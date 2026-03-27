Александр Колпакиди разговаривает с Евгением Именитовым (юрист, автор книг) о том, почему мир одновременно ускоряется и деградирует: от войн и распада связности до падения образования и “поломки” технологических цепочек; обсуждают исторические параллели с “тёмными веками”, идею миссии человечества, антиутопии Ефремова и Платона, а также то, почему опыт СССР для них выглядит не ностальгией, а моделью альтернативного будущего.

00:00:00 — Вступление: о чём разговор и почему “вектор мира” тревожит

00:00:56 — Агрессия и конфликты как новая норма

00:01:48 — Преступность/насилие: “современность” у банд и деградация среды

00:04:00 — Коммунизм как сценарий будущего: логика “иначе не вывезем”

00:06:04 — От Платона до конца ХХ века: почему “пик” обернулся откатом

00:07:01 — Иллюзии капитализма и пост-распадная деиндустриализация

00:10:11 — Диалектика: почему без борьбы противоположностей нет развития

00:11:54 — “Тёмные века”: эпидемии, банды, феодализация после распада систем

00:12:52 — Технологии держатся на образовании и больших структурах

00:13:48 — Географические открытия: как связность делает рывок возможным

00:14:38 — Сегментация мира: падает мобильность, рушатся связи

00:15:36 — Кадры и инфраструктура: почему без инженеров “всё сыпется”

00:18:13 — Длинные войны как симптом слабой социальной системы

00:21:18 — Национальная идентичность и идеологические ошибки в конфликтах

00:27:10 — “Миссия человечества”: роль человека в экосистеме и ответственность

00:38:41 — Ефремов и “Час быка”: антиутопия как предупреждение

00:48:45 — Платон о собственности и гибели государства: жёсткая логика

00:52:03 — “Экономическое рабство”: ипотека, контроль и антиутопии в быту

01:00:20 — Ленин/СССР как практики: образование, здравоохранение, хозяйство

01:15:20 — Неравенство и символы времени: чем стала “витрина” эпохи

01:16:58 — Финал: благодарность гостю и завершение

#интервью #история #философия #общество #СССР #Ефремов #ЧасБыка #Платон #будущее #экономика #образование #политика