Пузырь ИИ-пытаются сдуть, пока не рвануло. Илья Титов
Крах «Орэкл» и «Оупен Эй Ай» может обрушить всю американскую экономику так, что ипотечный пузырь 2008 года покажется скромным бульком на поверхности болота. В студии обозреватель газеты «Завтра» и канала «День» Илья Титов.
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В этом видео ИИ-бум представлен как финансовый пузырь, раздуваемый через государственные вливания, завышенные оценки и перекрестные сделки между близкими к власти и крупному капиталу игроками. - Автор утверждает, что значимая часть роста американской экономики последних лет — это не устойчивое развитие, а эффект переоцененных ИИ-активов и медиаконструкции. - В центре внимания — OpenAI, Сэм Альтман, Oracle и Ларри Эллисон как символы этого пузыря. - По логике автора, OpenAI остается крайне убыточной, а ее рыночная ценность держится не столько на прибыли, сколько на ожиданиях, политической поддержке и вере инвесторов. - Отдельно подчеркивается, что рынок ИИ уже насыщается: доля ChatGPT снижается, конкуренция растет, а новые продукты не всегда оправдывают надежды. - В видео приводятся признаки охлаждения: остановка/сворачивание отдельных сервисов, отмена сделок, проблемы с внешним финансированием, особенно на фоне нестабильной международной обстановки. - Автор считает, что пузырь пытаются «сдуть» управляемо, чтобы избежать более разрушительного обвала по типу кризисов 1929 или 2008 годов. - При этом инициаторами охлаждения называются не столько госрегуляторы, сколько старые IT-гиганты, которым невыгодно чрезмерное усиление новых игроков ИИ-сектора. - Большие корпорации, по мысли автора, переживут спад лучше, а вот стартапы, выросшие на хайпе и субсидиях, окажутся наиболее уязвимы. - Общий вывод лекции: ИИ как технология реален, но рыночная капитализация вокруг него во многом иллюзорна, и потому коррекция выглядит почти неизбежной.
Подробный выводВ данной лекции проводится довольно жесткая, местами публицистически заостренная мысль: проблема не в самом искусственном интеллекте, а в том, как вокруг него организован рынок, политика и система ожиданий. Это важное различие. Технология может быть полезной, прорывной и даже исторически значимой — и одновременно быть основой для пузыря. Так было не раз. Железные дороги были реальны, интернет был реален, недвижимость как класс активов тоже реальна. Но реальность объекта не защищает от иррациональности оценки. В этом смысле ИИ сегодня напоминает не столько «обман», сколько перегретую веру, где практическая ценность технологии смешивается с жадностью, страхом упустить шанс и политическим расчетом.
1. Главная мысль: рост может быть не органическим, а сконструированнымАвтор описывает экономический механизм как замкнутый контур искусственного надувания стоимости: - государственные деньги, - крупные контракты, - завышенные обещания, - перекрестные инвестиции, - рост капитализации, - привлечение новых инвесторов. Это похоже на старый финансовый принцип: пока все верят, что актив будет дорожать, система держится. Почти как в психологии толпы: человек может сомневаться, но если вокруг все демонстрируют уверенность, сомнение вытесняется. Рынок в такие моменты действует как коллективная нервная система, зараженная ожиданием роста. С практической точки зрения мысль автора сводится к следующему: если экономический рост опирается прежде всего на переоцененные ИИ-компании, то этот рост нестабилен. И тогда вопрос уже не в том, будет ли коррекция, а в том, насколько болезненной она окажется.
2. OpenAI здесь выступает не просто как компания, а как символ эпохиВ беседе OpenAI — это флагман, на котором видна вся логика времени: - огромный общественный интерес, - политическое внимание, - зависимость от внешнего финансирования, - слабая связка между хайпом и устойчивой прибыльностью. Это типичная история современного капитализма платформ: сначала завоевать внимание, затем навязать зависимость, а уже потом искать устойчивую бизнес-модель. Так действовали многие цифровые гиганты. Но ИИ-индустрия отличается тем, что стоимость входа колоссальна: вычисления, дата-центры, энергопотребление, специалисты, инфраструктура. То есть здесь уже не получится долго жить только на нарративе — физическая сторона вопроса слишком дорога. И вот здесь возникает почти философский парадокс: чем более “нематериальной” кажется цифровая революция, тем сильнее она зависит от предельно материальных вещей — электричества, чипов, воды для охлаждения, стройки, логистики, редких специалистов и долгового капитала. Это хороший пример того, как идеализм рынка сталкивается с материализмом инженерии.
3. Автор указывает на предел роста ожиданийОдна из самых сильных линий видео — мысль о том, что рынок ИИ может быть уже переполнен обещаниями. Это напоминает психологический эффект привыкания: сначала технология поражает, потом становится нормой, а затем публика начинает спрашивать не «вау, как это возможно?», а «хорошо, а где деньги и надежность?». На ранней стадии любой новой технологии доминирует воображение. На зрелой стадии — экономика. Если доля лидера начинает снижаться, если конкуренты догоняют, если дорогие продукты не создают обещанной монополии, то инвесторы постепенно переходят от мифа к отчетности. А это часто болезненный момент. Потому что миф способен выдерживать противоречия, а баланс — нет.
4. Сдувание пузыря как управляемый процессИнтересна и мысль о том, что пузырь могут пытаться не взорвать, а именно осторожно стравить. Это очень жизненный сюжет. Системы власти редко стремятся к истине в чистом виде; чаще они стремятся к контролируемой версии реальности, которая позволяет минимизировать ущерб. Если смотреть шире, то это почти как в медицине: иногда опухоль нельзя вырезать мгновенно без риска убить пациента, и потому приходится работать поэтапно. Так и здесь: резкое обрушение ИИ-рынка могло бы ударить по занятости, фондовым рынкам, венчурному капиталу, инфраструктурным подрядчикам и даже по макроэкономической статистике США. Поэтому гипотеза автора о «мягком сдувании» внутренне логична, даже если конкретные причинно-следственные связи в видео поданы публицистично и местами слишком категорично.
5. Старые гиганты против новых фаворитовЕще одна важная идея: внутри самого американского технокапитала идет борьба не между “технологией” и “отсталостью”, а между разными группами интересов. Это тоже очень реалистично. История капитализма редко бывает историей чистого прогресса. Чаще это история перераспределения ренты: - кто будет контролировать инфраструктуру, - кто станет посредником, - кто получит доступ к бюджету, - кто навяжет стандарт, - кто станет «слишком большим, чтобы упасть». Старые IT-корпорации обладают тем, чего часто нет у стартапов: - экосистемами, - клиентскими базами, - политическими каналами, - устойчивыми денежными потоками, - способностью переживать убытки дольше. Поэтому в условиях охлаждения рынка именно они имеют лучшие шансы адаптироваться. Стартап же может быть блистательным в моменте, но если он живет в кредит будущего, то любой сбой в настроении инвесторов превращается в экзистенциальный кризис.
6. Что в этой позиции выглядит сильным, а что спорнымЗдесь полезно отделить ядро аргумента от риторической оболочки.
Сильные стороны позиции:- верно подмечен риск разрыва между технологическим потенциалом и рыночной оценкой; - справедливо акцентировано внимание на убыточности многих ИИ-проектов; - логично замечено, что ИИ зависит от дорогой инфраструктуры, а значит требует постоянного притока капитала; - реалистично показано, что рынок может остывать даже без полного краха, через снижение ожиданий и пересмотр сделок.
Спорные стороны:- в лекции заметно много политически окрашенных интерпретаций; - ряд связей между персоналиями, государством и рынком подан так, словно они уже полностью доказаны, хотя в реальности подобные конструкции часто сложнее; - эмоциональная подача местами подменяет строгий экономический анализ; - не до конца учитывается, что даже после схлопывания пузыря сама ИИ-индустрия может остаться стратегически важной, как интернет остался важным после краха доткомов. Это, пожалуй, ключевой момент. Пузырь и революция могут сосуществовать. Дотком-пузырь лопнул — но интернет не исчез. Железнодорожные спекуляции рушились — но железные дороги остались. Поэтому даже если автор прав в оценке перегрева, из этого не следует, что ИИ — пустота. Скорее это означает, что рынок мог забежать впереди реального внедрения.
7. Практический смысл сказанногоЕсли упростить до прикладного уровня, лекция предлагает такую рамку мышления: - не путать технологический прогресс с ростом биржевой капитализации; - не считать громкое внедрение ИИ гарантией прибыльности; - помнить, что государственные контракты и политическая близость не заменяют устойчивую экономику; - понимать, что за красивыми цифровыми обещаниями стоят очень земные ограничения: энергия, вода, оборудование, долг, обслуживание; - не идеализировать лидеров рынка — ни новых, ни старых. Это трезвый вывод. В отношениях люди часто влюбляются не в человека, а в образ; в экономике — не в продукт, а в историю о продукте. ИИ сегодня для многих стал именно такой историей: экраном, на который проецируются мечты о всемогуществе, эффективности и новом золотом веке. Но реальность всегда просит счета, сроки, себестоимость и результат.
ИтогГлавный вывод этой лекции таков: ажиотаж вокруг ИИ может быть не столько признаком зрелого технологического уклада, сколько симптомом перегретой финансово-политической конструкции, которую теперь пытаются привести в более устойчивое состояние, пока она не обрушилась сама. При этом наиболее зрелое прочтение материала — не в том, чтобы объявить ИИ фикцией, а в том, чтобы увидеть различие между: - реальной полезностью технологии, - идеологией прогресса, - финансовой спекуляцией вокруг этой технологии. Когда эти три вещи сливаются в одну, возникает опасная иллюзия. А когда иллюзия становится слишком дорогой, ее приходится либо разрушать, либо обслуживать ценой еще больших искажений. В этом смысле беседа посвящена не только OpenAI или американской экономике. Она о более общем законе: человек и рынок склонны обожествлять то, что обещает спасение — пока не сталкиваются с пределами материи, времени и собственной жадности. И, возможно, главный вопрос здесь даже не в том, лопнет ли пузырь, а в том: умеем ли мы вообще отличать подлинную ценность от коллективно согласованной иллюзии, пока иллюзия еще приносит прибыль?