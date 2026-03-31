Индийский код, или В чём причина динамики азиатского гиганта | Екатерина Манько
В студии Екатерина Манько, вице-президент Российско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей. Разбираем открывающиеся возможности сотрудничества между Индией и Россией по следам российско-индийского форума.
Обсудили:
- Почему западная колонизация стала для Индии трамплином?
- Как кастовая система и религиозная мозаика создали уникальную модель выживания и адаптивности?
- Как эволюция системы позволила Индии захватить глобальный рынок фармакологии?
- Что Дели ищет в Москве, и в чём на самом деле нуждается Россия?
Ведущая: Елена Аверченко, шеф-редактор Проекта ЭРА
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Индия — не просто “азиатский гигант”, а сложная цивилизационная система, чья динамика объясняется не одной причиной, а сочетанием истории, культуры, социальной структуры и прагматичной политики. - Колониальное прошлое сыграло двойственную роль: оно было травмой и формой подчинения, но одновременно создало инфраструктурные, институциональные и языковые условия, которые Индия позже переосмыслила в свою пользу. - Кастовая система и религиозное многообразие, при всей их противоречивости, способствовали формированию высокой социальной адаптивности: индийское общество научилось существовать в условиях фрагментации, не теряя целостности. - Индия сильна в умении интегрировать противоположности: традицию и модернизацию, локальные идентичности и общенациональную рамку, духовность и экономический расчет. - Выход Индии в лидеры фармакологии связан не с “чудом”, а с долгой эволюцией системы: образованием, дешёвой производственной базой, гибким регулированием, инженерной школой и глобальной ориентацией. - Россия и Индия объективно нужны друг другу, но их интересы не тождественны: Дели ищет ресурсы, технологии, логистическую устойчивость и стратегическую автономию; Россия — рынки, партнёрство вне западного контура и новые точки технологической кооперации. - Ключ к сотрудничеству — не в лозунгах о дружбе, а в точном понимании взаимных потребностей, институциональных барьеров и различий в деловой культуре. - Индийский “код” — это не экзотика, а дисциплина выживания, выработанная историей: способность приспосабливаться, не растворяясь, и использовать кризис как источник роста.
Подробный выводРазговор об Индии часто страдает от двух крайностей. Первая — романтизация: мол, древняя мудрость, духовность, особый путь. Вторая — сухой экономизм: огромный рынок, дешёвая рабочая сила, перспективный партнёр. Но живая реальность, как почти всегда, находится между этими образами. Индия интересна именно тем, что умеет превращать внутреннюю сложность в ресурс. И, возможно, в этом и заключается её настоящая сила.
1. Почему колонизация могла стать “трамплином”Это звучит провокационно, и здесь важно не впасть в моральную подмену. Колонизация не была благом — это было насилие, эксплуатация, слом естественного развития. Но история парадоксальна: иногда травма оставляет после себя инструменты, которые затем используются уже в ином историческом контексте. Британское присутствие дало Индии: - единый административный каркас, - железные дороги и логистические связи, - английский язык как окно в глобальный рынок, - правовые и бюрократические формы, - включённость в мировую торговую систему. То, что создавалось для контроля, позднее стало средством суверенного развития. Это напоминает психологический процесс: человек может переработать тяжёлый опыт не потому, что травма была полезна, а потому, что он сумел извлечь из неё структуру, силу и навык выживания. Индия в этом смысле поступила именно так — не “поблагодарила” колонизацию, а переработала её остатки в собственный инструмент.
2. Кастовая система и религиозная мозаика: слабость или скрытая устойчивость?С современной точки зрения кастовая система выглядит как архаика, закрепляющая неравенство. И это во многом справедливо. Но если смотреть не морально, а системно, мы увидим, что она долгое время выполняла функцию социальной организации. Это не делает её хорошей — лишь объясняет, почему она оказалась живучей. Индия веками существовала как общество множественных идентичностей: - кастовых, - религиозных, - языковых, - региональных, - этнических. Для многих государств такая фрагментация стала бы рецептом распада. Для Индии — наоборот, школой сосуществования. Там, где более однородные общества ломаются от первого серьёзного раскола, Индия демонстрирует удивительную способность удерживать целое из множества частей. Это похоже на распределённую сеть в программировании: если одна часть системы перегружена или конфликтует, вся структура не обязательно рушится. Она перераспределяет напряжение. Да, такая система не всегда быстра, не всегда справедлива, не всегда прозрачна — но она устойчива. Религиозная мозаика действует схожим образом. Индуизм, ислам, сикхизм, христианство, буддизм, джайнизм — всё это создаёт не идеальную гармонию, а постоянную работу по балансировке. И именно эта привычка к сложности делает Индию адаптивной в мире, где простые конструкции всё чаще ломаются.
3. Как Индия вышла в фармакологические лидерыФармакология — хороший пример того, как культура выживания превращается в индустриальную стратегию. Индия стала одним из ведущих игроков мирового фармрынка не по воле случая. Здесь сошлось несколько факторов: - сильная база технического и естественнонаучного образования; - массовая подготовка специалистов; - низкая стоимость производства по сравнению с Западом; - развитие производства дженериков; - гибкость правового и патентного подхода в определённые периоды; - ориентация на глобальный спрос, особенно в странах Глобального Юга. Индия заняла нишу там, где западная фарминдустрия часто делала ставку на дорогие оригинальные препараты, патентную защиту и высокую маржинальность. Индийская модель оказалась более демократичной, хотя и не лишённой споров. Она сделала лекарства доступнее для миллионов людей. Здесь виден характерный индийский подход: не обязательно быть первым изобретателем, чтобы стать незаменимым игроком. Иногда важнее — научиться масштабировать, удешевлять, адаптировать и доставлять. В терминах технологий это похоже не на создание “идеального кода”, а на построение невероятно жизнеспособной системы, которая работает в реальном мире, с его ограничениями, дефицитами и неидеальными условиями.
4. Что Индия ищет в РоссииЕсли убрать риторику, Индия действует очень прагматично. Для неё Россия — это не только “дружественная страна”, но и источник вполне конкретных выгод: - энергоресурсов, - удобрений, - вооружений и военно-технической кооперации, - отдельных технологических решений, - альтернативной логистики и геоэкономической диверсификации, - политического баланса в условиях конкуренции с Китаем и давлением Запада. Индийская внешняя политика вообще строится на принципе многовекторности. Дели не хочет полной зависимости ни от одного центра силы. Поэтому Россия для Индии — элемент стратегической автономии. Не абсолютный союзник в романтическом смысле, а важный контур свободы манёвра. Это, кстати, зрелая позиция. В международных отношениях идеализация партнёра опасна. Государства, как и люди, часто любят не реального другого, а удобный образ. Но сотрудничество становится прочным только тогда, когда опирается не на миф, а на ясный расчёт интересов.
5. В чём нуждается РоссияРоссия заинтересована в Индии не меньше, но её запрос сложнее. Ей нужны: - крупный и растущий рынок, - альтернативные каналы торговли и расчётов, - совместные производственные и технологические проекты, - опора в формирующемся многополярном мире, - снижение зависимости от западных экономических контуров. Но здесь есть важный нюанс: желание сотрудничать ещё не означает способность эффективно сотрудничать. Между политической декларацией и реальным бизнесом часто лежит пропасть: - различия в стандартах, - проблемы логистики, - сложные финансовые расчёты, - нехватка знания о рынке друг друга, - культурные различия в ведении переговоров, - бюрократические ограничения. Иначе говоря, Россия и Индия потенциально совместимы, но потенциал сам себя не реализует. Необходима длинная, скучная, дисциплинированная работа — институциональная, транспортная, юридическая, образовательная. Это менее эффектно, чем разговоры о великом партнёрстве, но именно в таких “мелочах” и проявляется историческая зрелость.
6. В чём секрет динамики ИндииЕсли собрать всё вместе, динамика Индии объясняется не одним “секретным кодом”, а сочетанием нескольких слоёв: 1. Историческая память о выживании Индия умеет жить в турбулентности, потому что делала это столетиями. 2. Социальная сложность как тренировка адаптации Внутреннее многообразие научило её не бояться неоднозначности. 3. Прагматичная элита Индийские управленцы часто мыслят не идеологически, а инструментально. 4. Ставка на человеческий капитал Образование, инженерия, IT, медицина — всё это стало основой роста. 5. Гибридность модели Индия не копирует Запад и не замыкается в традиции, а постоянно смешивает формы. 6. Умение использовать внешние системы в своих интересах Колониальные институты, глобализация, международные цепочки поставок — всё это не просто принимается, а перенастраивается под национальные задачи. В каком-то смысле Индия напоминает нейросеть, обученную на крайне разнообразном и противоречивом датасете. Такая система может быть неидеально “чистой”, в ней много шума, внутренних конфликтов и исторических артефактов. Но именно поэтому она оказывается устойчивой к нестандартным входным данным. Она не боится хаоса, потому что сформировалась внутри него.
7. Практический смысл для РоссииЕсли смотреть без иллюзий, главный урок Индии для России — не в копировании её модели, а в понимании принципа: устойчивость рождается не из однородности, а из способности перерабатывать сложность. Для российского бизнеса это означает: - глубже изучать индийский рынок, а не опираться на общие представления; - строить долгосрочные отношения, а не ждать быстрых сделок; - учитывать культурную и региональную неоднородность Индии; - искать конкретные ниши кооперации: фарма, IT, образование, машиностроение, энергетика, агротехнологии, логистика; - инвестировать в компетенции по Индии — языковые, правовые, аналитические. Для государства это означает ещё более простую, но трудную вещь: сотрудничество должно быть не только политическим, но и инфраструктурно обеспеченным.
ИтогИндия сегодня растёт не потому, что у неё есть некая мистическая формула успеха. Её сила — в исторически выработанной способности превращать неоднородность в ресурс, травму — в структуру, а ограничения — в стратегию. Колониальное прошлое, кастовая сложность, религиозная мозаика, индустриальный прагматизм, фармацевтический рывок и многовекторная дипломатия — всё это части одной большой системы адаптации. Россия же, если хочет строить с Индией зрелые отношения, должна видеть не экзотический образ и не абстрактного “друга”, а сложного, сильного, прагматичного партнёра, который уважает интерес только тогда, когда тот оформлен в реальные возможности. И, возможно, главный вопрос здесь даже шире геополитики: что делает цивилизацию по-настоящему сильной — чистота её принципов или способность жить и развиваться внутри противоречий?