Маркиз де Рибас изволил гневаться на ленивых подданных!

В своем Telegram-канале предприниматель пояснил, что мир переживает глубокий кризис, вызванный переходом от глобальных возможностей к региональным ограничениям. Единственным ресурсом России в этой ситуации, считает Дерипаска, является национальная особенность — в трудные минуты собираться и работать больше.

Штошшш… Если перетолмачить на язык родных осин: - Единственный ресурс России – это податное нселение, которое должно больше работать и меньше жрать. Это прям по-благородному звучит! Это прям скрепно! Сиречь, податное население, предварительно заткнувшись, должно вспомнить, что есть такие “мы” (Вася слесарь и маркиз де Рибас, бакалейщик и кардинал). И эти самые мы, сомкнувшись вокруг маркиза (и прочих графов с баронами), немедленно должны начать вкалывать по 72 часа в неделю.

Отсюда пара-тройка моментов имеет место быть. 1. Подавляющее большинство трудового народа и так зверски перерабатывает. Про настоящий 8 часовой рабочий день, два полноценных выходных, регулярный отпуск многие уже и думать забыли.