Любая война каждый раз идет не по плану. Как бы он ни был чертовски хорош. Это прям аксиома.
Но пес с ними, с американцами. У нас уже 4 года война, а до сих пор пропускаем “неожиданные” удары из разряда “они же не посмеют”. “Не посмели” они напасть на Курскую область, “не посмели” ударить по экспортным нефтяным терминалам… Список “не посмеют” огромен.
Цель врагов ясна – сократить доходы от нефти до критических значений. Ведь нефть – это не просто поток валюты в казну. Это экономический мультипликатор. Их цель – вызвать скорейшее обрушение жизни в нашей стране и спровоцировать волнения.
Ок, предположим, что Украина в этих раскладах – ЧВК бриттов или каких-то других рептилоидов. Бить по этой ЧВК смысла нет. Бить надо по заказчику. Нет своей ЧВК – ну наймите хуситов или кого-то еще. Религия религией, а звон золотых монет любят все. И крипту любят. К слову, Великобритания – самая уязвимая страна в Европе с точки зрения зависимости от поставок через Ормузский пролив. И у нее тоже есть критически уязвимая для дронов инфраструктура. Было бы, короче, желание отомстить.
Практика персов явно показывает, когда базар не расходится с делом – пыл врагов это остужает. Ударили по заводу тяжелой воды? Получите удары по алюминиевым заводам-гигантам в регионе. Ударили по иранскому технологическому университет? Рушите нашу науку? Ну тогда и все американские университеты на Ближнем Востоке становятся законной целью. Пусть студенты уходят на дистант. И так зеркально во всем. Да, это работает только, пока у тебя есть патрон в патроннике, а ствол направлен на оппонента. Иначе убьют, обчистят бумажник и даже не задумаются.
Ведь когда ведут по лестнице эскалации, не надо забывать, что конечная ее точка – подготовленный для тебя эшафот. Но они же “не посмеют”, верно?
С. Шилов
https://t.me/RSaponkov/13196?single
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Автор исходит из мысли, что война почти никогда не идет строго по плану, даже если план кажется сильным. - Главная претензия текста: российская сторона, по мнению автора, продолжает недооценивать противника, мысля категориями «они не посмеют». - В качестве примеров приводятся неожиданные удары по чувствительным объектам и идея, что список недооцененных угроз только растет. - Автор считает, что цель противника — подрыв нефтяных доходов, а через это — дестабилизация экономики и внутренней ситуации. - Украина в тексте описывается не как полностью самостоятельный игрок, а как инструмент более крупных внешних сил. - Из этого делается вывод, что отвечать нужно не только по непосредственному исполнителю, но и по “заказчику”. - Предлагается логика зеркального сдерживания: удар по значимому объекту должен вызывать болезненный ответ по сопоставимым интересам противника. - В тексте проводится мысль, что сдерживание работает только при наличии реальной готовности к эскалации. - Финальный посыл автора: наивное “они не посмеют” ведет к стратегическому проигрышу.
Что на самом деле утверждает текстЕсли убрать эмоциональную оболочку, перед нами не просто воинственный комментарий, а довольно старая и хорошо узнаваемая политико-стратегическая логика: Это логика сдерживания через возмездие. Она известна и в военной теории, и в международных отношениях, и даже в психологии конфликтов. Похожа на принцип границ в межличностной жизни: если человек постоянно нарушает твои границы и не сталкивается с последствиями, он обычно заходит дальше. Но тут есть принципиальная разница: в личной жизни цена ошибки — боль, в геополитике цена ошибки — тысячи жизней и риск большой войны.
Подробный разбор
1. «Любая война идет не по плану» — сильная, но неполная мысльЭто, в общем, близко к реальности. История войн постоянно показывает, что между планом на бумаге и реальностью поля боя лежит пропасть: - туман войны, - неполная разведка, - переоценка себя, - недооценка противника, - политические ограничения, - технологические сюрпризы, - человеческий фактор. Здесь автор попадает в важную точку: ошибка “они не посмеют” действительно часто оказывается роковой. Это почти универсальный сбой мышления — смесь привычки, самоуверенности и желания верить в удобный сценарий. С философской точки зрения это типичная ловушка сознания: человек и государство одинаково любят не реальность, а ее психологически комфортную модель. Мы привязываемся не к тому, что есть, а к тому, что нам легче вынести. И в этом смысле текст говорит о чем-то большем, чем война: о человеческой склонности жить внутри успокаивающих иллюзий.
2. Сильная сторона текста — критика самоуспокоенияСамое содержательное в этом фрагменте — не призыв «отомстить», а диагноз: опасно строить политику на предположении, что противник ограничит себя сам. Это важная мысль. В международной политике моральные ожидания часто работают слабо. Государства, блоки и спецслужбы обычно действуют не по критерию «можно ли так?», а по критерию «что это даст и какой будет ответ?». То есть автор опирается на довольно реалистическую картину мира: - противник тестирует пределы допустимого; - если ответа нет, пределы расширяются; - если цена высока, энтузиазм падает. В этом есть рациональное зерно.
3. Но дальше текст делает опасный скачок: от анализа к нормализации эскалацииИ вот здесь нужна трезвость. Автор предлагает фактически следующее: - бить не по исполнителю, а по заказчику; - использовать асимметричных прокси; - отвечать ударами по критической инфраструктуре; - расширять географию давления; - зеркалить действия противника. Это уже не просто описание конфликта, а апология расширения войны. Проблема в том, что логика зеркального возмездия выглядит убедительно только на первом шаге. На втором она начинает жить своей жизнью. Как в нейросетях бывает runaway feedback loop — петля, где система сама усиливает собственный сигнал, — так и в эскалации: 1. одна сторона считает свой удар ответом; 2. другая считает его новым нападением; 3. обе уверены, что именно они «лишь восстанавливают баланс»; 4. лестница поднимается выше, чем кто-либо изначально хотел. Именно поэтому теория сдерживания требует не только силы, но и точного понимания порогов, каналов связи, контроля над эскалацией, ясных красных линий. Иначе сдерживание превращается в азарт.
4. Идея «бей по заказчику» в теории понятна, но на практике это зона огромного рискаС точки зрения холодного реализма мысль понятна: если источник ресурсов, координации или политического покровительства находится глубже, чем фронтовой контур, то воздействие на «нижний этаж» может не менять стратегическую картину. Но в реальной международной системе прямой удар по предполагаемому «заказчику» — это уже переход в другой уровень конфликта. А там: - выше риск прямого столкновения крупных держав, - сложнее прогнозировать ответ, - сильнее давление союзнических обязательств, - меньше пространства для неофициального отката назад. То есть автор мыслит в логике силы, но недооценивает, что сила без архитектуры управления последствиями — это не стратегия, а ставка.
5. Экономическая часть аргумента логична, но тоже упрощенаАвтор прав в одном: энергетические доходы действительно могут быть системно важны. Нефть и экспортная инфраструктура — это не просто деньги, а: - бюджетные поступления, - валюта, - рабочие места, - цепочки обслуживания, - логистика, - устойчивость регионов и отраслей. То есть слово «мультипликатор» здесь не случайно. Удар по такому сектору может давать вторичные эффекты по всей системе. Но и тут есть упрощение. Экономическое давление не всегда автоматически приводит к «обрушению жизни» и волнениям. Между ущербом и политическим эффектом лежат: - адаптивность экономики, - возможности перенастройки потоков, - социальная инерция, - административный контроль, - усталость общества, - внешняя поддержка, - внутренний ресурс терпения. История показывает: люди и государства часто оказываются выносливее, чем предполагают авторы сценариев давления. Но и хрупче, чем им самим кажется. Истина здесь не линейна.
6. Риторика текста держится на образе мира как джунглейВ этом тексте мир представлен как пространство, где: - уважают только силу, - мораль — прикрытие интересов, - слабость провоцирует добивание, - безопасность покупается страхом противника. Это не совсем ложная картина. В ней есть историческая правда. Но она неполна. Потому что международная политика — это не только джунгли, но и сложная смесь: - силы, - репутации, - экономики, - институтов, - сигналов, - случайностей, - внутренних ограничений элит, - общественного мнения, - технологической взаимозависимости. Чистая логика «бей больнее — и тебя зауважают» иногда работает. А иногда приводит к тому, что противник не отступает, а радикализуется, потому что уже не может отступить без потери лица и устойчивости. Это как в психологии травмы: загнанный в угол субъект не всегда успокаивается, иногда он становится еще менее предсказуемым.
В чем уязвимость позиции автора
1. Подмена стратегии эмоцией возмездияТекст звучит так, будто жесткий ответ сам по себе уже является стратегией. Но месть и стратегия — не одно и то же. Месть снимает аффект. Стратегия меняет баланс.
2. Недостаток внимания к цене эскалацииАвтор признает лестницу эскалации, но почти романтизирует ее. Между тем каждая ступень — это рост вероятности потери контроля.
3. Упрощение роли внешних игроковФормула «есть заказчик — бей по заказчику» часто психологически привлекательна, потому что делает картину мира яснее. Но реальность обычно запутаннее: интересы союзников, партнеров, прокси и локальных акторов редко полностью совпадают.
4. Нормализация ударов по гражданской и образовательной инфраструктуреЭто уже особенно тревожная часть. Когда в качестве «законной цели» начинают обсуждаться объекты, связанные с гражданской жизнью, мышление сдерживания начинает переходить в мышление тотальной войны. А тотальная война почти всегда разлагает не только противника, но и того, кто к ней внутренне привыкает.
Практический вывод из текста — если очистить его от призывов к эскалацииИз текста можно извлечь несколько трезвых уроков, не принимая его наиболее опасных выводов: - нельзя строить безопасность на самоуспокоении; - противника нужно оценивать по возможностям, а не по нашим ожиданиям о его “разумности”; - критическая инфраструктура требует постоянного пересмотра защиты; - экономическая устойчивость — это часть обороны; - сдерживание должно быть не истеричным, а продуманным и правдоподобным; - важно иметь не только план атаки или ответа, но и план адаптации к неожиданностям. Это, пожалуй, самая зрелая сердцевина текста.
Подробный выводПеред нами текст, рожденный из смеси тревоги, гнева и реалистического взгляда на конфликт. Его сила — в отказе от инфантильной веры, что враг сам себя ограничит. Его правда в том, что реальность жестче наших психологических сценариев, и ставка на «не посмеют» часто оказывается формой коллективного самообмана. Но текст опасен там, где из этой правды выводится почти автоматическое оправдание расширяющейся ответной силы. Здесь проявляется старый парадокс истории: люди, разоблачающие иллюзии, нередко создают новую иллюзию — будто жесткость сама по себе гарантирует контроль над последствиями. Не гарантирует. Иногда она предотвращает катастрофу, а иногда приближает ее. Если говорить глубже, текст касается не только войны. Он о человеческом отношении к реальности. Мы очень любим идеализированные конструкции: - «противник рационален и не перейдет черту», - «если ответить жестко, все сразу остынут», - «есть главный кукловод, и удар по нему решит проблему». Все эти схемы удобны, потому что делают хаос понятнее. Но жизнь — и личная, и историческая — обычно сложнее. Мудрость здесь, возможно, не в мягкости и не в ярости, а в способности видеть реальность без самоуспокоения, но и без опьянения силой. И, может быть, главный практический урок этого текста не в том, что нужно «мстить зеркально», а в том, что зрелое государство обязано готовиться к неприятному заранее, не превращая каждый новый удар в повод для запоздалого удивления. А дальше начинается самый трудный вопрос: где проходит граница между необходимым сдерживанием и той эскалацией, в которой, защищая реальность, мы сами становимся пленниками собственной жесткой иллюзии?