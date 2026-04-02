Александр Проханов: Мост-ангел
Есть люди-герои, как тот молодой воин Сергей Ярашев, что 68 дней в одиночку на лютом морозе держал оборону. Есть города-герои, как Сталинград, который нанёс удар в самую сердцевину фашистской Германии и покорил Берлин. Есть страны-герои. Россия — страна-герой, принимающая на себя всю тьму мира, превращающая её в Фаворский свет. Есть мост-герой. Это — Крымский мост.
За Крымский мост идёт сражение. Днём и ночью, утром и вечером украинские беспилотные катера из Одессы мчатся по морю, стремясь ударить в опоры моста. Их среди вод находят радары, и вертолёты из неба громят катера, поднимая над морем фонтаны взрывов. Украинские дроны, большие и малые, как крохотные паучки и громадные птеродактили, несут к мосту взрывчатку. Их на подходе сшибают “Панцири”, сжигают в небе ракеты, разносят на куски скорострельные пушки. Тяжёлые ракеты “Шторм шедоу” несутся к мосту по наводке американского “Старлинка”. Навстречу этим ракетам ревут иерихонские трубы зенитных систем С-400, и обломки огненным камнепадом сыплются в море. Диверсанты стараются проникнуть на мост и взорвать грузовик с зарядом, и каждую въезжающую на мост машину фильтруют рентгеном, осматривают зоркие пограничники, обнюхивают чуткие овчарки. Крымский мост — рубеж обороны. Его защищают с моря, с суши, с неба, из космоса. Битва за Крымский мост — это битва за Русский Рай.
Крымский мост соединяет Россию с Херсонесом, с той каменной купелью, в которую окунулся святой князь Владимир, и на Русь пролился из небес свет православия. Та каменная купель — врата в Русский Рай. Крымский мост ведёт из глубин России к вратам Русского Рая. Купель Херсонеса, полная святой райской воды, есть бесценный ресурс России, дороже нефти, алмазов, лесов, чернозёмов. Это ресурс русского бессмертия. Этой водой совершено великое русское помазание, и русский путь перестал блуждать среди туманов и обрёл свою цель — Царствие Небесное.
Этот путь стараются пресечь демоны мира во все века, во всех войнах. Демоны хотят отсечь Россию от Херсонеса, от Царствия Небесного. Все русские войны во все века и сегодня — за Херсонес, оборону Херсонеса. И великая картина Дейнеки “Оборона Севастополя”, схватка советской морской пехоты с фашистами, есть битва за Херсонес.
Путь на Херсонес, путь в Царствие Небесное защищают от демонов ангелы. В кабинах “Панцирей”, сбивающих украинские дроны, сидят ангелы. В вертолётах, громящих из неба беспилотные украинские катера, сидят ангелы. Системами зенитных антиракет С-400 управляет русский ангел. Я вижу икону, на которой божественный Крымский мост атакуют демоны с перепончатыми крыльями, а его заслоняют белоснежные ангелы, и море кипит от взрывов, и небо горит от огня.
И Крымский мост, нетленный, нерушимый, сочетает Россию с небесной купелью. Крымский мост — гениальное творение инженеров и художников, новый русский стиль, в котором средствами инженерной мысли из бетона и стали создана архитектура русского бессмертия. Линия моста, соединяющая Тамань с Керчью, — не прямая линия, не гипербола, не экспонента. Она не земной геометрии. Её чудесный нежный изгиб сопряжён с целым неземным пространством, с ландшафтом таинственных райских высот. Белоснежные полукружья превращают мост из серебряного ангела в ангела Херсонеса. И сам мост — это линия, по которой ангел стремится к своей священной обители — к Херсонесу. Мост в своей инженерной эстетике XXI века созвучен с храмом Василия Блаженного, построенным в веке шестнадцатом. И тот и другой абсолютно красивы, безукоризненно прекрасны, ибо тот и другой ведут Россию в небесный рай, суть образы небесного рая, открывшиеся русским творцам в шестнадцатом и двадцать первом веках.
Путину было явлено откровение, и он вернул России Крым, вернул России Херсонес, вернул ту каменную купель, в которой вода трепещет от райских дуновений. Путину было явлено откровение, и он повелел построить Крымский мост. Волшебный изгиб моста, его белоснежное оперение — образы, явленные в откровении Путину.
Я был на мосту в те дни, когда строилась железнодорожная колея. И я едва не упал с моста. Меня опрокинул обморок, и я уже летел со стальных конструкций, готовый упасть в море, но мост не пустил, он схватил меня за пятку, удержал. Я чувствовал его мощный рывок, вернувший меня из смерти в жизнь. Я благодарен мосту, я причастился Крымскому мосту.
Я стою на мосту в краткий час затишья, когда не грохочут скорострельные пушки, не ахают залпы ракет, не ревут атакующие из небес вертолёты. На мосту нет движения, он пуст. Над ним огромное крымское небо, ночная небесная тьма, бесконечная даль. В небе я вижу другой мост — это Млечный Путь, путь, ведущий в Россию небесную.Александр Проханов
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Крымский мост представлен как “мост-герой” — не просто инфраструктурный объект, а сакральный символ, за который идёт почти метафизическая битва. - Автор соединяет военную реальность и религиозно-мифологический язык: атаки дронов, катеров, ракет описаны как нападение “демонов”, а защитники моста — как “ангелы”. - Мост связывает Россию не только с Крымом географически, но и с Херсонесом духовно — местом крещения князя Владимира и, следовательно, с истоком русской православной идентичности. - Херсонес назван главным ресурсом России — более ценным, чем природные богатства, потому что он символизирует “русское бессмертие” и духовную цель. - Вся русская история и войны интерпретируются как борьба за сохранение связи с этой сакральной точкой. - Крымский мост эстетизируется как произведение искусства — инженерное сооружение становится “архитектурой русского бессмертия”. - Путин в тексте изображён как фигура почти пророческая, которой “было явлено откровение” о возвращении Крыма и строительстве моста. - Личный эпизод автора с падением и “спасением” мостом усиливает мистический характер текста: мост становится почти живым существом. - Финальный образ Млечного Пути как небесного моста закрепляет главную идею: земной мост — лишь отражение более высокого, духовного пути.
Анализ
Ключевая идеяТекст Проханова — это не статья в привычном публицистическом смысле, а политико-мистический гимн, где Крымский мост становится одновременно: - военным объектом, - национальным символом, - религиозной метафорой, - эстетическим идеалом, - и почти живым ангельским существом. Если смотреть прагматично, то перед нами пример того, как материальный объект превращается в носитель коллективного мифа. Это похоже на то, как в истории храмы, крепости, столицы или реки переставали быть просто камнем, стеной или водой и становились “телом” цивилизации. Так было с Константинополем для Византии, с Иерусалимом для религиозного сознания, со Сталинградом для советского мифа. Проханов пытается встроить Крымский мост в этот ряд.
1. Жанр текста: не репортаж, а мифотворчествоВажно сразу увидеть: автор не стремится к нейтральному описанию. Он не анализирует военную обстановку, не сопоставляет версии, не проверяет факты в строгом журналистском смысле. Его задача другая — создать образ. В этом смысле текст ближе: - к поэме в прозе, - к религиозной проповеди, - к государственному мифу, - к символистской литературе. Проханов пишет не “о мосте”, а через мост о судьбе России. Это принципиально. Когда он говорит “битва за Крымский мост — это битва за Русский Рай”, он выводит конфликт из плоскости геополитики в плоскость эсхатологии. То есть речь уже не о территории, а о спасении, предназначении, небесной цели. Такой ход очень силён эмоционально, но уязвим интеллектуально: чем выше уровень сакрализации, тем меньше остаётся пространства для критического разговора. Если мост — это уже не инженерное сооружение, а врата в рай, то любое несогласие можно подать как участие в “демоническом” нападении. Это типичная логика политического мифа.
2. Сакрализация войныОдна из центральных особенностей текста — перевод войны в религиозный регистр. Военная техника названа почти библейским языком: - катера уничтожаются с неба, - ракеты летят как силы тьмы, - ПВО звучит как “иерихонские трубы”, - солдаты и расчёты ПВО превращаются в ангелов. Это очень древний механизм сознания. Человеку трудно выносить хаос войны как просто набор железа, расчётов, крови, страха и случайности. Поэтому психика — и индивидуальная, и коллективная — стремится придать войне космический смысл. Тогда смерть перестаёт быть только ужасом и становится жертвой, подвигом, частью великого замысла. В этом есть и сила, и опасность.
Сила:- это помогает мобилизации; - создаёт ощущение высшей правоты; - придаёт страданию смысл; - укрепляет коллективную идентичность.
Опасность:- демонизирует противника до полной нечеловечности; - делает невозможным трезвый моральный анализ; - подменяет реальность символом; - оправдывает почти всё, если оно подано как “священная оборона”. С философской точки зрения это похоже на вечный маятник между историей как фактом и историей как мифом. Факт говорит: есть мост, есть атаки, есть оборона. Миф говорит: есть рай, ангелы и демоны. Человек почти всегда живёт не в чистом факте и не в чистом мифе, а в их смеси.
3. Херсонес как духовный источникОчень важен мотив Херсонеса. Для Проханова это не просто историческое место, а точка происхождения русской духовной легитимности. Отсюда вырастает весь пафос текста: если Херсонес — купель крещения Руси, то связь с ним понимается как связь с истоком, с первооснованием. Это интересный ход и с культурной, и с психологической стороны. Людям вообще свойственно искать место начала, некий “священный адрес”, где всё обрело смысл. Так семьи хранят дом предков, религии — святые города, народы — места основания. В этом есть почти архетипическая потребность: если знаешь, откуда ты, легче ответить, кто ты. Но и здесь есть тонкая грань. Историческая память может быть: - формой осознанности, - а может стать формой идеологической фиксации. Когда автор пишет, что Херсонес дороже нефти, алмазов, лесов и чернозёмов, он противопоставляет духовный капитал материальному. В каком-то смысле это здравая мысль: цивилизации держатся не только на ресурсах, но и на символах, смыслах, ритуалах, памяти. Однако в тексте это доведено до абсолютного уровня, где духовный символ уже начинает оправдывать весь политический проект без остатка.
4. Эстетика как инструмент убежденияПроханов мастерски эстетизирует мост. Он пишет о его изгибе, белоснежных арках, неземной геометрии, сопоставляет его с храмом Василия Блаженного. Это не случайное украшение текста — это важный инструмент. Красота в человеческом восприятии часто работает как аргумент, даже когда формально аргументом не является. Если нечто красиво описано, возвышено, гармонизировано, сознание легче принимает его как правильное. Это почти платоновская инерция: прекрасное кажется истинным. Но реальность сложнее. Красивый образ не гарантирует моральной безупречности. История полна великолепной архитектуры, служившей жестоким режимам, и великих символов, за которыми скрывались очень земные интересы. Поэтому здесь полезно сохранять двойное зрение: - видеть художественную силу текста, - и не путать эстетическую мощь с доказательством истины. И всё же нельзя не признать: автор действует тонко. Он превращает мост из объекта логистики в объект любви и восхищения. А то, что человек любит, он уже защищает иначе.
5. Образ Путина как “получившего откровение”Это, пожалуй, одна из самых откровенно сакрализующих частей текста. Политический лидер изображён не как администратор, стратег или исторический деятель, а как фигура, причастная к откровению. Это уже не просто поддержка власти — это её почти богословское возвышение. Такой приём знаком истории: - цари “по воле Божией”, - императоры как избранники неба, - правители как носители судьбы народа. С точки зрения политической психологии это создаёт мощный эффект: лидер становится не просто человеком с решениями и ошибками, а проводником высшего смысла. Тогда критика лидера начинает восприниматься не как политическая дискуссия, а как кощунство. Здесь важно не впадать ни в слепое отрицание, ни в слепое принятие. У лидеров действительно бывает сильная историческая интуиция, стратегическое видение, способность улавливать момент. Но когда эта способность описывается исключительно как мистическое избрание, мы теряем язык ответственности. А без ответственности любая власть начинает жить в зеркале собственного мифа.
6. Личный эпизод автора: мост как живое существоСцена, где автор “едва не упал”, а мост “схватил его за пятку”, очень показательна. На рациональном уровне это можно понять как сильное эмоциональное переживание, почти пограничный опыт, в котором человек приписывает объекту субъектность. Такое бывает: дом “не отпустил”, дорога “спасла”, икона “позвала”, место “удержало”. Психика в критические моменты одушевляет мир. С литературной точки зрения это работает прекрасно: мост становится не символом, а почти персонажем. Он уже не просто соединяет берега — он спасает, хранит, приобщает. Автор прямо пишет: “я причастился Крымскому мосту”. То есть инженерный объект включается в литургический язык. Это сильный образ, но и важный симптом эпохи: современный человек, даже живущий среди технологий, по-прежнему жаждет сакрального. И если старые формы сакрального ослабли, он начинает вкладывать священный смысл в государство, войну, территорию, технику. В этом есть парадокс: чем технологичнее цивилизация, тем изощрённее её мифология.
7. Что текст говорит о сознании автора и эпохиТекст интересен не только тем, что он утверждает, но и тем, какую потребность выражает. Он выражает потребность: - видеть историю как осмысленную; - ощущать Россию не просто государством, а избранной цивилизацией; - превращать травму и угрозу в героический сюжет; - одухотворять материальный мир; - преодолевать страх через религиозно-исторический образ. В этом смысле текст Проханова — это своего рода психологическая броня культуры. Когда мир переживается как враждебный и хаотичный, сознание отвечает созданием вертикали смысла: Россия — Херсонес — рай — ангелы — бессмертие. Это может вдохновлять, но может и ослеплять. Потому что реальность всегда грубее мифа: мосты строят инженеры и рабочие, защищают расчёты и солдаты, разрушают ракеты и взрывчатка, а история редко бывает полностью ангельской или полностью демонической.
Подробный выводТекст «Мост-ангел» — это яркий образец сакральной публицистики, где политическое, историческое, религиозное и эстетическое сливаются в единый миф. Проханов создаёт не анализ событий, а метафизическую картину мира, в которой Крымский мост становится символом русской судьбы, духовной преемственности и борьбы света с тьмой. С литературной точки зрения текст очень силён. В нём есть ритм, образность, внутренняя музыкальность, умение превращать технику в миф, географию — в богословие, а военную оборону — в почти апокалиптическую сцену. Автор действует как не журналист, а как мифотворец и литург политического воображения. Он создаёт язык, в котором бетон и сталь уже не просто материалы, а “архитектура бессмертия”. Но именно здесь проходит граница между художественной силой и критическим риском. Текст строится на тотальной сакрализации: - мост становится священным, - история — предопределённой, - противник — демоническим, - защитники — ангельскими, - лидер — носителем откровения. Такой взгляд может вдохновлять и мобилизовать, но он же опасен тем, что снимает сложность реальности. А реальность, как правило, не умещается в простую схему “свет против тьмы”. Война трагична даже тогда, когда одна из сторон искренне убеждена в своей правоте. Символы важны, но они начинают властвовать над человеком, если он перестаёт различать, где образ, а где факт. Если читать текст зрелым взглядом, полезно удерживать две перспективы сразу. Первая — понимающая: видеть, почему такие тексты рождаются, какую коллективную боль и надежду они выражают, как они пытаются собрать народ вокруг образа, который сильнее страха. Вторая — критическая: не позволять мифу полностью заменить реальность, не путать поэтическую истину переживания с фактической истиной истории, не забывать, что сакральный язык в политике всегда требует осторожности. В некотором смысле статья Проханова говорит не только о мосте, но и о человеческой природе. Человек не может жить одной логистикой, цифрой и железом. Он всё равно ищет смысл, ищет небо над своей дорогой, ищет мост между конечным и вечным. Но вопрос в том, делает ли этот поиск нас глубже и человечнее — или только крепче привязывает к собственным идеализированным образам. И, возможно, главный вопрос здесь не в том, является ли мост ангелом, а в том, что происходит с сознанием народа, когда оно начинает видеть в истории не людей и события, а прежде всего небесные знаки собственной судьбы?