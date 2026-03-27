Зубатовщина | Первая русская революция № 2
Таймкод:
00:00:34 Ранние годы Зубатова
00:03:29 Влияние Михаила Гоца
00:05:26 Конфликт с Гоцем
00:08:17 Вербовка Зубатова полицией
00:10:16 Карьера в полиции
00:11:14 Развитие московской охранки
00:11:47 Разгром партии народного права
00:12:46 Активизация политических течений
00:13:44 Ошибки Зубатова
00:14:41 Монархические взгляды Зубатова
00:16:22 Изменение контингента арестованных
00:18:06 Стратегия Зубатова
00:19:59 Экономизм и контрпропаганда
00:20:55 Поддержка Трепова
00:22:39 Переписка Зубатова
00:23:32 Поддержка великого князя
00:23:56 Начало зубатовского движения
00:24:54 Роль охранного отделения
00:25:53 Политическая поддержка и противоречия
00:29:34 Конфликт на фабрике Гужона
00:30:32 Попытки распространения в других городах
00:33:21 Проблемы в Петербурге
00:35:12 Заговор и отставка
#ПерваяРусскаяРеволюция #Революция1905 #ИсторияРоссии #КлимЖуков
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Зубатовщина — это попытка государства взять под контроль рабочее движение, направив его в легальное, лояльное и неполитическое русло. - Явление связано с именем Сергея Васильевича Зубатова — главы московского охранного отделения, а позже руководителя Особого отдела департамента полиции. - В молодости Зубатов был близок к околореволюционной среде, но затем стал сотрудничать с полицией и быстро сделал карьеру. - Он активно использовал не только репрессии, но и вербовку, психологическое влияние, “контрпропаганду”, беседы с арестованными. - В середине 1890-х Зубатов заметил, что в поле зрения полиции все чаще попадают рабочие, а не только студенты и интеллигенция. - Это было связано с ростом влияния социал-демократов и проникновением политики в рабочую среду. - Зубатов сделал вывод: рабочих нельзя только подавлять, нужно отвлечь их от революции, предложив легальные формы защиты интересов. - Основная идея: рабочие могут добиваться улучшений через царя и государство, а не через революционные партии. - Так возникли легальные рабочие кружки и организации, кульминацией чего стало создание в 1901 году Московского общества взаимопомощи рабочих механического производства. - Власть в Москве реально помогала рабочим в конфликтах с предпринимателями, что поначалу делало систему эффективной и привлекательной. - Успех Зубатовщины держался на поддержке со стороны Трепова и великого князя Сергея Александровича. - Однако система вступала в конфликт с интересами предпринимателей, министерства финансов и общей логикой имперской бюрократии. - Как только рабочие начинали выдвигать реальные требования, выяснялось, что государство готово поддерживать их лишь до определенного предела. - Попытки распространить эту модель на Минск, Одессу и Петербург дали ограниченный или негативный результат. - В Минске пришлось искать особую идеологическую форму из-за еврейского состава рабочих; в Одессе легализация экономической борьбы вылилась в крупную стачку. - В итоге Зубатовщина показала свою внутреннюю противоречивость: разрешая рабочим организовываться, власть сама создавала силу, которую потом боялась. - В 1903 году Зубатов был отправлен в отставку после конфликта с министром внутренних дел Плеве. - При этом сама логика Зубатовщины не исчезла: вскоре в Петербурге важную роль сыграет Георгий Гапон.
Подробный выводВ данной лекции очень хорошо показан один важный исторический парадокс: самодержавие пыталось лечить социальный кризис полицейскими методами, но вынуждено было частично признавать саму реальность этого кризиса. В этом, собственно, и состоит нерв всей истории Зубатовщины.
1. Личность Зубатова как симптом эпохиСергей Зубатов представлен не просто как “полицейский начальник”, а как фигура переходного времени. Это человек, который в молодости тяготел к среде вольнодумцев, но не стал революционером и нашел себя в охранке. В этом есть почти символическая логика эпохи: империя конца XIX века производила людей, которые одновременно понимали язык протеста и язык власти. То есть Зубатов был не тупым бюрократом-исполнителем, а человеком с амбициями, наблюдательностью и определенной интеллектуальной гибкостью. Он понял то, что часто не понимают жесткие системы: репрессия полезна против кружка, но бессильна против социального процесса. Рабочих становилось слишком много, и посадить всех было невозможно.
2. Суть Зубатовщины: “если не можешь подавить — возглавь”Зубатов увидел, что рабочее движение уже нельзя свести к заговору нескольких студентов. Оно стало массовым явлением, выросшим из самой индустриализации. А значит, с ним нужно было работать иначе. Отсюда его ключевая идея: - отделить экономические требования рабочих от политической революции; - внушить им, что самодержавие может быть их защитником; - создать легальные организации, через которые рабочие будут выпускать пар, не разрушая систему. Это очень интересный механизм. По сути, государство пыталось создать контролируемую форму самоорганизации снизу. Почти как в инженерии: если давление в котле слишком велико, нужно не просто заваривать трещины, а установить клапан. Но историческая проблема в том, что клапан иногда учит пар понимать собственную силу.
3. Почему эта модель сначала работалаНа первом этапе Зубатовщина оказалась не фикцией, а вполне рабочей политической технологией. И это важно. Она не была только обманом в грубом смысле слова. Рабочим действительно помогали: - принимали жалобы; - оказывали давление на фабрикантов; - поддерживали требования в отдельных конфликтах; - позволяли собираться, обсуждать нужды, учиться. Потому рабочие и шли в такие организации. Человек ведь редко живет чистой идеологией. Если ему сегодня снизят штрафы, улучшат условия труда или помогут в конфликте с хозяином, это для него куда более осязаемая истина, чем абстрактные рассуждения о будущей революции. Здесь лекция очень точно показывает практическую природу массовой политики: люди верят не в теорию, а в то, что работает.
4. Внутреннее противоречие системыНо в этом же скрывалась и ее обреченность. Чтобы рабочие поверили в легальную борьбу, им нужно было реально что-то давать. А чтобы реально что-то давать, приходилось задевать интересы предпринимателей, министерств, чиновничьих ведомств и всей экономической стратегии империи. И тут обнаружилась трещина: - полиция хотела управляемого рабочего движения; - фабриканты хотели дешевой и покорной рабочей силы; - министерство финансов хотело индустриального роста и спокойствия для капитала; - самодержавие хотело сохранить абсолютный контроль. Все это одновременно совместить было крайне трудно. Государство попыталось быть и арбитром, и хозяином, и защитником, и карателем. Но такая конструкция нестабильна. Нельзя бесконечно говорить рабочему: “объединяйся, требуй, жалуйся” — и при этом ожидать, что он никогда не задаст следующий вопрос: а почему вообще все устроено так, что за каждое улучшение надо вымаливать милость?
5. Почему Зубатовщина была исторически обреченаЛекция ясно подводит к мысли, что Зубатовщина погибла не потому, что была совсем бессмысленной, а потому, что она была полумерой. Она пыталась: - признать социальный вопрос, - но не признать политический; - допустить организацию, - но не допустить самостоятельность; - использовать рабочую энергию, - но не позволить ей стать субъектом истории. Это похоже на ситуацию, когда власть хочет воспитать “удобного гражданина”: достаточно активного, чтобы работать в системе, и недостаточно активного, чтобы ее менять. Но человек, которого учат говорить о своих интересах, рано или поздно начинает говорить и о власти, и о справедливости, и о праве. В этом смысле Зубатовщина невольно сыграла роль школы политического взросления. Даже если ее замысел был консервативным, эффект оказался двусмысленным. Это вообще частая историческая ирония: инструмент контроля становится инструментом пробуждения.
6. Москва, Минск, Одесса: один метод — разные средыОсобенно показательно, что схема по-разному работала в разных городах. - В Москве многое держалось на особой политической поддержке сверху. - В Минске пришлось адаптировать модель под местную специфику, включая еврейскую рабочую среду и даже тему Палестины. - В Одессе легализация экономической активности вылилась в масштабную стачку. Это напоминает важную истину не только истории, но и вообще социальной реальности: ни одна политическая технология не универсальна. То, что работает в одном контексте, в другом дает обратный эффект. Живая среда всегда сложнее схемы. Государство любит стандартизировать общество, но общество упрямо остается неоднородным.
7. Значение Зубатова для предреволюционной историиЗубатов в этой беседе предстает фигурой почти трагической. Он был, вероятно, одним из немногих представителей полицейской элиты, кто понял глубину рабочей проблемы раньше других. Но понял ее в рамках собственной монархической веры. Он искренне считал, что самодержавие может встроить рабочее движение в себя и тем самым избежать революции. В этом чувствуется не только расчет, но и своеобразный идеализм. И вот здесь история особенно иронична: материалисты-прагматики из высшей бюрократии часто оказывались слепы к живой социальной ткани, а монархист-полицейский Зубатов в каком-то смысле оказался более чувствителен к реальности. Но его собственная идеологическая рамка не позволила ему дойти до конца в понимании происходящего. Он увидел симптом, но не принял диагноз полностью.
8. Главный исторический урокГлавный вывод лекции можно сформулировать так: Первая русская революция вызревала не только вопреки действиям власти, но и отчасти через них. Попытка приручить рабочее движение показала, что рабочие уже стали самостоятельной исторической силой. И даже полицейская опека не могла превратить их надолго в послушную массу. Зубатовщина была не случайным эпизодом, а важной репетицией революции: - она выявила силу рабочего вопроса; - показала ограниченность старой административной системы; - обнаружила конфликт между социальными уступками и сохранением самодержавного порядка; - подготовила почву для дальнейших событий, связанных с Гапоном и 1905 годом. Если смотреть глубже, то здесь раскрывается почти универсальный закон истории: когда власть начинает имитировать участие народа, она невольно учит народ участвовать по-настоящему. И после этого вернуть все в прежнюю неподвижность уже очень трудно.
ИтогВ этом видео Зубатовщина показана как умная, но внутренне противоречивая попытка государства обезвредить революцию через частичное признание нужд рабочих. Это была не просто полицейская интрига, а целая модель управления обществом: дать минимум организации, минимум уступок и максимум лояльности. На короткой дистанции она принесла результат, но на длинной — лишь яснее выявила, что рабочий вопрос в России уже невозможно решить ни одними арестами, ни одними обещаниями. Зубатов хотел создать монархическое рабочее движение, а в итоге помог показать, что рабочее движение как таковое уже вышло за пределы старой системы. В этом и состоит историческая драма: власть, пытаясь сохранить порядок, иногда сама ускоряет его распад. И, пожалуй, главный вопрос здесь такой: если система допускает правду о нуждах людей лишь постольку, поскольку может ее контролировать, не становится ли сама эта правда началом ее будущего кризиса?