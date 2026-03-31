Введение рабочей шестидневки пока невозможно из-за законодательства и профсоюзов — Онищенко

«Учитывая существующее трудовое законодательство, всякого рода общественные организации, профсоюзы, пока это не представляется возможным», — заявил он.

При этом Онищенко считает, что шестидневка была бы полезна экономике страны, поскольку «человек сейчас производит недостаточно».

Ранее перейти на шестидневный рабочий график по 12 часов предложил миллиардер Олег Дерипаска.

Наконец-то стало ясно, почему же, почему у нас на фронте всё время чего-то не хватает — то трусов с носками, то бронников, то жгутов, то дронов, то бинтов, то снарядов, то еще чего-нибудь.

Это всё потому, что у нас народ мало работает и «производит недостаточно». Ведь если бы работали, как наши великие предки, по 14 часов в день шесть дней в неделю, — то всё бы было и всего бы хватало!

А почему же мы так разленились? А это Ленин виноват!

Без всяких шуток! Ведь не будь Ленина — не было бы этой ужасной революции. Не было бы революции — не было бы всех этих ужасных профсоюзов, всех этих отвратительных отсталых законов об охране труда, всех этих жутких общественных организаций, всего это вот отвратительного сюсюкания с рабочим человеком. Не было бы этих развращающих народ школ, больниц, домов отдыха и прочей мерзости.

И жили бы мы счастливо, как при царе-батюшке, работали бы, в церковь бы ходили, газет и книг, не говоря уже о богопротивном ТГ, не читали бы по неграмотности и потому же начальство любили бы до беспамятства! И главное — всё бы у нас на фронте было в избытке, включая традиционные ценности!

М-да… Надо срочно что-то делать, господа. Так дальше жить нельзя.

Verum Regnum

