Когда закончится “стратегическое терпение” Китая? | Юрий Тавровский и Руслан Сафаров

Переслано от: Геополитбюро

Из трех сверхдержав две уже ведут боевые действия с разными странами. А что с третьей силой, какова стратегия Поднебесной на этом историческом этапе? О том была ли попытка военного переворота в Китае, о китайской экономике, о концепции "стратегического терпения" и том, как это отражается на положении дел в Иране, о том, как Си Цзиньпин сменил парадигму Дэн Сяопина и вывел Китай из тени, о тонкостях российско-китайских отношений, о том, почему и дальше будут две Кореи и отношениях между Токио и Пекином говорят востоковед, Заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы Юрий Тавровский и политолог Руслан Сафаров

Комментарий редакции

Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: fivorg

Краткие тезисы

- Внутренняя ситуация в Китае в целом оценивается как стабильная, несмотря на тревожные сигналы: задержку важного партийного пленума, аресты генералов и антикоррупционные расследования. - Прошедшие “две сессии” подтвердили устойчивость политической системы и принятие нового пятилетнего плана. - Китай сохраняет модель “социализма с китайской спецификой”: сочетание плановой социалистической основы, рыночной экономики и доминирующей роли Компартии. - Частный сектор критически важен для экономики Китая, но партия сохраняет возможность жестко ограничивать капитал и крупных бизнесменов. - После 20-го съезда КПК усилился курс Си Цзиньпина на “всеобщее благосостояние”, что выразилось в давлении на миллиардеров, частное образование, медийную индустрию и культурную сферу. - Избыточное давление на капитал вызвало обратный эффект: бегство капитала, закрытие предприятий, замедление экономики. - Китай по-прежнему демонстрирует высокие темпы роста, но внутри общества заметны напряжение, конкуренция и экономическая осторожность. - Главный принцип внешней политики Китая в беседе описан как “стратегическое терпение” Си Цзиньпина. - Китай не спешит вступать в прямую военную конфронтацию, даже если действия США затрагивают его интересы в Иране, Венесуэле и в мировой энергетике. - Пример Тайваня показывает китайский стиль давления: не обязательно прямой удар, а демонстрация способности к блокаде и удушению логистики. - В отношении Ирана Китай действует ограниченно: дипломатические заявления, вероятно некоторая косвенная помощь, но без открытого военного вмешательства. - США, по логике беседы, перестраивают мировую систему под новую гегемонию, а не просто решают локальные кризисы. - Россия и Китай названы двумя ключевыми “якорями стабильности”, способными ограничивать американскую дестабилизацию. - Отношения Москвы и Пекина сильны, но пока не являются полноценным военным союзом; это скорее прагматическое стратегическое партнерство. - На фоне глобальной нестабильности значение союза России и Китая будет расти, особенно в энергетике, логистике и геополитической координации. - Китай пока не готов к открытому силовому лидерству: у него мало боевого опыта, а внешнеполитическая и военная инфраструктура уступают американской. - КНДР представлена как самобытный и заслуживающий уважения союзник России, сумевший выжить и создать мощный военно-промышленный потенциал в изоляции. - Сценарий быстрого воссоединения Кореи отвергается как маловероятный. - Китайско-японские отношения остаются глубоко травмированными историей, прежде всего памятью о японской оккупации и войне. - Историческая память в Восточной Азии по-прежнему определяет политику, и примирение Китая с Японией выглядит крайне трудным.

Подробный вывод

1. Главная идея беседы: Китай силен, но не торопится

В этой лекции Китай предстает не как пассивный наблюдатель и не как готовый немедленно броситься в мировое столкновение игрок, а как цивилизационное государство, которое мыслит длинными циклами. Это важный момент. В мире медиа часто ждут драматического жеста: если США ударили по Ирану — значит Китай должен ответить; если вокруг Тайваня провокация — значит вот-вот начнется десант. Но в логике, представленной в беседе, Китай действует не в ритме новостной ленты, а в ритме исторической стратегии. Это похоже на различие между трейдером и шахматистом. Трейдер живет секундой, реагирует на скачок цены. Шахматист может долго ничего не делать внешне, но все его фигуры уже стоят так, что через десять ходов противник обнаружит матовую сетку. В таком образе и описан Пекин.

2. Внутренний Китай: устойчивость без безоблачности

Очень важен тезис о том, что стабильность Китая не означает отсутствия проблем. Напротив, в беседе подчеркивается: задержка пленума, чистки, аресты, антикоррупционные кампании, экономическое охлаждение — все это признаки внутренних напряжений. Здесь проявляется интересная двойственность китайской модели: - с одной стороны, Китай остается плановым государством, где пятилетки — не декоративный ритуал, а реальный механизм управления; - с другой — его рыночная часть обеспечивает основную массу роста, налогов и рабочих мест. Именно поэтому Китай не может безболезненно “пережать” капитал. Когда партия слишком резко начала дисциплинировать миллиардеров, сектор образования, монополии и культурную индустрию, система ответила естественно: капитал стал утекать, а предпринимательская активность — сжиматься. Это напоминает работу нервной системы и мышц в организме. Политическая воля — это мозг. Частный сектор — мышцы. Если мозг решит, что мышцы слишком самостоятельны, и начнет их постоянно зажимать, тело не станет дисциплинированнее — оно станет слабее. Китай, судя по описанию, почувствовал этот предел и отчасти скорректировал курс.

3. Си Цзиньпин как архитектор нового этапа

В беседе Си Цзиньпин представлен как лидер, который пытается перевести Китай из фазы “накопления сил” в фазу “великого возрождения”. Это очень существенная мысль. Если эпоха Дэн Сяопина была временем встраивания в мировой порядок ради роста, то эпоха Си — это попытка начать преобразовывать сам порядок. Но здесь возникает напряжение между амбицией и ресурсом. Китай уже огромен экономически, но: - не имеет сопоставимого с США военного опыта; - не обладает такой же плотной сетью баз; - не до конца независим от мировой торговли и морских маршрутов; - зависит от стабильности внешней среды сильнее, чем любит признавать. То есть Китай уже вырос из роли “младшего участника глобализации”, но еще не вполне дорос до роли бесспорного силового гегемона. В этом промежуточном состоянии и рождается стратегия терпения.

4. Почему Китай не спешит воевать

Один из центральных выводов беседы: Китай не бездействует, а выбирает форму действия, соответствующую его реальным возможностям. Это трезвый, даже несколько даосский подход. Иногда самая опасная иллюзия — перепутать потенциал с готовностью. У Китая есть авианосцы, ракеты, гигантская промышленность, но это не значит, что он хочет немедленно превращать этот потенциал в открытую войну. Возможность удара не обязывает бить. Пример с Тайванем показателен: Китай ответил не мгновенным вторжением, а демонстрацией способности парализовать остров через блокаду. Это очень китайский ход — не ломать дверь тараном, а перекрыть воздух в доме. В определенном смысле это ближе к логике экономической и инфраструктурной эпохи. В XXI веке власть часто проявляется не только в захвате территории, но в контроле над потоками: - энергии, - микрочипов, - морских путей, - финансовых расчетов, - логистики. И в этом поле Китай чувствует себя сильнее, чем в поле экспедиционной войны.

5. Иран, Венесуэла и новая американская гегемония

Собеседник предлагает смотреть на американские действия не как на разрозненные эпизоды, а как на попытку перенастройки мирового порядка. Это важное наблюдение: удары по Ирану, давление на Венесуэлу, контроль над каналами и энергетическими потоками — это не только атаки по отдельным странам, а вмешательство в саму архитектуру глобального обмена. Если так, то Китай оказывается в сложной позиции. Он — главный бенефициар глобальной торговли, но не главный гарант ее безопасности. Мир, в котором Пекин рос, обеспечивался американской морской мощью, даже если эта же мощь теперь разворачивается против него. В этом есть почти гегелевская ирония истории: структура, позволившая тебе вырасти, однажды предъявляет тебе счет. Поэтому Китай не просто “терпит”, а ищет, как перестроить свою уязвимость: - через сухопутную логистику, - через Россию, - через расчеты в национальных валютах, - через диверсификацию маршрутов и сырьевых источников.

6. Россия и Китай: пока не “любовь”, а взаимная необходимость

Очень сильный и реалистичный мотив беседы — отношения Москвы и Пекина не идеализируются. Это не романтический союз, а серьезное, но ограниченное партнерство. Здесь полезно отделить две вещи: - символический уровень: встречи лидеров, риторика, проекты; - структурный уровень: отсутствие формального военного союза, разность интересов элит, осторожность сторон. Это трезвый взгляд. В международной политике люди часто влюбляются в собственные конструкции. Им хочется видеть либо “братство навек”, либо “скрытую вражду”. Реальность, как обычно, сложнее: Россия и Китай объективно сближаются, но делают это не из сентиментальности, а из давления среды. Именно поэтому союз может стать крепче. Не потому что стороны одинаково мыслят, а потому что система толкает их друг к другу. История вообще часто строится не на любви, а на совпадении судьбы.

7. КНДР как пример недооцененной субъектности

Фрагмент о Северной Корее особенно интересен тем, что он ломает привычную упрощенную картину. КНДР представлена не как карикатурная “аномалия”, а как государство, чья жесткость выросла из травмы, изоляции и необходимости опираться на себя. С этим можно спорить, но логика понятна: нацию, которая под внешним давлением создала ракетно-ядерный потенциал и сохраняет государственность, нельзя объяснить только пропагандистским штампом о “режиме”. Это слишком поверхностно. Вообще, беседа постоянно возвращает к важной мысли: если смотреть на страны только через моральные ярлыки, мы перестаем понимать их реальные мотивы. А политика тех, кого мы не понимаем, становится для нас мистикой. В этом смысле анализ КНДР здесь — приглашение к более зрелому взгляду на международные отношения.

8. Китай и Япония: история не закончилась

Тема китайско-японских отношений показывает, что в Восточной Азии история не лежит в прошлом, она действует в настоящем. Для Европы война часто становится мемориалом. Для Восточной Азии — это еще и действующий нерв. Здесь есть глубокая психологическая правда: коллективные травмы живут дольше поколений, особенно если не прожиты и не признаны до конца. Япония для Китая — не просто сосед и торговый партнер, а носитель памяти о национальном унижении. Поэтому рациональный интерес здесь постоянно наталкивается на иррациональную глубину исторического опыта. Это, кстати, универсально. Человек тоже часто думает, что живет логикой сегодняшнего дня, а в действительности реагирует из давно не зажившей памяти. Государства в этом смысле очень похожи на людей, только их бессознательное растянуто на столетия.

9. Общее впечатление: мир входит в эпоху разных скоростей

Пожалуй, самый ценный итог беседы — мысль о полицентричном мире как мире разных темпов. Не просто разных центров силы, а разных ритмов истории. - США действуют резко, шоково, иногда грубо. - Китай действует медленно, накопительно, удушающе. - Россия действует через силовую и геополитическую мобилизацию. - КНДР действует через логику предельной самозащиты. - Япония живет в напряжении между экономическим рационализмом и историческим реваншизмом/страхом. Это значит, что мир больше нельзя понимать как одну шахматную доску с одним часовым контролем. Скорее это уже сложная многослойная игра, где у каждого участника своя временная метрика. Кто-то мыслит кварталом, кто-то кампанией, кто-то столетием.

10. Практический вывод

Если перевести все сказанное из геополитической философии в практику, то вывод такой: - Китай в ближайшей перспективе вряд ли откажется от линии стратегического терпения. - Он не стремится первым входить в прямую войну с США, если только его не загонят в ситуацию безвыходности. - Россия для Китая становится все более значимым стратегическим тылом — энергетическим, логистическим и политическим. - Москве важно использовать это окно не только для торговли сырьем, но и для собственного развития, иначе партнерство останется асимметричным. - Глобальная нестабильность делает координацию России и Китая все более необходимой, даже если формальный союз пока не оформлен. - История Восточной Азии по-прежнему жива, и без понимания ее травм невозможно понять решения Китая, Кореи и Японии.

Итог в одной формуле

Беседа посвящена не столько вопросу, “когда Китай сорвется”, сколько более глубокому вопросу: может ли великая держава стать первой, не разрушив себя в слишком раннем столкновении. Китай, по версии собеседника, пока отвечает: да, если терпение окажется сильнее амбиции. Но здесь остается открытый и, пожалуй, самый интересный вопрос: в какой момент стратегическое терпение перестает быть мудростью и начинает становиться формой опасного промедления — и кто вообще способен распознать эту границу заранее?
Редактор: fivorg
Источник: https://rutube.ru/video/231c471a1587fda715a7cafc1fd13aa0/
Записи на схожие темы
Внешнеполитическое наступление Китая. Юрий Тавровский
Когда закончится нефть?
Когда закончится нефть, появится вечный двигатель и мир перейдет к альтернативной энергетике?
Русско-китайский тандем на старте новой эпохи
Терпение лопнуло
Китай и атомная бомба – история обладания
Юрий Тавровский: США подталкивают Россию и Китай к военно-политическому союзу
США, Китай и ловушка Фукидида
  • 32695 30407
    Svoy два часа назад

      Китайской обезьяне на дереве пытаются ограничить развитие ограничением энергоресурсов.
      Это случится, когда “уничтожат” РФ.

