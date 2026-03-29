Намедни Российскую Федерацию с официальным визитом посетила парламентская делегация Кыргызской Республики во главе во главе с торага/председателем Жогорку Кенеша Марленом Маматалиевым (лидер партии “Ынтымак”/”Сплочённость”), выпускник Кыргызского технического университета им. И. Раззакова по специальности “Автоматизация и управление”, Кыргызского экономического университета по специальности “Финансы и кредит”, сингапурского Civil Service College по специальности “Управление человеческими ресурсами в государственной службе”, Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына по специальности “Юриспруденция” и флагманской программы Высшей школы государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ “Мастер государственного управления для руководителей”, кандидат технических наук).

В состав делегации вошли депутаты Талант Мамытов (руководитель парламентской фракции партии “Мекенчил”/”Патриот” президента КР Садыра Жапарова, экс-торага Жогорку Кенеша, выпускник Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына по специальности “Юриспруденция”), Гульнара Акимбаева (председатель комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, местному самоуправлению и регламенту Жогорку Кенеша, выпускница с отличием Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына по специальности “Юриспруденция”), Гульнара Баатырова (экс-министр здравоохранения и экс-министр труда, социального развития и миграции КР, выпускница Кыргызского государственного медицинского института по специальности “Врач-лечебник”), Жумабек Салымбеков (выпускник Чуйского государственного университета им. С. Мамбеткалиева по специальности “Юриспруденция”, Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына по специальности “Юриспруденция” и Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по специальности “Государственное и муниципальное управление”), Гуля Кожокулова (выпускница с отличием Киргизского государственного университета им. 50-летия СССР – ныне Кыргызский национальный университет им. Ж. Баласагына – по специальности “Правоведение”), Жылдыз Эгенбердиева (выпускница Ошского государственного университета по специальности “Лечебное дело”), Айгуль Ахмедова (выпускница Кыргызско-Узбекского университета по специальности “Финансы и кредит”), а также первый заместитель министра цифрового развития и инновационных технологий Кыргызской Республики Нурсултан Кубанов (экс-советник министра образования и науки КР и экс-советник мэра Бишкека по вопросам образования, основатель международной сети образовательных языковых центров Perspective, выпускник Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына по специальности “Юриспруденция” и Дипломатической академии МИД Китая) и директор государственного учреждения “Кыргызтест” при Национальной комиссии по государственному языку и языковой политике при президенте КР, заслуженный работник образования КР Батма Топоева-Ставинская.

В первый день визита делегация, прибывшая по приглашению российской стороны, посетила школу “Марьина Роща” имени В. Ф. Орлова, государственное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Москвы. Там гостям представили систему тестирования детей мигрантов для зачисления в общеобразовательные классы. Высокоинтеллектуальные члены киргизской делегации сели за парты и попытались пройти тестирование. Однако не справились, не смогли пройти тесты на знание русского языка.

После чего гости выразили недовольство уровнем сложности языковых тестов и настоятельно попросили упростить их для поступления в российские школы детей мигрантов-киргизов.

“Выводы сделали сразу: задания сложные. Слишком сложные“, – отмечает Kg24.news. Понимаете ли, киргизским детям нужны особые условия.

“Вопрос доступа к образованию для детей наших соотечественников за рубежом является приоритетным. Важно, чтобы условия тестирования были понятными, справедливыми и учитывали особенности детей, прибывающих из иной языковой среды“, – заявил Марлен Маматалиев. “Мы понимаем необходимость оценки знаний, однако важно, чтобы такие процедуры не становились барьером для получения образования. Наша общая задача создать условия, при которых каждый ребёнок сможет адаптироваться и полноценно обучаться в комфортной образовательной среде“, – сказала Батма Топоева-Ставинская.

Спикер киргизского парламента поднял данную тему на встрече с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным. Как сообщила пресс-служба ГД, “отдельно обсуждалось решение об обязательном тестировании детей на знание русского языка при приеме в российские школы“. По информации Caravan-info.kg, Маматалиев предложил вообще “освободить детей граждан Кыргызстана от языкового тестирования в российских школах” (кроме того, призвал упростить процедуру продления сроков пребывания граждан КР в РФ). Володин вежливо, но холодно заметил, что те, кто приезжает в Россию и хочет отдать своих детей в наши школы, должны подготовиться. “Ребёнок, который пришёл в класс и не знает языка, сам испытывает стресс. С другой стороны, создаются проблемы тем, кто с ним учится. Изучая этот вопрос и реагируя на обращения наших граждан, мы пришли к выводу, что надо проводить экзамен, чтобы те, кто хочет здесь детей отправлять в школу, готовились к этому заранее“, – пояснил он.

Обозреватель “Царьграда” Александр Бабицкий: “Неправильные в России школы, говорят в Киргизии. Исправить хотят. Девиз 2026-го — «Ни дня без сюрреализма»: число объявлений Белого дома о победе над Ираном перевалило за десяток; в Латвии упал украинский дрон, летевший атаковать Россию, — Рига заявила протест Москве; свой вклад в копилку абсурда внесла и делегация киргизских депутатов в России. Захотели они оценить условия, на которых детей мигрантов принимают/не принимают в наши школы. Выдали школьные тесты — и депутаты их не прошли… Реакция взрослого человека: «Надо освежить в памяти нужные знания». Реакция заезжих депутатов: «Какие-то сложные тесты. Нужно их упростить, чтобы любой сдал. И чтоб немедленно, понятно?» Это ещё повезло, что у них ничего из программы по физике и химии не спросили. А то пришлось бы закон всемирного тяготения отменять, таблицу Менделеева… Шутки шутками, но когда депутаты из страны, которая живёт за счёт России и где при этом активно расцветает русофобия, начинают диктовать условия в русской школе, это как-то… дайте подобрать литературное выражение… не комильфо, что ли“.

Обозреватель “Блокнота” Алексей Напылов: “Киргизы хотят очередных послаблений от России. Прибывшая в Москву представительная делегация парламента Киргизии во главе со спикером, Марленом Маматалиевым, озаботилась вопросом поступления детей с киргизским гражданством в наши школы. И дала понять, что пора бы прекращать мучать их русским языком. Как пишет киргизское издание «АКИпресс», депутаты из Бишкека пришли к выводу, что задания, предлагаемые маленьким мигрантам в тестировании по русскому, чрезмерно сложны. Так что их необходимо упростить. Лично Маматалиев заявил следующее: «Вопрос доступа к образованию для детей наших соотечественников за рубежом является приоритетным. Важно, чтобы условия тестирования были понятными, справедливыми и учитывали особенности детей, прибывающих из иной языковой среды». Отметим, что спикер киргизского Жогорку Кенеша тем самым противоречит идеям, продвигаемым Вячеславом Володиным, его коллегой из Госдумы РФ. Володин уже не первый год бьётся за то, чтобы в школы России попадали только дети, умеющие связать больше двух слов на русском языке. Иначе неизбежно падает уровень образования всех учеников — учитель попросту не может полноценно общаться с классом при наличии детей, не понимающих его слова. Но инициативам спикера, поддержанным и большинством Госдумы, постоянно пытаются вставлять палки в колеса. То Рособрнадзор пытается подорвать саму суть тестирования, предлагая засчитывать за успех лишь 30% правильных ответов. То в Татарстане на уровне главы Госсовета призывают вводить за бюджетный счёт обучение на таджикском, узбекском и киргизском языках. На этом фоне, конечно, не отстают и собственно те, кто «сливает» в Россию своих граждан, не знающих русского языка, вместе с их детьми, снимая социальную нагрузку с себя и перекладывая её на россиян. Так что инициативы киргизских депутатов понятны. Ещё одна гостья из Бишкека, директор Государственного учреждения «Кыргызтест», заявила: оценка знаний детей-киргизов российскими центрами тестирования «не должна становиться барьером для получения образования». Неважно, что там у них с русским языком — главное «создать условия, при которых каждый ребенок сможет полноценно обучаться в комфортной образовательной среде». Повторим, достаточно наглая позиция киргизской стороны понятна. Но вряд ли их инициативе по упрощению тестирования будет дан зелёный свет. Володин неоднократно давал понять, что нас в наших школах интересует качественный учебный процесс, а не превращение их в социальный приют для представителей совершенно чуждых культур“.

Член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов: “Почему явное вмешательство иностранных законодателей и иных чиновников в наши внутренние дела не вызывает у российских официальных структур должной жёсткой реакции? Наоборот, наша сторона постоянно отчитывается и извиняется перед среднеазиатскими делегациями/комиссиями по поводу проживания у нас их земляков и недостаточно «богатому и щедрому» их обеспечению «халявой» за наш бюджетный счёт. Официальные круги этих стран прямо навязывают нашей стране (а значит и нам) своих сограждан, причём тех, кто им самим не нужен — сбрасывают балласт. Отправляют к нам в Россию жить уже не просто целыми семьями, а кишлаками, пытаясь повесить их на наше с вами попечение и содержание. Я вообще не понимаю, почему киргизский депутат говорит о каком-то приоритете обучения и упрощении правил приёма в российские школы детей его соотечественников за рубежом? И почему это с пониманием выслушивают представители российской власти на подобного рода встречах вместо того, чтобы отстаивать законное право российских детей на получение ими качественного образования в своей стране, которое честно оплачивают российские налогоплательщики. С какой стати вообще возникают такие вопросы, а по сути завуалированные претензии и ожидания? Вряд ли киргизская делегация сможет вопросы подобного рода и в таком тоне ставить в Китае, США, ОАЭ или Белоруссии, где их точно не примут с такой помпой. Смотрите, что происходит прямо на наших глазах: в Россию приезжает очередная группа иностранных депутатов, чтобы организовать переселение (!!!) к нам их сограждан на максимально удобных для них (!!!) условиях, что нам, россиянам, совершенно не нужно и даже вредит. А наша офсторона это всё организовывает и с особым вниманием выслушивает. А почему бы вместе с этой делегацией не отправить обратно домой тех иностранцев, кто незаконно находится в России? Или хотя бы обсудить вопрос по организованному вывозу их сограждан за их же счёт. Вот это бы я понял и оценил. Ещё год назад на различных официальных уровнях звучали совершенно разумные заявления о том, что люди, которые приезжают к нам на временные заработки, не должны завозить на территорию РФ свои семьи. Приехал к конкретному работодателю на ограниченный срок, заработал денег, заплатил налоги и уехал обратно домой. Откуда опять разговоры про детей и семьи? И, тем более, их обеспечение за счёт российского бюджета? Миграционные лоббисты, носители вредной и опасной глобалистской идеологии на разных уровнях и в ряде регионов продолжают на самом высоком уровне продавливать среднеазиатское переселение как, в том числе, форму народазамещения. Им нужны среднеазиатские орды не только в качестве источников заработка в различных сервисах и сферах, но и как источники заработка в качестве потребителей. И в этой капиталистической мотивации им совершенно наплевать на нашу национальную идентичность, нарушение культурно-этнического баланса, сохранение Русского мира и галопирующий рост экстремистско-русофобских настроений и этнической преступности. Именно поэтому под видом многонационалочки и «дружбы народов» в России не без успеха упорно продавливаются иностранные интересы в прямой ущерб интересам и законным правам коренных народов. Пусть замечательные дети замечательных иностранных «специалистов» живут и учатся у себя дома, им Россия, щедрая душа, даже школы там строит. И не мешают получать качественное образование нашим детям, право на которое у них определено Конституцией РФ. Также в нашей стране не нужно формировать этно-анклавы, а если кому-то из начальников это всё так нравится, то пусть в них сам и живёт, почувствует на себе всю прелесть такого соседства. И отдаст в школы, находящиеся в этих анклавах, своих детей и внуков, а потом радостно будет там же принимать иностранные делегации со вопросом: «Чем ещё мы можем помочь?». По-моему, всё логично. Российскому же депутатскому корпусу надо брать пример со своих коллег из Центральной Азии и с таким же рвением заниматься проблемами российских граждан в России и наших соотечественников за рубежом. У нас достаточно накопившихся проблем и новых вызовов, которые ждут решения“.