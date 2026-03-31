До XVII в. Западноевропейская цивилизация была одной из множества, не обладая сильными козырями и конкурентными преимуществами. Синкретически неразделённая общественно-духовная сфера делала систему устойчивой, но сложно управляемой, новшества прививались поколениями. Резкий рост доступных ЕПС, как следствие великих географических открытий, и модель «треугольной торговли», как способ первичного системного накопления капитала, совпали с разделением духовной и общественной сфер.

Живущие в вечной конкурентной борьбе европейцы отказались от устойчивости ради развития и движения вперёд. За счёт внутреннего многообразия, борьбы и избыточного потока внешних ресурсов произошёл естественный отбор. Выжили лишь те общества и народы, что смогли сформировать социально-политические механизмы балансировки и ограничений.

Особенно ярко механизмы отбора проявились в период Французской революции и империи Наполеона Бонапарта, когда было создано и опробовано множество новых форм, принципов, общественных и государственных институтов. Нежизнеспособные и неустойчивые конструкции были отброшены, перспективные стали привычной нормой. Столетия экспериментов, проб, ошибок и открытий к середине XX в. придали цивилизации свойство динамической устойчивости за счёт ставших частью политической культуры и общественных отношений “алгоритмов”.

В первой половине XX в. Западноевропейская цивилизация стала лучшей в сочетании развития и устойчивости за всю историю человечества. Дело не в достижениях, а в потенциале и возможностях. Изначальная динамическая неустойчивость, компенсируемая сложившимися защитными механизмами на уровне общества, порождала высокую управляемость. Внешне и внутрицивилизационная конкуренция обеспечивала сохранность высокого уровня пассионарности и интеллектуальных качеств индивидов. Если бы этот механизм продолжал функционировать ни о каком «закате Европы» в начале XXI в. речи бы не шло.

Проблемы начались с исчезновением конкуренции. В период Холодной войны вся Западная Европа и США объединились против единого врага – Советского блока, прекратив внутренние войны. Переход к однополярному миру уничтожил и внешнюю конкуренцию. Скорость течения времени и процессов ускорилась, отсутствие конкуренции привело к сильнейшему интеллектуальному вырождению и падению пассионарности, элита и руководство на Западе деградировали.

В начале XXI в. в кабине оказались идиоты, не понимающие принципов управления и ограничений. Вседозволенность и глупость породили принцип «вы не понимаете – это другое», что стал квинтэссенцией их мировоззрения. Мероприятия covid-19 окончательно и необратимо разрушили самоограничения, не просто так самые мерзкие извращения легко и непринуждённо стали нормой. В попытках делать что хочется, европейцы и американцы начали бороться с автопилотом, отключив «защиту от дурака».

Одним из постулатов западной парадигмы является необходимость конкуренции, как оказалось, это не универсальный, но жизненно необходимый именно для их цивилизации элемент. Потеряв его, они очень быстро потеряли себя. В США нашлись здравые силы, что пытаются повернуть ситуацию вспять, но это не восстановление «защиты», а мастерство пилота. Для долгосрочного выживания им необходим синтез с Латиноамериканской цивилизацией, возвращение к общеевропейским корням. Понимают они это или нет, узнаем в ближайшие годы. Западная Европа обречена, они могли бы попробовать спастись вместе с Русским миром, но очень слабы и бесполезны, да и мы брезгуем.

И, да, опричнина – резкий форсаж за счёт индивидуального мастерства пилота на менее совершенном самолёте, что позволяет не только нагонять, но и обгонять Запад, это уже особенность нашей цивилизации, собственно, происходящее сейчас является мягким вариантом той самой опричнины…

