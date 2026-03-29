Обманули! Обдурили!

Переслано от: Marina Akhmedova

Начиталась откровений израильтян, потрясенных заявлением российской иноагентки Анны Монгайт. В удивительном припадке откровения она рассказала на днях, как «выцарапала своего 18-летнего сына от службы в израильской армии». Она так и написала – «У меня уже черный пояс по выцарапыванию Моти с войны. На этот раз он улетел практически последним регулярным рейсом». Она уточнила, что информации о рейсе не было на сайте авиакомпании, и количество мест было сокращено до 50 человек, и, если бы по пути в аэропорт ее сын попал под обстрел, он опоздал бы и от службы в армии, то есть от войны, не улетел бы. Но он улетел и прилетел, и все счастливы.

Такая откровенность израильтян сильно поцарапала. Это что, спрашивают, такое. Это – отсутствие такта или откровенная глупость сообщать им, проводившим своих детей на войну, похоронившим своих детей, что ты-то своего выцарапала? Это, значит, как получается – приехала вся в белом, орет «Путина ненавижу, значит, я – хорошая! Дайте паспорт!». Вам всё дали, и теперь вы можете посещать 159 стран без виз. Значит, в том и был план – приехать в Израиль от российской нестабильной действительности, пересидеть пару лет, покричать, что Израиль – новая родина, а когда в Израиле начнется война, уложить вещички и умчаться в Шенген? «Ах вот оно как…» – говорят теперь израильтяне. И даже внутреннего такта ей не хватило, чтобы заткнуться и не объявлять о выцарапывании своего сынка на весь мир? Почему ж она выдала этот пост, не думая, как его воспримут жители Израиля, царапающие себе сейчас лица в кровь на похоронах своих детей?

И тут случилось озарение. Они начали догадываться, что они имеют дело не с российской оппозицией, сбежавшей в 22-м от Путина. А имеют они дело со спесивцами. С людьми, которые считают, что стоят выше унылого российского… простите, израильского быдла. Выше вообще всех. Это такой особый класс золотых людей, которые считают, что умирать на войнах должны дети других людей, а им подавай все самое лучшее. И то, что она выцарапала сына, Монгайт* писала не для израильтян или плохих русских, а для своей категории золотых людей.

Израильтяне начали прозревать, и теперь говорят, что они не зря всё это время с осторожностью относились к перебежавшим в 22-м россиянам. И всё ж теперь подтверждается. Обманули! Обдурили! Евреев сумели надуть!

  • – иноагент

Комментарий редакции

Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: fivorg

Краткие тезисы

- Автор текста возмущён публичным признанием Анны Монгайт о том, что она помогла сыну избежать службы в израильской армии. - Главная претензия — не только сам поступок, но и его демонстративная публичная подача на фоне войны и чужих потерь. - В тексте это интерпретируется как признак высокомерия, социального эгоизма и моральной оторванности части эмигрировавшей российской оппозиционной среды. - Автор утверждает, что подобные люди якобы считают себя «выше остальных» и полагают, что рисковать и умирать должны другие. - На этом основании делается более широкий вывод: часть израильского общества начинает иначе смотреть на уехавших из России после 2022 года. - Эмоциональный центр текста — чувство обмана: ожидали солидарности и общей судьбы, а увидели, как утверждается, потребительское отношение к стране и её безопасности.

Что здесь происходит по сути

Перед нами не просто критика одного высказывания. Это текст о нарушении негласного морального контракта. Когда человек переезжает в страну, особенно в страну, живущую под постоянной угрозой войны, общество часто ожидает не только формальной лояльности, но и готовности разделить общую судьбу. Это почти антропологическая вещь: принадлежность к сообществу проверяется не декларациями, а тем, что ты делаешь в момент риска. В мирное время многие слова звучат убедительно; в кризис выясняется, где заканчивается риторика и начинается реальность. Именно поэтому здесь такая сильная реакция. Не потому, что родительское желание спасти сына кому-то непонятно. Напротив — оно как раз очень понятно. Почти любой родитель в глубине души хотел бы защитить своего ребёнка. Но общественное раздражение вызывает другое: если ты сделал исключение для своего — не превращай это в публичное хвастовство там, где другие хоронят своих детей. Это древняя коллизия между частным и общим. На уровне семьи поступок кажется естественным. На уровне гражданской этики — он выглядит как отказ от разделения общего бремени. А на уровне публичной коммуникации — как отсутствие эмпатии и чувства меры.

Аналитически: в чём нерв конфликта

1. Не столько действие, сколько символ

Иногда общество реагирует не на факт, а на то, что он символизирует. Само по себе стремление уберечь сына от войны — человечески понятно. Но фраза про «чёрный пояс по выцарапыванию» превращает личную драму в язык почти спортивной победы. И здесь ломается восприятие. Это похоже на ситуацию, когда человек выжил в катастрофе, потому что смог найти лазейку, — и вместо тихой благодарности судьбе начинает описывать это как изящный лайфхак. Людей ранит не только неравенство исходов, а эстетика самопрезентации. Форма иногда бьёт больнее содержания.

2. Война обнуляет многие социальные маски

В спокойные времена можно долго строить образ прогрессивного, гуманного, морально превосходящего себя человека. Но война, как кислота, быстро разъедает риторику и показывает структуру мотивов. Это относится ко всем лагерям — и к государственным патриотам, и к либералам, и к эмигрантам, и к религиозным идеалистам. В этом смысле текст говорит о глубоком разочаровании: люди ожидали увидеть в «новых согражданах» тех, кто разделяет ценности и риски, а увидели, как им показалось, привычную логику привилегированного класса — права общие, а цена общности чужая.

3. Образ «золотых людей»

Это очень сильный и опасный образ. Он отражает не только конкретную обиду, но и древнее социальное подозрение к элитам: есть те, кто умеет говорить правильные слова, получать моральный капитал, международную легитимность, паспорта, свободы, доступы — но в критический момент сохраняет главное правило привилегии: своих вывести, чужих оставить системе. Такое подозрение возникает во всех обществах. В России — к «морально лучшим». В Израиле — к приезжим, которые готовы пользоваться защитой государства, но не участвовать в его цене. В любой стране — к классу людей, у которых всегда есть запасной аэропорт, запасной язык, запасная юрисдикция и запасная идентичность.

4. Обобщение — слабое место текста

При этом важно не впасть в соблазн полной коллективизации вины. Текст эмоционально понятен, но логически он делает скачок: от одного или нескольких случаев — к характеристике целой группы «перебежавших россиян». Это уже зона риска. Психологически это объяснимо. Когда нас ранит чьё-то поведение, нам хочется увидеть в нём не исключение, а доказательство всей системы. Так сознанию легче: хаос превращается в картину мира. Но именно здесь эмоция часто подменяет анализ. Один высокомерный поступок не доказывает, что все эмигранты циничны. Как и один благородный поступок не доказывает, что вся группа морально безупречна. Истина, как часто бывает, неприятнее и сложнее: в любой среде есть и искренние люди, и конформисты, и трусы, и те, кто красиво говорит до первого реального риска.

Философский слой

Этот текст интересен ещё и как столкновение идеализированного образа человека с его реальной природой. Мы любим думать, что «хорошие люди» — это те, кто говорит правильные вещи: против насилия, за свободу, за гуманизм. Но кризис показывает, что идеология не отменяет базовую человеческую структуру: страх, инстинкт сохранения, желание спасти своих, стремление остаться чистым за счёт чужой грязной работы. Здесь есть парадокс. Почти все люди в теории за мир, пока вопрос не касается конкретной цены, которую должен заплатить их ребёнок. И тогда выясняется, что под слоем универсальных ценностей живёт очень племенная, очень биологическая правда: «только не мой». Это не делает человека чудовищем. Это делает его человеком. Но когда он при этом сохраняет моральную позу превосходства — возникает отвращение. Не к страху, а к лицемерию. Можно даже провести аналогию с нейросетями: модель может красиво воспроизводить «правильный» стиль, пока не попадает в стресс-тест на редких и дорогих для системы примерах. Тогда видны реальные веса, а не фасад. Война для общества — такой стресс-тест. Она показывает, что у человека на самом деле стоит в функции потерь: репутация, принципы, комфорт, ребёнок, статус, принадлежность.

Практический вывод

Если убрать публицистическую ярость, остаётся довольно трезвый урок:

1. Публичность требует такта

Не всё, что пережито, должно быть озвучено. Особенно если твоя личная удача построена на фоне общего горя.

2. Эмиграция — это не только право, но и вопрос идентичности

Если человек называет страну новой родиной, общество вправе ожидать не только символической, но и экзистенциальной солидарности. Не обязательно одинаковых биографий, но хотя бы уважения к цене, которую платят другие.

3. Нельзя строить моральный капитал на словах и одновременно приватизировать безопасность

Это одна из самых токсичных форм социального неравенства — когда общие ценности декларируются для всех, а исключения резервируются для своих.

4. Но и коллективная демонизация — путь в тупик

Справедливое возмущение не должно автоматически превращаться в ксенофобную схему «все они такие». Иначе общество, защищая себя от лицемерия, само начинает жить примитивными обобщениями.

Подробный вывод

Перед нами текст не только о войне и эмиграции, а о кризисе доверия. Автор почувствовал, что некий человек, претендовавший на моральную общность с другими, на деле воспользовался общностью как сервисом: взял безопасность, статус, принадлежность — но не принял уязвимость и жертву. Отсюда и почти библейская интонация: «обманули». Потому что больнее всего не враждебность врага, а внезапное осознание, что союзник, возможно, был союзником лишь пока это было удобно. Но важно видеть и вторую сторону: такие тексты часто рождаются в состоянии травмы, а травма стремится к жёстким схемам. Она хочет ясности, виновных, моральной сортировки. Это понятно, но реальность сложнее. Родитель, спасающий сына, не обязательно монстр; человек, не умеющий замолчать вовремя, не обязательно выражает сущность целого класса; общество, возмущённое этим, не обязательно неправо в своей боли. Самая зрелая позиция здесь, вероятно, такая: да, в этом поступке и особенно в его публичной форме можно увидеть высокомерие, бесчувственность и привилегированную мораль; но превращать этот случай в исчерпывающую истину о всех уехавших — уже значит самому поддаться соблазну удобной, но грубой картины мира. И, может быть, главный нерв в том, что война снова напоминает старую истину: люди чаще влюблены не в реальность, а в свои представления о себе — как о хороших, прогрессивных, достойных, глубоких. Но реальность приходит и спрашивает не «кто ты о себе думаешь?», а «какую цену ты готов разделить с другими?». И вот здесь начинается настоящая, болезненная проверка личности. Открытый вопрос: если человеческая правда почти всегда раскрывается в момент угрозы и выбора, то что для нас важнее при оценке человека — его убеждения, его поступки или то, как он умеет соотносить своё частное спасение с чужой общей болью?
Редактор: fivorg
Источник: https://t.me/Marinaslovo/12140
    Иванович час назад

      Марина, какие ещё нужны характеристики для такой категории сущностей? Ни чести, ни Родины.

        SvoyИванович час назад

          Мадам тут давненько заявила, что она двух своих сыновей спрятала от защиты Родины.
          У них, кошерных, в зомби-Программе нет таких слов .

        Svoy час назад

          Комментировать всех ,- и даму, и поцарапанных, – только портить.
          Они все – врут.
          И себе , и друг-другу.

          Егор час назад

            Приехал в Израиль, получил гражданство… Туда не получают гражданство, а покупают гражданство. И вот гражданин купил гражданство Израиля, поселился на земле арапов, а арапы восстали. Гражданин собирает вещички и деру. Кто виноват? Никто, это естественные процессы. С каких щей Галкина с Пугачевым должны с арапами воевать, они пережили тут 90 годы и хотят мирно кочумать, вообще говоря, хоть где.

