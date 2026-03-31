Владимир Овчинский: Израиль с помощью ИИ осуществляет в Иране работу киллеров
«Разделение ответственности вынудило Израиль безжалостно выслеживать и уничтожать иранских лидеров, используя разведывательный аппарат, созданный для совершения смертоносных убийств», – пишет «Вашингтон пост»* (30.03.2026).
В ходе встречи американских и израильских военачальников, посвященной плану войны с Ираном, обсуждалось распределение ответственности за целый ряд целей, включая ракетные батареи, военные базы и ядерные объекты.
Однако с самого начала было ясно, что Израиль возьмёт на себя одну мрачную миссию: выслеживание и уничтожение иранских лидеров.
Израиль выполнял эту задачу с безжалостной эффективностью, убив верховного лидера Ирана в первом залпе войны и более 250 других «высокопоставленных иранских чиновников» с тех пор, согласно подсчетам, которые ведут израильские военные. Последний удар был нанесен 26 марта, когда Израиль заявил об убийстве командующего военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции Ирана.
По словам высокопоставленных израильских военных и сотрудников разведки, кампания по обезглавливанию опирается на аппарат убийств, который Израиль создавал десятилетиями, но который за последние несколько лет был модернизирован для достижения нового уровня смертоносности.
Чиновники сослались на распространение источников и возможностей слежки внутри Ирана — на завербованных для шпионажа в пользу Израиля инсайдеров режима, а также на киберпроникновение в тысячи объектов, включая уличные камеры, платежные платформы и точки перехвата интернета, которые Иран установил для блокировки связи со своими гражданами. Эти и другие потоки данных анализируются, как описали израильские чиновники, новой, засекреченной платформой ИИ, запрограммированной на извлечение информации о жизни и передвижениях лидеров.
Целенаправленная тактика Израиля по уничтожению целей — бомбы, заложенные за несколько месяцев до взрыва, беспилотники, способные проникать в окна квартир, и сверхзвуковые ракеты, запускаемые с истребителей-невидимок, — отточена годами конфликтов в Газе, Ливане и Иране.
На вопрос о том, почему миссия по нанесению ударов по иранским лидерам была поручена Израилю, высокопоставленный израильский сотрудник службы безопасности сослался на его опыт и экспертизу, заявив: «Была необходимость нанести по ним удары. И мы могли это сделать».
Однако менее ясно, позволит ли продолжающаяся кампания по обезглавливанию Израиля достичь своих основных военных целей: устранения угрозы иранских ракет и прокси-сил, блокирования пути к созданию ядерного оружия и ослабления режима до такой степени, что его можно будет свергнуть.
Пока что эти цели кажутся недостижимыми.
Тех, кто погиб, часто заменяют более воинственно настроенными подчиненными, а уличные протесты так и не состоялись на фоне продолжающихся американо-израильских бомбардировок и опасений по поводу репрессий со стороны режима.
Высокопоставленные израильские чиновники охарактеризовали иранский режим как потрепанный, но стойкий, стабильный и испытывающий чувство триумфа после месяца ударов со стороны двух самых мощных армий мира.
Некоторые эксперты опасаются, что растущее мастерство Израиля в проведении целенаправленных убийств, даже при условии высокой точности, создает динамику зависимости от заказных убийств и тенденцию к расширению круга лиц, которые могут стать мишенью.
«Мы зашли слишком далеко, превратив это в стратегию, а не в эпизодическую оперативную необходимость», — заявил Ариэль Левит, эксперт по ядерной политике и безопасности Израиля из Фонда Карнеги за международный мир.
Разделение труда в нынешнем конфликте создает впечатление, что «Соединенные Штаты полагаются на Израиль в выполнении грязной работы во время войны», — сказал Левит, — «США, похоже, заняли позицию: «Мы не можем их убить, но будем более чем рады, если вы это сделаете».
Американский чиновник, знакомый с ходом операции, заявил, что ответственность Израиля за удары по руководству отражает договоренность, согласно которой «мы работаем вместе, но преследуем собственные цели». Американские чиновники заявили, что разделение обязанностей отражает возможности каждой стороны, а не какие-либо юридические препятствия. Ранее Соединенные Штаты уже совершали целенаправленные убийства, в том числе убийство командующего иранским Корпусом стражей исламской революции Касема Сулеймани в 2020 году.
Трамп представил удары по иранским лидерам как совместное предприятие. «Мы уничтожили всех их лидеров, а затем они собрались, чтобы выбрать новых лидеров, и мы убили их всех», — заявил Трамп журналистам на прошлой неделе. Он также утверждал, что цель смены режима была достигнута, потому что «все лидеры сильно отличаются от тех, с которых мы начинали».
Израиль осуществил эту смену власти с поразительной скоростью, начиная с нападения 28 февраля, в результате которого погиб аятолла Али Хаменеи, положившего конец его 27-летнему правлению в качестве верховного лидера Ирана, а также глава Совета обороны Ирана, командующий Корпусом стражей исламской революции, лидер вооруженных сил страны, министр обороны и по меньшей мере дюжина других высокопоставленных лиц.
Удар был представлен как результат уникального прорыва в разведке. В действительности же израильские официальные лица заявили, что разведывательные службы страны большую часть 2025 года следили за встречами «Группы пяти» — так называют Хаменеи и его ближайших советников.
«Они собирались почти каждую неделю, — сказал израильский сотрудник службы безопасности. — Иногда в разных местах. Иногда в более безопасных местах. Иногда в менее безопасных». По словам официальных лиц, разведывательная информация считалась настолько надежной, что возможность нанесения удара по этой группировке обсуждалась еще до 12-дневной войны против Ирана в июне 2025 года, но была отложена из-за американо-израильского соглашения о том, что ядерная программа Ирана остается приоритетом.
По словам израильских официальных лиц, Хаменеи находился среди членов семьи на надземном этаже своей резиденции, когда был убит. Его сын, Моджтаба, которого впоследствии назначили преемником отца, также находился в этом комплексе и получил серьезные ранения, но выжил отчасти потому, что вышел в соседний сад, сообщили официальные лица.
Младший Хаменеи, чья жена и дочь, как сообщается, погибли в результате удара, после смерти отца играл ограниченную руководящую роль. «Он время от времени принимает решения», — сказал высокопоставленный израильский сотрудник службы безопасности, и, как полагают, одобрил участие Мохаммеда Багера Галибафа, спикера иранского парламента, в предварительных переговорах с Соединенными Штатами. Однако оставшийся в живых Хаменеи, похоже, в значительной степени изолирован в попытке защитить его.
Как сообщили официальные лица, нанесение удара по «Большой пятёрке» в начале операции было заложено в американо-израильский план войны, разработанный в ходе обширных консультаций между высокопоставленными офицерами Армии обороны Израиля и их коллегами из Центрального командования США. Время было изменено в последнюю минуту, поскольку Израиль получил разведывательные данные, указывающие на то, что встреча, первоначально запланированная на вечер 28 февраля, была перенесена на утро.
К тому времени Соединенные Штаты разместили у границ Ирана целую армаду войск, состоящую из самолетов и ракет, способных достичь Тегерана за считанные минуты. Но именно израильские истребители, вылетавшие с авиабаз страны, расположенных в двух часах езды, обрушили на руководящий комплекс шквал ракетных ударов.
Эти удары стали кульминацией многолетних усилий Израиля по получению самой актуальной разведывательной информации о местонахождении и передвижениях иранских лидеров — усилий, возглавляемых Моссадом, разведывательным агентством, ответственным за вербовку агентов и проведение тайных операций, и подразделением 8200, элитным подразделением кибер-операций разведки Армии обороны Израиля.
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В пересказанном материале The Washington Post утверждается, что Израиль в войне с Ираном взял на себя задачу выслеживания и ликвидации иранских лидеров. - Ключевой инструмент этой кампании — разведывательно-ударный аппарат, усиленный ИИ, киберпроникновением и агентурной сетью внутри Ирана. - По тексту, Израиль использует многослойный сбор данных: уличные камеры, платежные платформы, интернет-перехват, инсайдеров режима. - Эти данные якобы обрабатываются секретной ИИ-платформой, которая помогает выявлять образ жизни, маршруты и уязвимости руководства. - Описывается тактика точечных убийств: заранее заложенные бомбы, дроны, ракеты с истребителей-невидимок. - Утверждается, что в результате первого удара был убит верховный лидер Ирана, а затем — более 250 высокопоставленных чиновников. - При этом даже в самом тексте признаётся: стратегическая эффективность такой кампании неочевидна — убитых заменяют новые, часто более радикальные фигуры. - Эксперты, цитируемые в материале, предупреждают о риске нормализации политических убийств как стратегии, а не исключительной меры. - Также проводится мысль о разделении труда между США и Израилем, где Израиль выполняет «грязную работу», сохраняя для Вашингтона формальную дистанцию. - Главная идея публикации: современная война всё больше превращается в симбиоз ИИ, тотальной слежки и адресного уничтожения элиты.
Анализ ключевых идей
1. Здесь важен не только Израиль, но и новая логика войныЕсли отвлечься от политических симпатий, перед нами не просто сюжет о спецоперациях. Это описание перехода к новой форме войны, где ИИ становится не “мыслящим субъектом”, а машиной выделения целей. То есть ИИ здесь — не «киллер» в буквальном смысле. Он не нажимает кнопку как самостоятельная воля. Его роль ближе к следующему: - собрать рассыпанные следы, - сопоставить паттерны поведения, - выявить повторяющиеся маршруты, - выделить окно уязвимости, - передать это человеку или ударной системе. Это похоже на то, как нейросеть в медицине не “лечит” пациента сама, но помогает обнаружить опухоль на снимке там, где человеческий глаз может ошибиться. Разница лишь в том, что здесь вместо диагноза — смертельная верификация цели. Технологически логика одна, нравственно — пропасть.
2. ИИ не создаёт жестокость, он масштабирует еёЭто, пожалуй, центральный момент. Люди иногда говорят об ИИ так, будто именно он приносит зло. Но, строго говоря, ИИ не создаёт намерение. Намерение создаёт человек, государство, система власти. ИИ лишь: - ускоряет обработку данных, - повышает точность, - снижает стоимость поиска цели, - расширяет число потенциальных объектов поражения. В этом смысле ИИ в военной сфере — как микроскоп в биологии или турбина в авиации: он не определяет моральную цель, но радикально усиливает возможности. И тут возникает опасная динамика. Когда цена поиска и поражения цели падает, у власти появляется соблазн применять насилие чаще. Это почти экономический закон: если инструмент становится дешевле, быстрее и эффективнее, он из исключения стремится стать рутиной. Именно об этом говорит цитируемый эксперт: проблема не в единичной ликвидации, а в том, что убийство превращается в устойчивую стратегию управления конфликтом.
3. Тотальная слежка и “обратное использование” инфраструктурыВ тексте особенно значима деталь: источниками данных названы камеры, платежные системы, интернет-перехват — то есть инфраструктура контроля, которая изначально могла строиться государством для внутреннего управления, оказывается пригодной и для внешнего проникновения. Это очень современная ирония власти. Государство создаёт сеть цифрового наблюдения ради безопасности и контроля, а затем эта же сеть становится поверхностью атаки. Чем больше оцифрована жизнь элиты и общества, тем больше следов остаётся: - перемещения, - звонки, - финансовые транзакции, - поведенческие привычки, - круг контактов. В философском смысле это напоминает древний парадокс: стремясь к полному контролю, система делает себя прозрачной для того, кто сумеет взломать её зеркало.
4. “Обезглавливание” режима: эффектный метод, но стратегически сомнительныйНа тактическом уровне всё выглядит почти безупречно: высокоточная разведка, быстрое поражение, минимизация случайности, демонстрация силы. Но война — это не сумма красивых тактических эпизодов. История показывает, что ликвидация лидеров редко автоматически решает политическую проблему. Иногда наоборот: - возникает эффект мученичества, - общество сплачивается вокруг режима, - к власти приходят более жёсткие фигуры, - репрессивная машина получает оправдание для усиления. Это похоже на попытку лечить хроническую болезнь исключительно хирургическими ударами. Иногда опухоль удаляется, но система порождает новую. Потому что источник проблемы — не только конкретная персона, а структура идеологии, институтов, страха, лояльностей и исторической памяти. Текст сам это признаёт: протестов не произошло, режим остаётся потрёпанным, но устойчивым. Значит, между оперативной успешностью и политическим результатом существует разрыв.
5. Нравственная эрозия: когда исключение становится нормойЕсть действия, которые в политике долго считались крайними. Когда они происходят редко, их ещё можно описывать как “чрезвычайную меру”. Но когда они встраиваются в систему, меняется сама моральная архитектура войны. Если государство получает устойчивую практику: - выявлять, - отслеживать, - классифицировать, - уничтожать персонализированные цели, то возникает почти бюрократическая нормальность убийства. ИИ здесь опасен именно тем, что он депсихологизирует насилие. Он превращает живого человека в профиль риска, в узел графа связей, в движущуюся метку на интерфейсе. Тут есть глубокая аналогия с тем, как в обычной жизни люди идеализируют или демонизируют других. Мы перестаём видеть человека и видим образ. В политико-военной системе это доводится до предела: личность исчезает, остаётся цель. Но всякая редукция реальности до схемы удобна и опасна одновременно. Схема делает действие быстрым, а совесть — тише.
6. Насколько всё это достоверно?Здесь важно сохранять интеллектуальную трезвость. В присланном тексте содержатся крайне громкие утверждения: - убийство верховного лидера Ирана, - уничтожение сотен высокопоставленных лиц, - существование секретной ИИ-системы такого масштаба, - детальная координация США и Израиля. Подобные заявления требуют очень серьёзной независимой проверки. В вопросах войны, спецопераций и разведки почти всегда присутствуют: - пропаганда, - психологические операции, - намеренные вбросы, - преувеличение успехов, - селективное раскрытие информации. Особенно когда текст заканчивается маркировкой вроде «вражье СМИ» и привязан к политически заряженному контексту, нужно быть осторожным. Истина в таких сюжетах редко лежит на поверхности. Часто публикуется не вся правда, а функциональная версия правды, которая должна воздействовать на противника, союзников и общественное мнение. Практически разумная позиция здесь такова: не отрицать возможность описанного механизма, но и не принимать конкретные цифры и детали без подтверждения из нескольких надёжных источников.
Подробный выводЕсли смотреть глубже, этот материал — не только про Израиль, Иран или США. Он про то, как меняется сама антропология войны в цифровую эпоху. Раньше для устранения лидера нужны были месяцы агентурной работы, редкое окно возможности, высокая неопределённость. Теперь складывается иная модель: - человек живёт внутри цифрового следа, - система наблюдения превращает жизнь в данные, - ИИ превращает данные в паттерны, - паттерны превращаются в прогноз, - прогноз превращается в решение на уничтожение. Это и есть новая цепочка власти. Она страшна не только своей эффективностью, но и своей обыденностью. Потому что в ней война всё больше становится похожей на аналитическую задачу: найти, сопоставить, оптимизировать, ликвидировать. Технически — изящество. Нравственно — тревога. Но есть и ещё один слой. Любое государство, получившее такой инструмент, почти неизбежно начнёт верить, что сложные исторические и социальные проблемы можно решать через точечное удаление узлов. Это соблазн инженерного мышления: если система нестабильна, удали ключевые элементы. Однако человеческие общества не равны электрическим схемам. Удаление узла может не обрушить сеть, а сделать её ещё более агрессивной и хаотичной. Поэтому главный вывод двойственен. С одной стороны, ИИ действительно может радикально повысить эффективность охоты на конкретных людей. В этом смысле заголовок о “работе киллеров с помощью ИИ” эмоционален, но указывает на реальную тенденцию: искусственный интеллект становится частью аппарата адресного насилия. С другой стороны, даже идеально точное убийство не гарантирует стратегической победы. Можно блестяще выигрывать тактические эпизоды и проигрывать историческую логику конфликта. Устранить тело проще, чем устранить идею, структуру, страх, месть, память. И, возможно, самый тревожный момент здесь в том, что ИИ не просто усиливает армию — он усиливает древнюю человеческую иллюзию, будто контроль над информацией даёт контроль над реальностью. Но реальность почти всегда мстит за упрощение. В практическом смысле к таким публикациям стоит относиться так: 1. Проверять достоверность по нескольким независимым источникам. 2. Разделять тактический успех и стратегический результат. 3. Не очаровываться технологией: точность не равна правоте. 4. Понимать моральный сдвиг: если ИИ встроен в цикл поиска и ликвидации, это меняет не только войну, но и границы допустимого. 5. Следить за нормализацией исключений: то, что сегодня оправдывают чрезвычайностью, завтра может стать обычной практикой. В конечном счёте вопрос не только в том, способен ли ИИ помочь найти и убить. Вопрос в другом: что происходит с человеком и цивилизацией, когда способность точно уничтожать начинает восприниматься как признак политической зрелости и технологического прогресса? И здесь остаётся открытая, может быть самая важная мысль: если истина войны всё больше собирается алгоритмами из фрагментов данных, то как нам не потерять живую истину о человеке — ту, которую невозможно полностью свести ни к профилю, ни к цели, ни к координате на экране?