ПОЭЗИЯ В БРОНЕЖИЛЕТЕ | Игорь Караулов
В гостях у «Книжного дня × Delib» — один из самых ярких и глубоких современных русских поэтов Игорь Караулов. В марте 2026 года, оглядываясь на бурные события последних лет, мы обсуждаем, как стихи превратились из «тихой лирики» в мощное оружие и почему сегодня поэт снова вынужден выходить к аудитории рязанского водоканала, а не только в высоколобые залы.
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Игорь Караулов представлен прежде всего как поэт, хотя сам его путь в литературу был неровным и не прямолинейным. - Писать стихи он начал в детстве, серьезное формирование прошло через поэтический кружок во Дворце пионеров. - Важную роль сыграли наставники и круг чтения, особенно авторы “почвенной” линии: Есенин, Рубцов, Кузнецов, Соколов. - Первая книга в конце советской эпохи не вышла, и это, по мысли Караулова, оказалось даже к лучшему. - После распада СССР он на десятилетия почти ушел из поэзии, поскольку жизнь потребовала заработка и практических усилий. - По образованию Караулов — географ, и он подчеркивает, что география дала ему не столько узкую профессию, сколько предметное видение реальности. - В 1990-е он работал в наукоемких структурах, затем в газете, позже переводчиком в юридической фирме. - Возвращение в поэзию произошло благодаря интернету в начале 2000-х; именно сеть стала новой средой литературного присутствия. - Литературная жизнь 2000-х описана как дробная, тусовочная, с попытками построить “мейнстрим”, но без подлинного единства. - Для Караулова важнее части литературных кругов оказалась интеллектуально-консервативная среда Живого журнала. - С 2012 года он активно входит в публицистику, а после 2014 года занимает отчетливо патриотическую и государственническую позицию. - При этом поэзия не сразу откликнулась на Донбасс и войну, сначала была дистанция между публицистикой и стихами. - После 2022 года возникает то, что стали называть Z-поэзией; Караулов считает это ярким и значительным явлением. - По его мнению, Z-поэзия вывела поэта к широкой аудитории, вернула поэзии контакт с живым слушателем. - Он считает, что как отдельный культурный феномен Z-поэзия уже в основном завершилась, хотя тексты продолжают писаться. - Дальнейшее развитие, по его мнению, больше связано уже с прозой, чем со стихами. - Караулов говорит о нарастающем запретительстве и самоцензуре в современной культурной среде. - Он полагает, что эта ситуация не может быть вечной: запреты, доведенные до абсурда, однажды неизбежно начнут отпадать. - Важное место в разговоре занимает мысль, что поэт должен быть способен выйти не только к “своим”, но и к обычной аудитории. - Влияние песенной и устной культуры признается значительным: Высоцкий, Галич, Окуджава, позднее даже шансон и рэп — все это так или иначе влияет на слух и форму.
Подробный вывод
1. Главная тема беседы — не только биография поэта, но и судьба поэзии в эпоху исторического надломаВ этом видео разговор формально строится вокруг личности Игоря Караулова, но по сути беседа посвящена более широкому вопросу: что вообще происходит с русской поэзией, когда история перестает быть фоном и становится прямым, жестким, травматическим содержанием жизни. Здесь важен сам образ, заданный уже первым стихотворением: “поэзия в бронежилете”. Это сильная формула, потому что в ней соединены почти несовместимые вещи: - поэзия как пространство тонкости, мира, уязвимости; - бронежилет как знак войны, опасности, необходимости выживать. И в этом, пожалуй, заключается нерв всей беседы: поэзия не хочет войны, но оказывается внутри войны; не хочет стрелять, но вынуждена жить среди взрывов; не перестает быть собой, но уже не может быть прежней. Это вообще довольно универсальный культурный закон. Когда история становится экстремальной, искусство либо уходит в декоративность, либо начинает меняться на уровне нервной системы. Караулов говорит именно о втором варианте.
2. Путь Караулова показан как пример не литературной карьеры, а жизненного возвращения к словуОчень важная линия разговора — отсутствие гладкой “карьеры поэта”. Здесь нет мифа о непрерывном восхождении. Напротив, биография складывается из разрывов: - раннее увлечение стихами; - обучение и литературная среда; - несостоявшаяся книга на изломе эпох; - долгий отход от поэзии; - работа ради выживания; - возвращение уже через интернет и зрелый возраст. Это разрушает романтическую иллюзию, будто поэт существует вне быта. Реальность, как всегда, грубее и честнее: человек может быть поэтом, но при этом работать переводчиком, журналистом, сотрудником технических структур, просто потому что жизнь требует хлеба. В этом есть почти философская трезвость. Истина здесь не в красивом образе “чистого поэта”, а в признании, что творчество иногда не развивается линейно — оно может замереть, уйти под землю, а потом вернуться в другой исторический момент. Как семя, которое не умерло, а ждало своего времени.
3. Большое значение придается не только таланту, но и среде формированияКараулов подчеркивает роль наставников и чтения. Это тоже важно. Поэт не возникает из пустоты. Он собирается из: - личной чувствительности; - услышанной интонации; - литературной школы; - ценностного круга. Особенно интересно, что среди ключевых для него фигур названы авторы, которых можно отнести к “почвенной” линии. Это многое объясняет: и в интонации, и в тематике, и в типе исторического восприятия. Потому что выбор ранних поэтических ориентиров — это не просто эстетика, это почти мировоззренческий генетический код. Если использовать междисциплинарную аналогию, то литературное влияние похоже на начальную архитектуру нейросети: дальше она будет учиться на разном материале, но исходная конфигурация весов уже задает тип распознавания мира. Так и здесь: ранние авторы формируют не только вкус, но и способ переживать реальность.
4. Географическое образование представлено как важная часть поэтического взглядаНа первый взгляд это побочная деталь, но на деле одна из самых любопытных. Караулов говорит о географии как о знании, которое дает предметность мышления. Это тонкое замечание. Есть поэзия, уходящая в чистую рефлексию, в словесное облако. А есть поэзия, укорененная в ландшафте, в пространстве, в конкретности мира. География здесь становится не профессией, а оптикой: видеть землю, местность, среду, масштаб, связи между явлениями. Можно сказать, что такой взгляд противостоит абстрактному идеологизму. Потому что карта, местность, климат, границы, движение — все это возвращает мышление к реальности. Не к лозунгу, а к пространству, в котором живет человек. В этом есть и философский смысл: человек часто пленяется собственными концепциями, но реальность упрямо остается рельефной. Поэзия, теряющая рельеф, рискует превратиться в чистое самовнушение.
5. Интернет показан как среда второго рождения литературыОчень важный фрагмент беседы касается возвращения в поэзию через интернет. Здесь звучит мысль, которая уже стала исторической: сеть в начале 2000-х была не просто технологией, а новым механизмом появления автора. Если раньше литература зависела от толстых журналов, редакционных ворот и официальных иерархий, то интернет резко изменил правила игры. Он дал: - доступ к тексту; - возможность прямого общения; - горизонтальные связи; - новые центры влияния. Это интересно и культурно, и философски. Технология изменила не только канал публикации, но и сам тип литературного существования. В каком-то смысле интернет сделал с литературой то же, что печатный станок когда-то сделал с религиозным знанием: лишил монополию прежних посредников. Но вместе с этим, конечно, пришла и дробность, хаос, отсутствие единого центра. То есть свобода дала не стройность, а множественность. А множественность всегда двусмысленна: она освобождает, но и размывает критерии.
6. Одна из центральных идей беседы — разрыв между литературной средой и реальной историейКараулов довольно ясно показывает, что значительная часть литературного поля жила по своим внутренним правилам, часто слабо связанным с большой историей. Фестивали, круги общения, свои авторитеты, свои игры — все это создавало культурный микрокосм. И вот здесь возникает ключевой конфликт: что происходит, когда внешняя реальность вторгается в этот микрокосм? После 2014 года, а особенно после 2022-го, уже нельзя было делать вид, будто история — это просто неприятный шум за окном. Для одних авторов это стало вызовом, для других — поводом к молчанию, уходу или эмиграции. Караулов прямо говорит, что не все смогли отразить реальность художественно. Это жесткая оценка, но в ней есть важное наблюдение: идеологическая позиция сама по себе не гарантирует художественной силы. Можно быть “правым” или “неправым” политически, но не суметь превратить опыт в литературу. Это важное различие, о котором часто забывают. Искусство — не бюллетень и не манифест. Оно требует не только убеждения, но и формы, слуха, внутренней правды.
7. Осмысление Z-поэзии — центральный смысловой узел беседыРазговор о Z-поэзии дан без стеснения и без попытки обойти острые углы. Караулов описывает этот феномен как: - реакцию на исторический перелом; - поэтический ответ на войну; - форму выхода поэта к публике; - заметное и яркое литературное явление. Особенно важно, что он не описывает это как мгновенный энтузиазм. Напротив, сначала была растерянность. И это звучит правдоподобно. Любое подлинное историческое событие сначала не укладывается в речь. Человек не сразу знает, как о нем говорить. Сначала событие должно ранить язык, и только потом язык начинает искать форму. Очень точна мысль, что Z-поэзия стала заметной еще и потому, что ее вытащили в публичное пространство — через концерты, поездки, медиаподдержку. Здесь не стоит впадать ни в демонизацию, ни в романтизацию. Просто культурный факт таков: без институтов даже сильный импульс может остаться локальным. Но, пожалуй, самая глубокая мысль тут — что Z-поэзия вывела поэта к аудитории. Это действительно важно. Современная поэзия часто существует в замкнутых кругах, где автор говорит с автором, критик — с критиком, а читатель исчезает как реальная фигура. Караулов напоминает: подлинная проверка начинается тогда, когда стихи читаются не в “своем” кругу, а перед людьми, не обязанными ими восхищаться. Это почти аскетическое испытание. Как в духовной практике: легко быть убедительным среди единомышленников, труднее — перед равнодушным миром. Там и выясняется, есть ли в тексте живая энергия или только литературная репутация.
8. При этом сам феномен Z-поэзии, по мнению Караулова, уже исчерпанЭто, возможно, один из самых трезвых фрагментов разговора. Караулов считает, что как отдельная волна Z-поэзия уже завершилась. Не потому что война исчезла, а потому что: - первоначальный нерв уже проговорен; - новые интонации возникают реже; - повторение начинает преобладать над открытием; - дальнейшее осмысление требует иных форм. Это зрелая мысль. Любое художественное явление имеет свой пик. Когда историческая травма еще свежа, стих может быть непосредственным ударом. Но затем наступает другой этап — не крик, а осмысление. И здесь часто уже сильнее оказывается проза. Поэзия схватывает молнию. Проза строит карту после грозы. И Караулов, похоже, чувствует именно этот переход.
9. Разговор о прозе раскрывает важное ощущение незавершенностиКогда он говорит о желании писать прозу, это звучит не как каприз жанрового эксперимента, а как необходимость. Его метафора о том, что поэзия — это каркас, а проза — доски, которыми его обшивают, очень точна. Поэзия может зафиксировать: - нерв, - образ, - вспышку, - внутренний перелом. Но проза нужна там, где требуется: - среда, - длительность, - причинность, - характер, - общественная ткань. В этом смысле переход к прозе выглядит закономерным. Если поэзия реагирует на взрыв, то проза пытается понять, какой мир взорвался и что из него теперь строится.
10. Очень важна тема цензуры, запретительства и самоцензурыЭто одна из самых болезненных частей беседы. Караулов говорит не только о внешних запретах, но и о внутреннем параличе среды. И это, возможно, даже серьезнее. Потому что формальная цензура очевидна. А самоцензура — коварнее. Она проникает в редактора, издателя, автора, организатора. Люди начинают заранее угадывать, чего “не надо”, и в результате культурное поле сжимается сильнее, чем того требует любой официальный запрет. Это очень похоже на психологический механизм травмы: после нескольких ударов организм начинает избегать уже не только боли, но и любой зоны неопределенности. Так и культура: она начинает заранее исключать риск, а вместе с риском — и живое содержание. Караулов считает, что такая система не может существовать бесконечно. И здесь он, на мой взгляд, прав в структурном смысле. Пережатая пружина либо ломается, либо разжимается. Невозможно бесконечно наращивать запрет без потери самой среды, которую якобы хотят защитить. Но тут есть и опасение: разжатие может оказаться хаотическим. Это тоже важная мысль. История редко действует хирургически. Она часто не “исправляет”, а сначала рвет.
11. Влияние песенной культуры и рэпа осмысляется без снобизмаОчень живой и ценный момент беседы — разговор о том, что поэзия не живет только в книгах. На Караулова, как и на многих, влияли не только “высокие” тексты, но и: - Высоцкий, - Галич, - Окуджава, - авторская песня, - шансон, - устная интонация, - даже рэп как формальный вызов. Это важно, потому что разрушает ложное разделение на “чистую литературу” и “низкие жанры”. В реальности слух поэта формируется на пересечении разных потоков. Иногда именно песня, а не книжная страница, возвращает слову телесность, ритм, прямой контакт с аудиторией. В этом смысле поэзия напоминает реку, а не музей. В нее впадают и академические ручьи, и городские стоки, и народные потоки, и случайные примеси. Вопрос не в том, чтобы сохранить воду “стерильной”, а в том, чтобы она не перестала быть живой.
ИтогВ данной лекции складывается образ Игоря Караулова как поэта, который стоит на пересечении нескольких миров: - книжной традиции и живой публичной речи, - частной лирики и исторической катастрофы, - поэзии и публицистики, - культурной памяти и текущей войны, - свободы слова и атмосферы запретов. Главный вывод беседы я бы сформулировал так:
поэзия жива, пока она способна не прятаться ни от реальности, ни от человека.Не всякое историческое высказывание становится поэзией. Не всякая идеологическая позиция рождает искусство. Не всякое молчание благородно, но и не всякая речь осмысленна. Караулов интересен именно тем, что в его словах чувствуется попытка пройти между этими крайностями. Не убежать в салонную отстраненность, но и не растворить стих в агитке. Не отрицать историю, но и не поклоняться ей как идолу. Это трудная позиция, уязвимая, местами спорная, но живая. В более широком смысле беседа показывает и состояние современной русской культуры: она расколота, нервна, перегрета, полна запретов и самообмана, но при этом в ней все еще идет работа смысла. А значит, она не мертва. И, пожалуй, самый глубокий вопрос, который остается после этого разговора, звучит так: когда история заставляет поэзию надеть бронежилет, остается ли она тем же искусством — или именно в этот момент впервые становится по-настоящему необходимой?
,..,pRRRiveTT…..
Ну И…ПАЧАМУ его “СТИХИ” – НЕ дали для прочтения…
Наверное ЕСТЬ разные – НА-СЕЙ-СЧЁТ мнения…
* а ЧТО-же Вы хотели:если НА-СТИХИ – броник “ОДЕЛИ”…
…Z-творчество — В СМИРИТЕЛЬНОМ-жилете…
…вот и “ЧИТАЙте” — “стихи” ЭТИ…
…ТАКИЕ “творчества” – НЕ впечатляют,
…не ПОЭТОМУ-ли…”ЭТО” – читать и НЕ дают…
-> а уж ЕСЛИ “поэт” патриот…
то ктоже ЕМУ РАЗРЕШИТ – открывать О Реалиях рот…..
Вот и получается,что БРОНИК-то – и НЕ даёт…
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
…”посвящённые-окормлённые” – вперёд – творчество “зовёт”…
= Валерий Бондарик.Эдмонтон.Канада. 28-3-26