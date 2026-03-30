Юрий Кнутов | Иран: боевые действия
Книга "Змей Горыныч, Добрыня Никитич и примкнувший к ним Кощей":
Ozon: https://www.ozon.ru/product/zmey-gorynych-dobrynya-nikitich-i-primknuvshiy-k-nim-koshchey-2940319319/
Wildberries: https://www.wildberries.ru/catalog/555388081/detail.aspx
Трамп в тупике: бить по Ирану уже некуда, остались только подземные объекты, до которых бомбы не достают. Военный эксперт Юрий Кнутов анализирует состояние фронтов в марте 2026 года. Почему Иран, пожертвовав флотом, сохранил ракетный потенциал и теперь диктует условия в Персидском заливе?
00:00 – Юрий Кнутов: Обзор военной ситуации в Иране
01:04 – Потери флота и ПВО: Уничтожение «беспилотного авианосца» и тактика засад
02:51 – Ошибка эшелонирования: могла ли система ПВО Ирана выстоять?
04:42 – Почему удары по гражданской инфраструктуре — признак бессилия
05:56 – Подземные города-ракетницы: Как Иран восстанавливает туннели за три дня
07:13 – Ракетный арсенал: Иранские «Хорремшехр» против израильских «Иерихонов»
09:24 – Позор «Пэтриотов»: Почему американские ракеты летят мимо иранских целей
11:33 – Иллюзия защиты: Слабая инженерная подготовка баз США в заливе
13:19 – Параллели с 1972 годом: Как Киссинджер и Никсон выбирали между атомом и плотинами
15:38 – Подготовка десанта: 82-я дивизия США и морпехи готовятся к высадке
18:31 – Сценарий «Нефтяной остров»: Захват терминалов или ловушка-крематорий?
21:14 – Уроки Сирии: Почему американские солдаты мерзнут там, где наши греются
23:13 – Ядерная провокация: Зачем Трампу нужен повод для удара бомбой B61-12
27:04 – Блеф Трампа: Как президент США меняет позицию по три раза в день
29:11 – Оружие для Зеленского: Тайные поставки европейских аналогов «Пэтриота» (SAMP/T)
31:50 – Ракетный спутник Ирана: Реальные возможности или символический запуск?
34:42 – Реактивные дроны-камикадзе: Чем иранский «Стриж» лучше советского
38:58 – Многодоменная операция: Первая в мире война под контролем ИИ и космоса
41:51 – Мертвая зона на Днепре: Херсонская область как полигон для роев дронов
44:15 – Роль Эстонии и Латвии в сокращении маршрутов БПЛА
46:47 – Прецедент 1941 года
49:16 – Новый технологический уклад: ИИ как главный потребитель энергии планеты
52:41 – Роботы-андроиды на поле боя: Прогноз до 2030 года
54:27 – Матрица Маска: Живем ли мы в симуляции самого гениального программиста?
#ЮрийКнутов #Иран #США #ПВО #ИскусственныйИнтеллект #Геополитика #ЛенинградскаяОбласть #Трамп #Дроны #ВоеннаяАналитика #КнижныйДень #Delib
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Израиль, по оценке Юрия Кнутова, применил уже знакомую тактику подавления ПВО Ирана: удары аэробаллистическими и крылатыми средствами поражения по радиолокационным станциям и элементам системы ПВО. - Ключевая уязвимость иранской ПВО, как утверждается в беседе, связана с ограничениями по высоте перехвата и так называемой «мертвой воронкой» радиолокационных станций. - В первые часы, по версии эксперта, иранская ПВО была существенно подавлена, после чего стало возможно наносить удары более простыми и дешевыми средствами. - США и Израиль разделили цели: - Израиль — по объектам государственного управления и инфраструктуре власти; - США — по ракетной, ядерной и подземной инфраструктуре. - В этой войне, по мнению Кнутова, впервые широко задействован искусственный интеллект для обработки разведданных, выбора целей и координации воздушных ударов. - Эксперт считает, что автоматизация ударов уже приводит к тяжелым ошибкам, включая удары по гражданским объектам. - Американская и израильская ставка на быстрый слом Ирана, по версии собеседника, не оправдалась: система управления у Ирана оказалась заранее подготовленной к потере руководителей. - Иран, как утверждается, сознательно использовал сначала старые ракеты, чтобы истощить запасы дорогостоящих американских и израильских ракет-перехватчиков. - Затем, по логике эксперта, Иран перешел ко второму этапу, используя более современные и точные тяжелые ракеты. - Главный ресурсный вопрос войны — не только ракеты нападения, но и ракеты перехвата: кто быстрее исчерпает критические запасы, тот и окажется в проигрышной позиции. - Монархии Персидского залива, по оценке Кнутова, оказались уязвимы, поскольку американские базы на их территории не защищают их полноценно, а скорее делают их объектом ответных ударов. - Украина упоминается как косвенный проигравший от этой войны, потому что значительная часть систем ПВО и ракет-перехватчиков уходит на Ближний Восток. - Эксперт полагает, что сухопутная операция США против Ирана крайне малореалистична из‑за масштаба, логистики и высокой уязвимости десантных сил. - В беседе подчеркивается, что Иран не только воюет, но и стратегически изматывает противника, навязывая ему дорогую и затяжную войну. - В качестве глубинных причин конфликта называются не только геополитика и нефть, но и идеология, религиозный фактор, контроль над энергетикой и будущими технологиями ИИ.
Подробный вывод
1. Главная мысль беседы: война оказалась не блицкригом, а войной на истощениеЕсли собрать сказанное в цельную картину, то в этом видео проводится одна основная линия: США и Израиль рассчитывали на быструю, технологически превосходящую операцию, а получили затяжной конфликт, где начинает работать не только качество оружия, но и прочность системы, глубина резервов и способность выдерживать удар. Это важный момент. В военной истории почти всегда есть соблазн поверить, что технология отменяет трение войны. Так было и с танком, и с авиацией, и с высокоточным оружием, и теперь — с ИИ. Но реальность, как правило, грубее теории. Можно обладать превосходством в разведке, в авиации, в спутниках, в алгоритмах — и все равно упереться в противника, который: - заранее подготовил замену руководству, - рассредоточил производство, - спрятал критическую инфраструктуру под землю, - готов понести потери, - и главное — умеет навязать противнику дорогую форму войны. Это, если угодно, старый парадокс: сильный часто проигрывает не потому, что слабее, а потому что ожидает слишком легкой победы.
2. Технический уровень войны: не просто ракеты против ракет, а системы против системКнутов подробно говорит о том, что произошло с ПВО Ирана. Здесь важно не столько принимать каждую деталь как окончательно доказанную, сколько увидеть общую схему мышления: - современная война — это уже не столкновение отдельных самолетов и батарей; - это борьба архитектур: разведка, связь, спутники, автоматизация, каналы передачи данных, устойчивость управления; - уничтожение радара или узла связи сегодня часто важнее уничтожения десятка пусковых установок. По сути, беседа показывает, что ПВО — это не просто «ракета, которая сбивает ракету», а нервная система государства. Если выбить глаза и нервы, тело еще может двигаться, но уже почти рефлекторно. Здесь возникает интересная аналогия с нейросетями и человеческой психикой. Человек может иметь силу, навыки, знания, но если у него нарушена координация восприятия и принятия решений, он становится хаотичным. Так и армия: не так важно количество металла, как качество связности. Современная война становится все больше похожей на борьбу за когнитивное превосходство — кто быстрее увидел, понял, связал и ударил.
3. Искусственный интеллект в войне: не разум, а ускоритель последствийОдин из наиболее сильных сюжетов беседы — тема применения ИИ. Кнутов называет это первой крупной войной, где ИИ используется широко и системно. Даже если отбросить публицистическое преувеличение, мысль здесь серьезная: автоматизация сокращает время между обнаружением цели и ее уничтожением. Раньше были: 1. обнаружение, 2. передача информации, 3. анализ человеком, 4. принятие решения, 5. приказ, 6. удар. Теперь цепочка сжимается. И это меняет саму природу войны. Скорость становится почти самостоятельным оружием. Но есть и обратная сторона: чем быстрее система, тем меньше времени на сомнение, перепроверку и моральную паузу. Это очень современная проблема. ИИ в такой системе — не мудрый стратег, а скорее усилитель логики отбора целей. Если данные ошибочны, карта старая, контекст не учтен, то ошибка тоже ускоряется. Машина не обязательно «злая»; она просто безразлична. А безразличие, соединенное с оружием, — опаснее даже идеологии. В этом смысле война с ИИ похожа на жизнь человека в эпоху алгоритмов вообще. Мы тоже все чаще живем в мире, где система быстро рекомендует, сортирует, отбирает, исключает — но не понимает. И вопрос уже не в том, может ли машина думать, а в том, кто и как отвечает за последствия машинного действия.
4. Иран в интерпретации эксперта: не жертва хаоса, а носитель подготовленной оборонительной логикиВ беседе Иран представлен не как дезорганизованная сторона, а как государство, которое: - заранее подготовило сценарии замены командования, - адаптировало оборону к ударам по центрам управления, - перенесло критические мощности под землю, - использует ракеты эшелонированно, - и мыслит не только в логике ответа, но и в логике истощения противника. Это любопытный образ. Он разрушает привычную идеализацию высокотехнологичной стороны как автоматически более эффективной. История показывает обратное: выигрывает не тот, у кого просто лучше техника, а тот, у кого техника встроена в более устойчивую волю и организацию. Можно сказать иначе: у техники есть блеск, у устойчивости — глубина. Блеск впечатляет сразу, глубина проявляется позже. Именно поэтому эксперт подчеркивает, что Иран мог сознательно сначала «скормить» противнику старые ракеты, заставив его расходовать дорогие перехватчики. Это уже не романтика войны, а почти бухгалтерия разрушения. Современная война, как и экономика, часто решается не только качеством инструмента, но и стоимостью единицы действия. Если ракета за 100–200 тысяч долларов вынуждает противника расходовать перехватчик за миллионы, то возникает асимметрия, которая со временем превращается в стратегическое давление. Почти как в психологии: слабый аргумент, повторенный тысячу раз, может истощить даже сильный ум.
5. Американская система в этой беседе показана как мощная, но не безупречнаяКнутов явно полемизирует с образом американской военной машины как безошибочной. Он перечисляет: - ошибки распознавания, - потери техники, - проблемы взаимодействия, - удары по гражданским объектам, - зависимость от дорогостоящих ракет-перехватчиков, - перегрузку логистики. Это важный интеллектуальный жест. Люди часто влюбляются в образ силы, особенно если она хорошо упакована медийно. Но реальность почти всегда менее монолитна. Любая система, даже самая технологичная, состоит из: - людей, - процедур, - интерфейсов, - бюрократии, - усталости, - недосмотра, - и политического давления. То есть она не «машина», а скорее организм, который тоже ошибается, нервничает и расходует себя. Здесь проявляется критика идеализации. Мы склонны думать, что где много технологий — там почти магия. Но технологии не отменяют человеческую ограниченность, они лишь масштабируют ее. Если командование самообманывается, то спутники, ИИ и стелс не спасут от стратегической ошибки.
6. Политический смысл: война как ловушка для Трампа и для всей конструкции быстрого доминированияВ беседе проводится мысль, что Трамп оказался в политической ловушке: - объявить победу рано опасно, потому что ответные удары разрушат образ триумфа; - затягивать войну — значит нести потери, расходы и политический ущерб; - наземная операция слишком тяжела; - отказ от эскалации выглядит слабостью. Это классическая проблема силы, которая обещала простое решение сложной реальности. Когда политик продает войну как короткий путь, а война оказывается вязкой, его образ рушится. Потому что война — это всегда столкновение плана с тем, что не согласилось быть частью плана. Если смотреть глубже, в беседе война интерпретируется не просто как региональный конфликт, а как часть большой борьбы: - за нефть, - за нефтедоллар, - за контроль над поставками энергии, - за условия существования цифровой экономики и ИИ, - за ослабление Китая, - за перераспределение мирового контроля. Это очень широкий взгляд, местами спорный, но он показывает главное: в современных конфликтах военное никогда не бывает только военным. Ракета летит не просто в цель, а в целый узел смыслов — финансовых, энергетических, символических, религиозных.
7. Религиозно-идеологический пласт: спорный, но симптоматичныйВ финальной части беседы звучит мысль о том, что конфликт подпитывается и религиозными ожиданиями, и мессианскими идеями, связанными с Иерусалимом и Третьим храмом. Это уже не просто военная аналитика, а метафизика политики. И здесь нужно быть особенно осторожным. Такие объяснения могут многое подсветить, но легко скатиться в чрезмерную схему. Однако сам факт появления подобных аргументов показателен: когда конфликт становится слишком сложным, люди ищут не только материальные, но и символические причины. И это не случайно. Человек вообще редко воюет только за ресурс. Почти всегда рядом есть: - миф, - страх, - обещание судьбы, - образ избранности, - история как священный сценарий. Материалист скажет: всё дело в нефти. Идеалист скажет: всё дело в миссии. Обычно, как это часто бывает, обе стороны частично правы и частично слепы. Нефть дает двигатель, миф дает оправдание. Одно без другого часто не работает.
8. Что можно вынести практическиИз этой лекции можно выделить несколько практических выводов: 1. Современная война — это прежде всего война разведки, связи и алгоритмов. Кто быстрее обрабатывает данные, тот получает инициативу. 2. Но даже самая современная система уязвима, если переоценивает себя. Самоуверенность в войне опаснее нехватки техники. 3. Дорогая оборона против дешевой атаки — стратегически опасная модель. Истощение может оказаться важнее тактических успехов. 4. Устойчивость государства определяется не только вооружением, но и способностью сохранять управление после потери ключевых фигур. 5. ИИ в войне не отменяет ответственность человека. Наоборот, делает вопрос ответственности острее. 6. Военные конфликты XXI века нельзя понимать только через фронт. Они связаны с энергетикой, финансами, логистикой, идеологией и информационными системами.
ИтогВ данной лекции Юрий Кнутов рисует образ конфликта, в котором высокотехнологичное превосходство США и Израиля столкнулось с глубоко эшелонированной, подготовленной и ресурсно продуманной обороной Ирана. Главный вывод собеседника — быстрая победа не состоялась, а война все больше превращается в изматывающее противостояние, где решающими станут запасы, устойчивость, адаптация и способность выдерживать темп. Если смотреть философски, то здесь особенно ясно видно, как часто люди путают образ контроля с самим контролем. Карта не равна территории, алгоритм не равен пониманию, а военная мощь не равна гарантии победы. Иран, США, Израиль, монархии залива, Украина — все в этой картине оказываются не хозяевами событий, а участниками более сложного процесса, где каждое действие рождает непредсказуемый ответ. И потому самый глубокий вопрос, который остается после этой беседы, звучит так: если каждая сторона уверена, что действует рационально, то почему итогом рациональности снова становится расширение хаоса — и не в этом ли одна из самых тревожных истин о войне и о человеке?