Кирилл Семёнов разбирает сценарий гипотетического крушения Ирана и объясняет, почему это почти неизбежно запускает эффект домино: удар по Ираку с риском распада на курдскую/суннитскую/шиитскую части, рост угроз для Иордании и Кувейта, экономические и политические риски для Саудовской Аравии (включая пробуксовку проектов “до 2030”), усиление страхов Египта перед израильским давлением, а также конкуренцию блоков в Персидском заливе и вокруг него — от разломов внутри GCC до формирования более широкой связки Турция–Пакистан–Египет. Отдельно обсуждаются логика Израиля “не допустить сильных осей”, роль Эмиратов в поддержке “квази-государственностей” и тезис о цикличности секуляризации/исламизации в регионе.

00:00 — ввод: гипотетическое “крушение Ирана” и эффект домино

01:20 — крах не будет одномоментным: втягивание соседей

02:19 — шиизм/исламизм: что меняется при падении центра

03:21 — вставка-промо (форум)

04:45 — “эффект талибов”: возможное возрождение режима после падения

05:48 — почему ударит по Ираку: передел власти и риск распада на 3 части

08:51 — “выгодополучатель” хаоса и почему арабам это не нужно

09:17 — Иордания/Кувейт/Саудовская: как расползается нестабильность

11:21 — почему ломается “2030”: инвестиции, технологии, “тепличные условия”

13:25 — миф о саудовской военной гегемонии: деньги ≠ готовность воевать

16:27 — Йемен/Бахрейн: экспансия Ирана и дилемма монархий

18:14 — важная мысль: “дверь экспансии” открывали сами США/союзники

22:05 — “ликвидация Ирана” как запуск необратимых деструктивных процессов

24:05 — Эмираты и логика поддержки “сепаратизмов/квази-государств”

26:01 — Трамп, ставка на КСИР и почему это не работает “в лоб”

32:50 — Египет: страх стать следующим и вопрос Газы/Синая

35:20 — возможна ли коалиционная самооборона региона: кто и как думает

36:21 — GCC: разговоры о собственной системе обороны и уходе баз США

40:32 — Турция–Пакистан–Египет: контуры “пакта” и попытки расколоть его

42:51 — Авраамические соглашения: щит или рычаг давления

47:55 — “светский транзит” как спасение? почему сценарий Афганистана повторяем

49:33 — почему после краха вероятнее подъём “пост-исламизма”, а не либералов

54:55 — циклы секуляризации/исламизации: Иран, Египет, Турция

56:41 — финал

