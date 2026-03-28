Словно тать, Иван ночью, обходя людные дороги, где стоят патрули, пробирался в деревню Козиха. Капитан морской пехоты в запасе, участник боевых действий (за Родину!) проник-таки к людям, которые попали в беду. Но то ли предатель нашёлся, то ли полицаи бдительны и ночью - «партизан» был схвачен и доставлен в полицию. Случилось это 21 марта. Фамилия «нарушителя правопорядка» -Отраковский, (на фото первый слева) он известен как борец за Правду.

Как сообщает «Сибирский экспресс», при задержании Отраковскому называли статью Уголовного кодекса о нарушении ветеринарных правил. Но судьи привлекли ветерана за неповиновение полиции. Назначили ему штраф и отпустили. Действительно, как мог Иван нарушить «ветеринарные правила», если в Козихе у него нет даже козы, да и живёт он не в этой «зоне». Интересно, что в суд партизана из полиции вывезли тайно, через задний проход. Потому что соратники и адвокат Отраковского ждали у «парадного подъезда». Да и вся ситуация с Отраковским - через «задний проход». Днём раньше в сети появился ролик, где отчётливо видно «правонарушение». Иван Александрович, остановленный полицейскими, требовал, чтобы они представились и объяснили причину «заслона». Много раз повторял - словно в каменную стену. Ни подполковник (по погонам), ни другие защитники народа не представились. Хотя даже козе известно, что сотрудник полиции в случае обращения к нему гражданина называет свои должность, звание, фамилию, разъясняет, в чью компетенцию входит решение вопроса. Эта норма введена в действие с 21.12.2021 ч. 5.1 3-ФЗ "О полиции". Федеральный Закон!

Единственное, за что можно осудить Ивана Отраковского, так за то, что в конце-концов у него вырвалось несколько слов ненормативной лексики. Конкретно к личностям полицейских это не относилось, скорей, к общей ситуации, о которой Отраковский давно публично заявил: «реально стыдно за то, что происходит в стране». Что и говорить, если известен случай, когда ИИ-ассистент для управляющих компаний в сфере ЖКХ после общения с гражданами, вникнув в обстановку, начал применять такие слова, будто чалился на зоне с десяток лет. Нейросеть стала ругаться матом! А тут живой Русский Мужик…

Ни при Наполеоне, ни при Гитлере, в Сибири партизан не было. Эти защитники своих Родов, Родины, самые бесстрашные из Народа «заводятся» лишь на территории, оккупированной врагом. Кстати, в Сибири, а не в Индии ещё до нашей эры Русы накостыляли Македонскому. А кто эти в XXI веке? Победят?

Не случайно экономист Михаил Хазин увидел политический подтекст в изъятии скота в Новосибирской области. В эфире радиостанции «Говорит Москва» Хазин сказал: «Мы видим, как это происходит в нашей стране, мы видим историю с Telegram, мы видим историю с коровками. Я надеюсь, что нет иллюзий. История с коровками и Telegram — это примерно одно и то же, это те политические группы, которые хотят любой ценой сохранить власть. Не секрет, губернатор Новосибирской области Андрей Травников откуда взялся. Это третья-четвёртая итерация порождения Анатолия Чубайса. Соответственно, вся эта картина чётко показывает, что старой жизнью жить нельзя». (Травников на фото второй).

Герой нашего времени Чубайс в марте 2022 года тихо покинул страну. Пресс-секретарь президента Песков лаконично отметил: «Это его личное дело». Ни себя хрена – личное! Дело сделано, коснулось, словно Великая Отечественная, каждой личности в нашей стране. Через Чубайса и ему подобных, олицетворяющих не какую-то страну или народ, а нелюдей, которых в лицо никто не знает, а просто называют «ОНИ», Россия растащена «по карманам». Хуже того, словно корова, подверглась «искусственному осеменению» убийственным для народа «семенем».

В какой области спец министр сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов? (На фото третий). Губернатор Травников назначил его не сдуру. Шинделов трудился проректором по международным связям Новосибирского аграрного университета. Его специализация — «устойчивое развитие сельских территорий». Замучаешься перечислять иностранные дипломы этого спеца. Пишут, что отрабатывает повестку Agenda 2030. Это одиозная глобалисткая программа уравнения всех. Это план «устойчивого развития» (ООН), который был представлен на саммите в Нью-Йорке 25–27 сентября 2015 года. Проект 56169 ЕПП12015 2СВНЕ. «Шифровка» какая-то, но так пишут те, кто пытается разобраться в кодах глобалистов. Оттуда термин «Устойчивое развитие сельского хозяйства и сельских территорий». Партнёры проектов: Гумпольский университет, (Берлин), Венгерский аграрный университет, (Геделе), университеты городов Хале и Гетнген, (Германия). Кстати, числятся в перечне Национальные университеты Казахстана, Украины… Шиндалов, отличник деловой подготовки, обладатель сертификата Master of P, и тому подобное, стал координатором вышеназванных проектов в Новосибирской области. На месте регионального министра - «эффективный менеджер» международного уровня! Становится понятно, какое «устойчивое развитие» предписал региональный министр для сибирской деревни. Словно в подтверждение мастерства Шинделова и его западных коллег, по которым этот «оптимизатор» работает на своём секторе, эксперт Анастасия Ковалёва сообщила в интернете, что одновременно с Новосибирской областью ликвидация КРС началась… на Кипре. Там ещё круче: ящур. Из-за единичного обнаруженного случая по нормам Евросоюза забою подлежит всё стадо. Фермеры в отчаянии, их стада уничтожаются. Не место там коровам, это место отдыха богатых! «Жертвоприношение» КРС организуется в мировом масштабе. Сразу же, как только в Сибири начался этот «картабалет», в интернете появился гневный ролик болгарского публициста Пламена Паскова. По образованию и большому опыту он ветеринар. Показал учебник, в котором ещё студентом делал подчеркивания в тексте. Лечится «козихинская» болезнь, никакой забой не требуется! Публицист великолепно владеет Русским языком и, оценивая обстановку, тщательно подбирал слова, чтобы не перейти на мат. Болгария и другие страны уже испытали ЭТО. «Пердеть» (так выразился публицист) и давать молоко и мясо разрешено только в определённых местах, одно из которых Аргентина. Богачи едят чистую продукцию из Новой Зеландии. А что нам? Читайте постановление правительства РФ N 2761-р от 10 октября 2023 года: муха черная львинка, яйца мухи черная львинка, личинки мухи черная львинка. Мука и гранулы из той же мухи.

Пасков пламенно стыдил управленцев РФ, да и всех нас. Как же так? Страна, управляемая Самим Творцом, богохранимая, Гарант Справедливости и Чести на всей планете, прогибается перед мировыми паразитами!

Говоря о сельском хозяйстве, где без коров никак, поднимемся выше по управленческой лестнице. Министр сельского хозяйства РФ с 14 мая 2024 года Оксана Лут. (На фото крайняя справа). Родилась в Москве, где коровы давно не водятся. Специальность - «финансы и кредит», гарантирующая денежные «надои». Служила Лут в банках, где и произошло её судьбоносное знакомство с Дмитрием Патрушевым. Тут же карьера Оксаны получила мощный импульс. В 2018 году Дмитрий Патрушев занял кресло министра сельского хозяйства, а Оксана Лут стала его заместителем. Дмитрий в мае 2024 назначен замом Мишустина в правительстве, Оксана – в освободившееся кресло Патрушева. Михаил Мишустин, бывший «мытарь», через цифровизацию создавший лучшую в мире систему сбора налогов, кадры подбирает под какую-то «программу». Где профессионалы? Да и сам премьер великолепен. В прошлом году лихо отчитался перед Путиным по национальным проектам. Всё по плану, особенно в дорожном строительстве. Но в Счетной палате подсчитали, что квадратный метр дороги обошёлся государству в 25 миллионов рублей. В трёх статьях я, как «источник власти», просил, чтобы кто-то, а лучше прокуратура разъяснили ситуацию. Хрена с два! Только один из читателей в комментариях привёл смету, где на квадратный метр дороги положено три тысячи, хотя и с копейками, рублей. Где остальное? А ВВП растёт!

Зато на предмет утилизации населения в постановлениях Мишустина всё расписано четко и ясно. Впервые в истории Руси приняты законы об организации эвакуации населения и массовых захоронений не по факту катастрофы или войны, а «при угрозе». С 1 февраля 2022 года в России введён национальный стандарт «Срочное захоронение трупов в мирное и военное время». Власти готовы к погребению тысяч человек в братских могилах. Но сначала – эвакуация. Куда? И ранее эвакуация была обязательной, но исключительно в ситуации контртеррористической операции и чрезвычайного положения. А сейчас – «при угрозе возникновения». В момент принятия новых положений обсуждение было, но исключительно в интернете, ЮТУБ был ещё доступен. Цитирую одно из «одобрямс»: «Закон готовился полгода, чтобы вы знали. У нас ещё не было прогнозов, как будет умирать российский народ, то ли он будет в день по тысяче, то ли в день по 20 тысяч. Все это требует от государства соответствующей адекватной реакции, чтобы не скулили, не ныли и не говорили: вот, Мишустин, сколько мрут, а люди на дорогах лежат. Государство решило сыграть на опережение и застраховаться на тот случай, если дело пойдёт по критическому пути». В ту пору «Новые Известия» на условиях анонимности поговорили с несколькими генералами МЧС. Один из них не смог сдержать эмоций: «Они там о...и!».

На всё и всегда надо смотреть в моменте. На тот момент свирепствовал ковид, не только наш, а все народы были в страхе. Это сейчас, задним числом, в Америке и странах Европы идут суды по отдалённым последствиям вакцинации. Подробно пишут, где и когда эта «спецоперация» была отрепетирована. Но только у нас «ковидлу» резко спугнула вдруг начавшаяся Специальная военная операция.

Депутат Госдумы Михаил Делягин заметил, что мор скота начался после вакцинации. Вместо положенного в таких случаях карантина и лечения, животных отправляют на убой, не предъявляя документов. Бывший прокурор, а ныне правозащитник Марина Масленникова на «Перехвате управления» предупредила, что народ должен активизироваться повсеместно. Достанет всех! Расправляться с фермерскими хозяйствами будут во всех регионах.

Есть женщины в наших селениях! Ирина Пелихова показала выдержку из Инвестиционного паспорта Ордынского района, где развернулись ключевые события со скотом и полицией. Тут – стоп! Пелихова – «любимица» судей Краснодарского края, которые уже сидят, либо скрежещут зубами в ожидании посадки. Это же юристы Системы! Наверняка успели записать эту Женщину в иноагенты или террористы. По их закону я заранее оговариваюсь, не оглядываясь, на «список». Иноагет Пелихова, иноагет, информационный «террорист»! Но от иной Системы – от активных из Народа.

Так вот, в паспорте Ордынского района следующее: «В 1994 году в Ордынском районе выявлено месторождения титана и циркония на территории, ограниченной линией, соединяющей села Филиппово – Усть-Луковка – Козиха – Верх-Чик – Петровское – Бугринская Роща – Филиппово. Ширина россыпи 16 километров, длина – 46 километров, глубина залегания от 166 до 190 метров…

Разведанные запасы месторождения составляют около 45,4 млн. тонн двуокиси титана и 8,8 млн. тонн двуокиси циркония».

Как эта «деталька» согласуется с позицией Великого русского учёного Игоря Острецова? Игорь Николаевич - специалист по ядерной физике и атомной энергетике, доктор технических наук. Он уже двадцать с лишним лет доказывает, что обнаглевших янки Россия может поставить на место не ядерным оружием, а мирным атомом. Элементарно, энергетически. Но тут речь о другом. На днях по поводу Ирана, США и прочих, кого коснулся конфликт, Острецов сказал, что выгодополучателем будет Китай. В итоге он заберёт у РФ всё, что не в европейской части. Молча, без всяких переделов границ. Кстати, Андрей Девятов, небополитик, ещё когда служил в разведке ГРУ СССР, добыл секретный документ, по которому КНР переносит свою деятельность за пределы границ Китая. Что мы и видим. Просто «хозяйственным путём», без оружия, хотя «порох» в Поднебесной всегда сухой и модернизируется. Иран держится долго, вопреки библейской доктрине, по которой «полчища персов» должны пасть. В результате задрожали на золотых унитазах шейхи, побежали из тёплых мест наши богачи с экскортницами. Острецов сказал, что шейхи получат пинка под зад от… Китая. Авторы Библейского Проекта проглядели это государство, в Библии про китайцев ни слова. Но Народ, взявший за основу Проект СССР, поднявший Красное Знамя, уже никто не сможет остановить. РФ же с голландским триколором и византийским мутантом уже никто не рассматривает как серьёзный субъект Мировой политики.

Уж коли Библию помянули, напомним, что согласно шестой главе Откровения Иоанна Богослова вслед за Войной — Голод на вороном коне. А финальный всадник — Смерть на бледном коне. И «ОНИ» подгоняют человечество под этот сценарий. Но что-то пошло не так. Даже всё! Никто не смотрит на «календарь» от Иоанна. Там дат нет. А вот восточный (китайский) календарь, по которому 2026 год — год Красной Огненной Лошади, знают все. Конь по глубинному образному коду Русского Пророка Пушкина – это НАРОД. Вот где ПРАВДА!

…Депутаты у нас вроде народные… Так вот, с интересным предложением выступил депутат Пермской городской думы Владимир Плотников. Он выразил мнение, что полицейские не имеют права уходить со службы, поскольку имеют «долг перед нашей Родиной». Случилось это после доклада главы УМВД Перми, в котором отмечалось, что в прошлом году на работу в городскую полицию пришли 178 человек, а уволились — 412. Согласно Плотникову, уволившихся – на СВО!

И тут же на депутата-единоросса набросились: миллиардер и т.д. Врут, кошелёк ломится, но в списке ФОРБС его нет. А вот в том, что не только у полицейского, а у каждого мужчины есть Долг перед Родиной, депутат глубоко прав. Каждого из уволившихся родила Мать, у каждого Родина есть, хотя бы в душе.

… Есть Родина и у Главы новосибирского СУ СК России Евгения Долгалёва. Уже бывшего, поскольку генерал-лейтенант юстиции покинул пост 13 марта, в разгар резни скота и полицейского беспредела. Причины отставки 58-летнего генерала пока не раскрываются… «Юстиция» по-русски означает «правосудие». Полагаю, что и Бастрыкин подбирает кадры под определённую «программу», не противоречащую интересам Народа. Честь мужики имеют!

Эдуард Наипов,

Кострома