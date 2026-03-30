Дмитрий Аграновский | РЕФЕРЕНДУМ СССР: ФУНКЦИЯ ПРЕДАТЕЛЬСТВА
«Результаты референдума о сохранении СССР не теряют юридической силы — это мощная ракета, которая ждет своего часа в шахте». Адвокат и политолог Дмитрий Аграновский в марте 2026 года анализирует значение событий 35-летней давности. Почему 17 марта 1991 года стало высшим и абсолютно свободным волеизъявлением народа, на которое власти преступно наплевали?
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Референдум 17 марта 1991 года в данной беседе оценивается как высшая форма народного волеизъявления, проведённая, по мнению Дмитрия Аграновского, в соответствии с тогдашними демократическими процедурами. - Основной тезис: большинство граждан СССР проголосовало за сохранение Советского Союза — более 77%. - Подчёркивается, что результаты референдума не утрачивают юридического и политического значения, поскольку выражают прямую волю народа. - В ряде республик референдум официально не был допущен местными властями; это объясняется тем, что руководство этих республик якобы понимало: население всё равно в основном поддержало бы сохранение СССР. - Аграновский считает, что разрушение СССР произошло не естественным путём, а через игнорирование результатов референдума и действия политического руководства, прежде всего союзного. - Михаил Горбачёв представлен как фигура, которая должна была по должности защищать государство, но не выполнила эту функцию. - Развал СССР трактуется как акт предательства, слабости, нерешительности и политической несостоятельности, а не как неизбежный итог внутренних противоречий. - В беседе проводится мысль, что межнациональные конфликты были во многом искусственно разожжены, а национализм использован как инструмент разрушения страны. - Советский Союз описывается не только как государство, но и как глобальная альтернатива капиталистическому миру, обеспечивавшая баланс сил и защиту союзников. - Исчезновение СССР, по логике выступающего, привело к дестабилизации мирового порядка, росту войн, неравенства и международного произвола. - Идея социализма, по мнению Аграновского, не исчезла, а продолжает жить и в постсоветском пространстве, и во всём мире. - Референдум о сохранении СССР интерпретируется как неисчерпанный политико-правовой ресурс современной России.
Подробный вывод
1. Главная идея беседы: народ сказал одно, власть сделала другоеСмысл этого видео строится вокруг очень сильного и, по-своему, трагического противоречия: народ на референдуме высказался за сохранение СССР, но государственная верхушка не исполнила эту волю. Это и называется в беседе «функцией предательства». Здесь предательство понимается не только как моральная категория, но и как сбой самой государственной функции. Государственная власть, если говорить юридическим и даже почти инженерным языком, обязана охранять целостность системы. Если народ прямо высказался за сохранение страны, а руководство допустило её демонтаж, значит, с точки зрения автора беседы, произошло не просто политическое поражение, а разрыв между волей общества и действием института власти. Это важный момент. В истории часто спорят не о фактах, а об интерпретации. Но здесь делается ставка на почти предельно простой факт: было голосование — был результат — результат не исполнен. В этом смысле референдум становится чем-то вроде зафиксированной точки истины. Как в науке: можно спорить о теории, но если прибор показал устойчивый результат, его нельзя просто отменить неудобством.
2. Референдум как юридический и символический фактАграновский особенно настаивает на том, что это был именно референдум, а не социологический опрос. В его логике это принципиально: - опрос можно трактовать, - мнение можно переупаковать, - политическую риторику можно изменить, но референдум — это формализованная воля народа. Здесь чувствуется правовой подход: даже если политическая реальность ушла в другую сторону, сам факт волеизъявления остаётся. Он как архивный документ, который не стареет. Можно уничтожить здание, но нельзя сделать вид, что не было фундамента. Конечно, в реальной юридической практике всё сложнее, чем представлено в беседе. Но в логике самого выступления мысль ясна: референдум 1991 года — это не просто историческая дата, а аргумент, который остаётся в политическом поле и сегодня. И здесь есть интересная философская глубина. Иногда прошлое не уходит. Оно как неразрешённый внутренний конфликт в психике: если его не прожили честно, оно возвращается. Так и здесь — тема СССР не исчезла, потому что не была завершена через общественное согласие. Она была обрублена, а не исчерпана.
3. Развал СССР как не «естественная смерть», а политическое разрушениеОдин из центральных тезисов беседы: СССР не «сам развалился», а был разрушен конкретными действиями и бездействием элит. Это сравнивается с: - выстрелом в человека, - врезавшимся в стену автомобилем, - ослабленным иммунитетом, который не справился с инфекцией. Все эти метафоры работают в одном направлении: если система погибла, это ещё не значит, что она погибла по внутренней исторической неизбежности. Иногда организм болен, а иногда его просто не лечили — или даже сознательно добивали. Это очень показательная линия рассуждения. Она спорит с популярной постсоветской версией, будто распад СССР был чем-то почти природным: мол, система исчерпала себя, и дальше уже ничего нельзя было сделать. Аграновский отрицает это. По его мнению, сохранить страну было можно, причём без тотальной гражданской войны и без апокалипсиса. Здесь есть не только политический, но и экзистенциальный нерв. Потому что если признать, что катастрофа была неизбежна, человек получает облегчение: «ничего нельзя было сделать». А если признать, что катастрофу можно было предотвратить, появляется болезненное чувство: мы потеряли не потому, что не могли удержать, а потому, что не удержали. Это тяжелее. Но именно это и пытается проговорить автор беседы.
4. Образ Горбачёва: не демонический гений, а слабый разрушительВ беседе очень жёстко оценивается роль Горбачёва. Но любопытно, что он описывается не как великий тёмный стратег, а скорее как жалкая, слабая, нерешительная фигура, которая оказалась исторически разрушительной. Это, кстати, глубокое наблюдение. Историю часто ломают не только злодеи титанического масштаба, но и люди, которые просто не соответствуют масштабу момента. Как плохой пилот в зоне турбулентности опаснее, чем честный дилетант на земле. По мысли Аграновского, Горбачёв: - не обеспечил исполнение воли народа, - не использовал доступные механизмы управления, - не защитил государство, - не удержал систему в критический момент. То есть предательство в данном случае понимается не только как умысел, но и как неисполнение долга. Иногда разрушение происходит не потому, что кто-то прямо хочет зла, а потому что у него нет ни внутреннего стержня, ни воли, ни ясности. В истории слабость правителя порой оказывается не менее разрушительной, чем злой умысел.
5. Национальный вопрос как инструмент разрушенияВ беседе много внимания уделяется тому, что межнациональные противоречия были использованы как технология развала. Здесь мысль проста: пока люди жили в общем историческом и социальном пространстве, различия не были фатальными. Но когда власть ослабла, а внешние и внутренние силы начали работать на раскол, национализм стал удобным инструментом. Это типичный исторический механизм. Если упростить: пока система собирает людей вокруг общего смысла, различия могут сосуществовать; когда общий смысл размывается, различия начинают превращать в оружие. В этом есть и более широкий урок. Люди часто думают, что ненависть рождается из различий. Но чаще она рождается из политической обработки различий. Разница сама по себе — не приговор. Приговором её делает борьба за власть.
6. СССР как не только государство, но и мировая альтернативаЕщё один важный пласт беседы — взгляд на СССР как на опору мирового баланса. По этой логике Советский Союз был важен не только для своих граждан, но и для: - стран социалистического лагеря, - антиколониальных движений, - государств, ищущих независимость от Запада, - всего мира как альтернативный центр силы. Это, пожалуй, самый крупный по масштабу тезис видео. СССР здесь — не просто форма прошлого, а сдерживающий принцип. Пока он существовал, мир не скатывался окончательно в однополярный диктат. После его исчезновения, по мнению Аграновского, усилились войны, давление сильных на слабых, разрушение международного права. Можно не соглашаться с такой полнотой оценки, но в ней есть ясная структура: когда исчезает противовес, сила теряет меру. Это работает не только в геополитике. В психологии то же самое: если у человека исчезает внутренний противовес — совесть, дисциплина, критичность, — его импульсы начинают захватывать всё пространство. В международной политике роль такого противовеса, по мысли выступающего, играл именно СССР.
7. Ностальгия или нечто большее?Важно, что в беседе тема СССР подаётся не как простая ностальгия по молодости, колбасе или символам. Напротив, звучит мысль, что речь идёт о неразрешённой исторической правде. Ностальгия любит идеализированный образ. А здесь акцент другой: СССР важен потому, что: - за его сохранение голосовали люди; - он был носителем социальной альтернативы; - его разрушение не было честно согласовано с народом; - его исчезновение изменило мир в худшую сторону. То есть речь не только о прошлом как утрате, но и о прошлом как о неотменённом вопросе. Это, кстати, очень по-человечески. Мы ведь нередко страдаем не столько от утраты, сколько от утраты, которую не успели осмыслить. Когда отношения закончились без разговора, когда дом был потерян без прощания, когда выбор человека был проигнорирован, остаётся не просто боль, а ощущение внутренней незаконченности. В этой беседе СССР подаётся именно как такая историческая незаконченность.
8. Практический смысл позиции АграновскогоЕсли отделить эмоциональный заряд от политической публицистики, можно выделить практическое ядро позиции: 1. Референдум 1991 года остаётся важным историко-политическим аргументом. 2. Игнорирование воли большинства стало одной из ключевых травм постсоветской истории. 3. Распад больших политических систем часто подаётся как неизбежность, хотя в реальности он может быть следствием выбора элит. 4. Национальный вопрос легко превращается в инструмент манипуляции, если исчезает объединяющий проект. 5. Социальная справедливость и идея общего будущего остаются востребованными даже после крушения конкретной государственной формы. То есть беседа обращена не только в прошлое. Она ещё и о сегодняшнем дне: что важнее — формальная смена эпох или честное отношение к воле народа? что опаснее — открытый враг или власть, утратившая функцию защиты? что устойчивее — страх или справедливость?
ИтогВ этом видео Дмитрий Аграновский рассматривает референдум 17 марта 1991 года как ключевой, до сих пор не исчерпанный исторический факт. Главный вывод беседы состоит в том, что советский народ выразил волю к сохранению СССР, но эта воля была проигнорирована политическим руководством, что и стало, по сути, одной из главных форм исторического предательства. Распад СССР подаётся не как естественное завершение нежизнеспособной системы, а как искусственно допущенное и политически оформленное разрушение государства, имевшее тяжёлые последствия не только для бывших советских республик, но и для всего мира. Советский Союз в этой логике — не просто ушедшая страна, а символ социальной альтернативы, международного равновесия и исторической возможности, которая была не исчерпана, а прервана. Если смотреть глубже, беседа посвящена не только СССР, но и вечной теме: что происходит с обществом, когда реальная воля большинства оказывается слабее воли узкой элиты? И не в этом ли одна из самых болезненных форм исторической неправды — когда народ сохраняет верность целому, а верхушка уже внутренне вышла из него? Если истина истории определяется не только тем, что произошло, но и тем, что было отвергнуто вопреки воле людей, то где тогда на самом деле заканчивается прошлое — и заканчивается ли оно вообще?