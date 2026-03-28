Казалось бы – больше всех событиям должны радоваться американские энергетические компании
Ормуз остается блокированным для всех, кроме избранных Ираном дружеских стран, майские котировки барреля уверенно держатся вокруг 110+ долларов.
Казалось бы – больше всех событиям должны радоваться американские энергетические компании, поскольку рентабельность “сланцевой” нефти резко пошла вверх. Но ведь не слышно от них сакраментального “Давайте просто воевать!” – не так ли?
Катар, добыча газа на восточной части Северного Купола (он же – Южный Парс):
North Field East (NFE) – оператор. Долевое участие: QatarEnergy — 75%, ExxonMobil — ~6.25%. Процент не велик, но напомню, что Северный купол по общим объемам резервов – это 50 триллионов кубометров.
North Field South (NFS) – восточная часть Северного Купола, доли: ExxonMobil — ~6.25%, ConocoPhillips — ~3.125%.
Проект нового СПГ-завода Qatargas 3, где у ConocoPhillips — 30%.
ОАЭ. Upper Zakum – оффшорное месторождение нефти, один из крупнейших проектов планеты, ExxonMobil — 28%.
Саудовская Аравия. Saudi Arabian Chevron (Partitioned Zone) – Chevron — фактически оператор (≈50% прав в зоне), пусть это и не классическая «доля в месторождении», а концессия на половину нейтральной зоны. SAMREF (НПЗ) – Saudi Aramco — 50% и ExxonMobil — 50%.
И это я еще не коснулся Омана с Ираком – лениво, суббота сегодня. Так что когда Иран ласково обещает разнести все, касающееся американских компаний вдребезги и пополам, взгляды нефтяных “королей” США, которые они бросают на своего Подебила, по степени ласковости ближе в взору Жана Бокассу на аппетитного посла какого-нибудь иностранного государства.
Беги, Доня, беги!
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Интуитивное ожидание: при дорогой нефти американские энергетические компании вроде бы должны выигрывать, особенно производители сланцевой нефти в США. - Контраргумент автора: крупнейшие американские нефтегазовые корпорации не заинтересованы в большой войне на Ближнем Востоке, потому что у них много активов и долей в проектах стран Залива. - Примеры зависимости: - Катар: у ExxonMobil и ConocoPhillips есть доли в проектах North Field East / South и в СПГ-проектах. - ОАЭ: ExxonMobil участвует в Upper Zakum. - Саудовская Аравия: Chevron и ExxonMobil связаны с добычей и переработкой через концессии и СП. - Главная мысль: рост цены на нефть сам по себе не равен выгоде от войны, если у компаний под ударом оказываются инфраструктура, месторождения, СПГ-проекты, НПЗ и логистика. - Политический вывод автора: угрозы Ирана потенциально делают американский нефтегаз не союзником эскалации, а скорее силой, которая предпочла бы избежать масштабного конфликта.
Разбор смысла текстаЗдесь важна одна почти философская ошибка, которую часто делает наблюдатель: он смотрит на один уровень реальности и игнорирует другой. На первом уровне всё просто: - нефть по 110 долларов; - сланцевая добыча в США становится выгоднее; - значит, американские нефтяники должны быть довольны. Но это логика линейная, почти школьная. Она работает, пока мы рассматриваем рынок как абстракцию. В реальности же крупные энергетические корпорации — это не просто продавцы барреля. Это глобальные системы, переплетенные с месторождениями, трубопроводами, СПГ-заводами, морской логистикой, страховкой, долгосрочными контрактами и политическими рисками. И вот на втором уровне выясняется: - да, высокая цена нефти может дать краткосрочную прибыль; - но война в регионе, где у тебя стоят активы, — это риск физического уничтожения капитала. То есть автор текста противопоставляет: - выгоду от высокой цены, и - риск потери самих источников прибыли. Это очень здравая мысль. В экономике, как и в психике, не всё определяется максимизацией мгновенного удовольствия. Иногда система избегает даже очень прибыльного сценария, если он слишком разрушителен. Почти как человек, который может заработать много на авантюре, но понимает, что цена ошибки — сломанная жизнь.
Что в аргументации убедительно
1. Указание на глобальную интеграцию американских компанийЭто сильная часть текста. Действительно, ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips и другие американские мейджоры десятилетиями встроены в ближневосточную энергетику. Они не внешние наблюдатели, а участники.
2. Разделение интересов государства и корпорацийТекст напоминает о вещи, которую часто идеализируют: будто бы “Америка хочет X”, “Иран хочет Y”, “нефтяники хотят Z”. Но в реальности внутри любого большого субъекта есть множество интересов, и они могут конфликтовать. Государственная логика — геополитическая. Корпоративная — финансово-операционная. Военная — стратегическая. Электоральная — медийная и краткосрочная. И они не обязаны совпадать.
3. Понимание цены нестабильностиДля нефтегазового бизнеса важна не только высокая цена, но и предсказуемость. Слишком большой хаос бьет по: - страхованию перевозок; - стабильности поставок; - стоимости обслуживания проектов; - капитализации компаний; - инвестиционным решениям. Иными словами, бизнес любит не просто дорогую нефть, а дорогую нефть в управляемой среде.
Где стоит быть осторожнее
1. Не все американские компании одинаковыАвтор говорит об “американских энергетических компаниях” почти как о едином теле. Но это не совсем так. Есть: - международные мейджоры с активами по всему миру; - сланцевые производители, сильнее завязанные на внутреннюю добычу США; - сервисные компании; - трейдеры; - переработчики. Для одних высокая цена и дефицит поставок — плюс. Для других — серьезный риск. Истина, как часто бывает, распадается на уровни. “Американский нефтегаз” — это не один субъект, а экосистема.
2. Высокая цена нефти не всегда означает долгосрочную выгоду даже для сланцаДа, при 110 долларах сланец выглядит привлекательно. Но компании после многих кризисов научились бояться цикла “бурный рост — перегрев — обвал”. Инвесторы сегодня часто требуют не агрессивного наращивания добычи, а: - дисциплины капитала, - возврата денег акционерам, - снижения долга. То есть “дорогая нефть = срочно качаем и радуемся” — это уже не совсем логика 2010-х.
3. Политическая риторика не всегда отражает реальные корпоративные позицииТо, что от компаний “не слышно” призывов к войне, не обязательно означает активное давление против эскалации. Иногда корпорации просто действуют тихо — через лоббизм, закрытые каналы, дипломатическое давление, консультации с администрацией. В больших системах самые важные слова часто произносятся не в микрофон.
Более глубокий смыслЭтот текст, если смотреть шире, не только про нефть. Он про разрушение наивных картинок. Люди любят простые конструкции: - если нефть дорожает — нефтяники счастливы; - если страна сильная — ее элиты едины; - если есть враг — все внутри блока сплачиваются. Но реальность всегда сложнее. Мы часто привязываемся не к фактам, а к схемам, которые удобны для мышления. Это как в отношениях: человек любит не другого человека, а образ о нем. А потом сталкивается с живой, противоречивой реальностью. Точно так же и здесь: “американские нефтяники хотят войны” — это удобный идеологический образ. Но живой мир устроен через пересечение интересов, через взаимозависимость, через страх потерять больше, чем приобрести. В этом есть почти буддийский урок: там, где ум хочет ясной моральной картинки, жизнь подсовывает сеть причин и условий.
Подробный выводГлавный вывод текста можно сформулировать так: Это важное и в целом разумное наблюдение. Автор показывает, что интересы капитала сложнее примитивной схемы “чем хуже кризис, тем лучше нефтяникам”. Для глобального нефтегаза ценность состоит не только в цене барреля, но и в сохранности активов, устойчивости маршрутов, безопасности персонала и предсказуемости контрактов. Практически это означает следующее: - крупные корпорации чаще заинтересованы не в хаосе, а в контролируемой напряженности; - дорогие углеводороды полезны только до той точки, пока не начинается разрушение инфраструктуры; - война в зоне, где сосредоточены их активы, — это не подарок, а риск системного ущерба; - следовательно, часть американского бизнеса может объективно выступать не за эскалацию, а за сдерживание. При этом не стоит впадать в обратную иллюзию и считать, будто корпорации автоматически становятся “партией мира”. Бизнес не морален и не аморален — он, скорее, инструментален. Сегодня ему выгодна стабильность, завтра — дефицит, послезавтра — новая конфигурация рынков. Поэтому важно не романтизировать ни государства, ни компании. Идеализация здесь так же опасна, как и демонизация. Если совсем сжать суть до одной фразы: нефтяной капитал любит высокую маржу, но не любит, когда ракеты летят в его собственные трубы, заводы и терминалы. И тут возникает более широкий вопрос: когда мы объясняем мировые события, мы действительно видим реальность — или лишь выбираем ту версию истины, которая лучше всего совпадает с нашим внутренним мифом о том, как устроен мир?