Порошенко станет спикером Рады? Николай Сорокин
В эфире – директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин. Ведущая – Анна Скок.
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В данной беседе обсуждаются: - заявления Владимира Путина о целях СВО; - текущая ситуация на фронте; - роль дронов как ключевого фактора современной войны; - внутренний кризис украинской власти; - перспективы Порошенко как возможного спикера Рады; - ослабление поддержки Украины со стороны ЕС; - вероятность наземной операции США против Ирана. - Основная мысль автора: - Россия, по его оценке, сохраняет инициативу; - продвижение идет медленно, но системно; - замедление наступления связано не столько с провалом, сколько с изменением самой природы войны. - По фронту, как утверждается в видео: - на ряде участков российские силы продвигаются малыми темпами; - особое внимание уделяется Купянску, Красному Лиману, Константиновке, району Доброполья, Запорожскому и Херсонскому направлениям; - успехи измеряются уже не километрами, а сотнями метров, что в условиях тотального применения БПЛА подается как значимый результат. - Один из главных тезисов лекции: - поле боя радикально изменили беспилотники; - дроны лишили обе стороны возможности легко проводить классические механизированные прорывы; - фронт превратился в постоянно наблюдаемую и простреливаемую среду. - Автор подчеркивает: - даже глубокий тыл на 40–50 км перестал быть безопасным; - дешевая техника вроде FPV-дронов разрушает прежнюю военную логику, когда дорогое вооружение и подготовка экипажа давали устойчивое преимущество. - Отдельно говорится о: - российских ударах по украинской инфраструктуре, аэродромам и складам; - возможном поражении авиационной техники, включая F-16 и Су-24; - высокой интенсивности ударов по украинской территории. - В политической части видео делается акцент на том, что: - внутри Украины нарастает конфликт между Зеленским и Верховной Радой; - парламент, по оценке спикеров, все менее управляем президентом; - обсуждается сценарий, при котором Петр Порошенко может стать спикером Рады. - Ключевой политический тезис: - если исходить из определенной трактовки украинской Конституции, то после истечения президентских полномочий Зеленского в условиях военного положения формальная легитимность может сместиться к спикеру парламента. - По ЕС: - делается вывод, что Брюссель теряет готовность давать Украине четкие обещания по вступлению; - внутри Евросоюза якобы нарастает раскол между сторонниками дальнейшей поддержки Киева и теми, кто считает украинский проект исчерпанным. - По Ирану: - возможная сухопутная операция США оценивается как крайне рискованная; - автор считает, что американские силы столкнутся с тяжелыми потерями и стратегическим тупиком; - проводится параллель с Вьетнамом и Галлиполи как примерами затяжных и неудачных кампаний.
Подробный вывод
1. Главная рамка беседы — война изменилась технологическиВ этом видео самая содержательная мысль связана не с персоналиями и не с политическими прогнозами, а с описанием того, как изменилась сама ткань войны. Если отвлечься от эмоциональной риторики, автор фактически говорит о переходе от индустриальной модели боевых действий к гибридной, сетевой и дрон-центричной. Раньше наступление мыслилось как движение масс: - бронетехника, - артиллерийская подготовка, - штурмовые группы, - закрепление. Теперь же, по логике лекции, любое скопление сил почти мгновенно обнаруживается и поражается. Это напоминает не столько классические войны XX века, сколько переход в новую экосистему, где доминирует прозрачность поля боя. В некотором смысле это похоже на цифровую эпоху в гражданской жизни: как интернет сделал человека постоянно видимым для алгоритмов, так и дроны сделали бойца постоянно видимым для огневого поражения. И здесь автор прав в одном существенном пункте: дешевое средство наблюдения и удара способно разрушать дорогую военную архитектуру. Это очень глубокий исторический сдвиг. Так же как порох когда-то обесценил рыцарскую элиту, а пулемет — романтику кавалерийского натиска, FPV-дроны и массовая воздушная разведка обесценивают часть прежних представлений о наступлении, броне и даже тыле.
2. Медленное продвижение подается как новая норма, а не как исключениеВ беседе многократно повторяется мысль: продвижение на 400–800 метров — уже серьезный успех. Это важно не только как военное наблюдение, но и как психологическая перенастройка аудитории. Когда ожидания от войны были связаны с быстрыми бросками и крупными окружениями, медленность воспринималась как застой. Теперь медленность представляется как естественное следствие новой среды. Это любопытно и с философской точки зрения. Человек почти всегда судит о процессе через старые формы. Но реальность редко обязана соответствовать нашим привычным схемам. Если изменилась структура поля боя, то и критерии успеха изменяются. Однако здесь есть тонкая грань: признание новой сложности полезно, но оно может становиться и оправдательным мифом. То есть важно не только сказать «война стала другой», но и честно различать, где речь о реальных технологических ограничениях, а где — о попытке рационализировать затяжной характер конфликта.
3. Центральный мотив — системное истощение противникаАвтор описывает российскую тактику как последовательность: 1. изоляция участка; 2. подавление опорных пунктов; 3. разрушение логистики; 4. огневое истощение; 5. продвижение малыми группами. Это логика не рывка, а перемалывания. Не романтический образ фронта, а почти инженерный. В этом есть жесткая прагматика: вместо «героического штурма» — технологическое и огневое подавление. Такая модель войны страшна именно своей будничностью. Она делает сражение похожим на работу механизма, где человек — уже не столько субъект подвига, сколько элемент в системе обнаружения, наведения и разрушения. И это тоже симптом эпохи. Мы любим говорить о свободе воли, мужестве, стратегии, но все чаще исход боя определяется качеством связи, каналов передачи данных, скоростью обработки информации и количеством дешевых дронов. Война становится ближе к конкуренции операционных систем, чем к дуэли армий в старом смысле.
4. Политический кризис на Украине в лекции подается как кризис легитимностиВторая большая тема — внутренний конфликт в украинской власти. Автор рисует картину: - ослабления контроля Зеленского над парламентом; - саботажа инициатив со стороны депутатов; - падения управляемости; - юридической уязвимости президентской власти; - возможного усиления фигуры спикера Рады. На этой почве возникает тезис о Порошенко как потенциальном спикере и, следовательно, как фигуре, способной претендовать на формальное первенство в системе власти. Здесь важно быть осторожным. В подобных вопросах юридическая истина и политическая реальность редко совпадают полностью. Конституция — это не просто текст, а текст, который действует через соотношение сил, институтов и внешней поддержки. Можно сколько угодно доказывать формальную логику, но если за ней не стоит реальный ресурс, она остается полуправдой. И наоборот: даже спорная с юридической точки зрения власть может сохраняться, если на нее опираются силовые структуры, внешний контур поддержки и административный аппарат. То есть тезис о Порошенко интересен как индикатор элитного брожения, но не как гарантированный сценарий. В политике, как и в психологии, человек часто влюбляется не в реальность, а в образ возможного исхода. И здесь особенно важно различать: где анализ, а где желаемая проекция.
5. ЕС в видео предстает как уставшая и раздвоенная конструкцияБеседа посвящена также теме европейской поддержки Украины. Главный вывод автора: - Европа устала; - единства по украинскому вопросу становится меньше; - обещания о вступлении Украины в ЕС теряют конкретность; - бюрократия Брюсселя все больше уходит в неопределенность. Это в целом укладывается в более широкую историческую закономерность: энтузиазм первых фаз кризиса почти всегда сменяется усталостью второй и третьей фазы. Вначале политики говорят языком принципов, потом — языком бюджетов, затем — языком ограничений. Идеализм неизбежно сталкивается с бухгалтерией. Есть в этом нечто очень человеческое. Любая большая идея — будь то революция, интеграция, война или романтическая любовь — сильна на стадии воодушевления. Но потом приходит реальность: счета, издержки, противоречия, усталость, несовместимость интересов. И тогда выясняется, кто действительно верил в идею, а кто лишь пользовался ее моральным блеском.
6. Тема Ирана — как предупреждение о границах военной силыФинальный блок о возможной наземной операции США против Ирана строится на идее, что: - операция будет крайне тяжелой; - американцы недооценивают масштаб задачи; - горный рельеф, население и готовность Ирана делают вторжение опасным; - США рискуют увязнуть в затяжном конфликте. Здесь аналогии с Вьетнамом и Галлиполи выполняют не только аналитическую, но и символическую функцию. История вообще полезна тем, что охлаждает самоуверенность. Любая империя склонна считать, что ее технологии и организационные преимущества делают ее исключением из правил. Но география, мотивация обороняющейся стороны и пределы собственной политической воли часто оказываются сильнее технического превосходства. Если перевести это на более широкий язык, то проблема не только в Иране. Проблема в старой иллюзии, что сложные общества можно быстро перестроить внешним насилием. Это почти всегда оказывается самообманом. Материальная мощь может разрушить инфраструктуру, но не может автоматически создать устойчивый порядок. Сила может войти, но не всегда может остаться. А если остается — то часто платит за это внутренним истощением.
7. Общий смысл лекцииЕсли собрать все вместе, беседа посвящена не просто сводке событий, а картине мира, где: - Россия, по мнению автора, постепенно усиливает свои позиции; - Украина сталкивается одновременно с военным, институциональным и внешнеполитическим износом; - Европа теряет стратегическую уверенность; - США рискуют открыть новый опасный контур конфликта на Ближнем Востоке; - будущее войны все больше определяется технологиями, особенно беспилотными системами. При этом важно понимать: подобные лекции всегда несут не только информацию, но и интерпретацию. Они создают целостный сюжет, где отдельные факты связываются в единую линию смысла. Это полезно для понимания настроений и логики автора, но требует внутренней дисциплины от зрителя. Иначе можно начать принимать стройность нарратива за полноту истины. А истина, как это часто бывает, сложнее любой цельной схемы. На войне особенно. Там и карта не равна местности, и заявление не равно положению дел, и формальная легитимность не равна реальной власти, и даже успех не всегда означает победу.
ИтогВ данной лекции выстраивается следующая картина: - на фронте идет не быстрый прорыв, а тяжелая, технологически насыщенная война на истощение; - дроны стали главным символом и инструментом новой военной эпохи; - украинская власть, по версии автора, входит в фазу внутренней дестабилизации; - Порошенко рассматривается как потенциальный претендент на усиление роли через пост спикера Рады; - ЕС все менее готов обещать Украине ясное будущее; - возможная операция США против Ирана представляется авантюрой с высокими рисками. Практический вывод из всего сказанного довольно прост: современный конфликт нельзя понимать по старым лекалам. И фронт, и дипломатия, и внутренняя политика сегодня устроены сложнее, чем привычные бинарные схемы «наступление — отступление», «победа — поражение», «легитимность — нелегитимность». Реальность стала фрагментированной, как и сама линия боевого соприкосновения, о которой говорит автор: не сплошной фронт, а множество островов, узлов, разрывов и временных связей. И, возможно, главный вопрос здесь даже не в том, станет ли Порошенко спикером Рады, а в другом: насколько наши политические и военные представления вообще успевают за реальностью, которая меняется быстрее, чем мы успеваем назвать ее правду?