Маркиз де Рибас изволил гневаться на ленивых подданных!

Переслано от: Клим Жуков

В своем Telegram-канале предприниматель пояснил, что мир переживает глубокий кризис, вызванный переходом от глобальных возможностей к региональным ограничениям. Единственным ресурсом России в этой ситуации, считает Дерипаска, является национальная особенность — в трудные минуты собираться и работать больше.

Штошшш… Если перетолмачить на язык родных осин: - Единственный ресурс России – это податное нселение, которое должно больше работать и меньше жрать. Это прям по-благородному звучит! Это прям скрепно! Сиречь, податное население, предварительно заткнувшись, должно вспомнить, что есть такие “мы” (Вася слесарь и маркиз де Рибас, бакалейщик и кардинал). И эти самые мы, сомкнувшись вокруг маркиза (и прочих графов с баронами), немедленно должны начать вкалывать по 72 часа в неделю.

Отсюда пара-тройка моментов имеет место быть. 1. Подавляющее большинство трудового народа и так зверски перерабатывает. Про настоящий 8 часовой рабочий день, два полноценных выходных, регулярный отпуск многие уже и думать забыли.

  1. Допустим, “мы” сплотились и вкалываем. А куда девать произведённое? У нас часть топовых заводов уже переходит на 4-дневку вместо 5-ти дневки.

  2. Если маркиз хотел сослаться на опыт сплочения в СССР эпохи индустриализации, войны и послевоенного восстановления, то, боюсь, не пройдёт такая аналогия. Тогда материально было явлено, что трудится человек ради себя и своих близких, и всей страны в совокупности. Весь прибавочный продукт питал общественные фонды потребления: бесплатное жильё, медицина, образование и т.д., что распространялось равномерно по всему населению. Во времена господства маркиза де Рибаса и его коллег, как-то так выходит, что почти все результаты труда конвертируются в яхты, виллы, иностранные счета и прочие элементы сладкой жизни для примерно 15000 человек в стране. 110000 от 146 миллионов. И что-то людям подсказывает: сплотившись и начав зверски самоотверженно работать, те самые люди не получат ничего, кроме дальнейшего роста благосостояния граждан люксовой комплектации.

  3. Как быть с демографией? Нам задача поставлена библейская: плодитесь и размножайтесь. Это как прикажете делать, когда мама и папа (или потенциальные мама и папа) хреначат 6 дней в неделю с 8 до 8? Для того чтобы размножаться критически потребны силы – раз и время – два. Ну, чтобы вдумчиво обратить внимание на партнёра, возжелать чего-то и этим чем-то неоднократно заняться. А потом, когда будет результат в виде дитёнка, дитёнок потребует времени и сил кратно больше, чем то, что потратили на его производство. И тех дитёнков надо минимум 2 на семью, или всё зря. Вы когда повелите их растить и воспитывать, когда мама и папа будут вкалывать на вас, дорогой маркиз, не треть жизни, а натурально половину. Кстати, как выглядят переработки при 8-ми часовм рабочем дне, мы все хорошо знаем. А как будут выглядеть переработки при 12-ти часах? Это сколько надо будет пахать? 14 часов? 16? Т.е., как во времена Александра 3 и Николая Кровавого? А вы в курсе, что рабочее население городов в это время физически не воспроизводилось, и пополняли его неприкаянные бедолаги из деревни? Но тогда город – это 5-7% населения. А теперь 75%. Мы с вашими инициативами когда вымрем?

  4. В самые героические годы авральные переработки дополнительно оплачивались в полуторакратном размере. и в самые самые героические годы – это была строго вынужденная и, главное, временная мера. В вашем чудесном плане временность и дополнительная оплата предусмотрена? Или вы думаете что люди – это типа любимой всеми нефти или бокситов? Впрочем, это вопрос риторический.

Комментарий редакции

Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: fivorg

Ключевые тезисы

- Автор текста резко критикует идею о том, что главный ресурс России — это готовность населения больше работать в условиях кризиса. - В интерпретации автора, за призывом к «сплочению» скрывается старая логика: простые люди должны больше трудиться, а элиты — продолжать присваивать результаты этого труда. - Подчеркивается, что значительная часть людей и так уже живёт в режиме хронических переработок, поэтому риторика о необходимости «работать ещё больше» оторвана от реальности. - Автор ставит вопрос: куда сбывать произведённое, если экономика уже сталкивается с сокращением занятости и переводом предприятий на неполную неделю. - Делается важное сравнение с СССР: тогда, по мнению автора, сверхусилия населения были оправданы тем, что результаты труда возвращались обществу через жильё, медицину, образование и социальные гарантии. - В современной системе, как считает автор, плоды общего труда распределяются крайне неравномерно, концентрируясь у узкой группы сверхбогатых. - Отдельно поднимается тема демографии: если люди будут работать ещё больше, то у них не останется ни времени, ни сил на создание семьи и воспитание детей. - Автор указывает, что экстремальные переработки исторически приводили к социальному и биологическому истощению населения, а не к устойчивому развитию. - Сверхурочный труд, если и допустим, должен быть временной, вынужденной и справедливо оплачиваемой мерой, а не новой нормой. - Финальный посыл: отношение к людям как к «ресурсу» сродни отношению к сырью, что автор считает циничным и опасным.

Подробный вывод

Перед нами не просто эмоциональная реплика на слова предпринимателя, а довольно цельная социально-политическая критика модели, в которой человек мыслится прежде всего как производственная единица. В этом смысле текст интересен не только как публицистика, но и как симптом более широкой напряжённости между государственно-элитной риторикой и повседневным опытом большинства.

1. Главный нерв текста — не про труд, а про справедливость

Автор ведь не спорит с тем, что в кризисных ситуациях обществу иногда действительно приходится мобилизоваться. История знает множество примеров, когда люди работали на пределе — во время войн, индустриализации, послевоенного восстановления. Но здесь возникает принципиальный вопрос: ради чего и ради кого совершается это усилие? Это почти античный вопрос о легитимности власти: человек готов жертвовать собой, если ощущает, что существует некая общая судьба и общая выгода. Если же «общее дело» оказывается только красивой вывеской для частного обогащения немногих, то мобилизационный призыв воспринимается уже не как призыв к солидарности, а как форма эксплуатации. То есть автор бьёт не столько по тезису «надо работать», сколько по скрытой формуле: «работайте больше, но устройство распределения трогать нельзя».

2. Иллюзия единого «мы»

Текст очень точно высмеивает риторику коллективного «мы». Это важный момент. В политическом языке «мы» часто используется как магическое заклинание, которое должно стереть реальные различия интересов. Но в реальности между слесарем и миллиардером, между учительницей и владельцем сырьевого холдинга существуют не просто разные уровни дохода — существуют разные жизненные миры, разные риски, разные способы переживания кризиса. Здесь возникает почти философская тема: не всякое формальное единство является подлинной общностью. Можно сказать «мы все в одной лодке», но если одни гребут, а другие сидят на верхней палубе с вином, лодка от этого не становится общей. Автор показывает, что идея национального сплочения перестаёт работать, когда исчезает доверие к тому, что жертва будет разделена всеми. Это очень трезвое наблюдение. В психологии групп это известно давно: люди готовы вкладываться в общее дело, если чувствуют справедливый обмен, а не одностороннюю обязанность.

3. Труд как ресурс и человек как живое существо

Один из самых сильных мотивов текста — напоминание о том, что люди не нефть и не бокситы. Это звучит грубо, но по сути предельно точно. Современная технократическая риторика нередко обезличивает человека, превращая его в «человеческий капитал», «трудовой ресурс», «единицу занятости». На языке экономики это удобно. На языке жизни — опасно. Потому что человек — это не только производительность, но и: - тело, которое устаёт; - психика, которая выгорает; - семья, которой нужно внимание; - дети, которым нужно время; - внутренняя мотивация, которая не бесконечна. Если игнорировать эти ограничения, система может какое-то время выжимать из человека больше, но потом начинает разрушать саму базу своего существования. Это похоже на хищническую эксплуатацию почвы в сельском хозяйстве: можно взять хороший урожай один-два сезона, но если не восстанавливать плодородие, земля истощается. С обществом происходит то же самое.

4. Демография как зеркало социальной правды

Очень важен демографический аргумент. Часто власть или крупный капитал одновременно требуют двух вещей: 1. больше работать; 2. больше рожать. Но эти требования могут противоречить друг другу, если социальная система не даёт людям ресурса на семью. Нельзя бесконечно увеличивать нагрузку и одновременно ожидать устойчивого воспроизводства населения. Семья требует не абстрактных лозунгов, а конкретных условий: - времени, - денег, - жилья, - эмоционального ресурса, - уверенности в будущем. И здесь текст попадает в болезненную точку. Демография — это ведь не вопрос «патриотического настроя» сам по себе. Это вопрос устройства повседневной жизни. Если у людей нет сил жить, то у них не будет сил и воспроизводить жизнь. В этом смысле демография — очень честная метрика. Она обнажает, насколько социальная модель вообще совместима с человеческой природой. Можно бесконечно говорить о традиционных ценностях, но если рабочий график и экономическая нестабильность делают семью почти невозможной, то ценности остаются риторикой.

5. Историческая аналогия: где она работает, а где нет

Автор спорит с возможной апелляцией к советскому опыту мобилизации. И здесь стоит быть аккуратным. Любая историческая аналогия частична. СССР тоже не был идеальным пространством справедливости, и принуждения там хватало. Но автор указывает на существенное различие: ощущение общественного возврата от коллективного труда. Даже если реальность была сложнее, сама структура легитимации была иной: труд оправдывался тем, что его результат выражается в расширении общих благ. Это важный социальный контракт: «мы напрягаемся — но строим не чьи-то яхты, а свою общую инфраструктуру жизни». Сегодня, по мысли автора, такого контракта нет. А без него попытка воспроизвести мобилизационную риторику выглядит как исторический маскарад: форма прежняя, содержание другое. Это напоминает проблему в программировании, когда пытаются использовать старый интерфейс для системы, у которой уже совершенно иная архитектура. Внешне команды похожи, но внутренней совместимости нет. Так и здесь: нельзя просто взять язык коллективного подвига и встроить его в систему радикально неравного распределения.

6. Эмоциональность текста и его пределы

Важно честно сказать: текст очень полемичен, саркастичен, местами гиперболичен. Он не стремится к нейтральности и не является академическим анализом. Но это не делает его бессодержательным. Напротив, резкость здесь — способ показать глубину накопленного недоверия. Однако есть и уязвимость. Когда критика строится почти целиком на противопоставлении «народ — элита», она может упрощать сложность экономических процессов. Вопрос о кризисе, рынке труда, производительности, инвестициях, структуре спроса и предложения не сводится только к моральной оценке богатых. Реальность обычно сложнее любой публицистической схемы. Но даже если признать эту сложность, центральная претензия текста остаётся сильной: нельзя требовать от общества дополнительной самоотдачи, не предлагая убедительной и справедливой модели распределения результатов этой самоотдачи.

7. Практический смысл текста

Если убрать публицистическую оболочку, то практический вывод довольно ясен: - призывы к увеличению труда должны сопровождаться ясным объяснением цели; - общество должно понимать, кто и что получает в результате; - переработки могут быть допустимы только как временная мера, а не как постоянная норма; - необходимы дополнительная оплата, социальные гарантии, защита здоровья и семейной жизни; - без снижения неравенства и восстановления доверия мобилизационные призывы будут восприниматься как лицемерие.

Итог

Этот текст — крик против неравенства, замаскированного под национальную необходимость. Его главный смысл в том, что труд сам по себе не является святыней, если он встроен в систему, где плоды усилий отчуждаются от тех, кто их создаёт. Человек готов много работать, если видит в этом жизнь, достоинство, будущее детей, общую судьбу. Но если он видит только очередное требование «затянуть пояса» ради чужого избытка, то рушится не только мотивация — рушится сама моральная основа общественного договора. В каком-то смысле это вечный вопрос истории: что удерживает общество — страх, привычка, идеология или ощущение справедливого участия в общем деле? И, возможно, самый важный вопрос здесь такой: может ли призыв к единству быть истинным, если реальность повседневно переживается как радикально неравная?
Редактор: fivorg
Источник: https://t.me/klimzhukoff/7159
