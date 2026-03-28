Ормуз остается блокированным для всех, кроме избранных Ираном дружеских стран, майские котировки барреля уверенно держатся вокруг 110+ долларов.

Казалось бы – больше всех событиям должны радоваться американские энергетические компании, поскольку рентабельность “сланцевой” нефти резко пошла вверх. Но ведь не слышно от них сакраментального “Давайте просто воевать!” – не так ли?

Катар, добыча газа на восточной части Северного Купола (он же – Южный Парс):

North Field East (NFE) – оператор. Долевое участие: QatarEnergy — 75%, ExxonMobil — ~6.25%. Процент не велик, но напомню, что Северный купол по общим объемам резервов – это 50 триллионов кубометров.

North Field South (NFS) – восточная часть Северного Купола, доли: ExxonMobil — ~6.25%, ConocoPhillips — ~3.125%.

Проект нового СПГ-завода Qatargas 3, где у ConocoPhillips — 30%.

ОАЭ. Upper Zakum – оффшорное месторождение нефти, один из крупнейших проектов планеты, ExxonMobil — 28%.

Саудовская Аравия. Saudi Arabian Chevron (Partitioned Zone) – Chevron — фактически оператор (≈50% прав в зоне), пусть это и не классическая «доля в месторождении», а концессия на половину нейтральной зоны. SAMREF (НПЗ) – Saudi Aramco — 50% и ExxonMobil — 50%.

И это я еще не коснулся Омана с Ираком – лениво, суббота сегодня. Так что когда Иран ласково обещает разнести все, касающееся американских компаний вдребезги и пополам, взгляды нефтяных “королей” США, которые они бросают на своего Подебила, по степени ласковости ближе в взору Жана Бокассу на аппетитного посла какого-нибудь иностранного государства.

Беги, Доня, беги!