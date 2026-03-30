«Трудно найти прецедент, когда одно из двух доминирующих государств мира на пике могущества вдруг самоликвидируется». Историк и политолог Вардан Багдасарян представляет фундаментальный анализ гибели СССР в марте 2026 года. Была ли это экономическая неэффективность или управляемая операция по демонтажу системы?

00:00 – Историческое безумие: Почему сверхдержава совершила самоубийство?

01:44 – Уровни анализа: От персоналий до парадигм

03:04 – Форум «Феномен советского человека»: Анонс мероприятия

04:02 – Уровень персоналий: Идейные предатели или купленные марионетки?

08:31 – Экономика СССР: Проигрывала ли система Западу на самом деле?

12:34 – Цитаты врагов: Маргарет Тэтчер и Роберт Гейтс о силе советского планирования

14:04 – 10 парадигм объяснения гибели СССР: Методологический синтез

21:37 – Концепция культурной гегемонии: Проигрыш в битве за смыслы

25:58 – Мир Карла Шмитта: Отказ от «образа врага» как путь к ликвидации

28:12 – Логика деградации элит: Апостолы — Профессионалы — Технократы — Торгаши

31:08 – Акторы антисоветского консенсуса: От цеховиков до этнокланов

37:45 – Проект «Конвергенция»: Иллюзия вхождения в «процветающий Север»

41:41 – Кибернетический коммунизм: Почему не пошел план технократической модернизации?

45:06 – Замысел Андропова: Три сценарные версии развития страны

48:33 – Ельцин и Клинтон: Тайная стенограмма 1999 года об «отдаче Европы России»

51:04 – Четыре определения Горбачева: От «подкаблучника» до «заложника идей»

57:18 – Идеологические корни перестройки: Пражская весна и Франкфуртская школа

01:01:03 – Письма Люцифера: Радикальный антимарксизм Александра Яковлева

01:06:18 – Мальта 1989: Геополитическая капитуляция перед Бушем-старшим

01:08:25 – Референдум 17 марта: Почему сам факт его проведения был актом роспуска?

01:13:15 – ГКЧП и «слезинка ребенка»: Почему у защитников Союза не было политической воли?

01:17:36 – Ликвидационный комитет в действии: Хроника уничтожения институтов власти

01:21:48 – План Рейгана-Кейси: Методички ЦРУ по подрыву СССР

01:27:13 – Беловежье: Статья о ликвидации ядерного щита под международным контролем

01:31:34 – Мао Цзэдун о преступлениях Хрущева: Точный прогноз разрушения системы

01:34:06 – Инструкция саботажа OSS: Как бюрократия убивает живое дело

01:38:26 – СССР как «Удерживающий»: Последствия рухнувшего советского кода для мира

01:40:01 – Развилка Китая: Мао или Дэн Сяопин — кто был прав?

