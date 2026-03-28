Эволюция без конкуренции: Грегарный отбор
Есть мнение, что развитие без конкуренции между народами, культурами, группами и отдельными людьми – невозможно. Потому что в обществе равных – нет стимула. Это мнение встретилось в комментариях, и, в принципе, с ним трудно не согласиться. Мечты идеалистов об обществе равных, – или хотя бы об «обществе равных возможностей», – не более чем мечты. Попытки же их воплощения, деструктивны. Ибо антибиологичны.
Так что, казалось бы, тут и говорить не о чем. Хотя… В простом и очевидном всегда можно найти двойное дно. В частности, если уж говорить о биологической подоплёке вопроса, – кроме индивидуального, существует ещё и грегарный естественный отбор, отсеивающий недостаточно приспособленные группы, – прайды, стаи, стада. И, конкретно, человек ему многим обязан. Эволюция общественных видов животных во многом направляется именно грегарным отбором.
В чистом виде эффект грегарного отбора можно видеть на примере общественных насекомых. Ибо ясно же, что рабочий муравей не мог приобрести свои особенности благодаря отбору индивидуальному, – в вульгарном понимании его приспособленность не выдерживает критики. Потомства он точно не оставит.
Все касты общественных насекомых приспособлены только для выживания в составе семьи, которая и является субъектом отбора. Лучшие возможности выжить и размножиться, тиражируя гены через матку, у муравейника, действующего более эффективно, как единое целое. Эффективность, совершенство или приспособленность отдельной особи при такой постановке задачи перестают играть роль, и даже не могут быть вразумительно оценены. Ибо она приспособлена к выполнению определённых нужных для муравейника функций, и если справляется с ними хорошо, неважно хороша ли она в других отношениях. Не может размножаться, самостоятельно питаться и даже ходить (каста «сахарные бочки»)? Ну и ладно. От неё этого и не требуется. Может ходить, но на угрозу реагирует самоподрывом (термиты «бомбы»)? Вообще отлично. Враги этого не ждут!
...Вот и человек, в отличие от других стайных млекопитающих, приспособлен к выживанию только в составе группы, более обширной, чем семейная. И это фундаментальная, ключевая черта, возникшая как один из аспектов адаптации к орудийной деятельности. Каменные орудия, – потенциально, – каждый может делать сам. Но – не изобретать их. На каждом этапе развития предлюдей и людей, затем, на каждом этапе развития общества, орудия слишком сложны, чтобы отдельная особь имела шанс «переоткрыть» технику их производства самостоятельно. Изначально, – такое положение возникло не менее 2, а может уже и 4 миллиона лет назад, – носителем всей суммы необходимых для выживания навыков является не отдельная особь, не семья, а группа. Если адаптироваться к среде не просто с помощью сложного поведения, а с помощью орудийной деятельности, всё необходимое уже не помещается в одном черепе. Груз знаний приходится разделять.
...Как это гармонирует с внутривидовой конкуренцией, являющейся, – что не только очевидно, но и наблюдаемо непосредственно, – важнейшем условием развития? Вообще – плохо гармонирует. Но в частности, начинает, если подключить грегарный отбор. С одной стороны, отсутствие внутренних конфликтов и соперничества ослабляет особей, а тем самым и группу. Но с другой стороны, внутренние конфликты ослабляют группу и ведут её к гибели куда быстрее и эффективнее, – и данный тезис, как имеющий бездну сразу идущих на ум примеров даже не нуждается в дополнительном обосновании… Более сплочённая группа скорее сохранит знания (ценные головы не будут разбиты), и имеет лучшие шансы на выживание. В том числе и в конкуренции с менее сплочёнными, но более конкурентными внутренне группами. Да. Там отдельные особи будут сильнее, хитрее и агрессивнее. Но им это мало поможет. Личные достоинства полезны и развиваются во внутригрупповой борьбе, – в ситуации же «стенка на стенку» они почти не дают преимуществ в выживании.
Таким образом, под воздействием двух противоречивых тенденций человек подвергался двойному же отбору – грегарно-индивидуальному.
...Следовательно, правильные вопросы. Например, почему у муравьёв не так, и отбор стал чисто грегарным? Среди прочего, потому что, личные достоинства муравья остаются преимущественно гастрономическими, и существуют лишь с точки зрения насекомоядных животных. Достоинства же у муравья, так себе, – на любителя: противный, кислый, жёсткий. А сильный он или слабый, быстрый, медленный, никто разбираться не станет… С другой же стороны, колонна бродячих муравьёв, – жуткий монстр, кроме шуток. В случае насекомых грегарный отбор даёт потрясающий эффект, индивидуальный же не позволяет рассчитывать на многое.
Второй вопрос, какое всё это значение имеет теперь, когда человек естественному отбору в любой форме практически не подвержен… Но отбор-то об этом не знает. Более сплочённые, менее конкурентные общества предоставляют худшие условия для личного развития, а значит, и сами развиваются медленнее. Однако, они всегда были и всегда будут потенциально сильнее и жизнеспособнее, хотя их преимущества и сказываются только при высоком уровне экзистенциальных внешних вызовов. Внутренняя конкуренция ослабевает, – таков инстинкт, – в присутствии внешнего врага, или в тяжёлых условиях… Ослабевает не сразу, не всегда поспевая к критическому моменту, неравномерно по социуму, – так что всё равно может привести к гибели группы, но это нормально. Так было всегда, – это лишь следствие двойственности отбора, под воздействием которого эволюционировал человек. Обе его составляющих – обязательны.
Комментарий редакции
Краткие тезисы статьи- Автор спорит с идеей, что развитие возможно только через внутреннюю конкуренцию между людьми, группами и культурами. - Он вводит понятие грегарного отбора — отбора не только отдельных особей, но и целых групп. - На примере общественных насекомых показывается, что субъектом отбора может быть не индивид, а семья/колония как единое целое. - У человека, по мысли автора, тоже важна не только индивидуальная приспособленность, но и способность выживать в составе сложной группы. - Это связано с орудийной деятельностью и накоплением знаний: объём навыков и техники слишком велик, чтобы отдельный человек мог воспроизвести всё сам. - Поэтому человеческая эволюция шла под действием двойного отбора: - индивидуального — развивающего личные качества через соперничество; - грегарного — сохраняющего более сплочённые и жизнеспособные группы. - Внутренняя конкуренция может усиливать отдельных людей, но чрезмерные конфликты разрушают саму группу. - Более сплочённые общества, по автору, могут медленнее развиваться индивидуально, но в условиях внешней угрозы оказываются более устойчивыми. - Ослабление внутренних конфликтов перед лицом внешнего врага интерпретируется как следствие этой двойственной эволюционной логики. - Главный вывод автора: для человека обязательны обе составляющие — и конкуренция, и сплочённость.
Разбор ключевой идеиВ центре текста — важная и в целом плодотворная мысль: эволюция человека не сводится к соревнованию отдельных индивидов. Это действительно похоже на более сложную систему, где отбираются не только “лучшие поодиночке”, но и лучшие формы совместности. Если говорить практично, человек — существо не просто социальное, а когнитивно распределённое. То, что делает нас людьми, живёт не в одном мозге, а между мозгами: язык, техника, обычаи, обучение, память культуры. В этом смысле автор прав: носитель адаптации — часто не индивид, а группа. Здесь можно провести аналогию с современными технологиями. Отдельный программист не может заново создать весь цифровой мир: от полупроводников до сетевых протоколов и компиляторов. Он эффективен именно потому, что встроен в экосистему знаний, созданную множеством поколений и коллективов. Человек с каменным рубилом и человек с ноутбуком в этом отношении удивительно похожи: оба опираются на нечто, что превосходит индивидуальную ёмкость.
Что в статье выглядит сильным
1. Верная критика наивного индивидуализмаАвтор точно подмечает: если смотреть на человека только как на автономную единицу, многое становится непонятным. Наша сила в значительной степени возникает из кооперации, а не из изолированного превосходства.
2. Удачный пример с общественными насекомымиПример с муравьями и термитами работает как наглядная модель: иногда отдельная особь почти бессмысленна вне системы, но система в целом — чрезвычайно эффективна. Это хороший образ для понимания многоуровневого отбора.
3. Точная мысль о цене внутренних конфликтовИстория, политика, семейная жизнь, корпоративная среда — везде видно одно и то же: чрезмерная внутренняя борьба истощает систему. Группа может проиграть не потому, что слаба внешне, а потому, что слишком занята саморазрушением.
Где в рассуждении есть уязвимостиЗдесь начинается более тонкий слой. Истины такого рода редко бывают ложными целиком; чаще они сильны как интуиция, но грубы как универсальный закон.
1. Слишком резкое противопоставление равенства и биологииАвтор пишет, что общество равных или равных возможностей — почти утопия и даже “антибиология”. Это спорный ход. Потому что равенство возможностей не означает равенства способностей, результатов или отсутствия различий. Скорее это попытка уменьшить произвольные барьеры, чтобы отбор шёл по более содержательным основаниям, а не по наследуемым привилегиям или кастовым случайностям. С биологической точки зрения это даже не обязательно “антиприродно”. Во многих системах устойчивость повышается не только конкуренцией, но и снижением избыточного внутреннего хищничества. Иными словами, не всякая иерархия полезна, и не всякое выравнивание разрушительно.
2. Недостаточно различаются конкуренция и конфликтЭто, возможно, главный логический узел текста. - Конкуренция может быть продуктивной: соревнование идей, мастерства, решений. - Конфликт может быть деструктивным: раскол, насилие, взаимное истощение. Автор местами говорит о них так, будто это почти одно и то же. Но в реальности зрелые общества часто сильны именно тем, что умеют канализировать конкуренцию без разрушительного конфликта. Например: - наука — конкуренция гипотез; - рынок — конкуренция продуктов; - демократия — конкуренция политических программ; - спорт — конкуренция без войны. То есть вопрос не “конкуренция или сплочённость”, а какая форма конкуренции совместима с целостностью группы.
3. Аналогия с муравьями ограниченаМуравейник — сильный образ, но человек — не муравей. У нас есть: - развитая индивидуальность, - рефлексия, - символическое мышление, - мораль, - способность переопределять собственные инстинкты. Колония насекомых ближе к сверхорганизму, тогда как человеческое общество — это скорее динамическая сеть личностей, где ценность индивида не растворяется полностью в группе. Если перенести логику муравейника на человека слишком буквально, можно незаметно оправдать подавление личности во имя “целого”. А история показывает, что это часто ведёт не к силе, а к тоталитарной хрупкости.
4. Тезис о том, что естественный отбор “почти не действует”, упрощёнОн изменился, стал культурно и технологически опосредованным, но не исчез. Есть: - демографические различия, - культурный отбор, - институциональный отбор, - меметическая конкуренция идей, - селекция через образование, нормы, технологии. Сегодня человек отбирается не только телом, но и способностью включаться в сложные символические и социальные системы.
Более глубокий смысл текстаЕсли отойти от буквальной биологии, статья говорит о вечной человеческой дилемме:
Как совместить личную силу и коллективную целостность?Это вопрос не только эволюции, но и философии, и политики, и духовной жизни. Слишком много конкуренции — общество становится набором взаимно пожирающих амбиций. Слишком много коллективизма — общество теряет творческое напряжение и живую инициативу. Это напоминает настройку нейросети: если система слишком жёсткая, она плохо учится; если слишком хаотична — она не удерживает структуру. Нужен баланс между вариативностью и устойчивостью, между исследованием нового и сохранением целого. В биологии это вариация и отбор; в психике — свобода и самодисциплина; в культуре — творчество и традиция.
Человек не лошадь и тем более не муравей.