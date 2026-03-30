Спецслужбы в большой игре, или Кто стоит за спиной национальных разведок | Масалович | Петкус
В студии Айнис Петкус, литовский журналист и общественный деятель, и Андрей Масалович, он же КиберДед, подполковник КГБ в отставке, эксперт в области информационной и кибербезопасности. Разбираем роль спецслужб и технологии их работы.
Обсудили:
- Как происходит вход на чужую территорию через работу с населением?
- Можно ли «перепрошить» мозги за 7 дней?
- Кто ловит самую большую рыбу в мутной воде конфликтов, и кому выгоден антисемитизм?
- Нападёт ли Китай на Тайвань, и станет ли Индия глобальным игроком?
Ведущая: Елена Аверченко, шеф-редактор Проекта ЭРА
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Тема беседы — растёт ли самостоятельность спецслужб на фоне распада прежнего мирового порядка, или они по-прежнему остаются инструментом государств и надгосударственных центров силы. - Главная мысль Масаловича: крупные политические потрясения не делаются быстро. Им предшествуют годы мягкой силы — гранты, обучение элит, формирование лояльных сетей, работа с общественным мнением. - Майданы и перевороты рассматриваются не как спонтанные вспышки, а как итог долгой подготовки инфраструктуры влияния. - Информационные технологии радикально ускорили операции влияния: - удешевили распространение нужных нарративов; - усилили эффект провокаций; - позволили быстро «перепрошивать» массовое восприятие. - Обсуждается феномен астротурфинга — искусственного создания видимости народной поддержки, когда общественное мнение выглядит «естественным», хотя собрано технологически. - В качестве примеров приводятся Сербия, Грузия, Белоруссия, Молдавия, Венгрия, Иран — как поля, где можно наблюдать борьбу внутренних и внешних спецслужб, а также устойчивость или неустойчивость государства. - Спецслужбы западных стран, особенно британские и американские, описываются как важные игроки в организации политического давления и сценариев смены власти. - При этом звучит и обратная мысль: если госаппарат и силовой блок монолитны, то сценарий переворота может не сработать даже при внешнем давлении. - Значительная часть разговора посвящена Ирану и Ближнему Востоку как узлу интересов США, Израиля и глобальной энергетики. - Масалович выдвигает прагматичный тезис: даже когда внешне США выглядят хаотично, на длинной дистанции они могут решать свои базовые экономические задачи — например, через рост цен на углеводороды, поддержку ВПК и сохранение долларовой системы. - Поднимается идея перехода от государственного управления к корпоративному, где менеджеры, платформы, цифровые контуры и надгосударственные структуры начинают играть роль не меньшую, чем классические институты. - Отдельная линия — цифровой колониализм: будущее может принадлежать немногим цифровым метрополиям, контролирующим данные, вычисления, сети и искусственный интеллект. - Прозвучала важная мысль о том, что искусственный интеллект и цифровые платформы уже становятся самостоятельной средой управления поведением и сознанием. - В финале Масалович подчёркивает: - роль спецслужб не снижается; - они быстро адаптируются к новым технологиям; - но над ними всё ещё могут стоять политические решения и более крупные архитекторы системы. - При этом у него сохраняется убеждение, что в норме спецслужбы должны выполнять не только разрушительную, но и стабилизирующую функцию — защищать государство и порядок.
Подробный вывод
1. О чём на самом деле эта беседаВ этом видео разговор формально идёт о разведках, но по сути — о природе власти в переходную эпоху. Когда институты слабеют, у людей возникает почти архетипический вопрос: кто тогда реально управляет процессом? Президент? Корпорация? финансовые сети? спецслужбы? цифровые платформы? Или уже сама инерция хаоса? Участники беседы склоняются к мысли, что спецслужбы не исчезают и не теряют влияния, а наоборот, становятся особенно значимы именно в эпоху распада прежних правил. Это логично: когда публичная политика начинает буксовать, на первый план выходит то, что умеет работать в тени — сбор информации, прогнозирование, скрытое влияние, провокация, защита режимов, дестабилизация противников.
2. Ключевой тезис: большие события готовятся задолго до взрываСамая содержательная линия у Масаловича — это мысль о том, что перевороты, кризисы и даже смены общественного сознания редко бывают импровизацией. Снаружи мы видим финальную сцену: протест, скандал, утечку, удар, переворот. Но это только вершина. Если говорить языком психологии, массовое поведение не меняется в один день — сначала формируются привычки восприятия, потом новые авторитеты, затем новая эмоциональная норма, и только потом возникает ощущение, что «народ сам всё решил». Это похоже и на обучение нейросети: итоговый ответ появляется мгновенно, но до этого была долгая настройка весов. Именно поэтому акцент на грантах, стажировках, выращивании лояльных кадров, медиасреде, обучении активистов звучит убедительно. Не как универсальная теория всего, а как описание одного из реально существующих механизмов влияния.
3. Информационная эпоха изменила не суть, а скорость и цену воздействияЗдесь мысль особенно практичная. Технологии не отменили старую логику политической борьбы, но сильно удешевили и ускорили её. Раньше, чтобы влиять на массы, нужны были газеты, эфир, агенты, сеть распространения. Теперь достаточно: - платформ; - алгоритмов; - вирусного контента; - репостов самих пользователей; - информационных провокаций, которые люди разнесут добровольно. Это важный и неприятный вывод: современный человек часто считает себя субъектом, хотя на практике может быть курьером чужой операции влияния. Он делится «возмущающей новостью», чтобы её осудить, но тем самым усиливает её охват. В этом есть почти буддийская ирония: человек убеждён, что выражает свою волю, а на деле служит траектории, которую даже не замечает.
4. Астротурфинг как модель искусственной реальностиТема астротурфинга — одна из самых сильных в беседе. Она показывает, что современная политика всё меньше опирается на реальные «корни травы» и всё больше — на имитацию естественного общественного движения. Это уже не просто пропаганда в старом стиле. Это производство среды, где человеку кажется, что: - «все так думают»; - «это очевидно»; - «общество само пришло к этому выводу». Так возникает не истина, а социальная видимость истины. А видимость в политике часто работает не слабее факта. Как в отношениях человек влюбляется не в другого, а в образ другого, так и общества часто реагируют не на реальность, а на технологически собранный её фантом.
5. Спецслужбы как инструмент или как субъект?Вопрос ведущей был очень точный: остаются ли разведки инструментом правящих групп или сами становятся субъектом? Из разговора следует промежуточный ответ: и то, и другое. - На одном уровне спецслужбы — это всё ещё инструмент государства. - На другом — они включены в надгосударственные и межэлитные контуры, где национальная граница уже не всегда главное. - На третьем — они обладают таким объёмом информации и такой практикой управления кризисом, что могут становиться самостоятельным центром влияния, особенно если гражданские институты деградируют. Это не обязательно означает всемогущество. Скорее наоборот: высокая осведомлённость не гарантирует полного контроля. Но даёт спецслужбам привилегию видеть чуть раньше, чем другие, где ломается реальность.
6. Важная мысль о пределе сценариевБеседа интересна не только верой в могущество скрытых игроков, но и признанием их ограниченности. Несколько раз звучит: сценарий может не сработать. Это особенно ценно. Потому что конспирологическое мышление часто обожествляет закулису: будто где-то сидит абсолютный режиссёр, у которого всё идёт по плану. Но жизнь обычно грубее и смешнее. Есть подготовка, есть ресурсы, есть модели, есть серьёзные интересанты — но остаётся фактор: - ошибки; - сопротивления среды; - несогласованности кланов; - переоценки собственных возможностей; - внезапной субъектности тех, кого считали объектом. В этом смысле беседа местами выглядит как борьба двух интуиций: 1. миром управляют сложные закрытые механизмы; 2. даже эти механизмы уже не вполне управляют последствиями собственных действий. И, пожалуй, именно это ощущение сегодня многим близко.
7. Ближний Восток как не только геополитика, но и экономика долговНаиболее рациональный кусок рассуждений Масаловича — о том, что внешне хаотичные действия США могут иметь не военную, а финансово-экономическую логику. Если убрать эмоции, остаётся старая имперская задача: удержать систему, в которой: - доллар остаётся центром; - долг обслуживается; - ВПК загружен; - энергорынки работают в нужном диапазоне; - союзники зависят. Это напоминает старую историческую правду: войны нередко объясняют идеями, но держатся они на логистике, сырье, долгах и рынках. И здесь разговор становится сильнее, потому что выходит из чистой политической публицистики в более структурное мышление.
8. Цифровой колониализм и ИИ: самый перспективный пласт беседыПод конец всплывает, возможно, самая важная тема — союз спецслужб, платформ и искусственного интеллекта. Это уже не просто разведка в классическом смысле. Это переход к системе, где: - данные собираются постоянно; - поведение людей прогнозируется; - реакции моделируются; - среда подстраивается под управление вниманием; - граница между гражданской и разведывательной инфраструктурой размывается. Если раньше колония — это территория, то теперь колония — это зависимость от чужих вычислительных и информационных контуров. Кто контролирует платформу, тот постепенно контролирует: - язык обсуждения; - видимость событий; - политическую эмоциональность; - допустимые формы сомнения. Это уже не «кто кого прослушал», а «кто внутри чьей реальности живёт».
9. Насколько беседа надёжна как источник?Если смотреть трезво, в этом видео есть смесь: - наблюдений; - профессиональных интуиций; - геополитических интерпретаций; - спорных предположений; - местами почти конспирологических связок. То есть воспринимать сказанное лучше не как окончательный диагноз мира, а как карту подозрений и гипотез, часть из которых может быть ценной, а часть — слишком смелой. Это нормально. Когда речь идёт о спецслужбах, соблазн объяснить всё скрытыми центрами особенно велик. Но реальность обычно сложнее: где-то есть операция, а где-то — банальная некомпетентность, страх, инерция бюрократии и конфликт интересов. И всё же практическая польза беседы есть. Она напоминает: - большие политические кризисы редко возникают сами по себе; - работа с сознанием населения — долгий и системный процесс; - цифровые технологии сделали манипуляцию быстрее и дешевле; - устойчивость государства зависит не только от армии, но и от монолитности институтов, кадров и общественного восприятия; - спецслужбы остаются важнейшим элементом современной власти.
10. Итоговый смыслЕсли свести всё к одному выводу, то он такой: в современном мире спецслужбы уже не просто собирают секреты — они становятся частью архитектуры управления хаосом, сознанием и переходом от старого миропорядка к новому, всё более цифровому и надгосударственному. Но здесь есть и более человеческий вывод. Любая система влияния сильнее всего работает там, где люди: - хотят простых объяснений; - путают образ с реальностью; - принимают эмоциональный импульс за собственную мысль. Поэтому главная защита — не только контрразведка и силовой аппарат, но и зрелость общества, способность различать факт, интерпретацию и внушённый рефлекс. И, возможно, самый важный вопрос после этой лекции такой: если реальность всё чаще собирается технологически, то где проходит граница между тем, что мы действительно понимаем, и тем, во что нас просто научили верить?