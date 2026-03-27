В марте 2026 года фермер из Воронежской области Сергей Оробинский открывает пакет с семенами сахарной свеклы. На упаковке — логотип немецкой компании. Цена — около 20 тысяч рублей за «посевную единицу», сто тысяч семян. Осенью он соберёт урожай. Но ни одно семя с этого урожая нельзя будет посадить снова.

«Сахарная свекла, которую мы сеем, на сто процентов из импортных семян, — объяснял Оробинский журналистам «Агроинвестора». — И любые попытки использовать отечественный материал оборачивались снижением урожайности на сто — сто пятьдесят центнеров с гектара».

В тридцати пяти километрах от его поля стоит Всероссийский НИИ сахарной свёклы имени Мазлумова. Здесь в 1950-х создали сорта, которые занимали шестьдесят процентов всех свекловичных полей СССР. Сорт «Рамонская односемянная 47» сеяли двадцать лет подряд — из года в год, из собственного урожая. Сегодня институт существует, сорта в реестре есть. Но на полях — немецкие гибриды.

Разница между сортом и гибридом — это разница между собственностью и арендой.

Как хороша немецкая свекла в алтайском крае

Почему гибрид нельзя пересеять

Буква F1 на пакете семян означает «первое поколение» — от латинского Filii. Это потомство двух специально подобранных родительских линий. Гибрид первого поколения проявляет эффект гетерозиса: он урожайнее, устойчивее, однороднее обоих родителей. Но во втором поколении — F2 — происходит расщепление признаков. Закон Менделя из школьного учебника: три к одному. Часть растений будет похожа на одного родителя, часть на другого, часть — ни на кого. Урожайность падает на двадцать — тридцать процентов, созревание растягивается, устойчивость к болезням исчезает.

Нет, это не значит формула 1

Чтобы получить гибрид заново, нужно повторить скрещивание родительских линий. А родительские линии — собственность селекционной компании. Фермер получает продукт, но не технологию. Каждый год — новая покупка.

Советские сорта работали иначе. «Рамонская односемянная 47» — не гибрид, а сорт-популяция. Его можно пересевать десятилетиями. Признаки сохраняются. Урожайность ниже, чем у лучших гибридов, — но семена бесплатные. Колхоз мог закупить элитные семена один раз и размножать их в собственном семеноводческом хозяйстве.

Система рухнула не потому, что сорта стали хуже. Она рухнула, потому что некому стало их размножать.

-Ну и поколение. -Ну папа...

Цена зависимости

По данным отраслевых союзов на 2022 год, доля импортных семян в России составляла: сахарная свекла — 97 процентов, картофель — более 90 процентов, подсолнечник — 73 процента, кукуруза — около 50 процентов. По овощам — до 80 процентов.

Весной 2023 года три крупнейших мировых производителя семян — Syngenta, Bayer и Nuseed — одновременно приостановили поставки семян подсолнечника в Россию. Официальная причина — «реакция на ограничения импорта». Фактически — демонстрация силы. Директор ВНИИ масличных культур Вячеслав Лукомец прокомментировал: «В прошлом году уже была ситуация, когда иностранные производители сообщали о невозможности поставить семена. Контракты разорвали, а потом доставили — только в два раза дороже».

Три компании контролировали сорок — пятьдесят процентов российского рынка семян подсолнечника. Bayer, Syngenta (принадлежит китайской ChemChina), Corteva (бывшая DuPont) — вместе они держат более шестидесяти процентов мирового рынка семян. В 2019 году «большая шестёрка» превратилась в «большую четвёрку» после серии слияний. Bayer поглотил Monsanto за 63 миллиарда долларов. ChemChina купил Syngenta за 43 миллиарда.

Это не просто бизнес. Это контроль над базовым ресурсом.

Подсолнечники, которые смотрят в сторону запада, будут признаны иноагентами

Как умирали за семена

Двадцать седьмого ноября 1941 года в Ленинграде от дистрофии скончался Александр Гаврилович Щукин, ответственный хранитель отдела технических культур Всесоюзного института растениеводства. Он умер в своём рабочем кабинете, заставленном образцами орехов. Рядом лежали тонны съедобных семян — рис, пшеница, кукуруза, арахис. Коллекция ВИР насчитывала двести пятьдесят тысяч образцов.

Сотрудники не тронули ни одного зерна. Девять человек погибли от голода, охраняя семенной фонд. Рудольф Янович Кордон, назначенный ответственным за сохранение коллекции, установил жёсткий порядок: все двери в семяхранилище закрывались на два замка и опечатывались сургучом. Ключи хранились в опечатанном ящике у дежурного. Про этот подвиг у нас есть более подробная статья.

После войны из спасённых семян вывели новые сорта пшеницы, ячменя, риса, картофеля. Сегодня в коллекции ВИР — более трёхсот двадцати тысяч образцов. Институт входит в четвёрку крупнейших генетических банков мира.

А семена сахарной свёклы Россия покупает в Германии.

Рамонская история

Аведикт Лукьянович Мазлумов пришёл на Рамонскую опытно-селекционную станцию в 1922 году. За сорок лет работы он с коллегами создал около шестидесяти сортов сахарной свёклы. Сорта с литерой «Р» в названии — Рамонская 06, Рамонская 032, Рамонская односемянная 47 — стали всесоюзным стандартом. На международных испытаниях они занимали первые места по продуктивности и сахаристости.

Главное достижение советских селекционеров — односемянные сорта. У обычной свёклы из одного «клубочка» вырастает несколько ростков, их нужно прореживать вручную. Односемянные сорта дают один росток — можно сеять точно, без ручного труда. СССР первым в мире освоил промышленное производство односемянной свёклы.

К 1980-м годам советские сорта занимали более шестидесяти процентов свекловичных площадей страны. Но западные компании уже работали над гибридами F1. Они давали урожайность выше на пятнадцать — двадцать процентов. И требовали ежегодной покупки.

В девяностые система советского семеноводства распалась. Семхозы закрылись. Селекционные станции потеряли финансирование. Агрохолдинги, пришедшие на смену колхозам, выбрали импортные гибриды — они давали предсказуемый результат здесь и сейчас. О том, что через двадцать лет страна окажется в зависимости, никто не думал.

Хоть кто-то пробует сажать свое

Фермер против корпорации

В 2007 году семидесятипятилетний американский фермер Вернон Боумен из штата Индиана купил семена сои на местном рынке. Они продавались как кормовое зерно — дёшево, без сертификатов. Боумен посеял их на своём поле.

Компания Monsanto подала на него в суд. Выяснилось, что купленные семена содержали запатентованную генетическую модификацию Roundup Ready — устойчивость к гербициду. Боумен возражал: он купил семена законно, вырастил урожай сам, никаких договоров с Monsanto не подписывал.

Верховный суд США постановил: права патентообладателя распространяются на потомство семян. Боумен заплатил восемьдесят четыре тысячи долларов штрафа. По состоянию на 2013 год Monsanto подала сто сорок четыре иска против четырёхсот десяти фермеров в двадцати семи штатах.

В России ГМО-семена запрещены к использованию. Но механизм зависимости работает и без генной модификации — через гибриды F1. Расщепление признаков во втором поколении делает пересев экономически бессмысленным. Патент не нужен: биология сама защищает продукт.

Что делается сейчас

С 2024 года Россия ввела квоты на импорт семян из «недружественных стран». В 2026-м квота составляет пятнадцать тысяч тонн — на восемнадцать процентов меньше, чем годом ранее. По пшенице, ячменю, ржи импорт фактически запрещён. По сахарной свёкле квота — 1,9 тысячи тонн гибридных семян.

Результаты есть. По данным вице-премьера Дмитрия Патрушева, доля отечественных семян сахарной свёклы выросла с двух процентов несколько лет назад до восьми процентов в 2024 году. К концу 2025-го ожидается двадцать процентов. Импорт семян подсолнечника в 2024 году снизился в 2,3 раза, кукурузы — в 5,8 раза.

Но селекция — это не производство гаек. Создание нового сорта занимает десять — двенадцать лет. На Тулунской селекционной станции в Иркутской области всё делается вручную: сеют семена поштучно, прополка — руками, отбор лучших образцов — глазами. Молодых учёных-семеноводов можно пересчитать по пальцам, большинству специалистов — за шестьдесят.

«Очевидно, что полностью заместить импорт семян не получится, по некоторым агрокультурам мы отстали на много лет», — признают эксперты.

Немецкий комбайн убирает немецкую свеклу

Семя и суверенитет

Фермер из Воронежской области закрывает пакет с немецкими семенами. Осенью он соберёт урожай. Свёкла пойдёт на сахарный завод. Сахар купят россияне. Деньги за семена уйдут в Германию. В следующем году — всё сначала.

В тридцати пяти километрах от его поля институт имени Мазлумова продолжает работать. Селекционеры создают новые гибриды — уже на основе цитоплазматической мужской стерильности, как у западных конкурентов. Названия звучат знакомо: РМС 120, Рамоза, Неженка. Урожайность приближается к импортным аналогам.

Но между лабораторией и полем — пропасть. Агрохолдингам нужен результат сегодня. Риск перехода на непроверенный материал — потеря миллионов. Проще заплатить за гарантию.

Сотрудники ВИР умирали от голода, сохраняя семена для будущих поколений. Они верили, что эти семена будут нужны. Что страна, которая контролирует свой генофонд, контролирует свою судьбу.

Семьдесят лет спустя выяснилось: контролировать генофонд мало. Нужно ещё уметь его продать.

