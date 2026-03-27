Главная » Статьи и Обзоры

Почему российский фермер не может посеять собственный урожай

59 4

В марте 2026 года фермер из Воронежской области Сергей Оробинский открывает пакет с семенами сахарной свеклы. На упаковке — логотип немецкой компании. Цена — около 20 тысяч рублей за «посевную единицу», сто тысяч семян. Осенью он соберёт урожай. Но ни одно семя с этого урожая нельзя будет посадить снова.

«Сахарная свекла, которую мы сеем, на сто процентов из импортных семян, — объяснял Оробинский журналистам «Агроинвестора». — И любые попытки использовать отечественный материал оборачивались снижением урожайности на сто — сто пятьдесят центнеров с гектара».

В тридцати пяти километрах от его поля стоит Всероссийский НИИ сахарной свёклы имени Мазлумова. Здесь в 1950-х создали сорта, которые занимали шестьдесят процентов всех свекловичных полей СССР. Сорт «Рамонская односемянная 47» сеяли двадцать лет подряд — из года в год, из собственного урожая. Сегодня институт существует, сорта в реестре есть. Но на полях — немецкие гибриды.

Разница между сортом и гибридом — это разница между собственностью и арендой.

Почему гибрид нельзя пересеять

Буква F1 на пакете семян означает «первое поколение» — от латинского Filii. Это потомство двух специально подобранных родительских линий. Гибрид первого поколения проявляет эффект гетерозиса: он урожайнее, устойчивее, однороднее обоих родителей. Но во втором поколении — F2 — происходит расщепление признаков. Закон Менделя из школьного учебника: три к одному. Часть растений будет похожа на одного родителя, часть на другого, часть — ни на кого. Урожайность падает на двадцать — тридцать процентов, созревание растягивается, устойчивость к болезням исчезает.

Чтобы получить гибрид заново, нужно повторить скрещивание родительских линий. А родительские линии — собственность селекционной компании. Фермер получает продукт, но не технологию. Каждый год — новая покупка.

Советские сорта работали иначе. «Рамонская односемянная 47» — не гибрид, а сорт-популяция. Его можно пересевать десятилетиями. Признаки сохраняются. Урожайность ниже, чем у лучших гибридов, — но семена бесплатные. Колхоз мог закупить элитные семена один раз и размножать их в собственном семеноводческом хозяйстве.

Система рухнула не потому, что сорта стали хуже. Она рухнула, потому что некому стало их размножать.

Цена зависимости

По данным отраслевых союзов на 2022 год, доля импортных семян в России составляла: сахарная свекла — 97 процентов, картофель — более 90 процентов, подсолнечник — 73 процента, кукуруза — около 50 процентов. По овощам — до 80 процентов.

Весной 2023 года три крупнейших мировых производителя семян — Syngenta, Bayer и Nuseed — одновременно приостановили поставки семян подсолнечника в Россию. Официальная причина — «реакция на ограничения импорта». Фактически — демонстрация силы. Директор ВНИИ масличных культур Вячеслав Лукомец прокомментировал: «В прошлом году уже была ситуация, когда иностранные производители сообщали о невозможности поставить семена. Контракты разорвали, а потом доставили — только в два раза дороже».

Три компании контролировали сорок — пятьдесят процентов российского рынка семян подсолнечника. Bayer, Syngenta (принадлежит китайской ChemChina), Corteva (бывшая DuPont) — вместе они держат более шестидесяти процентов мирового рынка семян. В 2019 году «большая шестёрка» превратилась в «большую четвёрку» после серии слияний. Bayer поглотил Monsanto за 63 миллиарда долларов. ChemChina купил Syngenta за 43 миллиарда.

Это не просто бизнес. Это контроль над базовым ресурсом.

Как умирали за семена

Двадцать седьмого ноября 1941 года в Ленинграде от дистрофии скончался Александр Гаврилович Щукин, ответственный хранитель отдела технических культур Всесоюзного института растениеводства. Он умер в своём рабочем кабинете, заставленном образцами орехов. Рядом лежали тонны съедобных семян — рис, пшеница, кукуруза, арахис. Коллекция ВИР насчитывала двести пятьдесят тысяч образцов.

Сотрудники не тронули ни одного зерна. Девять человек погибли от голода, охраняя семенной фонд. Рудольф Янович Кордон, назначенный ответственным за сохранение коллекции, установил жёсткий порядок: все двери в семяхранилище закрывались на два замка и опечатывались сургучом. Ключи хранились в опечатанном ящике у дежурного. Про этот подвиг у нас есть более подробная статья.

После войны из спасённых семян вывели новые сорта пшеницы, ячменя, риса, картофеля. Сегодня в коллекции ВИР — более трёхсот двадцати тысяч образцов. Институт входит в четвёрку крупнейших генетических банков мира.

А семена сахарной свёклы Россия покупает в Германии.

Рамонская история

Аведикт Лукьянович Мазлумов пришёл на Рамонскую опытно-селекционную станцию в 1922 году. За сорок лет работы он с коллегами создал около шестидесяти сортов сахарной свёклы. Сорта с литерой «Р» в названии — Рамонская 06, Рамонская 032, Рамонская односемянная 47 — стали всесоюзным стандартом. На международных испытаниях они занимали первые места по продуктивности и сахаристости.

Главное достижение советских селекционеров — односемянные сорта. У обычной свёклы из одного «клубочка» вырастает несколько ростков, их нужно прореживать вручную. Односемянные сорта дают один росток — можно сеять точно, без ручного труда. СССР первым в мире освоил промышленное производство односемянной свёклы.

К 1980-м годам советские сорта занимали более шестидесяти процентов свекловичных площадей страны. Но западные компании уже работали над гибридами F1. Они давали урожайность выше на пятнадцать — двадцать процентов. И требовали ежегодной покупки.

В девяностые система советского семеноводства распалась. Семхозы закрылись. Селекционные станции потеряли финансирование. Агрохолдинги, пришедшие на смену колхозам, выбрали импортные гибриды — они давали предсказуемый результат здесь и сейчас. О том, что через двадцать лет страна окажется в зависимости, никто не думал.

Фермер против корпорации

В 2007 году семидесятипятилетний американский фермер Вернон Боумен из штата Индиана купил семена сои на местном рынке. Они продавались как кормовое зерно — дёшево, без сертификатов. Боумен посеял их на своём поле.

Компания Monsanto подала на него в суд. Выяснилось, что купленные семена содержали запатентованную генетическую модификацию Roundup Ready — устойчивость к гербициду. Боумен возражал: он купил семена законно, вырастил урожай сам, никаких договоров с Monsanto не подписывал.

Верховный суд США постановил: права патентообладателя распространяются на потомство семян. Боумен заплатил восемьдесят четыре тысячи долларов штрафа. По состоянию на 2013 год Monsanto подала сто сорок четыре иска против четырёхсот десяти фермеров в двадцати семи штатах.

В России ГМО-семена запрещены к использованию. Но механизм зависимости работает и без генной модификации — через гибриды F1. Расщепление признаков во втором поколении делает пересев экономически бессмысленным. Патент не нужен: биология сама защищает продукт.

Что делается сейчас

С 2024 года Россия ввела квоты на импорт семян из «недружественных стран». В 2026-м квота составляет пятнадцать тысяч тонн — на восемнадцать процентов меньше, чем годом ранее. По пшенице, ячменю, ржи импорт фактически запрещён. По сахарной свёкле квота — 1,9 тысячи тонн гибридных семян.

Результаты есть. По данным вице-премьера Дмитрия Патрушева, доля отечественных семян сахарной свёклы выросла с двух процентов несколько лет назад до восьми процентов в 2024 году. К концу 2025-го ожидается двадцать процентов. Импорт семян подсолнечника в 2024 году снизился в 2,3 раза, кукурузы — в 5,8 раза.

Но селекция — это не производство гаек. Создание нового сорта занимает десять — двенадцать лет. На Тулунской селекционной станции в Иркутской области всё делается вручную: сеют семена поштучно, прополка — руками, отбор лучших образцов — глазами. Молодых учёных-семеноводов можно пересчитать по пальцам, большинству специалистов — за шестьдесят.

«Очевидно, что полностью заместить импорт семян не получится, по некоторым агрокультурам мы отстали на много лет», — признают эксперты.

Семя и суверенитет

Фермер из Воронежской области закрывает пакет с немецкими семенами. Осенью он соберёт урожай. Свёкла пойдёт на сахарный завод. Сахар купят россияне. Деньги за семена уйдут в Германию. В следующем году — всё сначала.

В тридцати пяти километрах от его поля институт имени Мазлумова продолжает работать. Селекционеры создают новые гибриды — уже на основе цитоплазматической мужской стерильности, как у западных конкурентов. Названия звучат знакомо: РМС 120, Рамоза, Неженка. Урожайность приближается к импортным аналогам.

Но между лабораторией и полем — пропасть. Агрохолдингам нужен результат сегодня. Риск перехода на непроверенный материал — потеря миллионов. Проще заплатить за гарантию.

Сотрудники ВИР умирали от голода, сохраняя семена для будущих поколений. Они верили, что эти семена будут нужны. Что страна, которая контролирует свой генофонд, контролирует свою судьбу.

Семьдесят лет спустя выяснилось: контролировать генофонд мало. Нужно ещё уметь его продать.

Комментарий редакции

Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: fivorg

Краткие тезисы статьи

- Российские фермеры во многих культурах зависят от импортных семян, особенно по сахарной свёкле, картофелю, подсолнечнику, кукурузе и овощам. - Главная причина невозможности “посеять собственный урожай” — распространение гибридов F1, а не обычных сортов. - Гибриды F1 нельзя эффективно пересевать, потому что во втором поколении признаки расщепляются: падает урожайность, ухудшается однородность и устойчивость. - Фермер покупает не просто семена, а доступ к технологии, которая остаётся у селекционной компании. - Советская система работала иначе: сорта можно было размножать из собственного урожая годами, но урожайность у них была ниже, чем у современных гибридов. - Проблема возникла не только из-за качества семян, но и из-за разрушения семеноводческой инфраструктуры в 1990-е годы. - Импортные компании получили сильный рыночный контроль, а в критические моменты могли поднимать цены или срывать поставки. - У России есть мощная научная база и генетические коллекции, но между наукой и массовым полем образовался разрыв. - Импортозамещение началось, доля отечественных семян по ряду культур растёт, но процесс долгий: селекция требует 10–12 лет и кадров. - Суверенитет в сельском хозяйстве — это не только наличие генофонда, но и способность довести семена до рынка, чтобы они были конкурентоспособны для агробизнеса.

Подробный вывод

В этой статье хорошо видно различие между формальной независимостью и реальной самостоятельностью. Формально земля своя, урожай свой, институты свои, учёные свои. Но practically, если смотреть без самообмана, значительная часть аграрной системы встроена в внешний контур: посевной цикл зависит от чужой селекции, чужих технологий и часто от чужой бизнес-логики. Это и есть суть проблемы.

1. Почему фермер не может сеять собственный урожай

На бытовом уровне вопрос кажется странным: если ты вырастил растение, почему нельзя взять его семена и посеять снова? Исторически именно так земледелие и существовало тысячелетиями. Но современное сельское хозяйство устроено уже не как традиция, а как высокотехнологичная система управления признаками. Гибрид F1 — это, по сути, биологический аналог промышленного изделия с заданными характеристиками. Он хорош в первом поколении, потому что в нём искусственно собрана выгодная комбинация свойств: урожайность, устойчивость, выровненность, технологичность. Но если фермер пытается воспроизвести этот результат самостоятельно, система “распадается” на генетические компоненты. То есть семя перестаёт быть просто семенем. Оно становится чем-то вроде лицензии на один сезон. Это очень похоже на переход от владения вещью к подписочной модели в цифровой экономике. Раньше ты покупал инструмент и пользовался им долго. Теперь ты как будто каждый год заново покупаешь доступ. В статье это удачно выражено через метафору: разница между сортом и гибридом — как между собственностью и арендой.

2. Здесь нет заговора — но есть структура зависимости

Важно не впадать в карикатурное мышление. Проблема не в том, что “злые иностранцы специально всё захватили”, а в том, что технологически более эффективная модель вытеснила менее эффективную. Агрохолдинг мыслит не категориями исторической памяти, а категориями: - урожайности, - рисков, - устойчивости поставок, - маржинальности, - прогнозируемости результата. Если немецкий или иной зарубежный гибрид даёт плюс 15–20% урожая, а иногда и больше, то выбор бизнеса понятен. Капитал вообще редко бывает патриотичен в романтическом смысле; он рационален в узком горизонте. И в этом есть почти философская ирония: система, оптимизирующая краткосрочную эффективность, может создавать долгосрочную уязвимость. Это не только про сельское хозяйство. Так же бывает в IT, в микроэлектронике, в фармацевтике, в образовании. Когда страна перестаёт поддерживать полный цикл — от фундаментального знания до внедрения, — она сохраняет видимость компетенции, но теряет управляемость будущим.

3. Почему советские сорта исчезли, хотя были хорошими

Здесь статья разрушает удобную иллюзию, будто всё отечественное просто “проиграло в честной конкуренции” потому, что было плохим. Реальность сложнее. Советские сорта сахарной свёклы были не бесполезным анахронизмом. Они были серьёзным достижением. Более того, они решали важнейшие задачи своего времени, включая механизацию и снижение ручного труда. Но любая технология живёт не в вакууме. Ей нужна экосистема: - селекция, - размножение, - семхозы, - агрономическое сопровождение, - логистика, - доверие рынка. Когда эта инфраструктура распалась, даже хорошие сорта перестали быть практической силой. Знание осталось, а механизм воспроизводства исчез. Это напоминает ситуацию, когда у общества есть великая научная школа, но нет индустрии, которая превращает её результаты в массовый продукт. Тогда наука становится символом прошлого величия, а не инструментом настоящего.

4. Генетический банк и рынок — не одно и то же

История ВИР в статье особенно сильна. Люди умирали, охраняя семенной фонд, потому что понимали: семена — это не просто еда, это потенциал будущего. Это почти библейская, цивилизационная тема. Сохранить зерно — значит сохранить возможность начать заново. Но статья показывает важный и горький парадокс: сохранить генетическое разнообразие недостаточно. Генофонд без работающей селекции и коммерциализации — это как библиотека без школы, или как код без инженеров, способных его поддерживать. Возможность существует, но не превращается в силу. Здесь особенно видна разница между: - обладанием ресурсом и - способностью его использовать в конкурентной среде. Россия, судя по статье, имеет генофонд, научную традицию и институты. Но рынок выбирает не память, а результат. И пока отечественный результат воспринимается как более рискованный, зависимость будет сохраняться.

5. Биология как форма экономической власти

Очень интересна линия с Monsanto и делом Боумена. Даже если отойти от ГМО, принцип остаётся тем же: контроль над семенами — это контроль над началом всей пищевой цепочки. Обычно люди думают, что власть — это нефть, газ, оружие, банки, медиа. Но семена — это власть более тихая и фундаментальная. Потому что это контроль над воспроизводством жизни в хозяйственном смысле. Причём особенно примечательно, что в случае с гибридами F1 зависимость обеспечивается не только законом и патентом, но и самой биологией. То есть природа здесь как будто встроена в бизнес-модель. Это почти философский сюжет о том, как знание законов природы превращается в механизм экономической организации. Тот, кто лучше понял наследование, получил не просто научное преимущество, а власть над циклом производства.

6. Можно ли быстро решить проблему

Статья честно показывает: нет, быстро нельзя. Это очень важный момент, потому что в общественном сознании часто живёт магическое представление, что если “взяться как следует”, то через год-два всё заместится. Но селекция — это не сборка деталей на конвейере. Это медленный труд, где время является частью технологии. Нужны: - годы на создание гибридов, - годы на испытания, - специалисты, - семеноводческие хозяйства, - доверие аграриев, - статистика полевых результатов, - экономическая мотивация для перехода. Кроме того, фермер и агрохолдинг не могут быть лабораторией патриотического риска. Если переход на слабый или нестабильный материал грозит потерей миллионов, они будут покупать то, что даёт гарантированный результат. Это жестоко, но рационально. Поэтому настоящее импортозамещение возможно только тогда, когда отечественные семена становятся: 1. сопоставимыми по урожайности, 2. предсказуемыми по качеству, 3. массово доступными, 4. подкреплёнными профессиональной агрономической поддержкой.

7. Главная мысль статьи глубже, чем просто “надо развивать своё”

Если смотреть глубже, статья не только о сельском хозяйстве. Она о том, что суверенитет — это способность воспроизводить критические элементы собственной жизни. Не декларативно. Не символически. А технологически, организационно и экономически. Можно иметь: - научные школы, - героическую историю, - институты с великими именами, - коллекции мирового уровня. Но если между ними и практикой рынка пропасть, то реальность решается не памятью, а поставщиком. В этом есть болезненная, но полезная правда. Мы часто любим идеализировать прошлое или, наоборот, фетишизировать эффективность настоящего. Но зрелый взгляд требует соединить оба полюса: - уважать достижения прошлого, - не жить ими как мифом, - и строить системы, способные работать в сегодняшней конкуренции.

8. Практический итог

Если свести всё к сухому, практичному выводу, то российский фермер не может посеять собственный урожай потому что: - он использует гибридные семена F1, которые не сохраняют хозяйственно ценные свойства при повторном посеве; - родительские линии для воспроизводства гибрида принадлежат селекционным компаниям; - отечественная система семеноводства была разрушена и до сих пор полностью не восстановлена; - бизнес выбирает более урожайные и менее рискованные импортные решения; - восстановление независимости требует не лозунгов, а десятилетий инвестиций в селекцию, кадры, семхозы и рынок.

Итоговый вывод

Статья показывает, что зависимость от импортных семян — это не просто аграрная техническая проблема, а симптом более общего устройства современного мира, где ключевая власть принадлежит не всегда тому, кто владеет землёй, а тому, кто контролирует воспроизводимый код жизни, технологии и каналы их внедрения. Советская модель давала устойчивость через воспроизводимость. Западная гибридная модель дала эффективность через управляемую зависимость. Современная Россия пытается вернуть себе баланс между этими двумя логиками, но путь этот долгий и трудный. Если совсем по-человечески: фермеру нужен не символ суверенитета, а семя, которое даст урожай без катастрофического риска. А стране нужен не только героический генофонд, но и живая система, в которой наука, производство и рынок снова начинают говорить друг с другом на одном языке. И здесь возникает, пожалуй, самый важный вопрос: что на самом деле делает нас независимыми — обладание ресурсом, память о нём или способность заново и заново превращать его в действующую реальность?
Редактор: fivorg
Источник: https://dzen.ru/a/ab46zR5FPUlc2hr9
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
4 Комментария
  • 8850 6878
    Егор час назад

      Контролировать генофонд мало, нужно уметь его продать… Рефрен этой статьи буквально ответ на вечные генетические и экономические споры на ЯП. По сути же можно сказать так – лучшее (урожайные гибриды) враг хорошего (базовых культур).

    • 21148 19430
      KT час назад

        “О том, что через двадцать лет страна окажется в зависимости, никто не думал.”
        Думали и знали.

        1
        1
      • 8850 6878
        Егор час назад

          Кто думал? Я торговал на рынке антеннами. Лигархи нефтью, Боря бухал и плясал в самодеятельности. Дума заседала и слушала доклады. Перспектива зависимости никого не пугала, и не пугает. Пугает что то конкретное, например, рэкетиры угрожали продавцам, потом омон барык ловил и сажал в обезьянник. Теперь самая эффектная угроза та, которой даже не грозят, а сразу снимают деньги со счета провинившегося гражданина.

        Оставить комментарий

        Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

        Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
        Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

        (Обязательно)

        Быстрый переход:

        Информация о сайте

        Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

        Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
        Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
        Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

        Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

        Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru