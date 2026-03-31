В городском архиве до сих пор сохранился портрет Угрюм-Бурчеева.

“… В городском архиве до сих пор сохранился портрет Угрюм-Бурчеева. Это мужчина среднего роста, с каким-то деревянным лицом, очевидно никогда не освещавшимся улыбкой.

Портрет этот производит впечатление очень тяжелое. Перед глазами зрителя восстает чистейший тип идиота, принявшего какое-то мрачное решение и давшего себе клятву привести его в исполнение.

Идиоты вообще очень опасны, и даже не потому, что они непременно злы (в идиоте злость или доброта — совершенно безразличные качества), а потому, что они чужды всяким соображениям и всегда идут напролом, как будто дорога, на которой они очутились, принадлежит исключительно им одним.

Издали может показаться, что это люди хотя и суровых, но крепко сложившихся убеждений, которые сознательно стремятся к твердо намеченной цели. Однако ж это оптический обман, которым отнюдь не следует увлекаться. Это просто со всех сторон наглухо закупоренные существа, которые ломят вперед, потому что не в состоянии сознать себя в связи с каким бы то ни было порядком явлений… Обыкновенно противу идиотов принимаются известные меры, чтобы они, в неразумной стремительности, не все опрокидывали, что встречается им на пути.

Но меры эти почти всегда касаются только простых идиотов; когда же придатком к идиотству является властность, то дело ограждения общества значительно усложняется. В этом случае грозящая опасность увеличивается всею суммою неприкрытости, в жертву которой, в известные исторические моменты, кажется отданною жизнь…

Там, где простой идиот расшибает себе голову или наскакивает на рожон, идиот властный раздробляет пополам всевозможные рожны и совершает свои, так сказать, бессознательные злодеяния вполне беспрепятственно. Даже в самой бесплодности или очевидном вреде этих злодеяний он не почерпает никаких для себя поучений.

Ему нет дела ни до каких результатов, потому что результаты эти выясняются не на нем (он слишком окаменел, чтобы на нем могло что-нибудь отражаться), а на чем-то ином, с чем у него не существует никакой органической связи.

Если бы, вследствие усиленной идиотской деятельности, даже весь мир обратился в пустыню, то и этот результат не устрашил бы идиота. Кто знает, быть может, пустыня и представляет в его глазах именно ту обстановку, которая изображает собой идеал человеческого общежития?”

Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович, писатель, публицист, вице-губернатор Рязани 1858–1860, вице-губернатор Твери 1860-1862.

- Угрюм-Бурчеев изображён как человек безжизненный и внутренне окаменевший: «деревянное лицо», отсутствие улыбки, тяжёлое впечатление. - Автор видит в нём не просто глупого человека, а опасный тип идиота, который действует механически, упрямо и без связи с реальностью. - Главная опасность идиота — не в злобе, а в отсутствии понимания последствий: он идёт напролом, не соотнося себя с миром и людьми. - Внешне такой человек может казаться убеждённым и целеустремлённым, но это лишь иллюзия: за видимостью силы скрыта духовная и интеллектуальная закупоренность. - Обычного идиота ещё можно ограничить, но если к глупости прибавляется власть, возникает серьёзная общественная угроза. - Властный идиот разрушителен вдвойне: он причиняет вред беспрепятственно и не извлекает уроков даже из очевидных катастроф. - Ему безразличны результаты собственной деятельности, потому что он не чувствует живой связи ни с обществом, ни с последствиями своих решений. - Даже всеобщее опустошение не остановило бы такого человека, потому что разрушение может совпадать с его мёртвым «идеалом порядка».

Этот фрагмент Салтыкова-Щедрина — не просто сатирический портрет конкретного персонажа, а глубокое исследование одной из самых страшных общественных сил: соединения ограниченности сознания с административной властью. Здесь особенно важно, что писатель не сводит проблему к морали в простом смысле. Он прямо говорит: дело не в том, добр человек или зол. Это очень точное и почти философское наблюдение. Мы часто боимся злодея как фигуры осознанного зла, но в истории нередко более разрушительной оказывается не демоническая личность, а человек внутренне пустой, лишённый рефлексии, неспособный соотнести своё действие с живой тканью реальности. Такой субъект похож на плохо обученный алгоритм, который не понимает контекст, но получает право управлять системой: он не «ненавидит» мир, он просто его не видит. Салтыков-Щедрин разоблачает иллюзию, которая часто сопровождает власть. Со стороны упрямство может казаться принципиальностью, жёсткость — силой характера, однообразие — верностью идее, а бесчувственность — государственной твёрдостью. Но это, как пишет автор, «оптический обман». Очень важная формулировка. В жизни мы тоже постоянно попадаем в плен такого обмана: принимаем жёсткость за зрелость, подавление — за порядок, холодность — за разум. Но за внешней монолитностью может стоять не глубина, а именно закупоренность, неспособность к живому мышлению. В этом смысле текст удивительно современен. Он говорит о механизме, который повторяется во все эпохи: когда человек, не понимающий сложности мира, стремится переделать его под простую, мёртвую схему. Это можно увидеть и в политике, и в бюрократии, и даже в личных отношениях. Иногда человек любит не реальность, а свой проект реальности. Не живых людей, а их удобную модель. Не общество, а порядок как абстракцию. И тогда возникает то, что Щедрин показывает почти с пугающей ясностью: идеал пустыни. Пустыня здесь — не просто образ разрушения, а символ мира, очищенного от всего живого, неоднозначного, непослушного. Есть в этом и более общий антропологический смысл. Автор как будто говорит: самое опасное сознание — это сознание, утратившее связь с последствиями. Когда человек не чувствует, что его решения отзываются болью в других, он становится почти неуязвимым для опыта. Обычный человек учится через ошибку, потому что ошибка задевает его изнутри. Но «окаменелый» человек не учится, потому что жизнь не проникает в него. Это уже не просто глупость, а особая форма духовной неподвижности. Практический вывод из этого текста тоже ясен: общество должно бояться не только злонамеренности, но и бездумной власти, не только жестокости, но и административной тупости, не только преступного умысла, но и мёртвой убеждённости, которая не сверяется с действительностью. Потому что фанатичная ограниченность, получив рычаги управления, начинает разрушать всё именно с чувством собственной правоты. В этом и сила щедринской сатиры: она не просто высмеивает, а показывает трагическую закономерность. Иногда беда приходит не в маске чудовища, а в лице человека «с убеждениями», «с твёрдой рукой», «с ясным планом». Но вопрос в том, есть ли за этим планом жизнь, способность видеть другого, понимать сложность мира и меняться под воздействием реальности. И, возможно, самый тревожный смысл отрывка в том, что Угрюм-Бурчеев — это не только исторический тип, но и вечная возможность в человеке и системе. Где проходит граница между дисциплиной и омертвением, между убеждённостью и слепотой, между порядком и пустыней?
Редактор: fivorg
Источник: https://t.me/MedvedevVesti/25141
    Svoy 22 мин. назад

      Подскажу ИИ, что комментарий надо начинать с расшифровки определения “идиот”, дав все значения.

