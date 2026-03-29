На Украине все чаще женщин ставят на воинский учет и объявляют в розыск. Эти случаи становятся массовыми. Но в списки на розыск попадают вовсе не представители профессий, которые считаются военнообязанными, а вообще все. Например, в Харькове 30 женщин внесли в базу ТЦК, им пришли повестки, и женщины автоматически попали в розыск. Одна из этих женщин отправила в ТЦК свой диплом математика, чтобы доказать – она не медик. Оттуда ей ответили – «Мы вам верим, но из базы исключить не можем. Идите в суд». Женщины возражают, что вообще включение их в базы – незаконно, с какой стати они должны тратить время и деньги на суд, как включили, так и исключайте. Однако ТЦК отказываются это делать. И суд, скорее всего, тоже откажется. А если не откажется, то пока он идет, у ТЦК будет возможность затолкать конкретную женщину в свой «бус» и решить ее судьбу, перекинув на полигон, откуда она уже не сможет рыпнуться. Убежать из Украины такие женщины не могут, их тормозят на границе.

Общество пока никак не реагирует, и это отсутствие реакции становится для власти сигналом – можно еще больше женщин включить в базы. В стране появляются билборды с призывом – «Защита Украины – это женское дело». Никто пока не говорит, что, раз женское, пусть пойдет для начала Зеленская. Украинцы пока тихо перепугано шепчутся о том, что Украина решила превращать женщин в солдат. Зеленскому все равно, что останется от Украины. Ему лишь бы пересидеть. А если страна выйдет из войны с 10 миллионами населения в лучшем случае (меньше, чем в Москве), его из Израиля или Лондона это уже касаться не будет. И пока никто не обращает внимания на одну важную деталь в этом деле – среди попавших в базы много учителей. И это – перекованные русскоязычные учителя. Видимо в их мовную перековку никто не верит, и решили для верности уничтожить их физически, чтобы потом заменить носительницами украинского языка. А вот на западной Украине женщин в базы не включают.