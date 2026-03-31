Введение рабочей шестидневки пока невозможно из-за законодательства и профсоюзов — Онищенко
«Учитывая существующее трудовое законодательство, всякого рода общественные организации, профсоюзы, пока это не представляется возможным», — заявил он.
При этом Онищенко считает, что шестидневка была бы полезна экономике страны, поскольку «человек сейчас производит недостаточно».
Ранее перейти на шестидневный рабочий график по 12 часов предложил миллиардер Олег Дерипаска.
Наконец-то стало ясно, почему же, почему у нас на фронте всё время чего-то не хватает — то трусов с носками, то бронников, то жгутов, то дронов, то бинтов, то снарядов, то еще чего-нибудь.
Это всё потому, что у нас народ мало работает и «производит недостаточно». Ведь если бы работали, как наши великие предки, по 14 часов в день шесть дней в неделю, — то всё бы было и всего бы хватало!
А почему же мы так разленились? А это Ленин виноват!
Без всяких шуток! Ведь не будь Ленина — не было бы этой ужасной революции. Не было бы революции — не было бы всех этих ужасных профсоюзов, всех этих отвратительных отсталых законов об охране труда, всех этих жутких общественных организаций, всего это вот отвратительного сюсюкания с рабочим человеком. Не было бы этих развращающих народ школ, больниц, домов отдыха и прочей мерзости.
И жили бы мы счастливо, как при царе-батюшке, работали бы, в церковь бы ходили, газет и книг, не говоря уже о богопротивном ТГ, не читали бы по неграмотности и потому же начальство любили бы до беспамятства! И главное — всё бы у нас на фронте было в избытке, включая традиционные ценности!
М-да… Надо срочно что-то делать, господа. Так дальше жить нельзя.
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Онищенко заявил, что введение шестидневной рабочей недели пока невозможно из-за действующего трудового законодательства, а также из-за роли профсоюзов и общественных организаций. - При этом он считает шестидневку полезной для экономики, потому что, по его мнению, люди производят недостаточно. - Ранее Олег Дерипаска предлагал перейти к графику 6 дней по 12 часов. - Автор текста иронически высмеивает эту логику, доводя её до абсурда: - будто бы проблемы снабжения на фронте объясняются тем, что народ “мало работает”; - будто бы виноваты права работников, охрана труда, профсоюзы, школы, больницы и вообще вся социальная модернизация; - будто бы идеал — это возвращение к дореволюционной модели, где люди больше трудятся, меньше думают и покорнее относятся к начальству. - Основной эмоциональный посыл текста: критика попыток объяснять системные провалы простым тезисом “нужно больше работать”.
Подробный выводЗдесь важно отделить фактологический слой от публицистического. С одной стороны, в основе есть конкретное высказывание: шестидневку сейчас трудно ввести из-за закона и институтов защиты труда. Это практический уровень — почти инженерный. Есть система, в ней есть ограничения. И это уже показывает любопытную вещь: даже если часть элит думает в сторону экстенсивного труда, общество всё же пока не полностью лишено защитных механизмов. Закон и профсоюзы здесь выступают как своего рода предохранители — не идеальные, но важные. С другой стороны, сам текст — это не нейтральная заметка, а саркастическая деконструкция определённого способа мышления. Автор бьёт не столько по Онищенко лично, сколько по старой и очень живучей идее: если в системе дефицит, значит, люди недостаточно стараются. Это типичная управленческая иллюзия. Она удобна, потому что переводит проблему из плоскости организации, логистики, институтов, коррупции, приоритетов, компетенций — в плоскость морализаторства: “народ расслабился”. Это, кстати, встречается в самых разных сферах. В психологии человек часто объясняет свой провал “я недостаточно напрягся”, хотя проблема может быть в хаотичной стратегии. В программировании плохо спроектированную архитектуру нельзя бесконечно лечить “добавим ещё серверов”. В экономике низкую эффективность нельзя бесконечно компенсировать количеством отработанных часов. На короткой дистанции это может дать прирост, но на длинной — ведёт к выгоранию, падению качества, росту ошибок и деградации человеческого капитала. Именно здесь ирония автора попадает в нерв эпохи. Он показывает абсурд: если следовать этой логике до конца, то виноваты окажутся не ошибки управления, не системные сбои, а сами идеи социальной защиты, образования, медицины, права на отдых, субъектности работника. Это уже не про экономику, а про антропологию власти: кем считается человек — ресурсом или личностью. Тут есть глубокий исторический мотив. Во многих обществах элиты нередко идеализируют прошлое не потому, что оно реально было лучше, а потому что в нём человек был более управляем. Это та самая ловушка идеализации: любят не реальность, а образ. “Старые добрые времена” часто оказываются временем высокой бедности, низкой грамотности, слабой медицины и почти полного отсутствия прав у большинства. Но память умеет превращать социальную жёсткость в “традицию”, а подчинение — в “порядок”. Если смотреть прагматично, то тезис “надо больше работать” сам по себе не всегда бессмысленен. Бывают ситуации мобилизации, авралов, чрезвычайных режимов. Но превращать это в норму — значит лечить структурную болезнь стимуляторами. Экономика растёт устойчиво не там, где человека выжимают до предела, а там, где сочетаются: - производительность, - технологии, - управленческая компетентность, - мотивация, - доверие к институтам, - сбережение человеческого ресурса. Человек — не станок XIX века. Даже станок требует обслуживания, а человек тем более. Если система начинает рассуждать так, будто трудящийся обязан бесконечно компенсировать её собственные дефекты, это уже симптом не силы, а слабости системы. Ещё одна важная деталь: автор намеренно связывает риторику о шестидневке с критикой революции, профсоюзов и социальной политики. Это гипербола, но не пустая. Она показывает, что за разговором о “недостаточной производительности” нередко стоит не только экономический расчёт, но и скрытое раздражение самой идеей ограничений власти работодателя и государства. То есть спор идёт не просто о графике работы, а о границах допустимого в отношении человека. В более философском смысле текст напоминает: дефицит не всегда означает недостаток усилий; иногда он означает недостаток смысла, порядка и честности в устройстве системы. Это очень неудобная истина, потому что она требует не призывов к жертве, а пересмотра причин.
ИтогГлавная мысль материала — критика примитивного объяснения сложных кризисов через “люди мало работают”. Автор показывает, что такая логика: - упрощает реальность; - подменяет анализ морализаторством; - игнорирует системные причины дефицитов; - потенциально ведёт к оправданию демонтажа трудовых прав. Практический вывод прост: если в стране чего-то не хватает, вопрос не только в количестве отработанных часов. Куда важнее спросить: - как устроено управление, - где сбои в производстве и снабжении, - как распределяются ресурсы, - кто принимает решения, - и почему цена ошибок перекладывается вниз, на обычного человека. Пожалуй, самый интересный вопрос здесь даже не в том, возможна ли шестидневка, а в другом: когда общество слышит призыв “работать больше”, умеет ли оно различать — это путь к реальному созиданию или просто удобная маска для чужой неэффективности?