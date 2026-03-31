«Разделение ответственности вынудило Израиль безжалостно выслеживать и уничтожать иранских лидеров, используя разведывательный аппарат, созданный для совершения смертоносных убийств», – пишет «Вашингтон пост»* (30.03.2026).

В ходе встречи американских и израильских военачальников, посвященной плану войны с Ираном, обсуждалось распределение ответственности за целый ряд целей, включая ракетные батареи, военные базы и ядерные объекты.

Однако с самого начала было ясно, что Израиль возьмёт на себя одну мрачную миссию: выслеживание и уничтожение иранских лидеров.

Израиль выполнял эту задачу с безжалостной эффективностью, убив верховного лидера Ирана в первом залпе войны и более 250 других «высокопоставленных иранских чиновников» с тех пор, согласно подсчетам, которые ведут израильские военные. Последний удар был нанесен 26 марта, когда Израиль заявил об убийстве командующего военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции Ирана.

По словам высокопоставленных израильских военных и сотрудников разведки, кампания по обезглавливанию опирается на аппарат убийств, который Израиль создавал десятилетиями, но который за последние несколько лет был модернизирован для достижения нового уровня смертоносности.

Чиновники сослались на распространение источников и возможностей слежки внутри Ирана — на завербованных для шпионажа в пользу Израиля инсайдеров режима, а также на киберпроникновение в тысячи объектов, включая уличные камеры, платежные платформы и точки перехвата интернета, которые Иран установил для блокировки связи со своими гражданами. Эти и другие потоки данных анализируются, как описали израильские чиновники, новой, засекреченной платформой ИИ, запрограммированной на извлечение информации о жизни и передвижениях лидеров.

Целенаправленная тактика Израиля по уничтожению целей — бомбы, заложенные за несколько месяцев до взрыва, беспилотники, способные проникать в окна квартир, и сверхзвуковые ракеты, запускаемые с истребителей-невидимок, — отточена годами конфликтов в Газе, Ливане и Иране.

На вопрос о том, почему миссия по нанесению ударов по иранским лидерам была поручена Израилю, высокопоставленный израильский сотрудник службы безопасности сослался на его опыт и экспертизу, заявив: «Была необходимость нанести по ним удары. И мы могли это сделать».

Однако менее ясно, позволит ли продолжающаяся кампания по обезглавливанию Израиля достичь своих основных военных целей: устранения угрозы иранских ракет и прокси-сил, блокирования пути к созданию ядерного оружия и ослабления режима до такой степени, что его можно будет свергнуть.

Пока что эти цели кажутся недостижимыми.

Тех, кто погиб, часто заменяют более воинственно настроенными подчиненными, а уличные протесты так и не состоялись на фоне продолжающихся американо-израильских бомбардировок и опасений по поводу репрессий со стороны режима.

Высокопоставленные израильские чиновники охарактеризовали иранский режим как потрепанный, но стойкий, стабильный и испытывающий чувство триумфа после месяца ударов со стороны двух самых мощных армий мира.

Некоторые эксперты опасаются, что растущее мастерство Израиля в проведении целенаправленных убийств, даже при условии высокой точности, создает динамику зависимости от заказных убийств и тенденцию к расширению круга лиц, которые могут стать мишенью.

«Мы зашли слишком далеко, превратив это в стратегию, а не в эпизодическую оперативную необходимость», — заявил Ариэль Левит, эксперт по ядерной политике и безопасности Израиля из Фонда Карнеги за международный мир.

Разделение труда в нынешнем конфликте создает впечатление, что «Соединенные Штаты полагаются на Израиль в выполнении грязной работы во время войны», — сказал Левит, — «США, похоже, заняли позицию: «Мы не можем их убить, но будем более чем рады, если вы это сделаете».

Американский чиновник, знакомый с ходом операции, заявил, что ответственность Израиля за удары по руководству отражает договоренность, согласно которой «мы работаем вместе, но преследуем собственные цели». Американские чиновники заявили, что разделение обязанностей отражает возможности каждой стороны, а не какие-либо юридические препятствия. Ранее Соединенные Штаты уже совершали целенаправленные убийства, в том числе убийство командующего иранским Корпусом стражей исламской революции Касема Сулеймани в 2020 году.

Трамп представил удары по иранским лидерам как совместное предприятие. «Мы уничтожили всех их лидеров, а затем они собрались, чтобы выбрать новых лидеров, и мы убили их всех», — заявил Трамп журналистам на прошлой неделе. Он также утверждал, что цель смены режима была достигнута, потому что «все лидеры сильно отличаются от тех, с которых мы начинали».

Израиль осуществил эту смену власти с поразительной скоростью, начиная с нападения 28 февраля, в результате которого погиб аятолла Али Хаменеи, положившего конец его 27-летнему правлению в качестве верховного лидера Ирана, а также глава Совета обороны Ирана, командующий Корпусом стражей исламской революции, лидер вооруженных сил страны, министр обороны и по меньшей мере дюжина других высокопоставленных лиц.

Удар был представлен как результат уникального прорыва в разведке. В действительности же израильские официальные лица заявили, что разведывательные службы страны большую часть 2025 года следили за встречами «Группы пяти» — так называют Хаменеи и его ближайших советников.

«Они собирались почти каждую неделю, — сказал израильский сотрудник службы безопасности. — Иногда в разных местах. Иногда в более безопасных местах. Иногда в менее безопасных». По словам официальных лиц, разведывательная информация считалась настолько надежной, что возможность нанесения удара по этой группировке обсуждалась еще до 12-дневной войны против Ирана в июне 2025 года, но была отложена из-за американо-израильского соглашения о том, что ядерная программа Ирана остается приоритетом.

По словам израильских официальных лиц, Хаменеи находился среди членов семьи на надземном этаже своей резиденции, когда был убит. Его сын, Моджтаба, которого впоследствии назначили преемником отца, также находился в этом комплексе и получил серьезные ранения, но выжил отчасти потому, что вышел в соседний сад, сообщили официальные лица.

Младший Хаменеи, чья жена и дочь, как сообщается, погибли в результате удара, после смерти отца играл ограниченную руководящую роль. «Он время от времени принимает решения», — сказал высокопоставленный израильский сотрудник службы безопасности, и, как полагают, одобрил участие Мохаммеда Багера Галибафа, спикера иранского парламента, в предварительных переговорах с Соединенными Штатами. Однако оставшийся в живых Хаменеи, похоже, в значительной степени изолирован в попытке защитить его.

Как сообщили официальные лица, нанесение удара по «Большой пятёрке» в начале операции было заложено в американо-израильский план войны, разработанный в ходе обширных консультаций между высокопоставленными офицерами Армии обороны Израиля и их коллегами из Центрального командования США. Время было изменено в последнюю минуту, поскольку Израиль получил разведывательные данные, указывающие на то, что встреча, первоначально запланированная на вечер 28 февраля, была перенесена на утро.

К тому времени Соединенные Штаты разместили у границ Ирана целую армаду войск, состоящую из самолетов и ракет, способных достичь Тегерана за считанные минуты. Но именно израильские истребители, вылетавшие с авиабаз страны, расположенных в двух часах езды, обрушили на руководящий комплекс шквал ракетных ударов.

Эти удары стали кульминацией многолетних усилий Израиля по получению самой актуальной разведывательной информации о местонахождении и передвижениях иранских лидеров — усилий, возглавляемых Моссадом, разведывательным агентством, ответственным за вербовку агентов и проведение тайных операций, и подразделением 8200, элитным подразделением кибер-операций разведки Армии обороны Израиля.

*вражье сми

Владимир Овчинский