Разменяли величие на похлёбку, или Как нас заставляют забыть про социализм | Крупнов
В студии Юрий Крупнов, председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития. Разбираем, почему спустя десятилетия память о СССР не стирается, а становится фундаментом для проектирования нашего завтра.
Обсудили:
- На что мы променяли уникальную систему, которой не было равных в истории?
- Почему современная модель превращает человека в товар, а школу — в инструмент сегрегации?
- Кому выгодно «устранять» СССР из истории России, и почему антисоветчик — это всегда скрытый русофоб?
- Как современные запреты связаны с попыткой остановить развитие народа?
Ведущая: Елена Аверченко, шеф-редактор Проекта ЭРА
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Речь идет не о ностальгии по прошлому, а о выборе будущего. В данной беседе подчеркивается, что симпатия к СССР — это не сентиментальность, а запрос на иной путь развития страны. - Распад СССР, по мысли спикера, не завершился в 1991 году. Он рассматривается как продолжающийся процесс, последствия которого проявляются и сегодня — в конфликтах, утрате субъектности и стратегической цельности. - Советский Союз представлен как вершина русской тысячелетней истории. Аргумент строится на том, что СССР обладал планетарным влиянием, статусом сверхдержавы и уникальной системой общественного устройства. - Главное достижение СССР — не только мощь, но и особый общественный строй. Акцент делается на попытке построить общество без господско-рабской логики, с ориентацией на справедливость, братство, образование и развитие личности. - Советская система обеспечивала высокое качество жизни в широком смысле. Не столько по уровню потребления, сколько по безопасности, стабильности, образованию, культуре, социальной защищенности и жизненной перспективе. - Современная Россия, по оценке выступающего, живет за счет советского наследия. Промышленная база, инфраструктура, территориальное освоение, крупные предприятия и стратегические ресурсы связываются прежде всего с советским периодом. - Капиталистический путь оценивается крайне критически. Он описывается как система вторичности, провинциализации, социальной сегрегации и отсутствия большой национальной цели. - Особая критика направлена на элиты и антисоветизм. Утверждается, что многие представители нынешнего истеблишмента заинтересованы в дискредитации СССР, потому что советский опыт наглядно выявляет их историческую и управленческую слабость. - Советские социальные достижения названы образцом для будущего. Бесплатные кружки, доступное развитие ребенка, идея всестороннего образования, уважение к человеку труда — все это рассматривается как подлинное цивилизационное преимущество. - Антисоветизм связывается с русофобией и с саморазрушением русских. Высказывается мысль, что распад СССР во многом был поддержан именно русскими элитами и значительной частью общества, поддавшимися иллюзии освобождения через отказ от союзного проекта. - Вывод спикера: не “восстановить СССР буквально”, а превзойти его. Нужен новый, оригинальный, более совершенный общественный строй, который будет равняться на советский масштаб и одновременно превосходить его.
Подробный выводВ этом видео обсуждается не просто отношение к советскому прошлому, а гораздо более глубокий вопрос: может ли общество жить без большого исторического смысла. И здесь сразу видно центральную мысль беседы: слово «ностальгия» объявляется подменой. Потому что ностальгия — это что-то из области эмоций, памяти, личного сентиментального опыта. А собеседник настаивает на другом: симпатия к СССР — это не тоска по молодости и не желание «вернуться назад», а интуиция о том, что в прошлом был найден более высокий принцип организации жизни. Это важный ход. В философском смысле здесь происходит спор не о фактах, а о языке, через который факты интерпретируются. Назвать общественный запрос «ностальгией» — значит психологизировать его, а значит и обезвредить. Примерно так же в политике часто любое недовольство называют «тревожностью», а системный кризис — «сложностью адаптации». Слова здесь работают как инструменты управления восприятием.
1. СССР как не прошлое, а незавершенный вопросКрупнов предлагает смотреть на распад СССР не как на завершенное событие, а как на длительный исторический процесс, внутри которого мы все еще живем. Это спорная, но сильная мысль. В ней есть своя логика: если распалась не только государственная форма, но и единое пространство экономики, культуры, идентичности, безопасности, то последствия действительно не могут исчерпаться юридической датой. Здесь можно провести аналогию с психологией травмы: формально событие прошло, но психика еще долго живет внутри него. Страна тоже может существовать в режиме «после катастрофы», даже если внешне построены новые институты. В этом смысле фраза о том, что «мы все контужены развалом СССР», звучит не как публицистика, а как довольно точное описание коллективного состояния.
2. Советский Союз как вершина, а не случайный эпизодОдин из главных тезисов лекции — СССР был вершиной русской истории. Это оценка не нейтральная, а мировоззренческая. Но ее опора понятна: речь о масштабе влияния, о статусе сверхдержавы, о цивилизационной уверенности, о способности не только реагировать на мировой порядок, но и формировать его. При этом особенно интересно, что акцент делается не столько на военной мощи, сколько на модели общества. И это важное различие. Империи прошлого могли быть великими через завоевание, но СССР в глазах собеседника велик прежде всего тем, что предложил альтернативный образ социального устройства. То есть не просто силу, а проект. История вообще жестока к народам, у которых остается оружие, но исчезает замысел. Оружие без замысла превращается в способ обороняться; замысел даже при ограниченных ресурсах способен собирать историю вокруг себя. В данной беседе СССР мыслится именно как эпоха замысла.
3. Качество жизни против уровня потребленияОчень характерно различие между уровнем жизни и качеством жизни. Это, на мой взгляд, один из самых сильных фрагментов разговора. Потому что современный спор о советском и постсоветском опыте часто сводят к холодильнику: колбаса, ассортимент, метры, автомобили. Но человек живет не только потреблением. Он живет еще и чувством будущего, предсказуемостью, доступом к образованию, культурной средой, ощущением своей нужности. Если в обществе много товаров, но нет ясного будущего, то возникает странная форма внутренней бедности. Внешне витрина богаче, а экзистенциально человек беднее. Он может выбирать между брендами, но не понимать, зачем вообще живет его страна и где его место в ее истории. Именно поэтому в видео столь настойчиво говорится о стабильности, понятности завтрашнего дня, защищенности детей, доступности развития. Это не мелочи, а структурные признаки цивилизации. И, пожалуй, здесь критика современности наиболее понятна: общество устает не только от бедности, но и от бессмысленности.
4. Капитализм как мясорубка и логика селекцииВ выступлении капиталистическая модель описывается не просто как экономический уклад, а как антропологическая деградация: человек в ней не развивается, а выживает; не становится личностью, а «суетится на ниве зарабатывания средств». Это выражение, на котором акцентирует внимание спикер, действительно звучит почти как символ эпохи. Здесь возникает глубокий философский вопрос: кем становится человек в той системе, где главной добродетелью объявляется адаптивность к рынку? Если в советском идеале — при всех его издержках и официальной риторике — человек мыслится как существо, которое должно развиться всесторонне, то в рыночной модели он легко редуцируется до функции: конкурентоспособен, неуспешен, ликвиден, неэффективен. Это напоминает, как алгоритмы машинного обучения оптимизируются под узкую метрику: если мерить только клики, система будет производить кликбейт; если мерить только прибыль, общество начнет производить не граждан, а потребительские и трудовые единицы. Метрика формирует человека. И вопрос в том, какие метрики мы считаем нормой.
5. Образование как зеркало общественного строяСильное место беседы — размышление об образовании и детстве. Бесплатные кружки, доступность дворцов пионеров, установка на всестороннее развитие ребенка подаются не как бытовые приятные воспоминания, а как выражение фундаментального отношения государства к человеку. Это действительно важный момент. Общество выдает свою правду не лозунгами, а тем, что оно делает с детьми. Если ребенок воспринимается как будущий носитель общего исторического проекта, в него вкладываются. Если же он рассматривается как будущая единица рынка, то ранняя селекция, сегрегация и сортировка становятся почти неизбежными. И здесь критика особенно острая: современная система, по мнению участников беседы, не столько воспитывает, сколько распределяет. Не раскрывает, а фильтрует. Не поднимает всех, а с раннего возраста делит на успешных, средних и отстающих. Это уже не вопрос школы, а вопрос философии общества.
6. Антисоветизм как защита нынешнего порядкаОдин из самых жестких тезисов видео — антисоветизм нужен потому, что советский опыт слишком неудобен для нынешних элит. Он мешает не только идеологически, но и сравнительно: на его фоне слишком заметны деградация, вторичность, отсутствие масштаба и бедность целей. Это логично. В любой системе власть стремится контролировать не только настоящее, но и прошлое. Потому что прошлое — это набор возможных альтернатив. Если доказать, что альтернативы не было и быть не могло, то настоящее начинает казаться естественным и безальтернативным. Поэтому борьба с памятью — это не культурный спор, а форма политического самообеспечения. Но здесь важно сохранять трезвость. Идеализация прошлого столь же опасна, как его демонизация. СССР не был раем, и в лекции это проговаривается лишь вскользь. Однако центральный нерв беседы не в том, чтобы обелить всё советское, а в том, чтобы не позволить свести весь опыт к карикатуре. Это уже не историческая наука, а честность мышления.
7. Главный нерв беседы — вопрос о большом проектеЕсли убрать всю публицистическую резкость, в центре остается очень простая и очень серьезная мысль: народ не может долго жить без образа будущего, который превосходит частное благополучие. Бороться с инфляцией — нужно. Обеспечивать макростабильность — нужно. Но если это и есть вся национальная идея, то страна постепенно превращается в администрацию по сопровождению инерции. А человеку нужен не только комфорт, ему нужен смысл участия в чем-то большем, чем его ипотека, зарплата и тревога за завтра. В этом отношении СССР в беседе выступает как пример того, что страна может мыслить себя не периферией, а центром исторического действия. И даже если советская модель невоспроизводима буквально, сама способность мечтать в масштабе цивилизации — это, возможно, и есть то утраченное, о чем говорит общественный запрос.
8. Практический смысл сказанногоПрактически вывод лекции таков: - нельзя ограничиваться осуждением или восхвалением СССР; - нужно извлечь из советского опыта принципы, которые работают и сегодня; - стране необходим новый общественный проект, а не косметический ремонт существующей модели; - этот проект должен строиться вокруг справедливости, развития человека, стратегического суверенитета, высокого образования и общего смысла; - ориентиром должен быть не буквальный возврат, а создание более сильной и более человечной системы, чем советская. Это, если угодно, не реставрационная, а проектная позиция. Не «вернуть как было», а «понять, в чем была сила, и создать лучше».
ИтогВ данной лекции Советский Союз рассматривается не как музейный объект и не как повод для эмоциональной ностальгии, а как свидетельство того, что страна способна на историческое величие, если у нее есть строй, цель и вера в развитие человека. Главный пафос беседы — в отказе принимать нынешний порядок как конечную норму. Если общество живет только рынком, приспособлением и бытовым выживанием, оно теряет высоту. А вместе с высотой теряет и будущее. При всей спорности и резкости отдельных оценок, в разговоре звучит важная мысль: нельзя построить сильную страну, если стыдиться ее высшего исторического опыта. Но так же нельзя жить и одной памятью о нем. Настоящая верность прошлому — не в культе, а в способности продолжить незавершенное усилие на новом уровне. И, пожалуй, главный вопрос после такого разговора звучит так: что сегодня может стать тем образом будущего, ради которого человек снова почувствует себя не винтиком истории, а ее соавтором?