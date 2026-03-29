Страна на распродаже. Кому досталась Россия? // Олег Комолов. Простые числа
26 декабря 1991 года прекратил своё существование Советский Союз. Российская власть любит спекулировать на этом событии. Показная тоска о потерянном величии красной империи играет на руку правящему классу, который использует свойственный части общества веймарский синдром для мобилизации населения вокруг своих уже современных империалистических целей.
Но ценность советского опыта заключается, конечно, не в том, что нас все боялись. Советский социализм, даже со всеми свойственными ему проблемами и провалами, показал всему человечеству, что иной мир возможен. Оказалось, чтобы решать задачи планетарного масштаба, совершать научные прорывы и промышленные скачки трудящемуся человеку необязательно кормить своим трудом капиталиста. Бурный экономический рост достижим и без частной собственности, а социальное неравенство – совсем не естественный порядок вещей, как считали философы средневековья.
0:00 Тоска по «Красной империи»
1:59 Экономика СССР была обречена?
5:12 Насаждение отсталости
7:54 Приватизация государства
12:59 Скандальное неравенство
15:57 Суверенный неолиберализм
18:48 Деньги – в офшоры
20:46 Торжество бюрократии
22:44 Ненациональное достояние
24:02 Вызовы светлого будущего
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Распад СССР подаётся властью как инструмент политической мобилизации. В этом видео говорится, что современная российская элита использует ностальгию по Советскому Союзу не ради осмысления прошлого, а ради укрепления собственных позиций. - Эксплуатируется чувство утраты «величия». Апелляция к образу сильной империи помогает объединять общество вокруг новых государственных и геополитических задач. - Подлинная ценность советского опыта — не в страхе, который СССР якобы внушал миру. Главный смысл советского проекта автор видит не во внешнем могуществе, а в социальной и экономической альтернативе капитализму. - Советский социализм показал, что возможен иной общественный уклад. Несмотря на ошибки, противоречия и провалы, СССР продемонстрировал, что крупные научные, индустриальные и общественные задачи могут решаться вне логики частной капиталистической прибыли. - Труд не обязательно должен обслуживать капитал. Одна из центральных мыслей: развитие общества, науки и производства возможно без обязательного подчинения труда интересам капиталиста.
Подробный выводВ данной лекции задаётся важная рамка: борьба идёт не просто за интерпретацию истории, а за право определять, что вообще считать общественным успехом. Это очень существенный момент. Часто прошлое превращают в витрину: берут из него удобные символы, героические жесты, имперский пафос — и убирают всё, что ставит под сомнение нынешний порядок вещей. Именно это, по мысли автора, и происходит с памятью о Советском Союзе. С одной стороны, власть скорбит по утраченной державности. Но эта скорбь, как следует из сказанного, носит не столько человеческий, сколько политтехнологический характер. Она нужна для консолидации общества, для эмоционального управления массами, для переноса внимания с вопроса «кому принадлежит богатство страны сегодня?» на вопрос «как вернуть былое величие?». Это старый исторический механизм: когда социальные противоречия обостряются, элиты часто предлагают не справедливость, а символическую компенсацию — гордость, державность, чувство принадлежности к чему-то великому. С другой стороны, автор предлагает смотреть на советский опыт глубже. Не как на культ силы, а как на практический исторический эксперимент, который доказал: экономика может быть организована не только вокруг частного присвоения прибыли. Это особенно интересно в междисциплинарном смысле. Если капитализм строится по логике локальной оптимизации — где каждый агент преследует свою выгоду, — то социалистический проект мыслился как система глобальной координации, где приоритет отдаётся общественным задачам. Почти как в программировании: можно строить систему из конкурирующих процессов, а можно — архитектуру, где ресурсы распределяются исходя из общей цели. Обе модели уязвимы, обе создают свои сбои, но сам факт существования альтернативы разрушает догму о «естественности» капитализма. Это, пожалуй, главная философская линия сказанного: реальность не исчерпывается тем порядком, к которому мы привыкли. Люди нередко принимают исторически сложившуюся систему за нечто само собой разумеющееся, почти природное. Но советский опыт, как бы к нему ни относиться, показал, что общество можно собирать по другим принципам. Да, с ошибками. Да, с перегибами. Да, с трагедиями и ограничениями. Но сама возможность иного устройства уже имеет огромное значение. Она действует на сознание освобождающе. Здесь важно избежать идеализации — и автор, судя по фрагменту, к этому склонен. Он не рисует СССР как безупречный проект. И это правильно. Потому что одна из самых частых человеческих ошибок — влюбляться не в реальность, а в её очищенный образ. Кто-то идеализирует Советский Союз, кто-то — рынок, кто-то — империю, кто-то — свободу как абстракцию. Но реальная зрелость начинается там, где мы способны видеть и достижения, и цену этих достижений. Не поклоняться прошлому, а учиться у него. Практический вывод из этой части беседы таков: если общество хочет понять своё настоящее, ему нужно перестать воспринимать историю как склад символов для пропаганды. Нужно заново поставить конкретные вопросы: - кто владеет ресурсами страны; - в чьих интересах организовано производство; - кому достаются результаты труда; - служит ли экономика большинству или узкому слою собственников; - почему память о прошлом используется как замена разговору о настоящем. В этом смысле тема «кому досталась Россия?» оказывается не только экономической, но и почти экзистенциальной. Потому что вопрос о собственности — это вопрос о власти, а вопрос о власти — это вопрос о том, кто определяет форму коллективной жизни. Народ, трудящиеся, граждане? Или группы, сумевшие конвертировать исторический перелом в частное богатство? И здесь возникает более глубокий смысл: общество часто тоскует не столько по империи, сколько по утраченной субъектности — по ощущению, что от коллективного усилия что-то зависит, что большие цели вообще возможны. Возможно, именно это и делает советский опыт до сих пор живым в памяти: он напоминает, что история — не только рынок интересов, но ещё и пространство замысла. И всё же остаётся открытым вопрос: когда мы говорим о величии страны, мы ищем реальную справедливость для людей — или лишь красивый образ, который помогает не замечать, кому на самом деле принадлежит настоящее?