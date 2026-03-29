При рассмотрении мира в рамках модели технологических укладов совершенно естественен вопрос о текущем положении России. На первый взгляд о самостоятельной микроэлектронике (основа 5 уклада) речи не идёт, да и многое из индустриальной экономики (4 уклад и ниже) утрачено. Добавим постоянный алармизм части населения и различных «экспертов», что стремятся свои индивидуальные, внутренние проблемы транслировать вовне в парадигме: «Весь мир грязь и мусор, все мужики сволочи, женщины имеют пониженную социальную ответственность, а Солнце – тусклый фонарь и карлик».

Между тем технологический уклад не сводится к наличию автономного, полного набора технологий. В первую очередь он определяет характерные черты и особенности общественной сферы, принципы, отношения и взаимодействия между институтами, системами и людьми. Страны Западной Европы не имеют своих технологий 5-го уклада, но это не мешает им жить в постиндустриальном обществе. Микроэлектроника разбросана по всему миру и об относительно полном наборе технологий могут говорить лишь США, Япония и с сильными оговорками Южная Корея. Многое есть в Китае, но общество последнего живёт в парадигме индустриальной экономики 4-го уклада.

В начале XXI в. для единого глобального мира был характерен относительно свободный доступ к продукции, не технологиям, а именно продукции всех укладов, есть деньги – покупай. Отнесение страны к конкретному уровню развития становилось вопросом не только технологий, но и общественных отношений опосредуемых экономическим и геополитическим положением в рамках мир-системы. Наиболее развитые территории и слои, городская среда стран метрополии / центра мир-системы жили в 5-ом укладе: США, Западная Европа, Япония, Канада, Израиль. Полупериферии был отведён 4-й: Китай, Россия, Индия и др.

В странах периферии даже столицы жили в условиях нижних укладов, за исключением отдельных районов / кварталов для верхнего класса, где активно создавался карго-культ «дорого, богато и комфортно». Даже в передовых странах целые провинции и окраины до сих пор живут в рамках предыдущих эпох. Чемпионом в этом вопросе является Индия, где чересполосица – суть абсолютная норма. Разделение стран по укладам изначально не было жёстким и однозначным, но по мере разрушения Pax Americana и общемировой связанности технологический аспект становится всё более значимым.

Описание укладов нужно детализировать, стороннему наблюдателю центральные города многих стран покажутся похожи, так как они живут в рамках постиндустриальной экономики, т.е. 5-й уклад, но с точки зрения технологического развития в ближайшие годы произойдёт сильное разделение и для многих это станет катастрофой [страны и регионы в н/в]:

▪ «5 + + » – попытка создания 6-го уклада не как диалектическое отрицание всех предыдущих, а продолжение и развитие, что является тупиковым путём, все прошлые уклады должны становиться инфраструктурой будущего. В данном случае это пузырь нейросетей, миры виртуальных реальностей и т.д. [Кластер транснациональных корпораций];

▪ «5 +» – развитие и доведение технологий до научных пределов (полный цикл 2 нм и др.), что хорошо для среднесрочной перспективы и конечного текущего потребления, но не помогает перейти в следующий уклад [США, Япония, Южная Корея];

▪ «5» – обладание полным комплексом стратегических, базовых технологий уклада (70-90 нм), которые необходимы для стратегической безопасности и перехода в следующий уклад [Китай владеет технологиями, но не перешёл в этот уклад];

▪ «5 -» – повсеместное использование продукции, самостоятельное поддержание, но отсутствие возможности развития и поддержки в среднесрочной перспективе. В случае прекращения поставок наступает деградация, катастрофа и откат в течение нескольких лет [Западная Европа, Израиль, Канада, Австралия];

▪ «5 – - » – повсеместное использование, но покупка не только продукции, но и услуг по поддержанию и обслуживанию. Крах и утрата условий даже при кратковременном прекращении доступа к внешнему рынку [монархии Персидского залива].

Возникает вопрос, а где в этой классификации Россия? В настоящее время мы активно переходим из уклада «5 – » в «5», до 2030 г. полная линейка технологий будет освоена на минимально необходимом уровне для дальнейшего, долгосрочного развития. Можно будет перевести дух и продолжить как развитие в сторону «5 +», так и закладку основания 6-го уклада.

Ещё одной сильной стороной России является сохранение и восстановление технологий уклада «4 + » (полный авиационный цикл, ядерные технологии, космические технологии и др.), что серьёзно облегчит в 30-е гг. переход в трансиндустриальное общество. Похвастаться подобным не может ни США, ни Китай, да и заняты они решением текущих геополитических проблем, не до далёкого будущего. У нас есть ещё вопросы (станкостроение, высокая очистка для фармацевтики и др.), но их сложность в разы меньше.

Для укладов 4 и ниже варианты с двумя плюсами отсутствуют, основное направление технологического развития в мире определено, а «стим-панк» красив в художественной литературе, но не в реальном мире.

И, да, в ближайшие годы будем с интересом наблюдать, как привыкшие жить на принципах постиндустриального общества страны продолжат стремительно деградировать и терять чужие, “дутые” технологии, на себе испытывая наши 90-е, а то и хуже…

Андрей Школьников