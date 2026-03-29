Начиталась откровений израильтян, потрясенных заявлением российской иноагентки Анны Монгайт. В удивительном припадке откровения она рассказала на днях, как «выцарапала своего 18-летнего сына от службы в израильской армии». Она так и написала – «У меня уже черный пояс по выцарапыванию Моти с войны. На этот раз он улетел практически последним регулярным рейсом». Она уточнила, что информации о рейсе не было на сайте авиакомпании, и количество мест было сокращено до 50 человек, и, если бы по пути в аэропорт ее сын попал под обстрел, он опоздал бы и от службы в армии, то есть от войны, не улетел бы. Но он улетел и прилетел, и все счастливы.

Такая откровенность израильтян сильно поцарапала. Это что, спрашивают, такое. Это – отсутствие такта или откровенная глупость сообщать им, проводившим своих детей на войну, похоронившим своих детей, что ты-то своего выцарапала? Это, значит, как получается – приехала вся в белом, орет «Путина ненавижу, значит, я – хорошая! Дайте паспорт!». Вам всё дали, и теперь вы можете посещать 159 стран без виз. Значит, в том и был план – приехать в Израиль от российской нестабильной действительности, пересидеть пару лет, покричать, что Израиль – новая родина, а когда в Израиле начнется война, уложить вещички и умчаться в Шенген? «Ах вот оно как…» – говорят теперь израильтяне. И даже внутреннего такта ей не хватило, чтобы заткнуться и не объявлять о выцарапывании своего сынка на весь мир? Почему ж она выдала этот пост, не думая, как его воспримут жители Израиля, царапающие себе сейчас лица в кровь на похоронах своих детей?

И тут случилось озарение. Они начали догадываться, что они имеют дело не с российской оппозицией, сбежавшей в 22-м от Путина. А имеют они дело со спесивцами. С людьми, которые считают, что стоят выше унылого российского… простите, израильского быдла. Выше вообще всех. Это такой особый класс золотых людей, которые считают, что умирать на войнах должны дети других людей, а им подавай все самое лучшее. И то, что она выцарапала сына, Монгайт* писала не для израильтян или плохих русских, а для своей категории золотых людей.

Израильтяне начали прозревать, и теперь говорят, что они не зря всё это время с осторожностью относились к перебежавшим в 22-м россиянам. И всё ж теперь подтверждается. Обманули! Обдурили! Евреев сумели надуть!