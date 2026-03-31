Маркиз де Рибас изволил гневаться на ленивых подданных!
В своем Telegram-канале предприниматель пояснил, что мир переживает глубокий кризис, вызванный переходом от глобальных возможностей к региональным ограничениям. Единственным ресурсом России в этой ситуации, считает Дерипаска, является национальная особенность — в трудные минуты собираться и работать больше.
Штошшш… Если перетолмачить на язык родных осин: - Единственный ресурс России – это податное нселение, которое должно больше работать и меньше жрать. Это прям по-благородному звучит! Это прям скрепно! Сиречь, податное население, предварительно заткнувшись, должно вспомнить, что есть такие “мы” (Вася слесарь и маркиз де Рибас, бакалейщик и кардинал). И эти самые мы, сомкнувшись вокруг маркиза (и прочих графов с баронами), немедленно должны начать вкалывать по 72 часа в неделю.
Отсюда пара-тройка моментов имеет место быть. 1. Подавляющее большинство трудового народа и так зверски перерабатывает. Про настоящий 8 часовой рабочий день, два полноценных выходных, регулярный отпуск многие уже и думать забыли.
Допустим, “мы” сплотились и вкалываем. А куда девать произведённое? У нас часть топовых заводов уже переходит на 4-дневку вместо 5-ти дневки.
Если маркиз хотел сослаться на опыт сплочения в СССР эпохи индустриализации, войны и послевоенного восстановления, то, боюсь, не пройдёт такая аналогия. Тогда материально было явлено, что трудится человек ради себя и своих близких, и всей страны в совокупности. Весь прибавочный продукт питал общественные фонды потребления: бесплатное жильё, медицина, образование и т.д., что распространялось равномерно по всему населению. Во времена господства маркиза де Рибаса и его коллег, как-то так выходит, что почти все результаты труда конвертируются в яхты, виллы, иностранные счета и прочие элементы сладкой жизни для примерно 15000 человек в стране. 110000 от 146 миллионов. И что-то людям подсказывает: сплотившись и начав зверски самоотверженно работать, те самые люди не получат ничего, кроме дальнейшего роста благосостояния граждан люксовой комплектации.
Как быть с демографией? Нам задача поставлена библейская: плодитесь и размножайтесь. Это как прикажете делать, когда мама и папа (или потенциальные мама и папа) хреначат 6 дней в неделю с 8 до 8? Для того чтобы размножаться критически потребны силы – раз и время – два. Ну, чтобы вдумчиво обратить внимание на партнёра, возжелать чего-то и этим чем-то неоднократно заняться. А потом, когда будет результат в виде дитёнка, дитёнок потребует времени и сил кратно больше, чем то, что потратили на его производство. И тех дитёнков надо минимум 2 на семью, или всё зря. Вы когда повелите их растить и воспитывать, когда мама и папа будут вкалывать на вас, дорогой маркиз, не треть жизни, а натурально половину. Кстати, как выглядят переработки при 8-ми часовм рабочем дне, мы все хорошо знаем. А как будут выглядеть переработки при 12-ти часах? Это сколько надо будет пахать? 14 часов? 16? Т.е., как во времена Александра 3 и Николая Кровавого? А вы в курсе, что рабочее население городов в это время физически не воспроизводилось, и пополняли его неприкаянные бедолаги из деревни? Но тогда город – это 5-7% населения. А теперь 75%. Мы с вашими инициативами когда вымрем?
В самые героические годы авральные переработки дополнительно оплачивались в полуторакратном размере. и в самые самые героические годы – это была строго вынужденная и, главное, временная мера. В вашем чудесном плане временность и дополнительная оплата предусмотрена? Или вы думаете что люди – это типа любимой всеми нефти или бокситов? Впрочем, это вопрос риторический.
Доходы элиты из-за провалов в несуверенной политике и экономике падают, народ должен больше работать.