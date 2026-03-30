«Америка разговаривала с нами с позиции силы, подготовив план бомбардировки 300 советских целей. Мы были другой цивилизацией, и наш ответ стал настоящим подвигом». Историк и лектор Сергей Сопелев раскрывает захватывающую историю создания советского атомного щита. Это рассказ не только о физике, но и о сверхчеловеческих усилиях геологов в тайге, разведчиков в Лос-Аламосе и государственных деятелей в Кремле.

00:00 – Сергей Сопелев: Подвиг людей, науки и государства в атомном проекте

01:08 – От таблицы Менделеева до 118-го элемента: Зарождение ядерной физики

04:02 – Отцы микромира: Резерфорд, Томпсон и Нильс Бор

06:10 – Спор Курчатова и Алиханова: Почему мы выбрали плутоний вместо урана?

08:24 – Станция «Динамо» и письмо Флёрова: Как Сталин узнал о ядерной угрозе

10:15 – Философский камень ХХ века: Отто Ган и тайна деления ядра

12:01 – Цепная реакция Энрико Ферми: Путь из Рима в Чикаго

14:34 – «Гаджет» США и испытания в Нью-Мексико 1945 года

16:37 – 1949 год: Первая советская бомба в условиях разрухи и засухи

18:41 – Синий тушкан и Голубой Дунай: Ядерные амбиции Франции и Британии

20:34 – Ядерный паритет 2026: Почему Россия остается мировым лидером

22:13 – Термояд Сахарова vs Теллер: Разница между расщеплением и слиянием

25:20 – «Кузькина мать» на Новой Земле: 50 мегатонн, потрясших мир

27:56 – БЖРК: Ядерные поезда — уникальное оружие СССР

31:15 – Устройство РДС-1: Как работает «имплозивная схема»

35:54 – Роль Берии: Почему жесткость была необходима для скорости проекта

39:49 – Легенды разведки: Квасников, Яцков, Феклисов и 117 научных работ за год

45:28 – Розенберги и Клаус Фукс: Идейное сотрудничество против электрического стула

52:10 – Агент Персей и Теодор Холл: Тайны Манхэттенского проекта

55:28 – Секретный кабинет Курчатова: Почему только один ученый знал правду

01:00:12 – Обогащение урана: Почему 60% — это уже путь к бомбе, а не к АЭС

01:05:03 – Реактор Ф-1: 400 тонн графита и первая победа на Динамо

01:10:53 – Ландау, Капица и Йоффе: Три столпа теоретической физики

01:18:59 – Подвиг геологов: Как искали уран без оборудования в глухой тайге

01:23:33 – Мирный атом: Первая АЭС в Обнинске и суммарная мощность взрывов

01:26:05 – Росатом сегодня: Реакторы БРЕСТ, вечная мерзлота и полет на Марс

