одинокость,

Всех сильней- сила понятых слов.

Миражи нас чаруют и манят,

Заставляют лететь на огонь.

Пустота пустоту лишь чеканит.

Пустота будет ей, как ни тронь.

Мы живём как бы будто случайно,

И порой непонятно зачем.

Но Важней всех загадок лишь тайна-

Кто же будет с тобой насовсем.

Припев:

Мы живы, а, значит, прорвёмся

И долю свою проживём.

Мы живы, а значит, сочтёмся

С ненужным холодным огнём.

09.03.2026 г.

Немного экономики

На днях глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов бодро рассказывал корреспонденту о блестящем и грандиозном будущем «АвтоВАЗа». После своей пламенной речи он сел в «Мерседес» и уехал. Это всё, что следует знать о состоянии нашего автопрома. Много лет назад бывший глава торгового представительства СССР в Австралии рассказал мне историю. В Австралию приехал представитель нашего часового завода, кажется, производящего часы «Слава». Ему устроили встречу с бизнесменами, где он рекламировал наши часы. И тут один из бизнесменов заметил, что на руке нашего представителя японские часы, а не часы завода «Слава», которые он рекламировал. На этом встреча закончилась.

В последнее время приходит статистика, что в минувшем году в России количество ресторанов и кафе уменьшилось примерно на 15- 25%. Частично это вызвано тем, что граждане стали покупать больше готовой еды в магазинах, что явно дешевле похода в ресторан. Так что эти цифры не сигнал о болезни, а только намёк на проблемы. А вот то, что одежды и обуви в стране продано на 30% меньше – это грустная реальность. Т.е. люди стали реально экономить. Никакого движения вперёд при нынешней системе налогообложения и высоких процентных ставках для реальных производителей быть не может. Можно только топтаться на месте. Этот процесс называется стагфляция.

Пока же блокировка Ираном Ормузского пролива привела к повышению цены на нефть и газ, и в бюджет страны пошли очень нужные и непредвиденные доходы. Удары ВСУ по танкерам, которые идут из наших портов с углеводородами, также работают на дефицит нефти и газа в мире и соответственно на повышение цены. Теперь вопрос в том, сколько продлится период сверхдоходов. Даже когда закончится война и будет разблокирован Ормузский пролив, то на восстановление разрушенной инфраструктуры добычи углеводоров и их транспортировки потребуется несколько лет. Катар заявил, что только на восстановление мощностей для сжижения газа им потребуется 20 миллиардов долларов и минимум полгода после окончания боевых действий. А последствия от непоставки перед посевной удобрений из Залива – скажутся осенью. Эпоха дешёвой еды для ряда стран заканчивается.

Пока же из заявлений Пентагона следует, что американцы потратили уже 850 крылатых ракет «Томагавк» из 4000, которые есть в наличии. Разумеется, все 4000 никто использовать не будет, т.к. определенное количество должно быть на боевом дежурстве по всему миру, и определённое количество в качестве НЗ на складах. Думаю, что сейчас американцы могут использовать не более 2000 – 2500. Следовательно, «Томагавков» при нынешних темпах хватит только на месяц-полтора. Шейхи заявили, что только за первые три дня войны они использовали 1500 зенитных ракет «Пэтриот». ВПК США производит только 650 штук в год. Из сводок и благодаря редким видео уже понятно, что количество ракет у всех сторон заметно меньше, и теперь их используют экономно. Несмотря на подавление довольной жидкой системы ПВО Ирана, она продолжает сопротивляться и даже сбивать американские самолёты. По этой причине США и Израиль до сих пор не используют обычные дешёвые свободно падающие бомбы, т.к. бомбардировщики не рискуют появляться близко к цели. Потому продолжается применение ракет. Кроме того, обращаю внимание на точность, с которой иранские ракеты и беспилотники попадают в цель. Это означает, что Китай помогает Ирану и осуществляет наведение на цель. Китай слишком вложился в Иран, чтобы бросить его на съедение врагам. А американскую операцию союзники США по НАТО оплачивать не собираются. Израиль же находится на балансе США. Монархии Залива также пока не спешат присоединяться к США, т.к. могут получить настолько сильные разрушения своей инфраструктуры, в том числе опреснения воды и своих электростанций, что гораздо проще будет снести всё построенное и строить заново, нежели ремонтировать. А на время постройки придётся жить в шатрах и передвигаться на верблюдах. Из всех монархий только ОАЭ имеет реальные основания начать войну с Ираном, т.к. между двумя странами есть старая история о принадлежности нескольких островов. У ОАЭ армия примерно 60000 человек, около 140 различных боевых самолётов, есть артиллерия и корабли. Однако до тех пор, пока американцы не уничтожат всю артиллерию вдоль береговой линии Ирана и базы беспилотников, для ОАЭ вмешательство в войну чревато возвратом в каменный век без воды и электричества. Израиль ударил по трём иранским сталелитейным заводам, в ответ Иран нанёс точные удары по производству алюминия в Бахрейне и в ОАЭ, а также атаковал вспомогательные военные американские суда в ОАЭ. Все удары очень точны, как и нанесенный ранее удар по израильским теплоэлектростанциям и НПЗ. Но самое главное, что если не удастся разрушить Иран до основания, то Иран обязательно введёт плату за проход через Ормузский пролив – для средств на восстановление страны. Говорят, уже ввёл плату в 2 миллиона долларов с судна. Но пропускает только избранных. Это означает, что нефть дешёвой больше не будет.

О мировой торговле вообще

Появление подводных лодок, авиации и дальнобойной артиллерии нанесли в двух мировых войнах огромнейший ущерб мировой торговле. Вся основная масса грузов в мире перевозится по воде. Однако и подводные лодки, и эсминцы с линкорами – игрушки очень дорогие и заметные, и принадлежность их установить нетрудно. Потом была мировая самоизоляция при ковиде. Было разрушено такое количество производственных и логистических цепочек, что до сих это продолжает сказываться на мировой экономике. Часть производств утрачена безвозвратно, вместе с людьми, носителями уникальных знаний и опыта.

Теперь миру были явлены дешёвые массовые беспилотники, в том числе и беспилотные катера.

Запустить их легко и никто не сможет определить того, кто это сделал. Дешёвые беспилотники и не самые продвинутые ракеты позволили хуситам в тапочках держать в тонусе целые авианосные группировки. В марте и американская АУГ во главе с авианосцем «Дж. Форд», и французский авианосец «Шарль де Голль», и французский вертолётоносец болтались в Красном море у берегов КСА, и даже не рисковали идти через хуситов к Ирану. В настоящее время, когда международное право выброшено за борт и царствует только право силы, любой может позволить себе атаковать гражданское судно и потопить его, либо же по-пиратски захватить его судно.

Как и никому ранее не могло даже в страшном сне присниться, чтобы Президент США публично назвал Верховного Аятоллу Ирана геем, предложил себя на роль Президента Венесуэлы, где его якобы любят, намекнул, что если бы не Трамп, то наследному Принцу КСА пришлось потому ему зад целовать…и т.д. Трамп, на чьей совести 170 убитых невинных девочек и преподавателей школы, сказал также, что война это весело, поэтому он её и начал. Сатанистам из файлов Эпштейна всегда, наверное, весело, когда приносят в жертву детей. Так что надеяться можно только на свою силу. Как хорошо, что усилиями нескольких поколений у нас есть ядерный щит. Спасибо всем, кто его создавал и поддерживает.

Кстати, в эпоху развала глобальной торговли, дефицита удобрений, нефти и СПГ, та же самая Англия под предлогом санкций может захватить российский танкер. Из этого следует, что нынче безопаснее всего торговать со странами, которые находятся максимально близко к твоей стране. Таким образом страны будут пересматривать список торговых партнёров . Например, Японии, которой Трамп отказал в поставках дешёвой нефти и напомнил про Пёрл-Харбор, гораздо проще отказаться от русофобии и санкций и начать торговать с Россией. Мы-то уж точно поставим японцам нефть и газ. Выбор за Токио. Пока же Япония готовится к войне с Китаем вместо США и за интересы США.

Поэты, родившиеся в этом месяце

Пётр Ершов

Лей полнее, лей смелее

И по-русски — духом, вмиг!

Пьем за то, что всех милее,

Пьем за крепкий русский штык!

Пьем — и весело, по-братски

Прокричим обычный крик:

«Здравствуй, наш товарищ хватский!

Здравствуй, крепкий русский штык!»

Прочь с косами! Прочь с буклями!

К черту пудреный парик!

Дай нам водки с сухарями,

Дай нам крепкий русский штык!

Что нам в пудре? Что в помаде?

Русский бабиться не свык;

Мы красивы, мы в наряде,

Если с нами русский штык!

Пушки бьются до последа,

Штык кончает дело вмиг;

Там удача, там победа,

Где сверкает русский штык.

И с Суворовым штыками

Окрестили мы Рымник.

Ставь хоть горы над горами —

Проберется русский штык.

Штык не знает ретирады

И к пардонам не привык.

Враг идет просить пощады,

Лишь почует русский штык.

И на Альпах всю дорогу

Враг обставил лесом пик, —

Мы сперва к святому богу,

А потом за русский штык.

Мы пробили Апеннины,

В безднах грянул русский крик:

Чрез ущелья, чрез теснины

Пролетел наш русский штык.

Нет штыка на свете краше,

С ним не станем мы в тупик;

Все возьмем, все будет наше —

Был бы с нами русский штык!

Игорь Нагаев