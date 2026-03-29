Андрей Школьников: Технологический уклад России
При рассмотрении мира в рамках модели технологических укладов совершенно естественен вопрос о текущем положении России. На первый взгляд о самостоятельной микроэлектронике (основа 5 уклада) речи не идёт, да и многое из индустриальной экономики (4 уклад и ниже) утрачено. Добавим постоянный алармизм части населения и различных «экспертов», что стремятся свои индивидуальные, внутренние проблемы транслировать вовне в парадигме: «Весь мир грязь и мусор, все мужики сволочи, женщины имеют пониженную социальную ответственность, а Солнце – тусклый фонарь и карлик».
Между тем технологический уклад не сводится к наличию автономного, полного набора технологий. В первую очередь он определяет характерные черты и особенности общественной сферы, принципы, отношения и взаимодействия между институтами, системами и людьми. Страны Западной Европы не имеют своих технологий 5-го уклада, но это не мешает им жить в постиндустриальном обществе. Микроэлектроника разбросана по всему миру и об относительно полном наборе технологий могут говорить лишь США, Япония и с сильными оговорками Южная Корея. Многое есть в Китае, но общество последнего живёт в парадигме индустриальной экономики 4-го уклада.
В начале XXI в. для единого глобального мира был характерен относительно свободный доступ к продукции, не технологиям, а именно продукции всех укладов, есть деньги – покупай. Отнесение страны к конкретному уровню развития становилось вопросом не только технологий, но и общественных отношений опосредуемых экономическим и геополитическим положением в рамках мир-системы. Наиболее развитые территории и слои, городская среда стран метрополии / центра мир-системы жили в 5-ом укладе: США, Западная Европа, Япония, Канада, Израиль. Полупериферии был отведён 4-й: Китай, Россия, Индия и др.
В странах периферии даже столицы жили в условиях нижних укладов, за исключением отдельных районов / кварталов для верхнего класса, где активно создавался карго-культ «дорого, богато и комфортно». Даже в передовых странах целые провинции и окраины до сих пор живут в рамках предыдущих эпох. Чемпионом в этом вопросе является Индия, где чересполосица – суть абсолютная норма. Разделение стран по укладам изначально не было жёстким и однозначным, но по мере разрушения Pax Americana и общемировой связанности технологический аспект становится всё более значимым.
Описание укладов нужно детализировать, стороннему наблюдателю центральные города многих стран покажутся похожи, так как они живут в рамках постиндустриальной экономики, т.е. 5-й уклад, но с точки зрения технологического развития в ближайшие годы произойдёт сильное разделение и для многих это станет катастрофой [страны и регионы в н/в]:
▪ «5 + + » – попытка создания 6-го уклада не как диалектическое отрицание всех предыдущих, а продолжение и развитие, что является тупиковым путём, все прошлые уклады должны становиться инфраструктурой будущего. В данном случае это пузырь нейросетей, миры виртуальных реальностей и т.д. [Кластер транснациональных корпораций];
▪ «5 +» – развитие и доведение технологий до научных пределов (полный цикл 2 нм и др.), что хорошо для среднесрочной перспективы и конечного текущего потребления, но не помогает перейти в следующий уклад [США, Япония, Южная Корея];
▪ «5» – обладание полным комплексом стратегических, базовых технологий уклада (70-90 нм), которые необходимы для стратегической безопасности и перехода в следующий уклад [Китай владеет технологиями, но не перешёл в этот уклад];
▪ «5 -» – повсеместное использование продукции, самостоятельное поддержание, но отсутствие возможности развития и поддержки в среднесрочной перспективе. В случае прекращения поставок наступает деградация, катастрофа и откат в течение нескольких лет [Западная Европа, Израиль, Канада, Австралия];
▪ «5 – - » – повсеместное использование, но покупка не только продукции, но и услуг по поддержанию и обслуживанию. Крах и утрата условий даже при кратковременном прекращении доступа к внешнему рынку [монархии Персидского залива].
Возникает вопрос, а где в этой классификации Россия? В настоящее время мы активно переходим из уклада «5 – » в «5», до 2030 г. полная линейка технологий будет освоена на минимально необходимом уровне для дальнейшего, долгосрочного развития. Можно будет перевести дух и продолжить как развитие в сторону «5 +», так и закладку основания 6-го уклада.
Ещё одной сильной стороной России является сохранение и восстановление технологий уклада «4 + » (полный авиационный цикл, ядерные технологии, космические технологии и др.), что серьёзно облегчит в 30-е гг. переход в трансиндустриальное общество. Похвастаться подобным не может ни США, ни Китай, да и заняты они решением текущих геополитических проблем, не до далёкого будущего. У нас есть ещё вопросы (станкостроение, высокая очистка для фармацевтики и др.), но их сложность в разы меньше.
Для укладов 4 и ниже варианты с двумя плюсами отсутствуют, основное направление технологического развития в мире определено, а «стим-панк» красив в художественной литературе, но не в реальном мире.
И, да, в ближайшие годы будем с интересом наблюдать, как привыкшие жить на принципах постиндустриального общества страны продолжат стремительно деградировать и терять чужие, “дутые” технологии, на себе испытывая наши 90-е, а то и хуже…
Комментарий редакции
Краткие тезисы статьи- Технологический уклад — это не только набор технологий, но и тип общественных отношений, институтов и способов организации жизни. - Наличие собственной микроэлектроники не является единственным критерием принадлежности к 5-му укладу: многие страны Западной Европы живут в логике постиндустриального общества, не обладая полным технологическим суверенитетом. - В глобальном мире начала XXI века доступ к продукции разных укладов был относительно свободным: если были деньги, можно было покупать нужное, даже без владения технологиями. - Разделение стран по укладам не было жёстким: внутри одной страны могли сосуществовать разные уклады — от передовых городских центров до архаичных периферий. - С разрушением глобальной связанности всё более важным становится не просто доступ к продукции, а способность самостоятельно поддерживать и развивать базовые технологии. - Автор предлагает градацию внутри 5-го уклада: - 5+++ — попытка строить 6-й уклад как продолжение 5-го, через нейросети, виртуальные миры и т.п.; автор считает это тупиковым пузырём; - 5++ — доведение передовых технологий до научных пределов (например, 2 нм), что полезно для текущего потребления, но не гарантирует перехода в новый уклад; - 5+ — наличие полного комплекса стратегических базовых технологий на минимально достаточном уровне (например, 70–90 нм), необходимого для безопасности и будущего развития; - 5- — страна способна использовать и частично обслуживать продукцию, но не может полноценно развивать технологическую базу; - 5--- — страна зависит не только от продукции, но и от внешних услуг поддержки; при сбое поставок быстро наступает деградация. - Россия, по мнению автора, сейчас переходит из 5- в 5+ и к 2030 году должна освоить минимально необходимую линейку технологий для долгосрочного развития. - Сильная сторона России — сохранение ряда технологий 4-го уклада: авиация, атом, космос и др. - Это, по мысли автора, создаёт задел для перехода в трансиндустриальное общество в 2030-е годы. - Проблемные зоны остаются: станкостроение, высокочистая химия/фармацевтика и др., но автор считает их решаемыми. - Автор прогнозирует, что часть стран, живших за счёт внешних и “дутых” технологий, будут деградировать по мере ослабления глобализации.
Анализ ключевых идей
1. Сильная сторона текста: уклад понимается шире, чем просто “есть завод — нет завода”Это, пожалуй, самая здравая мысль статьи. Часто разговор о развитии страны сводят к фетишу одного параметра: “есть свои чипы — развитые, нет — отсталые”. Но реальность сложнее. Технологический уклад — это действительно не просто железо, а способ жизни общества. Можно провести аналогию с психикой человека: уровень зрелости определяется не только тем, какие у него “инструменты”, но и тем, как он выстраивает отношения с реальностью. У человека может быть дорогой ноутбук, курсы, связи — но если у него нет дисциплины, мышления и устойчивости, эти ресурсы не превращаются в развитие. Так и у страны: импорт технологий может временно маскировать структурную слабость, но не устраняет её. В этом смысле автор справедливо указывает, что общественные институты, производственные цепочки, тип занятости, городская среда и логика потребления — всё это часть уклада.
2. Важное наблюдение: глобализация долго скрывала реальную технологическую зависимостьЕщё одна сильная мысль: в начале XXI века многие страны жили в иллюзии, что доступ к мировому рынку равен собственному развитию. Это было похоже на ситуацию, когда человек живёт на кредитном изобилии и начинает путать уровень потребления с уровнем самостоятельности. Если можно купить всё — от станков до микросхем, — возникает ощущение, будто проблема технологического суверенитета вторична. Но это работает только пока система стабильна. Как только рушится логистика, доверие, валютные каналы, геополитические договорённости — оказывается, что “комфорт” был не фундаментом, а арендой. Здесь статья попадает в нерв эпохи: доступ к продукту и способность воспроизводить продукт — это разные уровни реальности.
3. Идея о неоднородности укладов внутри стран — очень реалистичнаАвтор верно отмечает, что страны не живут внутри одного уклада монолитно. Это вообще характерная ошибка мышления — стремление наклеить целостный ярлык на сложную систему. На деле и в России, и в Индии, и в США, и в Европе сосуществуют разные временные слои. Где-то — цифровая экономика, биотех и сервисы. Где-то — индустриальное ядро. Где-то — почти архаика. История вообще редко развивается ровными ступенями. Она больше напоминает геологический разрез, где рядом лежат слои разных эпох. Поэтому тезис о “чересполосице укладов” выглядит убедительно.
4. Но в статье есть и уязвимость: авторская схема слишком нормативна и местами произвольнаЗдесь начинается то, что требует критической дистанции. Автор вводит градации вроде 5+++ / 5++ / 5+ / 5- / 5---, но они выглядят скорее как авторская интерпретация, чем как общепринятая строгая модель. Это не делает схему бесполезной — она может быть эвристически удобной. Но важно понимать: перед нами не физический закон, а аналитическая конструкция. А любая конструкция несёт в себе взгляд создателя, его приоритеты и его идеологию. Например: - почему именно 70–90 нм названы минимально достаточным ядром суверенитета? - почему 2 нм представлены как технологический предел текущего уклада, но не как мост в следующий? - почему нейросети и VR объявлены пузырём и тупиком, а не ранними симптомами новой логики производства, управления и cognition-экономики? Здесь чувствуется тенденция: автор ценит “твёрдую” материальную базу и с подозрением относится к цифровым и символическим надстройкам. Это понятная реакция, особенно после эпохи финансовых и медийных пузырей. Но она может быть чрезмерной. Иначе говоря, автор, критикуя идеализации Запада, сам рискует создать зеркальную идеализацию материального ядра.
5. Тезис о “пузыре нейросетей” — частично верный, но чрезмерно упрощающийЗдесь полезно разделить две вещи:
Верно:- вокруг ИИ действительно есть перегретый хайп; - многие проекты — спекуляция на ожиданиях; - виртуальные миры, метавселенные и часть цифровых платформ могут оказаться тупиковыми ветвями.
Но неверно сводить всё к пузырю:Нейросети — это не только “игрушка” и не только потребительский сервис. Это уже инструмент в: - материаловедении, - медицине, - проектировании, - логистике, - военной аналитике, - автоматизации инженерного труда, - управлении сложными системами. То есть ИИ может быть не новым укладом сам по себе, а мета-инфраструктурой, которая усиливает все остальные. Как электричество когда-то не было “одной отраслью”, а стало нервной системой индустриального мира, так и ИИ может стать когнитивной инфраструктурой следующего этапа. Поэтому осторожнее было бы сказать так: не нейросети как таковые являются пузырём, а спекулятивный способ их капитализации и культурной упаковки.
6. Оценка положения России: в статье есть рациональное зерно, но и заметный оптимизмМысль о том, что Россия движется от зависимого потребления технологий к минимально достаточному технологическому ядру, выглядит логично как стратегическая цель. И действительно, если страна удерживает: - атомный сектор, - космос, - военные технологии, - часть авиационного цикла, - инженерную школу, - фундаментальную науку, - энергетическую базу, то это уже не положение “полной технологической пустоты”. Кроме того, важна не только вершина пирамиды, но и способность восстановить цепочки. Иногда страна, потеряв часть компетенций, всё же сохраняет культуру их воспроизводства. А это не видно по витрине потребления, но критично в долгом времени. Однако оптимизм автора стоит воспринимать осторожно. Переход к 5+ — это не лозунг, а огромный объём работы. Он требует: - кадров, - станков, - химии, - материалов, - элементной базы, - приборостроения, - стандартизации, - финансовой дисциплины, - длинной промышленной политики. И здесь главная опасность — не в нехватке деклараций, а в разрыве между стратегическим намерением и управленческой способностью доводить дело до системы. Россия исторически нередко сильна в создании островов мощи, но слабее в массовом тиражировании качества по всей цепочке. Это не фатальный приговор, но реальное ограничение.
7. Самая спорная часть — прогноз о быстрой деградации ЗападаЗдесь статья звучит уже не как анализ, а как цивилизационное желание реванша. Это понятная человеческая эмоция: когда долго слышишь о собственной “отсталости”, возникает соблазн увидеть в кризисе оппонента моральное возмездие. Но аналитически это опасный момент. Да, многие западные страны: - утратили часть промышленной базы, - привыкли к дешёвому внешнему ресурсу, - завязаны на глобальные цепочки, - переоценили устойчивость постиндустриальной модели. Но говорить об их стремительной деградации как почти неизбежной — преждевременно. У них всё ещё есть: - мощные университеты, - исследовательские центры, - финансовый ресурс, - гибкие институты, - инновационная среда, - высокий уровень управления сложными системами. Проблема не в том, что они “рухнут”, а в том, что их образ будущего больше не гарантирован. А это тоньше и интереснее, чем простая схема “они падают — мы поднимаемся”. История редко выдаёт морально симметричную компенсацию. Она не судья, а процесс.
Подробный выводСтатья Андрея Школьникова интересна прежде всего тем, что пытается вывести разговор о технологическом развитии за пределы примитивного технофетишизма. Её главный полезный вклад — напоминание: уклад определяется не только наличием конкретной передовой технологии, но и структурой общества, устойчивостью институтов, способностью воспроизводить сложность и жить не в режиме аренды, а в режиме субъектности. Это важная мысль, особенно для стран, которые в эпоху глобализации привыкли принимать доступ к мировому рынку за собственную силу. В этом смысле текст работает как антииллюзия: он показывает, что комфорт потребления и технологический суверенитет — не одно и то же. При этом статья несёт на себе отпечаток авторской мировоззренческой оптики. Она убедительно критикует зависимость от внешних технологий, но местами сама впадает в идеализацию “твёрдого” индустриального ядра. Подозрение к нейросетям, виртуальным средам и другим феноменам современной цифровой экономики отчасти оправдано как критика спекулятивных пузырей, но в такой форме рискует недооценить реальную трансформационную силу новых когнитивных инструментов. История технологий вообще редко развивается по чистым категориям: новое почти всегда сначала выглядит как игрушка, пузырь или избыточность, а потом становится инфраструктурой. Оценка России в тексте выглядит не без оснований, но с заметной долей стратегического оптимизма. Да, у России остаются сильные контуры 4-го уклада: атом, оборонка, космос, часть авиации, инженерная школа, ресурсы и территориальный масштаб. Это действительно серьёзный фундамент. Но фундамент — ещё не дом. Между сохранением компетенций и созданием устойчивой, массово воспроизводимой технологической системы лежит огромная работа, где решают не только идеи, но и качество управления, образования, производственной культуры и длинной институциональной воли. Самое ценное в этой статье — не конкретные цифры или классификации, а сам поворот взгляда: от витрины к структуре, от потребления к воспроизводству, от иллюзии включённости к реальной субъектности. Самое слабое — избыточная уверенность в собственной траектории и слишком эмоциональная вера в чужую скорую деградацию. В этом чувствуется знакомая человеческая ловушка: разоблачая чужие мифы, легко построить свой. Если смотреть трезво, то Россия действительно может иметь окно возможностей в мире распадающейся глобализации — именно потому, что в новой эпохе важнее окажется не максимальная эффективность “здесь и сейчас”, а способность удерживать длинные производственные контуры и собирать систему из собственных элементов. Но возможность — не судьба. История не награждает автоматически за прежние страдания и не штрафует автоматически за прежний успех. Практический вывод можно сформулировать так: 1. России нужен не культ передовитости, а достаточный технологический суверенитет. 2. Нужно восстанавливать не отдельные “витринные” отрасли, а связные цепочки: станки, материалы, химия, приборы, кадры, стандарты. 3. Цифровые технологии и ИИ не стоит ни обожествлять, ни отвергать — их надо встраивать в реальный промышленный и научный контур. 4. Сохранённые отрасли 4-го уклада — это ресурс, но не повод для самоуспокоения. 5. Главная борьба идёт не между лозунгами, а между способностью общества к дисциплине, воспроизводству качества и долгому усилию. В конечном счёте статья затрагивает вопрос не только о технологиях, но и о зрелости. Что важнее для страны — иметь доступ к вершинам чужой цивилизации или уметь строить собственную лестницу, пусть медленнее, грубее, но своими руками? И где в этой дилемме проходит граница между реальной силой и утешительной иллюзией?