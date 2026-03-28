Ахтунг, ахтунг: партизаны!
Словно тать, Иван ночью, обходя людные дороги, где стоят патрули, пробирался в деревню Козиха. Капитан морской пехоты в запасе, участник боевых действий (за Родину!) проник-таки к людям, которые попали в беду. Но то ли предатель нашёлся, то ли полицаи бдительны и ночью - «партизан» был схвачен и доставлен в полицию. Случилось это 21 марта. Фамилия «нарушителя правопорядка» -Отраковский, (на фото первый слева) он известен как борец за Правду.
Как сообщает «Сибирский экспресс», при задержании Отраковскому называли статью Уголовного кодекса о нарушении ветеринарных правил. Но судьи привлекли ветерана за неповиновение полиции. Назначили ему штраф и отпустили. Действительно, как мог Иван нарушить «ветеринарные правила», если в Козихе у него нет даже козы, да и живёт он не в этой «зоне». Интересно, что в суд партизана из полиции вывезли тайно, через задний проход. Потому что соратники и адвокат Отраковского ждали у «парадного подъезда». Да и вся ситуация с Отраковским - через «задний проход». Днём раньше в сети появился ролик, где отчётливо видно «правонарушение». Иван Александрович, остановленный полицейскими, требовал, чтобы они представились и объяснили причину «заслона». Много раз повторял - словно в каменную стену. Ни подполковник (по погонам), ни другие защитники народа не представились. Хотя даже козе известно, что сотрудник полиции в случае обращения к нему гражданина называет свои должность, звание, фамилию, разъясняет, в чью компетенцию входит решение вопроса. Эта норма введена в действие с 21.12.2021 ч. 5.1 3-ФЗ "О полиции". Федеральный Закон!
Единственное, за что можно осудить Ивана Отраковского, так за то, что в конце-концов у него вырвалось несколько слов ненормативной лексики. Конкретно к личностям полицейских это не относилось, скорей, к общей ситуации, о которой Отраковский давно публично заявил: «реально стыдно за то, что происходит в стране». Что и говорить, если известен случай, когда ИИ-ассистент для управляющих компаний в сфере ЖКХ после общения с гражданами, вникнув в обстановку, начал применять такие слова, будто чалился на зоне с десяток лет. Нейросеть стала ругаться матом! А тут живой Русский Мужик…
Ни при Наполеоне, ни при Гитлере, в Сибири партизан не было. Эти защитники своих Родов, Родины, самые бесстрашные из Народа «заводятся» лишь на территории, оккупированной врагом. Кстати, в Сибири, а не в Индии ещё до нашей эры Русы накостыляли Македонскому. А кто эти в XXI веке? Победят?
Не случайно экономист Михаил Хазин увидел политический подтекст в изъятии скота в Новосибирской области. В эфире радиостанции «Говорит Москва» Хазин сказал: «Мы видим, как это происходит в нашей стране, мы видим историю с Telegram, мы видим историю с коровками. Я надеюсь, что нет иллюзий. История с коровками и Telegram — это примерно одно и то же, это те политические группы, которые хотят любой ценой сохранить власть. Не секрет, губернатор Новосибирской области Андрей Травников откуда взялся. Это третья-четвёртая итерация порождения Анатолия Чубайса. Соответственно, вся эта картина чётко показывает, что старой жизнью жить нельзя». (Травников на фото второй).
Герой нашего времени Чубайс в марте 2022 года тихо покинул страну. Пресс-секретарь президента Песков лаконично отметил: «Это его личное дело». Ни себя хрена – личное! Дело сделано, коснулось, словно Великая Отечественная, каждой личности в нашей стране. Через Чубайса и ему подобных, олицетворяющих не какую-то страну или народ, а нелюдей, которых в лицо никто не знает, а просто называют «ОНИ», Россия растащена «по карманам». Хуже того, словно корова, подверглась «искусственному осеменению» убийственным для народа «семенем».
В какой области спец министр сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов? (На фото третий). Губернатор Травников назначил его не сдуру. Шинделов трудился проректором по международным связям Новосибирского аграрного университета. Его специализация — «устойчивое развитие сельских территорий». Замучаешься перечислять иностранные дипломы этого спеца. Пишут, что отрабатывает повестку Agenda 2030. Это одиозная глобалисткая программа уравнения всех. Это план «устойчивого развития» (ООН), который был представлен на саммите в Нью-Йорке 25–27 сентября 2015 года. Проект 56169 ЕПП12015 2СВНЕ. «Шифровка» какая-то, но так пишут те, кто пытается разобраться в кодах глобалистов. Оттуда термин «Устойчивое развитие сельского хозяйства и сельских территорий». Партнёры проектов: Гумпольский университет, (Берлин), Венгерский аграрный университет, (Геделе), университеты городов Хале и Гетнген, (Германия). Кстати, числятся в перечне Национальные университеты Казахстана, Украины… Шиндалов, отличник деловой подготовки, обладатель сертификата Master of P, и тому подобное, стал координатором вышеназванных проектов в Новосибирской области. На месте регионального министра - «эффективный менеджер» международного уровня! Становится понятно, какое «устойчивое развитие» предписал региональный министр для сибирской деревни. Словно в подтверждение мастерства Шинделова и его западных коллег, по которым этот «оптимизатор» работает на своём секторе, эксперт Анастасия Ковалёва сообщила в интернете, что одновременно с Новосибирской областью ликвидация КРС началась… на Кипре. Там ещё круче: ящур. Из-за единичного обнаруженного случая по нормам Евросоюза забою подлежит всё стадо. Фермеры в отчаянии, их стада уничтожаются. Не место там коровам, это место отдыха богатых! «Жертвоприношение» КРС организуется в мировом масштабе. Сразу же, как только в Сибири начался этот «картабалет», в интернете появился гневный ролик болгарского публициста Пламена Паскова. По образованию и большому опыту он ветеринар. Показал учебник, в котором ещё студентом делал подчеркивания в тексте. Лечится «козихинская» болезнь, никакой забой не требуется! Публицист великолепно владеет Русским языком и, оценивая обстановку, тщательно подбирал слова, чтобы не перейти на мат. Болгария и другие страны уже испытали ЭТО. «Пердеть» (так выразился публицист) и давать молоко и мясо разрешено только в определённых местах, одно из которых Аргентина. Богачи едят чистую продукцию из Новой Зеландии. А что нам? Читайте постановление правительства РФ N 2761-р от 10 октября 2023 года: муха черная львинка, яйца мухи черная львинка, личинки мухи черная львинка. Мука и гранулы из той же мухи.
Пасков пламенно стыдил управленцев РФ, да и всех нас. Как же так? Страна, управляемая Самим Творцом, богохранимая, Гарант Справедливости и Чести на всей планете, прогибается перед мировыми паразитами!
Говоря о сельском хозяйстве, где без коров никак, поднимемся выше по управленческой лестнице. Министр сельского хозяйства РФ с 14 мая 2024 года Оксана Лут. (На фото крайняя справа). Родилась в Москве, где коровы давно не водятся. Специальность - «финансы и кредит», гарантирующая денежные «надои». Служила Лут в банках, где и произошло её судьбоносное знакомство с Дмитрием Патрушевым. Тут же карьера Оксаны получила мощный импульс. В 2018 году Дмитрий Патрушев занял кресло министра сельского хозяйства, а Оксана Лут стала его заместителем. Дмитрий в мае 2024 назначен замом Мишустина в правительстве, Оксана – в освободившееся кресло Патрушева. Михаил Мишустин, бывший «мытарь», через цифровизацию создавший лучшую в мире систему сбора налогов, кадры подбирает под какую-то «программу». Где профессионалы? Да и сам премьер великолепен. В прошлом году лихо отчитался перед Путиным по национальным проектам. Всё по плану, особенно в дорожном строительстве. Но в Счетной палате подсчитали, что квадратный метр дороги обошёлся государству в 25 миллионов рублей. В трёх статьях я, как «источник власти», просил, чтобы кто-то, а лучше прокуратура разъяснили ситуацию. Хрена с два! Только один из читателей в комментариях привёл смету, где на квадратный метр дороги положено три тысячи, хотя и с копейками, рублей. Где остальное? А ВВП растёт!
Зато на предмет утилизации населения в постановлениях Мишустина всё расписано четко и ясно. Впервые в истории Руси приняты законы об организации эвакуации населения и массовых захоронений не по факту катастрофы или войны, а «при угрозе». С 1 февраля 2022 года в России введён национальный стандарт «Срочное захоронение трупов в мирное и военное время». Власти готовы к погребению тысяч человек в братских могилах. Но сначала – эвакуация. Куда? И ранее эвакуация была обязательной, но исключительно в ситуации контртеррористической операции и чрезвычайного положения. А сейчас – «при угрозе возникновения». В момент принятия новых положений обсуждение было, но исключительно в интернете, ЮТУБ был ещё доступен. Цитирую одно из «одобрямс»: «Закон готовился полгода, чтобы вы знали. У нас ещё не было прогнозов, как будет умирать российский народ, то ли он будет в день по тысяче, то ли в день по 20 тысяч. Все это требует от государства соответствующей адекватной реакции, чтобы не скулили, не ныли и не говорили: вот, Мишустин, сколько мрут, а люди на дорогах лежат. Государство решило сыграть на опережение и застраховаться на тот случай, если дело пойдёт по критическому пути». В ту пору «Новые Известия» на условиях анонимности поговорили с несколькими генералами МЧС. Один из них не смог сдержать эмоций: «Они там о...и!».
На всё и всегда надо смотреть в моменте. На тот момент свирепствовал ковид, не только наш, а все народы были в страхе. Это сейчас, задним числом, в Америке и странах Европы идут суды по отдалённым последствиям вакцинации. Подробно пишут, где и когда эта «спецоперация» была отрепетирована. Но только у нас «ковидлу» резко спугнула вдруг начавшаяся Специальная военная операция.
Депутат Госдумы Михаил Делягин заметил, что мор скота начался после вакцинации. Вместо положенного в таких случаях карантина и лечения, животных отправляют на убой, не предъявляя документов. Бывший прокурор, а ныне правозащитник Марина Масленникова на «Перехвате управления» предупредила, что народ должен активизироваться повсеместно. Достанет всех! Расправляться с фермерскими хозяйствами будут во всех регионах.
Есть женщины в наших селениях! Ирина Пелихова показала выдержку из Инвестиционного паспорта Ордынского района, где развернулись ключевые события со скотом и полицией. Тут – стоп! Пелихова – «любимица» судей Краснодарского края, которые уже сидят, либо скрежещут зубами в ожидании посадки. Это же юристы Системы! Наверняка успели записать эту Женщину в иноагенты или террористы. По их закону я заранее оговариваюсь, не оглядываясь, на «список». Иноагет Пелихова, иноагет, информационный «террорист»! Но от иной Системы – от активных из Народа.
Так вот, в паспорте Ордынского района следующее: «В 1994 году в Ордынском районе выявлено месторождения титана и циркония на территории, ограниченной линией, соединяющей села Филиппово – Усть-Луковка – Козиха – Верх-Чик – Петровское – Бугринская Роща – Филиппово. Ширина россыпи 16 километров, длина – 46 километров, глубина залегания от 166 до 190 метров…
Разведанные запасы месторождения составляют около 45,4 млн. тонн двуокиси титана и 8,8 млн. тонн двуокиси циркония».
Как эта «деталька» согласуется с позицией Великого русского учёного Игоря Острецова? Игорь Николаевич - специалист по ядерной физике и атомной энергетике, доктор технических наук. Он уже двадцать с лишним лет доказывает, что обнаглевших янки Россия может поставить на место не ядерным оружием, а мирным атомом. Элементарно, энергетически. Но тут речь о другом. На днях по поводу Ирана, США и прочих, кого коснулся конфликт, Острецов сказал, что выгодополучателем будет Китай. В итоге он заберёт у РФ всё, что не в европейской части. Молча, без всяких переделов границ. Кстати, Андрей Девятов, небополитик, ещё когда служил в разведке ГРУ СССР, добыл секретный документ, по которому КНР переносит свою деятельность за пределы границ Китая. Что мы и видим. Просто «хозяйственным путём», без оружия, хотя «порох» в Поднебесной всегда сухой и модернизируется. Иран держится долго, вопреки библейской доктрине, по которой «полчища персов» должны пасть. В результате задрожали на золотых унитазах шейхи, побежали из тёплых мест наши богачи с экскортницами. Острецов сказал, что шейхи получат пинка под зад от… Китая. Авторы Библейского Проекта проглядели это государство, в Библии про китайцев ни слова. Но Народ, взявший за основу Проект СССР, поднявший Красное Знамя, уже никто не сможет остановить. РФ же с голландским триколором и византийским мутантом уже никто не рассматривает как серьёзный субъект Мировой политики.
Уж коли Библию помянули, напомним, что согласно шестой главе Откровения Иоанна Богослова вслед за Войной — Голод на вороном коне. А финальный всадник — Смерть на бледном коне. И «ОНИ» подгоняют человечество под этот сценарий. Но что-то пошло не так. Даже всё! Никто не смотрит на «календарь» от Иоанна. Там дат нет. А вот восточный (китайский) календарь, по которому 2026 год — год Красной Огненной Лошади, знают все. Конь по глубинному образному коду Русского Пророка Пушкина – это НАРОД. Вот где ПРАВДА!
…Депутаты у нас вроде народные… Так вот, с интересным предложением выступил депутат Пермской городской думы Владимир Плотников. Он выразил мнение, что полицейские не имеют права уходить со службы, поскольку имеют «долг перед нашей Родиной». Случилось это после доклада главы УМВД Перми, в котором отмечалось, что в прошлом году на работу в городскую полицию пришли 178 человек, а уволились — 412. Согласно Плотникову, уволившихся – на СВО!
И тут же на депутата-единоросса набросились: миллиардер и т.д. Врут, кошелёк ломится, но в списке ФОРБС его нет. А вот в том, что не только у полицейского, а у каждого мужчины есть Долг перед Родиной, депутат глубоко прав. Каждого из уволившихся родила Мать, у каждого Родина есть, хотя бы в душе.
… Есть Родина и у Главы новосибирского СУ СК России Евгения Долгалёва. Уже бывшего, поскольку генерал-лейтенант юстиции покинул пост 13 марта, в разгар резни скота и полицейского беспредела. Причины отставки 58-летнего генерала пока не раскрываются… «Юстиция» по-русски означает «правосудие». Полагаю, что и Бастрыкин подбирает кадры под определённую «программу», не противоречащую интересам Народа. Честь мужики имеют!
Эдуард Наипов,
Кострома
Комментарий редакции
Краткие тезисы текста- Центральный сюжет — задержание Ивана Отраковского 21 марта при попытке попасть в деревню Козиха, где, по версии автора, людям нужна была помощь. - Автор трактует задержание как политически и морально сомнительное, а не как обычное правоприменение. - Полиции ставится в вину непредставление и неразъяснение оснований действий, со ссылкой на нормы закона о полиции. - Суд, по описанию, не подтвердил первоначальную версию о “ветеринарных правилах”, а привлёк Отраковского за неповиновение полиции. - Эпизод с Козихой встроен в более широкую картину: изъятие и уничтожение скота в Новосибирской области представлено как часть не только ветеринарной, но и политико-экономической истории. - Автор связывает происходящее с глобалистскими и бюрократическими механизмами, упоминая Agenda 2030, международные программы, “устойчивое развитие”, управленческие элиты. - Высказывается недоверие к профильным чиновникам, особенно к тем, кто пришёл из финансово-административной среды, а не из “земли” и практического сельского хозяйства. - Проводится мысль о системном разрыве между народом и властью: полиция, чиновники, суды, управленцы изображены как действующие не в интересах людей. - Текст насыщен историческими, религиозными и геополитическими аналогиями, от партизан и Великой Отечественной до Апокалипсиса, Китая и библейских образов. - Финальная идея — страна переживает не локальный конфликт, а кризис доверия, суверенности и смысла управления; спасение автор видит в пробуждении народа, долге, правде и гражданской активности.
Что именно утверждает автор
1. Локальное событие подаётся как симптом системыИстория с Отраковским — не просто новостной эпизод. Автор превращает её в символ столкновения человека, который “идёт к людям”, с аппаратом, который охраняет не закон, а порядок как самоцель. Это важное различие: закон в идеале служит справедливости, а “порядок” без справедливости легко становится декорацией силы.
2. Ветеринарная тема здесь не столько про животных, сколько про властьФормально речь идёт о скоте, карантине, ящуре, забое, документах, лечении. Но по существу текст задаёт другой вопрос: кто принимает решения, на каком основании и в чьих интересах? То есть коровы здесь — почти как лакмусовая бумажка. Когда у крестьян изымают стадо, дело уже не только в санитарном протоколе; для автора это знак того, как государственная машина входит в живую ткань деревни.
3. Управленческая элита показана как отчуждённая от реальностиЗдесь чувствуется классическая, почти архетипическая претензия: страной и сельским хозяйством управляют люди, хорошо знающие схемы, отчёты, международные связи, но плохо знающие землю, труд и цену живого уклада. Это не новая мысль — она тянется ещё от спора “почвы” и “канцелярии”, “жизни” и “аппарата”. Автор явно стоит на стороне почвы.
4. Конспирологический слой текста — это не просто фантазия, а форма переживания бессилияВажно сказать аккуратно: многие связи, которые проводит автор, не доказаны в самом тексте фактологически. Там есть предположения, интерпретации, резкие эмоциональные сцепки между событиями разного масштаба. Но такие конструкции возникают не на пустом месте. Психологически они часто рождаются тогда, когда официальные объяснения кажутся людям неполными, холодными или лживыми. Тогда сознание начинает достраивать картину — иногда метко, иногда ошибочно, но всегда из потребности увидеть целое.
5. Язык текста намеренно боевой, грубый, мобилизационныйТекст не стремится быть нейтральным. Это публицистика сопротивления, а не репортаж. Здесь много: - сарказма, - гипербол, - резких прозвищ, - эмоциональных аналогий, - образов оккупации, предательства, партизанщины. Такой язык работает как барабан: он не доказывает, а собирает аффект, превращает разрозненное недовольство в моральную интонацию.
Сильные стороны текста
Кратко- создаёт цельный нерв; - поднимает вопрос о законности действий полиции; - напоминает о ценности гражданского достоинства; - вскрывает недоверие к бюрократии; - показывает, что сельская тема — это тема суверенитета и справедливости.
Чуть глубжеУ текста есть живая энергия. Он не безразличен. А безразличие — одна из самых опасных форм общественной смерти. Автор, как ни посмотри, пытается вернуть ощущение, что происходящее имеет нравственное измерение. В мире, где всё часто сводят к процедурам, KPI, регламентам и “коммуникационным рискам”, это напоминает старую истину: если исчезает вопрос “что справедливо?”, система становится технически эффективной, но духовно пустой.
Слабые стороны и уязвимости текста
1. Смешение факта, интерпретации и мифаЭто главная проблема. В одном потоке соединяются: - конкретное задержание, - судебная практика, - ветеринарные меры, - кадровая политика, - Agenda 2030, - глобалисты, - Китай, - Библия, - исторические мифы, - геополитические прогнозы. Такой синтез может быть впечатляющим, но логически он часто остаётся недоказанным. Междисциплинарность полезна, когда она проясняет. Когда она соединяет всё со всем без достаточной опоры — она уже не анализ, а мировоззренческий монтаж.
2. Эмоция подменяет проверкуАвтор явно чувствует фальшь системы — и это может быть справедливым чувством. Но чувство ещё не равно доказательству. Как в нейросети: если модель переобучилась на ярких паттернах, она начинает видеть знакомый образ в каждом шуме. Так и человеческое мышление: если однажды мир был пережит как предательство, всё начинает читаться как след заговора.
3. Демонизация оппонентовКогда чиновники, управленцы или элиты описываются почти как безличные “ОНИ”, возникает сильный публицистический эффект. Но теряется различие между: - некомпетентностью, - карьеризмом, - равнодушием, - коррупцией, - злым умыслом. А это разные вещи. Если всё объявить абсолютным злом, анализ слабеет. Философски это старая ловушка: зло часто банальнее, серее и административнее, чем нам хочется думать.
4. Исторические и культурные отсылки местами работают как сакрализация позицииПартизаны, Русь, Род, Пушкин, Апокалипсис, Великая Отечественная — всё это призвано возвысить текущий конфликт до масштаба цивилизационной битвы. Это мощно, но опасно: когда любой локальный произвол сразу становится космической войной добра и зла, теряется способность к точной юридической и гражданской работе.
Подробный выводЭтот текст — не просто статья, а крик недоверия. В нём мало академической чистоты, но много общественной боли. Он отражает состояние, в котором значительная часть людей больше не верит, что власть действует прозрачно, компетентно и в интересах народа. Поэтому даже локальный эпизод — задержание одного человека, спор о ветеринарных мерах, действия полиции — становится знаком более глубокой болезни. Если смотреть прагматично, то ценность текста не в том, что он всё доказал. Он этого не сделал. Его ценность в другом: он показывает, где именно распадается доверие. Распад идёт сразу по нескольким линиям: 1. Между гражданином и полицией — когда гражданин не чувствует уважения к своим правам. 2. Между деревней и администрированием — когда живую хозяйственную реальность подменяют инструкцией сверху. 3. Между народом и элитой — когда решения выглядят внешними, чужими, не укоренёнными в местной жизни. 4. Между официальным объяснением и народным восприятием — когда любая мера начинает читаться как часть скрытого плана. И здесь возникает тонкий момент. Автор, возможно, преувеличивает, где-то ошибается, где-то строит слишком смелые связки. Но сама возможность такого текста говорит о многом. Люди прибегают к резким образам, историческим мифам и почти апокалиптическому языку тогда, когда обычный язык институционального доверия уже не работает. С философской точки зрения это похоже на кризис символического порядка. Когда закон воспринимается не как выражение справедливости, а как инструмент силы, общество начинает искать истину: - в харизматических фигурах, - в альтернативных медиа, - в исторических архетипах, - в религиозных и геополитических схемах. Это не всегда делает картину точнее, но делает её psychologically meaningful — внутренне связной для переживающего человека. Практический вывод отсюда такой: - если были нарушения со стороны полиции — их нужно разбирать юридически, точно и документально; - если ветеринарные меры были избыточны или непрозрачны — нужна открытая экспертиза, документы, основания, независимая проверка; - если общество не доверяет решениям власти — проблему нельзя решить одной пропагандой; нужна реальная подотчётность; - если гражданская энергия уходит в тотальную мифологизацию, её важно не высмеивать, а переводить в проверяемые факты и законные действия. Потому что иначе получается трагикомедия нашего времени: люди чувствуют реальную неправду, но выражают её в формах, которые легко объявить маргинальными. А система, вместо того чтобы ответить по существу, прячется за процедурой. Это и есть “ситуация через задний проход”, если убрать грубость и оставить смысл. В каком-то смысле текст ставит очень древний вопрос: что делает власть законной — сила, процедура или нравственное доверие? Если нет доверия, даже формально правильное решение кажется насилием. Если есть доверие, даже жёсткая мера может быть принята как необходимая. И потому главный вывод не в том, прав ли автор во всех деталях. Скорее в том, что общество, где подобные тексты становятся убедительнее официальных объяснений, уже живёт в режиме внутреннего раскола. А раскол опасен не только политически, но и экзистенциально: люди перестают верить, что реальность можно назвать честно. И тогда последний, самый важный вопрос звучит так: как отличить подлинное прозрение о неправде системы от соблазна увидеть заговор там, где есть лишь смесь страха, некомпетентности и отчуждения — и можем ли мы вообще искать истину, не превращая её в очередной боевой миф?