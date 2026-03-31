Андрей Школьников: Идиоты в кабине победили автопилот
До XVII в. Западноевропейская цивилизация была одной из множества, не обладая сильными козырями и конкурентными преимуществами. Синкретически неразделённая общественно-духовная сфера делала систему устойчивой, но сложно управляемой, новшества прививались поколениями. Резкий рост доступных ЕПС, как следствие великих географических открытий, и модель «треугольной торговли», как способ первичного системного накопления капитала, совпали с разделением духовной и общественной сфер.
Живущие в вечной конкурентной борьбе европейцы отказались от устойчивости ради развития и движения вперёд. За счёт внутреннего многообразия, борьбы и избыточного потока внешних ресурсов произошёл естественный отбор. Выжили лишь те общества и народы, что смогли сформировать социально-политические механизмы балансировки и ограничений.
Особенно ярко механизмы отбора проявились в период Французской революции и империи Наполеона Бонапарта, когда было создано и опробовано множество новых форм, принципов, общественных и государственных институтов. Нежизнеспособные и неустойчивые конструкции были отброшены, перспективные стали привычной нормой. Столетия экспериментов, проб, ошибок и открытий к середине XX в. придали цивилизации свойство динамической устойчивости за счёт ставших частью политической культуры и общественных отношений “алгоритмов”.
В первой половине XX в. Западноевропейская цивилизация стала лучшей в сочетании развития и устойчивости за всю историю человечества. Дело не в достижениях, а в потенциале и возможностях. Изначальная динамическая неустойчивость, компенсируемая сложившимися защитными механизмами на уровне общества, порождала высокую управляемость. Внешне и внутрицивилизационная конкуренция обеспечивала сохранность высокого уровня пассионарности и интеллектуальных качеств индивидов. Если бы этот механизм продолжал функционировать ни о каком «закате Европы» в начале XXI в. речи бы не шло.
Проблемы начались с исчезновением конкуренции. В период Холодной войны вся Западная Европа и США объединились против единого врага – Советского блока, прекратив внутренние войны. Переход к однополярному миру уничтожил и внешнюю конкуренцию. Скорость течения времени и процессов ускорилась, отсутствие конкуренции привело к сильнейшему интеллектуальному вырождению и падению пассионарности, элита и руководство на Западе деградировали.
В начале XXI в. в кабине оказались идиоты, не понимающие принципов управления и ограничений. Вседозволенность и глупость породили принцип «вы не понимаете – это другое», что стал квинтэссенцией их мировоззрения. Мероприятия covid-19 окончательно и необратимо разрушили самоограничения, не просто так самые мерзкие извращения легко и непринуждённо стали нормой. В попытках делать что хочется, европейцы и американцы начали бороться с автопилотом, отключив «защиту от дурака».
Одним из постулатов западной парадигмы является необходимость конкуренции, как оказалось, это не универсальный, но жизненно необходимый именно для их цивилизации элемент. Потеряв его, они очень быстро потеряли себя. В США нашлись здравые силы, что пытаются повернуть ситуацию вспять, но это не восстановление «защиты», а мастерство пилота. Для долгосрочного выживания им необходим синтез с Латиноамериканской цивилизацией, возвращение к общеевропейским корням. Понимают они это или нет, узнаем в ближайшие годы. Западная Европа обречена, они могли бы попробовать спастись вместе с Русским миром, но очень слабы и бесполезны, да и мы брезгуем.
И, да, опричнина – резкий форсаж за счёт индивидуального мастерства пилота на менее совершенном самолёте, что позволяет не только нагонять, но и обгонять Запад, это уже особенность нашей цивилизации, собственно, происходящее сейчас является мягким вариантом той самой опричнины…
Комментарий редакции
Краткие тезисы статьи- До XVII века Западная Европа не имела явного цивилизационного превосходства и была одной из многих сопоставимых цивилизаций. - Подъём Запада связан с двумя факторами: - ростом ресурсов благодаря Великим географическим открытиям, - разделением духовной и общественной сфер, что сделало общество более управляемым и динамичным. - Европейская модель развивалась через постоянную конкуренцию, внутреннюю борьбу и естественный отбор институтов. - Французская революция и эпоха Наполеона стали полигоном для испытания новых общественных и государственных форм. - К середине XX века Запад достиг уникального баланса развития и устойчивости, сформировав «динамическую устойчивость». - Упадок начался с исчезновением конкуренции: - сначала внутренней — из-за консолидации Запада в Холодную войну, - затем внешней — после становления однополярного мира. - Отсутствие конкуренции, по мнению автора, привело к деградации элит, снижению пассионарности и интеллектуальному вырождению. - Пандемийная политика COVID-19 рассматривается как момент окончательного разрушения внутренних ограничителей и «защиты от дурака». - Конкуренция объявляется жизненно необходимым условием существования именно западной цивилизации. - США, как считает автор, ещё могут попытаться изменить курс, но для долгосрочного выживания им нужен цивилизационный синтез с Латинской Америкой. - Западная Европа в логике автора обречена, а Россия представляется как цивилизация иного типа, способная мобилизационно ускоряться через аналог «опричнины».
Подробный выводТекст построен как цивилизационная метафора самолёта с автопилотом, где Запад долгое время летел не потому, что пилоты были гениальны, а потому что за века выработал сложную систему ограничений, противовесов и культурных алгоритмов. Это сильный образ: институты здесь понимаются как автопилот, а элиты — как экипаж. Пока экипаж хотя бы не мешал системе, самолёт сохранял курс. Но когда в кабине оказались люди, потерявшие понимание самой природы управления, они начали ломать то, что поддерживало полёт. Если смотреть на эту мысль без идеологической спешки, в ней есть рациональное зерно. История действительно показывает, что многие устойчивые общества держатся не на добродетели отдельных правителей, а на структурах самоограничения. В политической теории это напоминает идею checks and balances, в кибернетике — систему обратных связей, в психологии — зрелую личность, которая не просто «хочет», а умеет себя ограничивать. Цивилизация, как и человек, становится сильной не тогда, когда может всё, а когда умеет различать, что можно, что нельзя и что разрушает её изнутри. При этом статья заметно схематизирует и радикализирует реальность. Автор выстраивает очень цельную, почти инженерную модель: была конкуренция — был рост; исчезла конкуренция — началась деградация. Это красиво, но реальность сложнее. Конкуренция действительно может быть источником развития, однако сама по себе она не гарантирует качества. Она может рождать и прогресс, и хищничество, и истощение. Точно так же отсутствие войны не обязательно ведёт к вырождению; иногда именно в мирные периоды создаются наиболее глубокие культурные и научные достижения. Вопрос не только в конкуренции, а в том, какие формы напряжения и ответственности сохраняются внутри общества, когда внешний враг исчезает. Здесь возникает интересная аналогия с нейросетями. Модель учится, пока есть ошибка, обратная связь и разнообразие данных. Если её поместить в стерильную среду, где всё подтверждает её правоту, начинается деградация: переобучение, потеря гибкости, иллюзия всесилия. В этом смысле мысль автора о Западе как системе, утратившей корректирующую среду, выглядит не бессмысленной. Но и тут есть нюанс: проблема не просто в отсутствии конкуренции, а в разрыве между сложностью мира и упрощённым самовосприятием элит. Очень характерен и мотив идеализации и самообмана. Автор, по сути, говорит: Запад поверил не в реальность, а в свой образ — в собственную моральную исключительность, историческую непогрешимость и право переписывать правила под себя. Это уже не столько геополитика, сколько почти философия сознания: когда субъект слишком долго не сталкивается с сопротивлением мира, он начинает путать свои желания с законами бытия. Так бывает и в личной жизни: человек влюбляется не в другого, а в проекцию; политика влюбляется не в общество, а в идеологическую картинку; цивилизация влюбляется не в истину, а в миф о собственной зрелости. В этом смысле фраза про «идиотов в кабине» — не просто оскорбление, а диагноз утраты культурной компетентности. Экипаж перестал понимать устройство машины, но сохранил уверенность, что именно он имеет право решать всё. Это почти античная тема гордыни: невежество, соединённое с властью, опаснее открытого варварства. Варвар хотя бы знает, что он ломает дверь. Деградировавшая элита уверена, что ломая несущие конструкции, она «реформирует пространство». Однако важно видеть и слабость текста: он сам рискует впасть в симметричную идеализацию другого полюса. Критикуя западные мифы, автор предлагает собственный — о почти особом историческом типе России, способной включать форсаж через мобилизационную жёсткость. Здесь нужно быть осторожным. Мобилизация действительно может давать быстрый результат, но она почти всегда имеет цену: сжатие сложности, подавление обратной связи, рост зависимости от качества конкретного «пилота». Автопилот плох, если он сломан; но и полёт только на индивидуальном мастерстве опасен, особенно на длинной дистанции. История знает множество режимов форсажа, которые впечатляли в моменте и дорого обходились позже. То есть статья интересна не как окончательная истина, а как яркая цивилизационная гипотеза. Её сильные стороны: - акцент на институтах как механизмах самоограничения; - внимание к роли конкуренции и отбора; - понимание того, что устойчивость — это не неподвижность, а способность сохранять форму в изменении. Её слабые стороны: - чрезмерная линейность причинно-следственной схемы; - эмоциональная и местами публицистическая гиперболизация; - недооценка внутренних ресурсов адаптации Запада; - романтизация альтернативной модели. Практический смысл этого текста, если отделить зерно от риторики, такой: любая сложная система деградирует, когда перестаёт сталкиваться с реальностью, теряет механизмы обратной связи и начинает считать ограничения ненужными. Это касается цивилизаций, государств, компаний, идеологий и даже отдельного человека. Самые опасные кризисы начинаются не там, где мало силы, а там, где много самоуверенности и мало внутренней дисциплины. И потому главный вопрос даже не в том, «обречён ли Запад» или «чья цивилизация лучше». Более глубокий вопрос в другом: может ли любая человеческая система долго жить без иллюзии собственной исключительности и при этом не терять волю к развитию? И не в этом ли, возможно, скрыта одна из самых трудных форм истины — уметь двигаться вперёд, не обожествляя ни себя, ни свой путь?