Эссе о природе сознания, эволюции цивилизаций

и о том, что мы видим, глядя на других

Часть первая: Плоды и деревья

I. Очарование и его цена

Индия завораживает. Это нужно признать сразу и без иронии. Храмы, уходящие в небо над Варанаси. Многорукие боги, чьи позы несут в себе тысячелетия осмысленного богословия. Йогины, которые годами сидят в пещерах и выходят из них с глазами людей, видевших что-то, чего не видим мы. Философия Адвайта-веданты, утверждающая, что индивидуальное сознание и вселенское сознание суть одно — и делающая это с такой математической строгостью, что с ней спорили лучшие умы Европы. Всё это существует, и всё это подлинно.

Именно поэтому каждый год сотни тысяч людей с Запада едут туда. Едут за чем-то, чего не нашли дома — за смыслом, за тишиной, за ощущением, что мир больше, чем список дел на неделю. Многие возвращаются изменёнными. Некоторые не возвращаются вовсе.

Но есть и другая Индия. И если вы хотите честного разговора — начать нужно именно с неё.

✦

II. Горькая арифметика

Около 600 миллионов индийцев — почти половина населения страны — до начала масштабной правительственной программы «Чистая Индия» не имели доступа к нормальным санитарным условиям. Они справляли нужду в полях, на обочинах дорог, у берегов рек. Не потому что не знали, что это плохо. А потому что кастовая система сделала уборку занятием «неприкасаемых» — и любой, кто прикоснётся к нечистоте, оскверняет себя. Брахман может ходить под куст. Убрать за ним — это дело того, кто ниже.

Следствия этой логики вполне измеримы. Холера. Брюшной тиф. Детская смертность от кишечных инфекций, которая десятилетиями держалась на уровне, от которого Европа избавилась ещё в XIX веке. Миллионы женщин, использовавших подручные материалы вместо средств гигиены и расплачивавшихся за это хроническими воспалениями, бесплодием, сепсисом.

Это не экзотика. Это страдание. Конкретное, биологическое, измеримое в цифрах смертности и заболеваемости.

Или возьмём кастовую систему в её современном воплощении. Формально отменённая конституцией 1950 года, она продолжает структурировать реальную жизнь сотен миллионов людей. Далиты — бывшие «неприкасаемые» — по сей день сталкиваются с дискриминацией при найме на работу, в браке, в суде. В некоторых деревнях им запрещено пользоваться общим колодцем. В 2020 году в штате Уттар-Прадеш молодая женщина из касты далитов была изнасилована и убита — и местная полиция первым делом попыталась кремировать тело ночью, без согласия семьи, чтобы избежать огласки.

А теперь зададим честный вопрос: где в этих историях великая духовность? Где многовековая мудрость о единстве всего живого, о сострадании как пути к освобождению? Почему тысячелетия философии не привели к исчезновению практики, которая унижает человека по факту рождения?

Это не риторика. Это вопрос по существу. И ответ на него потребует нескольких шагов.

✦

III. По плодам познаётся дерево

Есть простой и честный критерий оценки любой системы — смотреть на её плоды. Не на декларации, не на священные тексты, не на вершинные достижения — а на то, как живёт обычный человек внутри этой системы.

Простой реаниматолог в районной больнице за свою карьеру возвращает к жизни сотни людей. Буквально: сердце остановилось, он запустил его снова. Хирург пересаживает печень — орган, без которого человек умрёт через несколько дней, и теперь не умирает. Это не метафора чуда. Это чудо в буквальном смысле слова, только воспроизводимое, технологичное и доступное любому, у кого есть полис медицинского страхования.

Инсулин. Без него диабетик первого типа умирает за несколько недель в мучениях. С ним — живёт полноценную жизнь. Пенициллин. До его открытия в 1928 году банальное воспаление лёгких убивало каждого третьего. Потом перестало. Вакцина от оспы уничтожила болезнь, которая на протяжении тысячелетий убивала треть заражённых и оставляла выживших слепыми или обезображенными.

Ни один йог, ни один гуру, ни один святой ни одной традиции мира не дал человечеству ничего, сопоставимого по масштабу снижения реального, физического страдания. Это факт. Жёсткий, неудобный и абсолютно точный.

И именно здесь нам кажется, что разговор закончен. Прогресс победил. Наука решила главные проблемы. Осталось только дождаться, пока весь мир подтянется до стандартов развитых стран — и человечество наконец заживёт правильно.

Но именно в этот момент — в момент наибольшей уверенности — стоит остановиться. Потому что именно здесь начинается самое интересное.

Часть вторая: Там, где унитазы уже есть

IV. Парадокс изобилия

Германия. 2025 год. Страна с одним из самых высоких в мире стандартов жизни. Безупречная медицина, образцовая инфраструктура, социальные гарантии, о которых большинство стран мира может только мечтать. Средняя продолжительность жизни — за восемьдесят лет. Детская смертность — одна из самых низких в мире. Санитарные условия — безукоризненные.

Рождаемость — 1,46 ребёнка на женщину. Население страны медленно, но неуклонно сокращается. Без миграции оно уменьшалось бы примерно на 200 000 человек в год.

Японцы доживают в среднем до 84 лет — мировой рекорд. Их медицина, транспорт, технологии — предмет восхищения. И при этом Япония — страна, подарившая миру феномен хикикомори: сотни тысяч молодых людей, которые годами не выходят из своих комнат. Не потому что больны в медицинском смысле. А потому что внешний мир, со всем своим комфортом и порядком, не даёт им ощущения, ради которого стоит из этих комнат выходить.

Соединённые Штаты. Страна, создавшая после Второй мировой войны беспрецедентный средний класс. Сегодня его доля сократилась с 61% в 1971 году до примерно 50%. Реальные доходы большинства американцев практически не росли последние сорок лет — при том что ВВП на душу населения увеличился вдвое. Разрыв между верхним одним процентом и остальными достиг уровней, которых не видели со времён так называемого «позолоченного века» — конца XIX столетия. По данным исследований, около 36% американцев говорят, что чувствуют себя одинокими постоянно или почти постоянно.

Всё это общества с унитазами. С первоклассными тампонами. С лучшей в мире психиатрической помощью. Все они переживают кризис. Не биологический, не гигиенический. Другой.

✦

V. Вопрос, который не лечится таблетками

Виктор Франкл провёл три года в нацистских концентрационных лагерях — в Освенциме и Дахау. Он потерял жену, родителей, почти всех близких. Он видел, как люди умирали от голода, болезней, насилия. И он заметил кое-что важное: те, кто выживал физически, но терял ощущение смысла своего существования — угасали быстрее тех, кто в самых невыносимых условиях сохранял внутреннюю цель. Не обязательно религиозную. Иногда это была просто рукопись, которую хотелось дописать. Или человек, ради которого хотелось вернуться.

После освобождения Франкл написал книгу «Человек в поисках смысла» и назвал главную болезнь своего времени «экзистенциальным вакуумом» — ощущением пустоты, возникающим тогда, когда все базовые нужды удовлетворены, а вопрос «зачем?» остаётся без ответа.

Это была середина XX века. С тех пор вакуум только расширился.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, депрессия является ведущей причиной нетрудоспособности в мире. При этом она непропорционально распространена именно в богатых странах — там, где материальные условия жизни объективно лучше всего в человеческой истории. Антидепрессанты стали одной из самых назначаемых категорий препаратов в США и Европе. Их употребление только растёт.

Снять симптом — можно. Ответить на вопрос «зачем жить?» — нельзя. Это разные инструменты для разных задач. И первый инструмент, сколько бы он ни совершенствовался, не заменит второй.

Физическое страдание — это боль тела. Экзистенциальное страдание — это боль вопроса. Медицина научилась лечить первое. Со вторым она по-прежнему беспомощна. И здесь начинается территория, на которой традиционные культуры — включая индийскую — тысячелетиями работали с инструментами, которых у науки просто нет.

Часть третья: Центр и периферия

VI. Как устроен мир

Посмотрим на карту мира с высоты птичьего полёта — не географической, а экономической. Мы увидим несколько ярких центров: Западная Европа, Северная Америка, Япония, отчасти Южная Корея и Тайвань. И огромную, рыхлую периферию: Латинская Америка, Африка, большая часть Азии. Между ними — постоянное движение. Из периферии в центр утекают ресурсы, люди, сырьё. Из центра на периферию — товары, технологии, капитал, долги.

Эта система не возникла случайно. Она складывалась столетиями — через колониальные империи, через неравные торговые договоры, через контроль над финансовой архитектурой мира. Британская Индия была не просто колонией в романтическом смысле — она была экономической машиной по перекачке ресурсов. По подсчётам экономиста Утсы Патнаик, Великобритания изъяла из Индии за период колониального господства эквивалент около 45 триллионов долларов в современных ценах. Эти деньги финансировали британскую индустриализацию, строительство флота, университеты и музеи.

Парадокс, который обычно остаётся в тени: когда мы восторгаемся достижениями западной медицины — а они действительно грандиозны — всегда стоит учитывать, на каком фундаменте эти достижения стали возможны. Пенициллин открыли в Лондоне. Но хлопок для перевязок вырос в Индии. Каучук для перчаток — в Конго. Фосфаты для удобрений, которые кормили рабочих на фабриках, производивших медицинское оборудование, добывались в Марокко.

Это не моральный приговор. Это описание механизма. Сложные системы требуют ресурсов — и они их находят там, где те лежат.

✦

VII. Фабрика и её хозяева

История Китая в конце XX — начале XXI века — это, пожалуй, самый поучительный эксперимент нашего времени. В 1980-е годы американские и европейские корпорации начали массово переносить производство в Китай. Логика была простой: дешёвый труд, отсутствие экологических ограничений, дисциплинированная рабочая сила. Запад получал дешёвые товары. Китай получал рабочие места, капитал и — самое важное — доступ к технологиям.

Западные аналитики были уверены: Китай будет сборочным цехом ещё долго. Что он получит зарплаты, но не получит знания. Что технологическое превосходство Запада — это постоянный актив, а не временное преимущество.

Они ошиблись. Китай учился. Сначала копировал. Потом адаптировал. Потом начал создавать собственное. К 2025 году Китай является мировым лидером по производству солнечных панелей, аккумуляторов и электромобилей. Его экспорт промышленных роботов вырос почти на 50% только за 2025 год. Компания Huawei, которую США пытались задушить санкциями, разработала собственный процессор и восстановила позиции на рынке смартфонов. Страна, которую ещё недавно называли «мировой фабрикой», сама начала экспортировать технологии.

Это классический сценарий: периферия использовала центр как школу. Накопила силу. Вышла из-под контроля. И теперь сама претендует на роль центра — со своими стандартами, своими институтами, своей моделью развития, которую активно продвигает в Африке, Латинской Америке, Центральной Азии.

Но внутри самого Китая воспроизводится та же структура, что существует между ним и Западом. Около 300 миллионов человек — это так называемые «крестьяне-мигранты». Люди, рождённые в деревнях с сельской пропиской — хукоу, — которые работают на заводах и стройках в городах, но не имеют права на городские социальные услуги: нормальное образование для детей, медицинскую страховку, пенсию. Они строят Шанхай, но они не могут в нём жить по-человечески.

Шэньчжэнь, выросший из рыбацкой деревни в мегаполис с населением 18 миллионов человек за сорок лет, — это не только история триумфа. Это история людей, которые приехали туда из провинции Сычуань или Хунань, работали по двенадцать часов в день, жили в заводских общежитиях и отправляли деньги домой. Их труд был топливом для экономического чуда. Их имён нет в учебниках.

✦

VIII. Тигры и их пища

Южная Корея, Тайвань, Сингапур — «азиатские тигры» — часто приводятся как пример успешного развития: из отсталой периферии в технологические лидеры за несколько десятилетий. Это правда. Но эта правда неполна.

Все три страны стартовали в условиях активной поддержки США — как стратегические союзники в противостоянии с коммунистическим блоком. Американские рынки были для них открыты на льготных условиях. Военная защита снимала с них необходимость тратить огромные ресурсы на оборону. Технологии передавались через совместные предприятия. Это не умаляет их достижений — но объясняет контекст, в котором эти достижения стали возможны.

Сегодня Тайвань производит более 90% самых современных микрочипов в мире. Это колоссальная мощь — и колоссальная уязвимость. Его экономика зависит от постоянного внешнего спроса на эти чипы. Если американские tech-гиганты замедлят инвестиции в ИИ — тайваньский экспорт упадёт. Если геополитическая ситуация вокруг Тайваньского пролива обострится до такой степени, что перекроет морские пути, — остановятся заводы по всему миру, которые зависят от тайваньских компонентов.

Тигр силён. Но тигр должен есть. И его меню зависит от того, что происходит далеко за пределами его собственных джунглей.

Есть простой образ, который это объясняет. Представьте деревню в глубине материка — без электричества, без логистических цепочек, без интернета. Земля кормит. Традиция держит уклад. Отключи там электричество — и через несколько дней жизнь войдёт в прежнее русло. Отключи электричество в Сингапуре — и через несколько дней там не будет питьевой воды. Это не аргумент в пользу деревни. Это описание двух разных типов устойчивости — и двух разных типов уязвимости.

✦

IX. Цена роста

Здесь уместно вспомнить сцену из романа «Шантарам» Грегори Дэвида Робертса. Грегори Дэвид Робертс приехал в Бомбей беглецом — из австралийской тюрьмы, с чужим паспортом, без будущего. И город принял его так, как принимает всех: без вопросов, без жалости, без гарантий.

Бомбей 1980-х — это было существо, а не город. Двенадцать миллионов человек, спрессованных на узкой полоске суши между Аравийским морем и материком. Небоскрёбы делового района Нариман-Пойнт отражались в воде залива. Викторианские здания британской постройки — суды, вокзал Чхатрапати Шиваджи, университет — стояли как декорации к спектаклю, который давно вышел из-под контроля режиссёра. По улицам текли реки людей, рикш, буйволов, автобусов, запахов — специй, выхлопных газов, цветочных гирлянд и открытых сточных канав — всего сразу, в одном неостановимом потоке.

И рядом с этим великолепием — трущобы. Дхарави, Говинди, Курла — целые районы из лачуг, сколоченных из того, что нашлось: жесть, фанера, полиэтилен, куски бетонных блоков. Без канализации. Без нормальной воды. Без адресов — потому что адрес предполагает право на существование, а его никто не давал. Сотни тысяч людей на нескольких квадратных километрах.

Первый импульс — назвать это опухолью. Язвой на теле города. Чем-то, что следует снести, расчистить, заменить нормальным жильём. Этот импульс понятен и по-своему честен.

Но Робертс жил в трущобах. Не проездом — жил, месяцами. Открыл там бесплатную клинику, лечил соседей от того, что мог лечить. И увидел то, чего не видно с высоты административного взгляда.

Трущобы не паразитируют на городе. Трущобы — это и есть город, только без фасада. Каждое утро из этих лачуг выходили сотни тысяч людей — и растворялись в городе, становясь его невидимым скелетом. Они везли на велорикшах грузы, которые не влезают в такси. Мыли посуду в ресторанах делового центра. Строили те самые небоскрёбы, в которых потом не имели права снять квартиру. Шили одежду, которую продавали в магазинах, куда сами никогда не заходили. Убирали улицы до рассвета, чтобы клерки в белых рубашках шли на работу по чистому тротуару.

Город потреблял их труд — и не замечал их самих. Это не метафора эксплуатации. Это буквальное описание того, как работает любой большой город, только в Бомбее граница между потребляющим и потребляемым была видна невооружённым глазом: достаточно было пройти двести метров от проспекта.

А люди всё ехали. Из Уттар-Прадеша, из Раджастхана, из деревень Махараштры. Город обещал — не словами, а самим своим существованием — что здесь можно заработать больше, чем там. И это было правдой. Но город не говорил, что придётся жить в восемь квадратных метров на семью, что работа будет сезонной, что болезнь или травма обнулит всё накопленное за год. Люди узнавали это сами. И оставались — потому что возвращаться было некуда, или потому что надежда умирает последней.

Город перемалывал их. Не со злым умыслом — просто так устроена любая машина, которой нужно топливо.

Именно поэтому поездка с Прабакером в деревню Сундар ударила Робертса с неожиданной силой. После бомбейского хаоса деревня казалась существом с другой планеты. Там не было ничего из того, что он привык считать жизнью: ни электричества по ночам, ни магазинов, ни анонимности, ни возможности исчезнуть в толпе. Но там было кое-что другое. Каждый знал каждого. Земля кормила — скудно, но кормила. Традиция объясняла, почему вещи устроены именно так, и это объяснение было достаточным. Люди умирали там же, где родились, — и это не воспринималось как трагедия неудавшейся жизни.

Там ему дали имя. Шантарам — «человек мира». Не потому что он был мирным. А потому что деревня умела видеть в человеке то, чем он мог бы стать. Бомбей видел в людях рабочую силу. Деревня видела душу.

Это не ностальгия по патриархальной простоте. В деревне была и своя жестокость, и своя несправедливость, и своя темнота. Но в ней было то, что большой город уничтожает первым: ощущение, что ты не один. Что твоё существование замечено и имеет значение для тех, кто рядом.

Два мира существовали в двух часах езды друг от друга. Один перемалывал людей ради роста. Другой держал их вместе ради выживания. Ни один не был идеален. Оба были настоящими.

Часть четвёртая: Советский эксперимент и вечный вопрос баланса

IX. Когда пытались сложить уравнение

В октябре 1917 года группа людей попыталась решить задачу, которую до них не решал никто: построить общество без эксплуатации на одной шестой части суши. Идея была головокружительной по своей простоте и дерзости — отменить саму логику, по которой одни живут за счёт других. Равенство не как лозунг, а как принцип организации всего: производства, распределения, образования, власти.

И первые десятилетия показали, что идея работает. Не потому что люди стали лучше — а потому что новый смысл дал им новую энергию. Крестьянский сын мог стать инженером. Женщина — наркомом. Вчерашний безграмотный рабочий — директором завода. Социальные лифты, которые в царской России были закрыты для большинства, вдруг открылись — и люди ринулись в них с такой силой, что это само по себе было историческим феноменом.

Молодое государство умело распорядилось тем, что имело. Царское золото уходило за рубеж — в обмен приходили заводы, технологии, инженеры. Великая депрессия в США оказалась кстати: американские специалисты, оставшиеся без работы, охотно ехали строить Магнитку и Днепрогэс. Альберт Кан — главный архитектор американской промышленности, строивший заводы для Форда — спроектировал более 500 советских промышленных объектов. История не лишена иронии.

К концу 1930-х страна, которая ещё недавно пахала деревянной сохой, производила танки, самолёты и тракторы. Это факт, подтверждённый в том числе и западными историками. А потом пришла война — самая кровопролитная в истории человечества — и страна её выдержала. Не только выдержала, но и победила. Ценой невообразимых жертв — но победила. И в этой победе была не только военная мощь, но и что-то другое: ощущение, что ты сражаешься за что-то своё, общее, настоящее.

Послевоенные десятилетия стали временем другой мобилизации — созидательной. Страна лежала в руинах: 1700 городов разрушено, 25 миллионов человек без крова. И люди восстанавливали её с той же самоотдачей, с которой воевали, — не из-под палки, а потому что верили: мы строим для наших детей. Эта вера была реальной. Она держала людей вместе и давала смысл лишениям, которые в другом контексте были бы просто невыносимы.

Но к 1960-м годам что-то начало меняться. Мобилизационный импульс исчерпывал себя — не потому что люди стали хуже, а потому что чрезвычайная ситуация закончилась. Войны нет. Голода нет. Есть относительная стабильность — и вместе с ней появилось то, чего раньше не было: время думать о себе.

Простые люди хотели комфорта. Холодильник. Телевизор. Отдельная квартира, а не коммуналка. Это были скромные желания — и система с трудом их удовлетворяла, потому что была заточена под производство танков и ракет, а не потребительских товаров. Очереди за сапогами при наличии межконтинентальных баллистических ракет — это не анекдот, это структурное противоречие, которое постепенно подтачивало веру в систему.

Элиты же смотрели в другую сторону — на Запад. Там можно было жить не просто в достатке, а купаться в роскоши. Иметь виллу, счёт в швейцарском банке, возможность выбирать из тысячи сортов сыра. Социалистическое первородство свободы от рабства и равенства, казалось им менее привлекательным, чем перспектива конвертировать временную власть в личное богатство западного образца и возможность иметь своих рабов. Чечевичная похлёбка капитализма манила всё сильнее.

С 1970-х годов нефть стала главным советским ресурсом — не только энергетическим, но и смысловым. Нефтедоллары позволяли закупать западные товары, не решая системных проблем. Джинсы, жвачка, записи Beatles — всё это проникало в страну и создавало образ другой жизни, яркой и свободной. Образ был неполным — западные рабочие кварталы и безработица в этот образ не входили. Но образ завораживал.

К концу 1980-х значительная часть населения была убеждена в простой вещи: можно жить как на Западе — с изобилием товаров, свободой слова, возможностью путешествовать по миру, — но при этом сохранить то, что давал Союз: бесплатную медицину, образование, гарантированную работу, дешёвое жильё. Они искренне верили в это. Это было великое и трагическое заблуждение.

Потому что западное изобилие держалось именно на той системе, которую они отвергали: на конкуренции, на неравенстве, на том, что кто-то проигрывает, чтобы кто-то выигрывал. Социальные гарантии в западных странах существовали не сами по себе, а как ответ на угрозу коммунизма — когда угроза исчезла, начали исчезать и гарантии. Этого никто не объяснил. Или объясняли — но не слушали.

В 1990-е пришло отрезвление. Жестокое, быстрое, для многих непоправимое.

Современная Россия унаследовала территорию с колоссальными ресурсами — нефть, газ, металлы, пресная вода, пашня. В теории это основа для подлинной самодостаточности. На практике же страна воспроизводит ту же структуру, что и другие: крупные города стягивают людей и деньги с периферии, провинция обеспечивает столицу дешёвой рабочей силой, недостаток рабочей силы замещается мигрантами, а граница между «успешными» и «остальными» членами общества проходит примерно там же, где она проходит в Китае или Индии. При этом сама страна встроена в мировую систему, в качестве сырьевой периферии где право на субъектность ещё предстоит отстаивать.

✦

X. Кризис внутри человека

Но было бы ошибкой искать причины всех этих кризисов только в экономических структурах. Потому что любая структура создаётся людьми — и воспроизводит то, что живёт внутри этих людей.

Внутри каждого человека существует то же самое противоречие, которое мы наблюдаем между странами. Есть потребность в материальном: в безопасности, тепле, пище, комфорте, здоровье. И есть потребность в смысле: в принадлежности, в ощущении, что твоя жизнь имеет значение, что ты часть чего-то большего, чем собственный желудок.

Когда удовлетворена только первая потребность — человек выживает, но не живёт. Когда удовлетворена только вторая — он может быть наполнен смыслом, но страдать от боли и болезней. Оба варианта неполны. Оба варианта реальны.

Психолог Абрахам Маслоу описал это как иерархию потребностей: пирамиду, где физические нужды лежат в основании, а самореализация и смысл — на вершине. Его часто интерпретируют буквально: сначала накорми, потом философствуй. Но сам Маслоу под конец жизни пришёл к выводу, что эти уровни не строго последовательны. Человек способен искать смысл, даже умирая от голода. И может задыхаться от бессмысленности, даже имея всё.

Йог, медитирующий в пещере — не игнорирует тело. Он работает с тем, как тело связано с сознанием. Пациент в психиатрической клинике, которому выписали антидепрессанты — не игнорирует душу. Он просто получает помощь на том уровне, где помощь сейчас возможна. Оба они — часть одного и того же человеческого поиска.

Проблема возникает тогда, когда один из уровней объявляет себя единственно реальным и отрицает существование другого. Когда врач говорит: «всё, что вы называете духовностью — это просто нейрохимия». Или когда некий «гуру» говорит: «всё, что вы называете болезнью — это просто иллюзия». Оба редукционизма одинаково опасны. Оба лишают человека половины реальности.

Часть пятая: Сознание и материя

XI. Два начала

Попробуем выйти за пределы экономики и политики — и посмотреть на ту же динамику с более высокой точки.

Всё, что существует, можно описать через взаимодействие двух начал. Одно — это субстанция: то, из чего сделаны вещи. Косное, инертное, устойчивое, почти неуничтожимое. Другое — это организующая сила: то, что придаёт субстанции форму, структуру, сложность, смысл. Философы разных традиций называли их по-разному. Инь и ян в даосизме. Пракрити и пуруша в санкхье. Материя и форма у Аристотеля. Субстрат и организация в современной биологии.

Назовём их просто: материя и сознание. Не в метафизическом смысле, а в функциональном. Материя — это то, что есть. Сознание — это то, что делает из того, что есть, нечто более сложное.

Их взаимодействие — это двигатель всей эволюции. От атомов к молекулам. От молекул к клеткам. От клеток к организмам. От организмов к обществам. От обществ к цивилизациям. На каждом шаге сознание — в том или ином смысле — организует материю во всё более сложные и устойчивые структуры.

✦

XII. Уязвимость сложного

Но здесь обнаруживается парадокс, который имеет прямое отношение к нашему разговору о Западе и Востоке, о центре и периферии.

Чем более сложной становится система — тем больше ресурсов ей требуется для поддержания своей сложности. И тем более уязвимой она становится при нарушении потока этих ресурсов.

Простая система — деревня, живущая натуральным хозяйством — устойчива именно своей простотой. Её потребности минимальны. Она замкнута на собственный цикл: земля даёт зерно, зерно кормит людей, люди обрабатывают землю. Этот цикл можно прервать засухой или войной — но не падением курса акций на бирже в Нью-Йорке.

Сложная система — мегаполис, встроенный в глобальные цепочки поставок — потребляет колоссальное количество ресурсов. Электричество, вода, топливо, продовольствие — всё это приходит извне. Человек, живущий в таком городе, не знает, кто вырастил его еду и откуда пришло электричество. Он знает только, что розетка работает и супермаркет открыт.

Европейский энергетический кризис 2022–2023 годов показал, насколько быстро это может измениться. Когда поставки российского газа резко сократились, Германия — страна с одной из самых технологически совершенных экономик мира — была вынуждена в срочном порядке переориентироваться, переплачивать за сжиженный газ из США и Катара, а химические предприятия, работавшие на дешёвом газе, начали переносить производство в другие страны. Цены на электроэнергию для домохозяйств выросли почти вдвое.

Материя без сознания бесформенна — но устойчива. Сознание без материи не может воплотиться — и вынуждено постоянно её искать. Именно поэтому развитые системы всегда тяготеют к экспансии: им нужно больше ресурсов для поддержания своей сложности. И именно поэтому, когда ресурсный поток прерывается, они оказываются в кризисе гораздо быстрее, чем более простые системы.

✦

XIII. Две стратегии

Если смотреть на разные цивилизации через эту оптику, обнаруживаются две принципиально разные стратегии.

Первая — ставка на сознание. Максимальное усложнение систем, постоянное создание новых форм и структур, технологический прогресс как самоценность. Эта стратегия даёт невероятную динамику, способность создавать сложнейшие артефакты — от микрочипов до симфоний — и подчинять природу человеческим целям. Её оборотная сторона: постоянная зависимость от внешней подпитки, хрупкость в условиях ресурсного дефицита и риск утраты смысла при избытке материального.

Вторая — ставка на материю. Сохранение органической связи с природным циклом, минимизация потребностей, устойчивость традиционного уклада. Эта стратегия даёт самодостаточность и базовую жизнеспособность даже в условиях внешних потрясений. Её оборотная сторона: медленное развитие, уязвимость перед более агрессивными соседями и нередко — принятие страдания как данности там, где его можно было бы устранить.

Западная цивилизация последних трёх веков — это триумф первой стратегии. Индийская деревня — это, во многом, воплощение второй. Ни одна из них не является «правильной» в абсолютном смысле. Обе работают — и обе платят свою цену.

Но что происходит там, где их пытаются совместить?

Часть шестая: Лестница Карышева

XIV. Марс и ад

В конце XIX века русский спиритуалист Иван Александрович Карышев написал несколько фантастических книг, в том числе о жизни на других планетах, о природе души, об эволюции сознания. По меркам академической науки это была маргинальная литература. Но в ней содержалась концептуальная рамка, которая оказывается удивительно точной при взгляде на современный мир.

Карышев описывал несколько типов миров, расположенных на разных ступенях эволюции сознания.

Есть миры низшие — там существа едва осознают себя как личности. Они живут инстинктами, убивают, пожирают, страдают. Но уже само воплощение в материальной форме есть для них благо: опыт, который даёт возможность развития.

Есть мир земной — переходный. Там существа уже создали сложные системы: языки, науки, искусства, государства. Но главное противоречие не преодолено: индивидуальные амбиции и жажда личного обогащения остаются доминирующей силой. Технологии служат не общему благу, а конкуренции между индивидами и группами. Сознание достаточно развито, чтобы создавать атомные бомбы — но недостаточно, чтобы договориться об их неприменении.

Есть миры высшие — Карышев называет в качестве примера Марс. Там тоже есть технологии, даже более совершенные, чем земные. Но жажда наживы считается болезнью — и лечится. Богатство одного за счёт другого воспринимается как патология, требующая терапии. Коллективное творчество ценится выше личного успеха. Технологии служат не накоплению, а освобождению — освобождению от ненужного труда, от физических страданий, от зависимости от капризов природы.

И есть миры ещё более высокие — там существа уже не нуждаются в механических машинах, потому что могут материализовать необходимое силой сознания. Но важнее другое: большинство материальных желаний у них отсутствует. Внимание направлено не на потребление, а на помощь в развитии тем, кто стоит ниже на лестнице.

А есть — и это важно — миры адские. Там тоже высокий технологический уровень. Но все инструменты направлены исключительно на удовлетворение индивидуальных чувственных желаний. Расслоение абсолютно. Сострадание отсутствует. Технология и жестокость слиты в единое целое.

✦

XV. Земля как мозаика

Если применить эту схему к реальности, обнаруживается нечто важное: все эти уровни существуют на Земле одновременно.

Есть изолированные племена в Амазонии и Папуа — Новой Гвинее, живущие практически в каменном веке — и по меркам Карышева это не «отсталость», это просто другая ступень того же пути. Есть финансовые структуры, которые создают сложнейшие инструменты для перераспределения богатства в пользу узкой группы людей — и это, по той же шкале, очень близко к описанию «адских миров» с их высоким технологическим уровнем и полным отсутствием сострадания. Есть учёные, которые ночами работают над вакцинами от болезней, убивающих детей в бедных странах, — и получают за это несравнимо меньше, чем менеджеры хедж-фондов.

Есть Бутан — маленькая гималайская страна, которая в 1972 году ввела понятие «валового национального счастья» вместо валового внутреннего продукта как главного индикатора развития. Это не утопия: в Бутане есть бедность, есть проблемы. Но это попытка — реальная, институциональная — поставить под сомнение саму метрику прогресса. Если мы измеряем успех в деньгах, мы будем оптимизировать деньги. Если мы измеряем его в счастье — начинаем думать о другом.

Есть движение открытого кода в программировании — когда люди создают сложнейшие продукты и отдают их бесплатно всему человечеству. Линус Торвальдс создал Linux — операционную систему, которая работает на большинстве серверов мира, в том числе в больницах, школах и государственных учреждениях. Он не миллиардер. Он просто создал что-то важное и отдал это.

Это и есть «марсианские очаги» по Карышеву — островки другой логики в море логики земной.

✦

XVI. Индия: не отсталость, а мозаика

Теперь вернёмся к Индии — но уже с другой точки наблюдения.

Индия — это не страна в обычном смысле слова. Это субконтинент, на котором одновременно сосуществуют несколько цивилизационных пластов. Бангалор с его кампусами технологических компаний, где инженеры работают над системами искусственного интеллекта для американских корпораций, — и деревня в Раджастхане, где жизнь изменилась меньше, чем за последние пятьсот лет. Дели с его метро, торговыми центрами и миллиардерами — и Варанаси с его гатами, где тысячи лет сжигают мёртвых прямо у реки, и это не варварство, а философски осмысленное отношение к смерти как к переходу, а не к катастрофе.

Те самые брамины, которых наш первоначальный тезис об инфантилизме высмеивал за хождение «под куст», — некоторые из них действительно являются носителями философских традиций, разработанность которых поражает любого, кто в них погружается. Адвайта-веданта Шанкары VIII века ставит вопросы о природе сознания, которые западная аналитическая философия начала всерьёз рассматривать только в XX веке. Йога-сутры Патанджали — это не инструкция по растяжке, а детально разработанная карта состояний сознания, созданная примерно в III–IV веках нашей эры.

При этом да — в этой же традиции существуют практики, которые причиняют реальный вред реальным людям. Кастовая дискриминация. Детские браки в некоторых районах. Практика сати, формально запрещённая, но изредка всплывающая как культурный феномен. Всё это реально, и всё это плохо.

Но вот что важно: это не уникальная черта Индии. Это черта любой традиции, которая ещё не прошла через определённые трансформации. Средневековая Европа сжигала ведьм и евреев. Христианская церковь веками освящала рабовладение. Конфуцианский Китай практиковал бинтование ног, оставившее миллионы женщин инвалидами. Ни одна из великих цивилизаций не пришла к своим вершинам, не пройдя через тёмные долины.

Индия сейчас проходит болезненный, неровный, противоречивый процесс модернизации — при этом сохраняя культурную глубину, которая делает её не просто «догоняющей экономикой», а чем-то принципиально иным. Страной, которая может предложить миру не только программистов и фармацевтику, но и иной взгляд на то, что такое человеческая жизнь и зачем она.

Заключение: Зеркало

XVII. Что мы видим, глядя на других

Есть старая история о том, как слепцы ощупывают слона. Один держится за хвост и говорит: слон — это верёвка. Другой обнял ногу и говорит: слон — это колонна. Третий ощупал бок и говорит: слон — это стена. Все они правы. Никто из них не прав полностью.

Когда мы смотрим на другую культуру — мы видим не её. Мы видим то, что умеем видеть. Врач видит болезни и их отсутствие. Экономист видит ВВП и неравенство. Антрополог видит ритуалы и структуры родства. Философ видит концепции и их внутреннюю логику. Каждый из них описывает реального слона. Ни один не описывает его полностью.

Это не релятивизм — не утверждение, что все взгляды одинаково верны. Открытая дефекация вредна для здоровья независимо от того, какой философской традиции придерживается человек, занимающийся ею. Кастовая дискриминация причиняет реальный вред реальным людям. Детская смертность от инфекций, которых можно было избежать — это трагедия, а не культурная особенность.

Но это также означает, что критерий «унитаз и тампон» — при всей его важности — не является полным критерием оценки цивилизации. Потому что цивилизация — это не только система управления отходами. Это система смыслов. И смыслы измеряются иначе, чем канализация.

✦

XVIII. Лестница без конца

Схема Карышева красива своей принципиальной открытостью. Там нет вершины, которой нужно достичь и остановиться. Есть лестница, уходящая выше, чем можно увидеть. Каждая ступень — это не финал, а платформа для следующего шага.

Земной уровень — это не «плохо». Это просто определённая ступень, со своими задачами, своими достижениями и своими ограничениями.

Индия с её грязью, кастами, йогами, Упанишадами, Бангалором, Варанаси, программистами и садху — это не страна, которая «не дотянулась» до какого-то западного стандарта. Это цивилизация, которая развивалась по своей траектории, накопила своё понимание человека и его места в мире — и сейчас переживает болезненное столкновение с другой траекторией.

В этом столкновении есть реальные потери — и реальные приобретения. Программа «Чистая Индия» построила за десять лет более 100 миллионов туалетов — это реальное снижение реального страдания. Индийская фармацевтическая промышленность производит около 20% всех генерических лекарств в мире, делая их доступными для беднейших стран — это тоже реальная помощь реальным людям. При этом Индия сохраняет рождаемость выше уровня воспроизводства, что делает её одним из немногих крупных обществ, которые не стоят перед угрозой демографического вымирания в обозримой перспективе.

Всё это — одна страна. Не «отсталая». Не «великая духовная держава». Просто очень большая, очень сложная, очень живая.

✦

XIX. Инструмент и вопрос

В конечном счёте, всё, о чём мы говорили, сводится к одному простому наблюдению.

Любой инструмент — медицина, технология, традиция, философия, религия — хорош ровно настолько, насколько ясно мы понимаем, для чего он предназначен.

Скальпель хирурга — это чудо. Он действительно спасает жизни. Но им нельзя ответить на вопрос, ради чего эта жизнь и почему она стоит того, чтобы быть спасённой. Для этого нужен другой инструмент. И тот, у кого этого второго инструмента нет — не обязательно инфантил. Возможно, он просто пока не нашёл слова для того, что чувствует.

Тысячелетняя традиция медитации — это тоже своего рода инструмент. Он не лечит холеру. Но он может дать человеку то, чего не даёт ни один антибиотик: ощущение, что его существование не случайно. Что мир не закончится с его смертью. Что за видимым хаосом есть порядок, и он — часть этого порядка.

Мудрость — не в выборе правильного инструмента раз и на всегда. Мудрость — в понимании того, какой инструмент нужен сейчас. И в честном признании того, что ни один инструмент не является последним словом.

Тот, кто это понимает, смотрит на Индию — с её грязью, её глубиной, её болью, её красотой — и видит не провал цивилизации. Он видит зеркало. В котором отражается та же самая драма, что разворачивается внутри каждого из нас. Драма сознания, ищущего форму. Материи, ищущей смысл. И человека, стоящего между ними — и пытающегося понять, в какую сторону идти.

Лестница уходит вверх. Ступеней больше, чем мы видим. Это не повод для отчаяния. Это повод продолжать идти.

✦

✦ ✦ ✦

Конец