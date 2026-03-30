Первобытное искусство | Урок истории 9
▶ Присоединяйтесь к подписчикам Клима Жукова на Boosty – https://boosty.to/uzhukoffa/
▶ Sponsr.ru: смотреть ролики в раннем доступе – https://sponsr.ru/zhukov/
▶ Sponsr.ru:«Уроки истории»: погружаемся в прошлое вместе! – https://sponsr.ru/uzhukoffa_lessons/
▶ Все ролики серии – https://www.youtube.com/playlist?list=PLUuqyGc-1E3odc3qSDFgu3tXTraTSWU4K
Аудиоверсия – https://klimzhukov.mave.digital/ep-519
Если вы заинтересованы в моём творчестве, имеете право поддержать рублём:
Яндекс деньги: https://yoomoney.ru/to/410015864712516
Карта Сбербанка 4276 5500 4462 1053
Поддержать проект из-за рубежа: 5598 8820 8874 7611
Мы в соц. сетях:
Telegram Клима Жукова https://t.me/klimzhukoff
Telegram группы УЖукова https://t.me/uzhukova
Вконтакте: https://vk.com/uzhukoffa
Дзен: https://dzen.ru/klimzhukoff
Рутуб:https://rutube.ru/channel/23535121/
Яндекс-подкасты – https://music.yandex.ru/album/22908862
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Искусство в этом видео понимается как особый способ познания мира — через чувства, эмоции, память и переживание, в отличие от науки, которая опирается на проверку и повторяемость. - Первобытное искусство тесно связано с религией, потому что и то и другое вырастает из эмоционального опыта человека, но при этом не сводится к религии полностью. - Первобытный человек жил сразу в двух измерениях: - практическом: добыча пищи, орудия, охота, выживание; - эмоциональном: страх, любовь, дружба, любопытство, вера. - Граница между реальностью и переживанием у древнего человека была размыта, поэтому изображение зверя могло восприниматься не как “картинка”, а как часть самой реальности. - Самые ранние формы искусства — личные украшения, прежде всего бусы из раковин; им десятки тысяч лет. - Наиболее спорные ранние “скульптуры” и рисунки не всегда можно уверенно считать искусством: часть находок могла быть заготовками орудий или предметами с неясной функцией. - Настоящий расцвет первобытного искусства начинается в верхнем палеолите — примерно 50–40 тысяч лет назад. - Пещерная живопись — главное достижение эпохи: - Альтамира в Испании; - французские пещеры; - изображения бизонов, оленей, лошадей, волков и других животных. - Животные изображались гораздо чаще и лучше, чем люди; человеческие фигуры редки и схематичны. - Пещерные рисунки часто создавались с учетом рельефа стены, что давало эффект объема и движения при свете огня. - Отпечатки ладоней на стенах — важная форма древнего художественного и, возможно, ритуального самовыражения. - Изображения могли накладываться друг на друга, не образуя “законченную картину” в современном смысле; это говорит о другом типе художественного мышления. - Искусство могло быть связано с магией охоты: изображение зверя и символическое поражение его копьем могли восприниматься как воздействие на реальность. - Петроглифы — выбитые на камне изображения — были распространены очень широко. - Скульптура развивалась медленнее живописи, потому что работать с костью, камнем и деревом значительно труднее. - Палеолитические “венеры” трактуются как образы праматери, плодородия, хранительницы рода, а не как портреты конкретных женщин. - Образы гибридных существ, например человека-льва, свидетельствуют о развитом воображении и абстрактном мышлении. - Деревянная скульптура тоже существовала, но почти не сохранилась; пример — Шигирский идол. - Украшение орудий и оружия показывает, что эстетическое отношение к миру стало устойчивой частью человеческой жизни. - Архитектурное выражение древнего искусства — мегалиты, хотя самые известные из них относятся уже к более поздним эпохам. - Татуировки — одна из древнейших форм личного украшения и знака принадлежности/ритуала; пример — Эци с множеством татуировок.
Подробный выводВ данной лекции первобытное искусство показано не как “дополнение” к жизни древнего человека, а как одна из фундаментальных форм его существования. Это очень важная мысль. Часто нам кажется, что сначала человек просто выживал, а уже потом, когда стало легче, начал рисовать, украшать себя и размышлять о прекрасном. Но беседа убеждает в обратном: человек начинает быть человеком не только тогда, когда делает орудие, но и тогда, когда придает миру образ, смысл и эмоциональную форму. Если смотреть глубже, искусство здесь предстает как мост между внешним и внутренним. Камень, стена пещеры, кость, тело — это материальная поверхность. Но когда на ней возникает рисунок, узор, насечка, отпечаток руки или татуировка, материя перестает быть просто материей. Она становится носителем переживания. В этом смысле искусство похоже на язык, только более древний, чем развитая речь. Еще до сложных понятий человек уже мог сказать миру: я боюсь, я восхищен, я помню, я хочу защититься, я принадлежу своему роду, я связан с этим зверем, я хочу удержать жизнь от распада. Особенно выразителен контраст между изображением животных и человека. Животные нарисованы ярко, уверенно, пластично, а люди — редко и схематично. Это можно понимать по-разному.
Возможные смыслы этого контраста:- животное было центром выживания: пища, опасность, охота, сила; - животное было сакральным образом, возможно тотемом; - человека было труднее осмыслить, чем зверя; - собственное “я” еще не стало главным объектом созерцания. Это почти философская граница. Современный человек одержим человеком: портретами, биографиями, психологией, самовыражением. Первобытный человек, судя по этим памятникам, был в большей степени обращен не внутрь личности, а вовне — к миру, от которого зависит жизнь. Животное для него — не просто объект наблюдения, а узел судьбы. Здесь можно провести интересную параллель с наукой и нейросетями: современная система обучения тоже сначала учится на наиболее значимых паттернах среды, на том, что влияет на выживание и результат. В каком-то смысле древний художник “моделировал” не красоту вообще, а критически важные формы мира. При этом лекция тонко подводит к мысли, что первобытное искусство не обязательно было “чистым искусством” в нашем понимании. Оно могло быть одновременно: - игрой, - магией, - ритуалом, - практикой памяти, - способом обучения, - способом групповой идентичности. И это, пожалуй, очень трезвый взгляд. Мы часто идеализируем прошлое: либо романтизируем его как эпоху чистой духовности, либо снисходительно сводим все к грубому выживанию. Но реальность, вероятно, сложнее. Древний человек не делил мир так жестко, как делим его мы: здесь религия, здесь быт, здесь эстетика, здесь психология. Для него это могло быть единое поле опыта. Изобразить бизона — значит и вспомнить его, и призвать удачу, и обучить молодых, и пережить страх, и выразить силу рода. В этом есть нечто удивительно современное. Мы считаем себя рациональными, но и сейчас человек редко действует из “чистой логики”. Мы украшаем предметы, создаем символы, храним фотографии, делаем татуировки, придаем вещам почти магический смысл. Чехол на телефоне, семейная реликвия, эмблема, аватарка, кольцо, памятник — все это наследники той же древней потребности: закрепить смысл в материале. Форма изменилась, но структура переживания осталась. Отдельно важна мысль о том, что искусство возникает не вопреки суровой жизни, а именно внутри нее. Это парадокс, но в нем есть глубокая правда: чем более хрупко человеческое существование, тем сильнее желание оставить след, придать хаосу образ, вписать себя в нечто большее. Отпечаток ладони на стене — это ведь почти метафизический жест. Он говорит: я был здесь. Но не только. Он говорит и другое: я принадлежу цепи поколений. А значит, искусство — это еще и форма победы над исчезновением. Лекция также показывает, что развитие искусства связано с развитием абстрактного мышления. Если человек создает не просто зверя, а человека-льва, значит он уже умеет соединять реальности, которых не видел в природе. Это огромный шаг. С этого момента рождается не только искусство, но и миф, и символ, и сложная религиозная картина мира. В сущности, там, где появляется гибридный образ, начинается подлинная человеческая способность жить не только среди вещей, но и среди идей. Практический вывод из всего сказанного прост и в то же время глубок: искусство не роскошь, а базовая человеческая функция. Оно помогает: - переживать страх; - оформлять опыт; - передавать память; - создавать общность; - соединять материальное и внутреннее. Именно поэтому изучать древнее искусство важно не только ради истории. Оно помогает лучше понять нас самих. Мы видим, что под цивилизационной оболочкой человек по-прежнему остается существом, которое хочет не только есть и выживать, но и придавать миру смысл через образ. Если сказать совсем кратко: в этом видео первобытное искусство раскрывается как ранний язык души, выросший на границе страха, памяти, веры, наблюдения и труда. И, возможно, главный урок здесь в том, что человечность начинается не тогда, когда мы просто пользуемся миром, а тогда, когда мы вступаем с ним в эмоциональный и символический диалог. И остается открытый вопрос: когда человек впервые нарисовал зверя на стене — он пытался понять мир, повлиять на него или, может быть, впервые понять самого себя через этот мир?