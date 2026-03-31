Авиационное позорище. Страну успешно загнали в далёкое прошлое
ПОЗОРИЩЕ, что Россия во второй четверти XXI века III тысячелетия не летает на сотне тысяч малых самолётиков. Это приговор управлению страной. А летать в нашей бескрайней стране надо просто и свободно, как на внедорожнике передвигаться, но без дорог, куда захотел. Как на видео выше. На Аляске – 9 тысяч малых воздушных судов на 750 тысяч жителей. В РФ, недавней ещё мировой авиационной державе, на 146 миллионов жителей – жалкие 2 тысячи малых воздушных судов не наберётся. Много раз писал об этом. Позорище, короче. … 11 лет назад в Шарье, где в своё время стоял знаменитый Шарьинский авиаотряд и за 3 рубля летали на АН-2 из Шарьи в областную столицу Кострому (350 км) и не только, – так вот, предложил я местным депутатам из «ЕР» восстановить авиадвижение. Как закричали на меня, чуть не затоптали: «Что вы тут популизмом занимаетесь, не понимаете, как дорого летать будет!!?». Когда я, изумлённый, в ответ спросил их, а как же, мол, тогда летали ещё 40 лет назад, то в ответ получил феноменальное объяснение: «Так то же коммунисты-дураки были, денег не жалели…». Да, видно, и до Аляски “коммунисты-дураки” добрались… На одном из совещаний лет 10 назад предложил поставить задачу к 2030 году произвести за 15 лет 100 тысяч малых и дешёвых самолётов для молодёжи на принципах аренды, дал план. Ох, и тут прямо зашипели и зашикали, сразу же обвинив меня в том, что я фантазёр и не понимаю устройство реальной экономики. Тогда пришлось задать пескарям премудрым-чиновникам вопрос, сколько СССР произвёл самолётов, в основном боевых, конечно же, например, в 1944 году. Какой-то самый лихой замминистра неуверенно пролепетал, что тыщ 5, вероятно. Несчастные, дети эпохи производства только галош, не могли себе и вообразить, что в 1944 году авиационная промышленность СССР выпустила 40 300 самолетов… А потом, полвека назад, весь СССР летал на кукурузниках из областных центров в большие малые города и деревни, между областями и т.п. Желающие могут найти в сети копию расписания рейсов из того же Воронежа – жители области могли из Воронежа легко летать по всей стране, от своих деревень в области до Москвы и других городов!.. А сегодня так мощно поднялись с колен, что официально ставится ошеломляющая сверхзадача восстановить АН-2, разработанный и запущенный в производство ещё аж в 1947 году. Сверхзадача, довели всё до такой ручки, что уже не в состоянии делать даже этот древний «кукурузник». Слов нет…
Видео взято из тг канала АВИАТОР
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Автор считает состояние малой авиации в России признаком системного управленческого провала. - Главный упрёк: в огромной стране нет развитой сети доступных малых самолётов, хотя география России этого требует. - Для контраста приводится Аляска, где малая авиация встроена в повседневную жизнь. - Автор вспоминает, что в СССР местные авиалинии были нормой: Ан-2 соединяли города, посёлки и деревни. - Попытки предложить восстановление местной авиации встречали, по его словам, бюрократическое сопротивление и обвинения в «фантазёрстве». - Подчёркивается разрыв между историческими возможностями авиационной промышленности СССР и нынешним состоянием. - Символ деградации, по мнению автора, — то, что сегодня восстановление даже Ан-2 выглядит как сверхсложная задача. - Общий посыл текста: страна утратила не только производственные мощности, но и саму управленческую волю к развитию малой авиации.
Что именно хочет сказать авторПо сути, это не просто текст про самолёты. Это обвинение модели управления, в которой: 1. теряется инфраструктурное мышление; 2. всё оценивается только через краткосрочную бухгалтерию; 3. исчезает представление о стране как о связанном пространстве, а не наборе изолированных центров. Малая авиация здесь выступает как лакмусовая бумажка цивилизационной способности государства. Не в том смысле, что наличие тысяч самолётиков автоматически делает страну развитой, а в том, что развитая страна обычно умеет решать задачу мобильности там, где дороги, расстояния и климат создают естественные ограничения. Есть любопытная аналогия с нейросетями: если у системы хорошо развиты только несколько «магистральных слоёв», а локальные связи деградируют, то она становится мощной в узких задачах, но плохо адаптируется к реальной сложности мира. Так и здесь: можно иметь крупные аэропорты, громкие проекты, военную авиацию, но при этом провалить повседневную связанность территории. А ведь именно она делает страну живой.
Сильные стороны этой позиции
1. Верно подмечена роль пространстваРоссия действительно — страна огромных расстояний, низкой плотности населения во многих регионах, сложного климата и неравномерной дорожной инфраструктуры. В таких условиях малая авиация — не роскошь, а потенциально практический инструмент.
2. Историческая память здесь не беспочвеннаМестные авиалинии в СССР действительно существовали и были заметной частью транспортной системы. Ан-2, Л-410, Як-40 и другие машины обеспечивали транспортную доступность множества населённых пунктов.
3. Критика бюрократического мышления выглядит правдоподобнойОчень часто в постсоветской управленческой культуре долгосрочная инфраструктурная идея проигрывает логике: «это дорого, сложно, рискованно, проще ничего не делать». Это не только про авиацию — это видно и в науке, и в образовании, и в промышленности.
4. Символическая деградация действительно болезненнаЕсли страна когда-то массово выпускала сложную технику, а потом десятилетиями обсуждает, как бы заново освоить старую платформу, это воспринимается как не просто технический, а культурный откат.
Но где автор, возможно, упрощаетЗдесь важно не впасть в зеркальный миф. Автор эмоционально прав в диагнозе упадка, но некоторые вещи он подаёт слишком линейно.
1. Сравнение с Аляской не совсем прямоеАляска — сильный пример, но там иная институциональная среда: - другая правовая система; - другая авиационная культура; - иная страховая и сертификационная среда; - развитый рынок частной собственности; - высокий уровень локальной автономии; - особая повседневная привычка к малой авиации. То есть нельзя просто сказать: «у них 9 тысяч, значит и у нас должно быть так же». Но можно сказать иначе: если там это работает в трудной географии, значит сама модель жизнеспособна.
2. СССР и современность — не полностью сопоставимыДа, в СССР была развитая сеть местной авиации. Но она существовала в другой экономике: - при централизованном субсидировании; - при иной цене топлива; - при иной структуре ответственности; - при ином отношении к убыточности маршрутов; - при другой плотности сельской жизни. Советская система могла поддерживать маршруты не потому, что они были коммерчески эффективны, а потому что государство считало связность страны политической и социальной задачей. И вот здесь возникает самый важный вопрос: не в том ли проблема, что нынешняя система всё измеряет прибылью там, где нужно измерять жизнеспособностью территории?
3. Производить 100 тысяч самолётов — звучит как мобилизационная мечтаИдея красивая, но без экосистемы она мертва. Самолёт — это не просто корпус с крыльями. Нужны: - двигатели; - авионика; - техобслуживание; - аэродромная сеть; - пилоты; - обучение; - страхование; - регуляторика; - запчасти; - культура эксплуатации; - платёжеспособный спрос. Если этого нет, то массовый выпуск самолётов будет похож на попытку лечить психику одним только «позитивным мышлением»: образ красивый, но структура не собрана.
Более глубокий смысл: проблема не только в авиацииЭтот текст на самом деле про утрату способности мыслить страну как проект будущего. Когда общество деградирует, оно часто сохраняет большие символы и теряет повседневные функции. То есть: - парады есть, - громкие слова есть, - рассказы о величии есть, - а простая возможность быстро долететь из районного центра в областной — исчезла. Это очень характерно. Люди часто влюбляются в идеализированный образ мощи, а не в реальность. В отношениях это выглядит как любовь не к человеку, а к собственной фантазии о нём. В политике — как любовь не к живой стране, а к героическому мифу о ней. И тут автор бьёт именно по этому разрыву: если страна великая, почему она не может решить базовую транспортную задачу на собственной территории? Вопрос грубый, но честный.
Что можно было бы сформулировать точнееЕсли очищать текст от публицистического гнева, то рациональное ядро выглядит так:
России нужна не просто «малая авиация», а целая стратегия связности территорий:- возрождение местных аэродромов; - создание доступных лёгких самолётов и, возможно, частично беспилотных решений; - субсидирование социально значимых маршрутов; - упрощение, но не разрушение, норм безопасности; - подготовка пилотов и техников; - развитие региональных авиационных кластеров; - интеграция авиации с медициной, МЧС, почтой, туризмом, образованием и бизнесом. То есть задача не в ностальгии по Ан-2 как таковому. Ан-2 — это символ. Суть в том, чтобы вернуть подвижность пространства.
Подробный выводТекст эмоционален, местами гиперболичен, но в своей сердцевине он поднимает очень реальную проблему. Малая авиация для России — это не экзотика и не хобби для богатых, а потенциальный инструмент территориального единства, экономической жизни и человеческой свободы передвижения. Автор прав в главном: деградация местной авиации — это симптом более широкой управленческой болезни. Болезни, при которой утрачивается способность строить сложные, долгие и социально значимые системы. При этом прошлое идеализировать тоже не стоит: советская модель работала в других условиях и была обеспечена иной логикой государства. Просто отмахнуться фразой «раньше было, потому что денег не считали» — значит не понимать, что некоторые вещи действительно должны финансироваться не только ради прибыли, но ради связности страны как живого организма. Если говорить совсем прагматично, малая авиация оправдана там, где: - плохие или длинные наземные маршруты; - низкая плотность населения; - суровый климат; - важна срочная доставка людей, врачей, грузов; - есть удалённые территории, которым нужно не обещание, а доступ. Иными словами, вопрос не в романтике полёта, а в качестве цивилизационной сборки. Может ли страна не только декларировать масштаб, но и превращать пространство в среду жизни? Может ли она поддерживать не только витринные отрасли, но и «капилляры» — локальные маршруты, малые аэродромы, повседневную мобильность? Может ли она смотреть на человека не как на статистическую единицу, а как на живого участника огромной территории? Пожалуй, настоящее позорище — не просто отсутствие самолётиков. Настоящее позорище начинается там, где общество перестаёт считать такие вещи важными и привыкает к обеднению возможностей как к норме. И здесь остаётся открытый, почти философский вопрос: что для страны является подлинным развитием — сохранение образа величия или восстановление реальной способности связывать людей, пространство и будущее в одно живое целое?