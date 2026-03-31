Минул месяц и ещё чуть-чуть с начала операции «Тегеран за три дня». Весь этот месяц в «Завтра» один за другим выходили тексты, где описывалось нарушение всё новых и новых табу в этой перестрелке, начавшейся с перехода через главный негласный рубеж — прямого убийства главы государства, и произошедшего параллельно совершенно осознанного удара по школе, полной детей. Атаки на водоочистные сооружения, на средства добычи, переработки, хранения и доставки нефти и газа, удары по используемой в военных целях гражданской инфраструктуре, случайные попадания по жилым домам и скоплениям людей, намеренные попадания по жилым домам и скоплениям людей, уничтожение энергоузлов и целенаправленное провоцирование в стане врага гуманитарной катастрофы — обе стороны в короткий срок достигли в этих вещах такого масштаба, какой в нашей гуманной и милосердной Восточной Европе не будет достигнут ещё долго.

К концу первого месяца трёхдневной операции индеец Зоркий Глаз — тот самый, что влез во всю эту историю под влиянием лукавых советчиков и «невросетей», — обнаружил, что цель смены режима в Иране с полпинка не поддалась, разрушения страны (что бы ни провозглашал раз в пару дней президент Дональд) не произошло, а иранская публика по каким-то мистическим, эзотерическим причинам не желает выходить на протесты по призывам тех, кто её без разбора бомбит и толкает в объятия голода и болезней. О необходимости наземной операции говорит вся американская пресса и жужжит вашингтонский улей вот уже которую неделю подряд, причём пики этого жужжания приходятся на конец недели. Всё дело в жадности: одних — до внимания, других же — до денег.

Прошлая неделя началась с того, что Трамп объявил о прекращении ударов на пять дней. Сочные подробности вроде посольства из Персии, умолявшего шаха-падишаха Дональда об этом перемирии и выпрашивавшего у него переговоры, никого не убедили, так что очень скоро пришлось доказывать миру серьёзность своих намерений и в одностороннем порядке продлевать перемирие до десяти дней под рассказы о том, что Иран принялся платить Трампу дань десятками нефтеналивных танкеров, и под весёлое улюлюканье персидских дипломатов в соцсетях. Разгадка проста: за чередой заверений, что военный потенциал Ирана уничтожен, а ракет осталось на 2-3 дня, появляется всё больше сведений о том, что боеприпасы заканчиваются как раз у Америки. Редкие, дорогие, сложные в производстве и по большей части не адаптированные к запросам современной войны ракеты и средства ПВО ставят перед американским ВПК выбор между позором и невиданным уже много десятков лет напряжением сил.

Вместе с этим следует понимать, что объявленное одностороннее перемирие распространяется лишь на США: Израиль ему следовать не обязывался, о чём и напомнил ударами по иранским сталелитейным и нефтеперерабатывающим заводам, — нюанс же в том, что использовалось для этого американское же оружие.

Персы, разумеется, в долгу не остались и били как по Израилю, так и по американским (и не очень) объектам в регионе: спустя два дня после того, как в Тегеране заявили об уничтожении всех американских баз на Ближнем Востоке, в Дубае накрыли расположение украинских… нет, не тех украинских, кто обычно располагается в Дубае, а украинских дроноводов вместе со множеством дронов — учитывая недостаток опыта работы с FPV-жужжалками у других враждебных Ирану стран, а также широченный пролив между Дубаем и Ираном, можно считать это ударом на упреждение, а можно видеть в этом подмигивание активно помогающей персам России.

Сионистский же дефицит ценных боеприпасов выражается не только в том, что хвалёные системы израильской ПВО всё чаще пускают «в домик», но и в чувствительных потерях на американских же объектах. 27 марта был нанесён удар по американской авиабазе «Принц Султан», что стоит в саудовской пустыне, в результате чего было уничтожено несколько самолётов-заправщиков и самолётов-разведчиков. Если вы внимательно читали прошлые материалы, вам может показаться, что у вас дежавю: дело в том, что точно такой же удар с точно таким же исходом уже был нанесён по точно той же авиабазе 13 марта. Несмотря на кучу фотографий сгоревших до состояния «уголёк» самолётов американские официальные лица принялись убеждать публику, что там ремонта-то дня на три и что вообще ничего не случилось. Публика — не зря про американцев говорят всякое — этому вторила, говоря, что самолёты-разведчики вообще никому в 2026 году не нужны, ведь всё видно со спутников.

Но персы не только лупили по американцам и евреям ракетами и копеечными беспилотниками, вынуждая врага тратить драгоценные боеприпасы. Иранские хакеры (предположительно — ведь они не представились, так что мы можем судить только по обвинительным статьям в американской прессе) взломали почту директора ФБР Кэша Патела. Бережно собранный им самим на себя компромат (это у Эдгара Гувера был компромат на всех соотечественников, а у этого — только на себя) содержал в основном всякую нелепицу вроде «танца трясогузки», профиля на порносайте с каким-то зашкаливающе огромным счётчиком просмотров, а также указания на то, что Кэш хранит кэш в индийском банке и имеет вид на жительство в стране кинотанцев и слонов, — удивительное открытие в отношении индийца. Суть этого слива была не в провоцировании внутренней борьбы в верхушке ФБР и не в ударе по внутренним амбициям Бюро. Всё куда проще. Это был подкол: иранцы поймали волну Трампа, который первое время в отношении этой перестрелки вёл себя как весельчак-задира, рассказывая всем про собственные победы и хвастаясь большими (и не существовавшими в реальности) успехами. Ответным подколом, приёмом школьной травли, у Дональда прямо из-под попы вытянули стул, на который тот собирался сесть, из-за чего президент-хулиган не только оказался осмеян, но и потерял былую лёгкость своих хохм — за неё ему прощали их оскорбительную суть. 28 марта Дональд объявил, что саудовский принц бен Сальман вынужден на фоне войны «целовать его (Трампа. – Ред.) в зад». Саудиты, конечно, оскорбление проглотили, но воспоминание о нём ещё всплывёт в самый ненужный момент — к примеру, в ходе обсуждения обновлённых условий содержания американских баз на Ближнем Востоке (даже в случае сохранения баз эти условия будут пересмотрены после демонстрации того, как активно американцы подставляли страны региона под удар во имя защиты Израиля). К концу четвёртой недели конфликта в Вашингтоне наконец-то сформулировали его цель: она состоит в открытии Ормузского пролива (который, напомню, был открыт до начала конфликта). «Фокс» даже показал прогресс достижений Трампа на этом направлении: карту с точечками-корабликами, идущими вдоль иранского берега (о том, что это российские, китайские и иранские же танкеры, пропущенные персами, на американском телеканале почему-то не упомянули). Открытие пролива, обещающее долгожданное американцами падение цены на нефть (а возмущённая подорожанием бензина публика начала роптать), подводит нас к ещё одному громкому сюжету: скандалу вокруг незаконного обогащения кого-то из приближённых Дональда.

За пятнадцать минут до того, как в прошлый понедельник Трамп объявил о временном энергетическом перемирии и о приостановке атак на иранские нефть и газ, кто-то разместил примерно по 150 миллионов во фьючерсах на марки нефти WTI и «Брент» на двух разных биржах — потом же, когда цена на нефть ненадолго упала, взлетевший в цене актив снова поменял хозяина. Злые языки утверждают, что загадочным инсайдером является некто Бэррон Трамп, который за последний год уже был связан с махинациями на рынке криптовалют и мутной игрой на букмекерских сайтах, позволяющих делать ставки на что угодно, — всё с использованием покровительства отца и со знанием внутренних решений администрации. Понятное дело, никаких официальных подтверждений этому нет, но в начале прошлого года близкие к Белому дому журналисты с восторгом рассказывали, как в юноше открылся очень характерный для капиталистической аристократии ген предпринимательства, позволивший ему заработать кучу денег за счёт природного таланта и упорного труда.

К началу новой недели поднялся шум насчёт перспектив наземной операции: в воскресенье Дональд на пресс-конференции даже анонсировал намерение захватить остров Харк, а к арабским берегам подошёл гружёный морпехами десантный корабль, который тут же запечатлели тысячи камер голодных до зрелищ журналистов, и ставки на начало наземной операции были огромны. Следует ждать, что к началу нового торгового цикла последует ряд деэскалационных заявлений, будет анонсировано новое перемирие, а про морпехов скажут, что они просто гуляют. Воспринимать всерьёз подготовку к вторжению с каждым днём устойчивости Ирана и показательного бессилия США всё сложнее, а в Белом доме ясно понимают, что любая неудача (или её образ) при попытке десантной операции будет стоить Трампу любых возможностей политического будущего.

В вашингтонских рамках иранского конфликта переплелись внутренние и внешние проблемы Дональда. На днях либеральная газета «Нью-Йорк таймс»* открыто сформулировала вопрос: убит ли Трампом трампизм? В знак протеста против беспредела начальника принялась голосовать ногами Республиканская партия: главный продюсерский проект Дональда по созданию внутри этой закостенелой и экспансионистской структуры крыла резких изоляционистов – МАГА – обвалился за считаные дни, когда стало понятно, что война с Ираном во имя интересов Израиля — всерьёз и надолго. Самой громкой — во всех смыслах, у неё очень надоедливый голос — из объявивших об уходе в отставку из Конгресса стала Марджори Тейлор-Грин, которая чуть ли не призвала голосовать за претендующих на её место демократов. Вслед за ней об уходе объявили ещё несколько человек, причём, что занятно, среди них оказались трое бывших военных: Трамп продвигал их за счёт популярности этого клише у избирателя, но после начала эскалации и в перспективе разрастания её в полноценную войну эти военные — одним из них был ушедший в отставку глава контртеррористического центра Джо Кент — заявили, что желают и дальше оставаться бывшими военными и увеличивать число своих коллег-ветеранов не хотели бы. Либеральная пресса, например «Политико»*, ехидно потирает руки, ссылаясь на некоего анонимного республиканца, предрекающего своей партии на ноябрьских выборах потерю 70 мест в Палате представителей (сейчас у «красных» 218 мест из 435).

Перспективы разгрома, вводящего «партию слона» в глубочайший кризис, спустя почти месяц поняли и в Белом доме, из-за чего принялись сыпать оправданиями. Сначала оказался виноват во всём Израиль — дескать, Нетаньяху обещал приключение на двадцать минут, а оно вон как вышло (довольно быстро излишне говорливым чиновникам из администрации позвонили уважаемые люди из AIPAC — израильского лобби — и объяснили, что Израиль онтологически безгрешен, так что виноватых ищите где-нибудь ещё). Затем крайними были назначены ближневосточные союзники и друзья по НАТО — дескать, сидите там, занимаетесь невесть чем, а ведь могли бы поучаствовать в разгроме Ирана, который Америка совершила без вашей помощи. Наконец, виновник провала блицкрига был найден в лице министра обороны (строго говоря, его полагается называть «министром войны», да вот только «войной» ближневосточную операцию Белый дом называть запретил). Пит Хегсет — а именно так зовут этого предположительно бывшего алкоголика — бодр и весел, заряжает всех позитивом, боевой яростью и протестантским сионизмом, хотя в творящемся позоре его обвинил лично Трамп. Вместе с этим демократы вовремя сориентировались и оперативно задвинули на задний план самых раздражающих и одиозных своих персонажей, будь то какие-нибудь девочки с восточной внешностью, требующие покарать кяфиров в Белом доме, или же высохшие деды, слово в слово повторяющие мантры президента про самозащиту Израиля. Демократы организовали по всей стране серию митингов. Старые лозунги типа «Нет королям» (имеется в виду изображающий себя диктатором Трамп) на этих митингах представлялись новыми людьми, и эти люди идеально влились в струю протеста: самым ярким из них стал кандидат в Сенат по имени Грэм Платнер, бывший морпех, старательно отыгрывающий образ простого мужика, ровного и неполиткорректного. Несколько новых звёзд Демократической партии уже вызвали недоумение у самого радикально левого её крыла (уж не криптонацисты-республиканцы ли?), но своё дело делают и за счёт востребованности образа толкают рейтинги «синей партии» вверх, пока рейтинг самого Трампа даже по опросам лояльной ему телесети «Фокс» просел до минимума за оба срока.

Смерть движения МАГА — сюжет интересный и показательный, если вспомнить, сколько сил и времени было в это движение вложено, какие надежды возлагались на него в том числе и в наших краях и как быстро всё это было вылито в ближневосточный песок. Но вместе со злорадством над криворукостью идиотов, за считаные дни угробивших собственную легитимность и превратившихся из пускай странных, но всё же многообещающих глашатаев постглобализма в очередных хороших гоев на службе у глубинного Вашингтона наподобие Буша-младшего, следует понимать, что запас прочности у Америки, в каком бы упадке она ни пребывала, огромен. Если Тегеран не выстоит, если увязшую в конфликте белоголовую курицу не получится ощипать как следует, то отрезвляющего унижения Америки и её всемирного позора с крахом репутации не произойдёт, Америка (не только Трамп, но и те, кто придёт после) укрепится в своей вере в беспредел как средство решения любых проблем, а хюбрис, высокомерный идиотизм и уверенность в собственной святости будут и дальше диктовать поведение последней сверхдержавы.

*вражьи СМИ

Илья Титов