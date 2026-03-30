Если Иран рухнет: Кто загорится следующим? | Кирилл Семёнов
Кирилл Семёнов разбирает сценарий гипотетического крушения Ирана и объясняет, почему это почти неизбежно запускает эффект домино: удар по Ираку с риском распада на курдскую/суннитскую/шиитскую части, рост угроз для Иордании и Кувейта, экономические и политические риски для Саудовской Аравии (включая пробуксовку проектов “до 2030”), усиление страхов Египта перед израильским давлением, а также конкуренцию блоков в Персидском заливе и вокруг него — от разломов внутри GCC до формирования более широкой связки Турция–Пакистан–Египет. Отдельно обсуждаются логика Израиля “не допустить сильных осей”, роль Эмиратов в поддержке “квази-государственностей” и тезис о цикличности секуляризации/исламизации в регионе.
00:00 — ввод: гипотетическое “крушение Ирана” и эффект домино
01:20 — крах не будет одномоментным: втягивание соседей
02:19 — шиизм/исламизм: что меняется при падении центра
03:21 — вставка-промо (форум)
04:45 — “эффект талибов”: возможное возрождение режима после падения
05:48 — почему ударит по Ираку: передел власти и риск распада на 3 части
08:51 — “выгодополучатель” хаоса и почему арабам это не нужно
09:17 — Иордания/Кувейт/Саудовская: как расползается нестабильность
11:21 — почему ломается “2030”: инвестиции, технологии, “тепличные условия”
13:25 — миф о саудовской военной гегемонии: деньги ≠ готовность воевать
16:27 — Йемен/Бахрейн: экспансия Ирана и дилемма монархий
18:14 — важная мысль: “дверь экспансии” открывали сами США/союзники
22:05 — “ликвидация Ирана” как запуск необратимых деструктивных процессов
24:05 — Эмираты и логика поддержки “сепаратизмов/квази-государств”
26:01 — Трамп, ставка на КСИР и почему это не работает “в лоб”
32:50 — Египет: страх стать следующим и вопрос Газы/Синая
35:20 — возможна ли коалиционная самооборона региона: кто и как думает
36:21 — GCC: разговоры о собственной системе обороны и уходе баз США
40:32 — Турция–Пакистан–Египет: контуры “пакта” и попытки расколоть его
42:51 — Авраамические соглашения: щит или рычаг давления
47:55 — “светский транзит” как спасение? почему сценарий Афганистана повторяем
49:33 — почему после краха вероятнее подъём “пост-исламизма”, а не либералов
54:55 — циклы секуляризации/исламизации: Иран, Египет, Турция
56:41 — финал
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Гипотетический крах Ирана в логике беседы почти неизбежно означает не локальную смену режима, а масштабный региональный слом. - Первый и главный удар примет Ирак, потому что Иран и Ирак рассматриваются как тесно связанная политико-религиозная экосистема. - Ослабление или падение Ирана приведет к: - обострению борьбы суннитов и шиитов в Ираке, - риску распада Ирака на шиитскую, суннитскую и курдскую части, - росту радикальных движений по типу прежнего ИГИЛ. - В шиитском мире падение Исламской Республики может: - ослабить революционный, активистский шиизм, - усилить более традиционную иракскую религиозную линию, - но одновременно создать условия и для новых постисламистских форм мобилизации. - Саудовская Аравия, ОАЭ, Иордания, Кувейт, Египет, Турция — все в той или иной степени не заинтересованы в разрушении Ирана, потому что это создаёт вакуум, хаос и цепную дестабилизацию. - Иордания названа одной из самых уязвимых стран: радикализация в Ираке быстро отражается на ней. - Кувейт и страны Залива также оказываются под угрозой из-за близости к иракскому кризису и общему разрушению баланса. - Саудовская Аравия рискует потерять условия для своей стратегии модернизации и инвестиций, прежде всего проекта Vision 2030. - По логике лекции, единственный стратегический выгодополучатель от большого хаоса — Израиль, если его цель состоит в том, чтобы не допустить появления сильной антиизраильской оси. - Израиль, по этой модели, заинтересован не просто в ослаблении Ирана, а в том, чтобы не возникли никакие устойчивые региональные блоки — ни шиитские, ни суннитские. - Египет смотрит на ситуацию через призму угрозы со стороны Израиля: если Иран будет разрушен, в Каире могут решить, что следующим объектом давления может стать уже сам Египет. - В арабском мире могут усиливаться идеи: - собственной системы безопасности, - меньшей зависимости от США, - большей координации между государствами региона. - Однако любые такие объединения хрупки, потому что страны региона имеют разные интересы и разные отношения с Ираном, США и Израилем. - Тезис о том, что после краха Ирана можно построить быстрое светское и стабильное государство извне, в беседе оценивается скептически. - Скорее всего, даже в случае падения действующей системы возникнет не либерально-светский порядок, а новая форма исламски мотивированной политики — более гибкая, менее догматичная, но всё равно религиозно окрашенная. - Важный мотив лекции: внешняя агрессия часто не ослабляет идеологические режимы, а, наоборот, радикализует общество и усиливает силовые структуры. - КСИР в этом контексте не столько главный выгодополучатель, сколько структура, которая естественно усиливается в условиях войны и кризиса.
Подробный выводВ данной лекции проводится важная мысль: Иран — это не просто одно государство среди других, а один из несущих элементов ближневосточного баланса, каким бы противоречивым этот баланс ни был. И здесь скрыта политическая и даже философская ирония: часто внешнему наблюдателю кажется, что удаление “проблемного узла” должно оздоровить систему, но в сложных обществах это работает как в хирургии без диагностики — можно вырезать симптом и убить организм.
1. Главная идея: падение Ирана не решает кризис, а переводит его в более разрушительную фазуСобеседник последовательно отстаивает позицию, что гипотетическое падение Исламской Республики не приведёт к “разрядке”, а наоборот запустит каскад необратимых деструктивных процессов. Это очень важная мысль. Иногда в геополитике мыслят как в шахматах: убрал сильную фигуру — позиция стала проще. Но Ближний Восток ближе не к шахматам, а к нейросети с огромным числом связей: удаление одного крупного узла меняет поведение всей системы непредсказуемо. Иран в этом видео рассматривается как: - центр шиитской политической мобилизации, - опорный элемент для Ирака, - фактор, ограничивающий одни угрозы, даже если он сам создаёт другие, - противовес Израилю, - часть хрупкого регионального равновесия. То есть проблема не в том, “хорош” Иран или “плох”, а в том, что его устранение создаёт вакуум, а вакуум в политике почти никогда не остаётся пустым.
2. Ирак — самый очевидный эпицентр последующего обвалаНаиболее убедительная часть беседы связана с Ираком. Логика проста: если Иран рушится, иракская государственность теряет важнейшую внешнюю и внутреннюю опору. Тогда: - суннитские силы пытаются пересмотреть баланс власти, - шиитские группировки начинают борьбу за выживание и перераспределение влияния, - курдский фактор усиливает центробежность, - возникает риск нового радикального подполья. Это похоже на то, как плотина удерживает воду не потому, что идеально красива, а потому что без неё поток сметает всё. Ирак уже проходил через подобные фазы после американского вторжения. Из этой травмы, как напоминает собеседник, возникали структуры уровня ИГИЛ. Значит, разрушение Ирана может не “успокоить” Ирак, а снова превратить его в фабрику нестабильности.
3. Шиизм не исчезнет, но изменит формуОтдельно затрагивается тема шиизма. Здесь интересен нюанс: автор беседы не говорит, что с падением Ирана шиитская политика просто растворится. Скорее он предполагает несколько вариантов: - усилится иракская религиозная школа, более традиционная и менее революционная; - революционный шиизм может уйти в пассивную, ожидательную форму; - но также возможно, что на обломках возникнут новые доктрины, более гибкие, возможно даже ориентированные на сближение с суннитами; - кроме того, внешнее давление может породить новую волну исламской мобилизации, пусть уже не в прежнем виде. Это важное замечание. Идеологии редко исчезают из-за поражения. Чаще они меняют язык, форму, стиль, символы. Как старое программное ядро, которое переписывают под новую оболочку. Поэтому мечта о том, что можно военным ударом “удалить” исламскую революционную идею, выглядит наивной.
4. Почему арабским странам невыгоден крах ИранаОдна из центральных линий лекции — даже те арабские страны, которые конфликтовали с Ираном, не заинтересованы в его полном обрушении. Причины: - распад Ирака ударит по всем соседям; - радикальные движения получают шанс вернуться; - торговые и инвестиционные стратегии ломаются; - возникают угрозы на границах; - усиливается непредсказуемость. Особенно важен аргумент по Саудовской Аравии. На бытовом уровне может показаться: если Иран ослабнет, Эр-Рияд только выиграет. Но в беседе проводится более тонкая мысль: Саудовская Аравия сегодня мыслит не только языком идеологической борьбы, а языком модернизации, инвестиций, инфраструктуры, статуса глобального центра. Ей не нужен мир руин вокруг. Доминировать над пепелищем — это не то же самое, что быть центром процветающего региона. Здесь очень жизненная аналогия: человек может победить соперника в споре, но если в процессе сгорит дом, победа выглядит странно. Так и здесь: уничтожение противовеса может обрушить весь порядок, в котором сама Саудовская Аравия строит своё будущее.
5. Иордания, Кувейт, Бахрейн — государства повышенной хрупкостиВ беседе несколько раз подчеркивается уязвимость стран, находящихся рядом с иракским узлом: - Иордания — из-за близости к Ираку и возможной радикализации; - Кувейт — из-за исторической и географической связности с иракским пространством; - Бахрейн — из-за собственной конфессиональной чувствительности. Это напоминает ситуацию с тектоническими плитами: крупный разлом редко ограничивается одной точкой. Он передаёт напряжение по периферии. Малые государства особенно уязвимы, потому что у них меньше внутреннего ресурса для переработки внешнего шока.
6. Египет мыслит через израильский факторОчень характерен пассаж про Египет. В беседе утверждается, что Каир рассматривает происходящее не только как иранскую тему, но как прецедент расширения израильской свободы действий. Если можно безнаказанно ломать Иран, то где предел? Эта логика может казаться спорной, но она внутренне понятна: в регионе действия сильного игрока всегда оценивают не только по факту удара, но и по тому, какую норму он пытается установить. Египет потому и осторожен, что инстинкт государства подсказывает: если рушится принцип ограничений, завтра давление может перейти и на других.
7. Израиль как предполагаемый выгодополучатель хаосаСамая жёсткая часть лекции — тезис о том, что Израиль является главным и, возможно, единственным стратегическим выгодополучателем большого хаоса. Здесь нужно быть аккуратным: это не “объективная истина”, а аналитическая позиция внутри данной беседы. Но она логично выстроена. Смысл позиции таков: - Израиль особенно опасается не просто Ирана, а связки сил, способных действовать синхронно; - следовательно, ему выгодно, чтобы вокруг не появлялись устойчивые оси сопротивления; - хаотизированный регион, раздробленный на конкурирующие центры, проще сдерживать; - любые потенциальные блоки — шиитские или суннитские — нужно предупреждать ещё до их оформления. Это, по сути, классический принцип геополитики: лучше иметь вокруг себя набор слабых и разобщённых субъектов, чем одного сильного оппонента или согласованную коалицию. Но у такой логики есть оборотная сторона. Хаос — плохой слуга. Он редко остаётся управляемым. То, что сегодня выгодно как тактическое рассеивание угроз, завтра может стать источником новых, более иррациональных и менее контролируемых опасностей.
8. Не получится ли “светский транзит”? В лекции ответ скорее отрицательныйИнтересен разговор о возможности мягкой внешней инженерии: убрать радикально-теократическую систему и помочь построить более светскую, умеренную, управляемую модель. В беседе это оценивается как малореалистичный сценарий. Аргумент понятный: - общество под внешним давлением часто не либерализуется, а мобилизуется; - насильственный транзит сверху вызывает ответную радикализацию; - на место старого исламизма приходит постисламизм — более адаптивный, но не менее влиятельный. Это похоже на попытку “починить” сложную культуру административной заменой интерфейса. Можно сменить вывески, конституцию, лица в кабинетах, но если коллективная идентичность живёт глубже, она всё равно вернётся — иногда в ещё более жёсткой форме.
9. КСИР усиливается не потому, что всё задумал, а потому что война усиливает силовой аппаратВажное уточнение касается КСИР. В беседе отвергается идея, будто он является скрытым режиссёром происходящего. Скорее утверждается другое: в условиях войны и кризиса силовые структуры естественным образом получают больше полномочий. Это почти социологический закон, а не уникальный иранский феномен. Как в любом государстве: - внешняя угроза, - внутренний страх, - необходимость быстрой вертикали, - мобилизационная логика почти автоматически усиливают структуры, которые умеют действовать в режиме чрезвычайности. То есть война не обязательно является их замыслом, но почти всегда становится их средой усиления.
10. Общий смысл беседы: Ближний Восток боится не столько Ирана, сколько пустоты после ИранаЭто, пожалуй, главный итог. В лекции не идеализируется Иран. Не говорится, что он добрый, мирный или полезный всем. Но проводится более зрелая мысль: реальные государства часто боятся не наличия сильного противника, а отсутствия рамок после его исчезновения. Это как в психике человека: иногда болезненная, но устойчивая структура кажется лучше, чем полная дезинтеграция личности. Сначала нужен не идеал, а удержание формы. Уже потом — лечение, трансформация, переработка. Так и здесь: автор беседы считает, что крушение Ирана не откроет дорогу к порядку, а откроет дорогу к борьбе всех против всех, к распаду, вакууму и новым радикализациям. И если этот вывод принять хотя бы как рабочую гипотезу, то становится понятнее, почему многие страны региона, даже имея претензии к Тегерану, всё же не хотят его обрушения.
ИтогВ этом видео проводится последовательная мысль: падение Ирана не станет концом ближневосточного кризиса, а может стать началом его наиболее разрушительной фазы. Больше всего пострадают Ирак и соседние арабские государства, усилится риск распада, радикализации и борьбы за вакуум власти. Саудовская Аравия, Египет, Иордания, Кувейт и даже Турция, несмотря на разногласия с Ираном, скорее заинтересованы в сдерживании кризиса, чем в уничтожении иранской государственности. Главный парадокс, который вскрывает беседа: в международной политике устранение источника напряжения не всегда уменьшает напряжение; иногда оно убирает последний каркас, который ещё удерживал систему от распада. И здесь Ближний Восток снова показывает свою сложность: идеологические противники могут нуждаться друг в друге как в элементах равновесия, даже не признавая этого вслух. И, возможно, самый трудный вопрос здесь такой: что опаснее для региона — сильный идеологический центр, который многим не нравится, или пустота, в которой каждая сила начинает строить свою истину через хаос?