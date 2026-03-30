Любая война каждый раз идет не по плану. Как бы он ни был чертовски хорош. Это прям аксиома.

Но пес с ними, с американцами. У нас уже 4 года война, а до сих пор пропускаем “неожиданные” удары из разряда “они же не посмеют”. “Не посмели” они напасть на Курскую область, “не посмели” ударить по экспортным нефтяным терминалам… Список “не посмеют” огромен.

Цель врагов ясна – сократить доходы от нефти до критических значений. Ведь нефть – это не просто поток валюты в казну. Это экономический мультипликатор. Их цель – вызвать скорейшее обрушение жизни в нашей стране и спровоцировать волнения.

Ок, предположим, что Украина в этих раскладах – ЧВК бриттов или каких-то других рептилоидов. Бить по этой ЧВК смысла нет. Бить надо по заказчику. Нет своей ЧВК – ну наймите хуситов или кого-то еще. Религия религией, а звон золотых монет любят все. И крипту любят. К слову, Великобритания – самая уязвимая страна в Европе с точки зрения зависимости от поставок через Ормузский пролив. И у нее тоже есть критически уязвимая для дронов инфраструктура. Было бы, короче, желание отомстить.

Практика персов явно показывает, когда базар не расходится с делом – пыл врагов это остужает. Ударили по заводу тяжелой воды? Получите удары по алюминиевым заводам-гигантам в регионе. Ударили по иранскому технологическому университет? Рушите нашу науку? Ну тогда и все американские университеты на Ближнем Востоке становятся законной целью. Пусть студенты уходят на дистант. И так зеркально во всем. Да, это работает только, пока у тебя есть патрон в патроннике, а ствол направлен на оппонента. Иначе убьют, обчистят бумажник и даже не задумаются.

Ведь когда ведут по лестнице эскалации, не надо забывать, что конечная ее точка – подготовленный для тебя эшафот. Но они же “не посмеют”, верно?

С. Шилов

