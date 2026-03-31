Авиационное позорище. Страну успешно загнали в далёкое прошлое

ПОЗОРИЩЕ, что Россия во второй четверти XXI века III тысячелетия не летает на сотне тысяч малых самолётиков. Это приговор управлению страной. А летать в нашей бескрайней стране надо просто и свободно, как на внедорожнике передвигаться, но без дорог, куда захотел. Как на видео выше. На Аляске – 9 тысяч малых воздушных судов на 750 тысяч жителей. В РФ, недавней ещё мировой авиационной державе, на 146 миллионов жителей – жалкие 2 тысячи малых воздушных судов не наберётся. Много раз писал об этом. Позорище, короче. … 11 лет назад в Шарье, где в своё время стоял знаменитый Шарьинский авиаотряд и за 3 рубля летали на АН-2 из Шарьи в областную столицу Кострому (350 км) и не только, – так вот, предложил я местным депутатам из «ЕР» восстановить авиадвижение. Как закричали на меня, чуть не затоптали: «Что вы тут популизмом занимаетесь, не понимаете, как дорого летать будет!!?». Когда я, изумлённый, в ответ спросил их, а как же, мол, тогда летали ещё 40 лет назад, то в ответ получил феноменальное объяснение: «Так то же коммунисты-дураки были, денег не жалели…». Да, видно, и до Аляски “коммунисты-дураки” добрались… На одном из совещаний лет 10 назад предложил поставить задачу к 2030 году произвести за 15 лет 100 тысяч малых и дешёвых самолётов для молодёжи на принципах аренды, дал план. Ох, и тут прямо зашипели и зашикали, сразу же обвинив меня в том, что я фантазёр и не понимаю устройство реальной экономики. Тогда пришлось задать пескарям премудрым-чиновникам вопрос, сколько СССР произвёл самолётов, в основном боевых, конечно же, например, в 1944 году. Какой-то самый лихой замминистра неуверенно пролепетал, что тыщ 5, вероятно. Несчастные, дети эпохи производства только галош, не могли себе и вообразить, что в 1944 году авиационная промышленность СССР выпустила 40 300 самолетов… А потом, полвека назад, весь СССР летал на кукурузниках из областных центров в большие малые города и деревни, между областями и т.п. Желающие могут найти в сети копию расписания рейсов из того же Воронежа – жители области могли из Воронежа легко летать по всей стране, от своих деревень в области до Москвы и других городов!.. А сегодня так мощно поднялись с колен, что официально ставится ошеломляющая сверхзадача восстановить АН-2, разработанный и запущенный в производство ещё аж в 1947 году. Сверхзадача, довели всё до такой ручки, что уже не в состоянии делать даже этот древний «кукурузник». Слов нет…

Видео взято из тг канала АВИАТОР