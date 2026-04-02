Горбачев одобрен. Кто решал судьбу СССР? | Александр Колпакиди
Александр Колпакиди обсуждает версию о “смотринах” Горбачёва в Канаде и Британии и рассуждает, кто мог быть заинтересован в его продвижении, почему Тэтчер в этой логике выглядит не наблюдателем, а игроком, и как вокруг темы всплывают сюжеты про закрытые сети влияния (включая линию Эпштейна/Максвелла). В разговоре много про аппаратные механики позднего СССР: кто “двигал” Горбачёва внутри, почему, по мнению спикера, подбирались удобные, но не жёсткие фигуры, как работает “свита”, и почему сегодня снова продают простые объяснения под видом разоблачений.
00:00 — вопрос: поездка Горбачёва “на смотрины” и “кукловоды”
01:50 — Канада: Яковлев, встречи и фигура Пьера Трюдо
04:26 — Трюдо: репутация/скандальность и связь с “закулисьем” (как версия)
05:58 — Эпштейн/Максвелл: почему “он не один” и что такое сеть
08:10 — Тэтчер: наблюдатель или игрок (в логике спикера)
09:20 — “чудеса карьеры”: кто внутри СССР мог продвигать
10:27 — Громыко/Лигачёв: манипуляции, оппортунизм, “не боец”
13:12 — почему “не нашлось бойцов” и роль Ельцина
15:10 — тезис: Горбачёв удобен тем, что “ломает, а не строит”
17:37 — как система допустила такой выбор: аппарат и баланс сил
19:32 — Сталин, чистки, “дело врачей” и спорные выводы
21:04 — Абакумов, спецконтуры и разговор про “фирму”
22:59 — современная медийная подмена: кому выгодны простые схемы
24:06 — финансовая элита и эффект “дела Эпштейна” (как маркер)
26:31 — рост левых в мире и “капитализму хана?”
27:31 — “советский народ” как фундамент и сравнение с настоящим
29:42 — завершение: призыв объединяться и обсуждать происходящее
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В данной беседе обсуждается версия о том, что Михаил Горбачёв был заранее “отобран” и одобрен западными политическими и закулисными кругами. - Особое значение придаётся его поездкам в Канаду и Великобританию в 1980-х годах. - Александр Колпакиди связывает канадский эпизод с Пьером Трюдо и считает, что именно там начались важные политические контакты. - Визит в Лондон трактуется как момент, когда Маргарет Тэтчер фактически дала политическое одобрение Горбачёву. - Тэтчер в этой логике представлена не просто как наблюдатель, а как активный участник большой геополитической игры. - Автор рассуждений делит советскую элиту на две группы: - тех, кого использовали; - тех, кто сознательно вёл разрушительную линию. - Подчёркивается роль Андропова, Яковлева, части партийно-государственного аппарата и окружения, которое, по мнению выступающего, способствовало продвижению Горбачёва. - Звучит мысль, что в позднем СССР системно подбирались не борцы, а слабые, управляемые или двусмысленные фигуры. - Горбачёв описывается как человек, не способный к созиданию, но пригодный для демонтажа системы. - Отдельно проводится идея о существовании международных финансово-политических сетей, влияющих на мировые процессы сильнее, чем это видно на официальном уровне. - Беседа постепенно переходит от фигуры Горбачёва к более широкой теме: кто реально управляет историческими переломами и как формируются элиты. - Финальная часть посвящена уже не только СССР, но и современности: необходимости возвращения к опыту советского проекта, идее советского народа как созидательной силы. - В заключение Колпакиди призывает защищать историческую репутацию Ленина и поддерживать публикации против фальсификаций советской истории.
Подробный выводВ этом видео центральная мысль довольно прозрачна: судьба СССР, по версии автора беседы, решалась не только внутри советской системы, но и в сложном узле внешнего влияния, аппаратных интриг и кадрового отбора. При этом акцент смещается не на один “заговор” в примитивном смысле, а на то, что история крупных государств часто ломается через подбор людей, которые в критический момент оказываются либо управляемыми, либо внутренне пустыми, либо прямо ориентированными на демонтаж прежнего порядка. Это важное наблюдение, даже если не принимать все формулировки буквально. История ведь редко движется только идеями. Чаще она движется людьми с определённым психологическим устройством. В науке это похоже на выбор параметров системы: если на ключевые узлы поставить элементы с низкой устойчивостью, вся конструкция при внешнем давлении начнёт рассыпаться. Колпакиди, по сути, говорит именно об этом: проблема была не в одном Горбачёве, а в среде, которая сделала возможным его возвышение.
1. Горбачёв как не случайность, а симптом системыГлавный нерв беседы — утверждение, что Горбачёв не был случайной фигурой. Его карьера подаётся как результат: - аппаратного продвижения внутри СССР; - внешнего интереса к нему; - совпадения его личных качеств с задачами тех сил, которым нужен был не строитель, а реформатор-разрушитель. Здесь есть философски важный момент. Иногда обществу кажется, что катастрофу приносит “один плохой человек”. Это психологически удобно: можно локализовать зло в одном лице. Но реальность обычно жёстче. Если один человек сумел разрушить огромную страну, значит, страна уже была устроена так, что подобный человек мог оказаться на вершине. И в этом смысле Горбачёв — не только причина, но и следствие.
2. Внешнее влияние как усилитель внутренних процессовАвтор беседы много говорит о международных связях, западных политиках, финансовых группах и закрытых сетях влияния. Здесь стоит сохранять трезвость: не всякая непрозрачность автоматически означает всемогущее закулисье. Но и наивность тут неуместна. История XX века многократно показывала, что элиты разных стран взаимодействуют глубже, чем это видно публично. Особенно когда речь идёт о переломных фигурах. Если использовать аналогию из программирования, то государство можно сравнить с большой системой, где внешние игроки не всегда пишут код с нуля, но активно ищут уязвимости, нестабильные модули, слабые интерфейсы. Они редко создают кризис из ничего — чаще они подхватывают уже существующую трещину и расширяют её. В этой логике поездки Горбачёва на Запад рассматриваются как неформальное тестирование фигуры: насколько он удобен, предсказуем, перспективен.
3. Поздний СССР как кризис отбора кадровОдна из самых сильных линий беседы — не про Запад, а про внутреннюю деградацию механизма кадрового отбора. Колпакиди repeatedly подводит к мысли, что в высших эшелонах позднего СССР: - исчезли люди с волей к сопротивлению; - усилились аппаратчики и оппортунисты; - вокруг первых лиц образовалась среда, которая не защищала систему, а перехватывала управление ею. Это уже не чисто исторический тезис, а почти антропологический. Любая сложная цивилизация гибнет не тогда, когда у неё кончаются ресурсы, а тогда, когда её верхний слой перестаёт различать служение и использование. Когда карьера становится важнее истины, комфорт — важнее долга, адаптация — важнее убеждений. В религиозной традиции это назвали бы духовным вырождением элиты. В марксистской — отрывом надстройки от исторической задачи. В современной психологии — институциональной деморализацией. Слова разные, суть одна.
4. Идеализированный образ реформатора и реальный итогВ беседе чувствуется резкая критика образа Горбачёва как “прогрессивного реформатора”. И здесь есть важное напоминание: люди часто влюбляются не в реальность, а в образ. Это касается и политики. Реформатор звучит красиво. Демократизация звучит красиво. Открытость звучит красиво. Но если за словами не стоит способность строить, удерживать и отвечать за последствия, тогда это не обновление, а распад, упакованный в привлекательную лексику. Это, кстати, общечеловеческая история. В отношениях мы тоже часто любим не человека, а идею о нём. В истории — не эпоху, а её мифологический плакат. В политике — не программу, а эмоциональный силуэт. Колпакиди последовательно разрушает именно такой плакатный образ.
5. Переход от критики Горбачёва к апологии советского проектаВо второй части видео логика становится шире: речь уже не столько о персоналиях, сколько о том, что советский проект породил особый тип человека и общества, который был способен к огромной мобилизации, росту и историческим достижениям. Это тоже принципиально. Когда обсуждают крах СССР, часто зацикливаются на последних годах и забывают длинную траекторию: индустриализацию, образование, науку, социальные лифты, чувство исторического участия. Автор настаивает, что советский народ был не просто населением, а политико-культурным проектом. Можно спорить о степени идеализации, но в этом есть рациональное зерно: большие исторические достижения действительно требуют не только экономики, но и определённого типа массового сознания. И здесь возникает почти йогическая, если угодно, мысль о дисциплине формы. Общество становится сильным, когда в нём есть не только энергия, но и собранность, направленность, ощущение общего смысла. СССР долго держался именно на этом — на способности соединить личную судьбу с надличной задачей. Когда эта связка ослабла, государство стало пустеть изнутри.
6. Ленин как символ альтернативыФинальный поворот к защите Ленина — это уже не просто историческая полемика, а идеологический жест. Для Колпакиди Ленин — не музейная фигура, а знак альтернативного пути развития, противопоставленного олигархическому, манипулятивному и деградирующему миру. Можно относиться к этому по-разному, но сама постановка вопроса важна. Историческая борьба идёт не только за прошлое, но и за будущее. Кого общество считает основателем, героями, предателями, реформаторами — от этого зависит и то, какие модели действия оно считает допустимыми сейчас. Поэтому спор о Ленине — это спор не о прошлом как таковом, а о том, возможна ли ещё политика, основанная не только на выгоде, но и на проекте справедливости.
Итог в сжатом видеГлавный вывод этой лекции таков: крах СССР рассматривается как результат соединения внешнего интереса, внутреннего разложения элит и целенаправленного продвижения фигур, неспособных к созиданию, но пригодных для демонтажа системы. Горбачёв в этой картине — не просто личность, а удобный инструмент эпохи слома. Практический смысл такого взгляда не в том, чтобы бесконечно искать кукловодов, а в том, чтобы понять более трезвую вещь: страны гибнут тогда, когда перестают воспроизводить сильные кадры, теряют историческую субъектность и начинают жить чужими оценками о самих себе. В этом смысле вопрос “кто решил судьбу СССР?” не имеет одного имени. Её решали и внешние игроки, и внутренняя номенклатурная слабость, и идеологическая эрозия, и кадровые ошибки, и утрата воли к защите собственного проекта. Но тогда возникает более глубокий вопрос: если судьбу государства во многом определяет качество людей, которых оно выращивает и поднимает наверх, то умеем ли мы сегодня отличать настоящего созидателя от удобного образа созидателя?