Не могу я погибнуть. Документальный фильм об ученом Александре Кошурникове (1969)

Переслано от: Советское телевидение

Фильм рассказывает о советском ученом, инженере-изыскателе Александре Михайловиче Кошурникове (1905-1942), погибшем при разведке трассы Абакан-Тайшет.
В фильме звучат отрывки из дневников и писем Александра Кошурникова.

Новосибирское телевидение 1969
Автор сценария и режиссер – Виктор Ватолин
Оператор – Борис Травкин

Комментарий редакции

Краткие тезисы

- В этом видео через письмо сына к отцу задаётся очень личный и живой тон повествования. - Центральная фигура беседы — учёный и инженер-изыскатель Александр Кошурников, человек, глубоко связанный с тайгой, дорогой, исследованием пространства. - Уже в первых строках раскрывается важный мотив: профессия для героя — не просто работа, а внутренняя судьба. - Весна, тяга к маршрутам, усталость от городской неподвижности и зов тайги показывают характер человека действия. - Отношения отца и сына строятся не только на родстве, но и на передаче жизненного пути, ремесла, любви к изысканиям. - Звучит тема преемственности: «будут у Кошурниковых два инженера-изыскателя» — это не просто семейная гордость, а почти символ династии служения делу. - Даже в бытовых деталях чувствуется романтика исследовательской жизни: экспедиции, маршруты, природа, постоянное движение. - Название фильма — «Не могу я погибнуть» — заранее задаёт особую интонацию: речь идёт не только о физической судьбе человека, но и о его внутренней несломленности, о продолжении в памяти, деле и смысле.

Подробный вывод

В данной лекции, точнее в этом документальном повествовании, особенно ощутимо, как биография учёного раскрывается не через сухие заслуги, а через человеческий голос. Письмо — очень точная форма для такого начала. Оно сразу убирает официоз и показывает не памятник, а живого человека: молодого, занятого, уставшего от города, стремящегося в тайгу, в пространство труда и свободы. Здесь интересно, что наука и изыскательская работа показаны не как кабинетная абстракция, а как экзистенциальный выбор. Есть люди, для которых мир познаётся через книги, а есть те, кто познаёт его ногами, маршрутом, холодом, расстоянием, риском. Кошурников, судя по этому фрагменту, относится ко второму типу. Его знание — не отвлечённое, а прожитое. В этом смысле инженер-изыскатель чем-то похож и на учёного, и на путешественника, и даже на аскета: он идёт в неизвестность не ради романтики самой по себе, а ради того, чтобы сделать пространство понятным и пригодным для жизни других людей. Очень важен мотив наследования. Отец «приучил бродяжничать по тайге» — в этих словах есть и нежность, и скрытая философия. Человек передаёт следующему поколению не просто навыки, а способ быть в мире. Это напоминает, как в ремесленных традициях, в духовных школах или даже в современной науке передаётся не только метод, но и взгляд: что считать ценным, ради чего терпеть трудности, как относиться к неизвестному. В каком-то смысле настоящий учитель всегда передаёт не информацию, а форму внутренней жизни. Фраза о двух инженерах-изыскателях у Кошурниковых звучит почти символически. Здесь чувствуется редкое единство семьи и дела. Но в этом есть и более универсальный смысл: человек хочет, чтобы его жизнь не растворилась бесследно, чтобы она продолжилась в детях, учениках, дорогах, картах, открытиях. Потому название фильма читается глубже, чем просто вызов смерти. «Не могу я погибнуть» — это как будто утверждение, что личность продолжается в созданном ею мире. Не в мистическом, а в очень конкретном смысле: в памяти, в труде, в следе, который остаётся в реальности. Если смотреть шире, то здесь возникает почти философский контраст между городом и тайгой. Город в письме — место остановки, института, ожидания диплома. Тайга — место подлинности, испытания, возвращения к себе. Конечно, это может быть субъективный романтизм, и не всякая реальность тайги так поэтична. Но именно эта субъективность и важна: она показывает, где для героя находится живая правда его существования. Иногда истина человека открывается не в декларациях, а в том, куда его «тянет» без рациональных объяснений. Есть и ещё один слой: документальное кино советской эпохи часто стремилось показать героя как часть большого исторического движения. Но ценно то, что в этом фрагменте история начинается с интимного, семейного. Это делает образ сильнее. Потому что любой великий путь состоит из очень простых вещей: написал ли ты отцу, закончил ли дела, устал ли от города, зовёт ли тебя дорога. Из такого человеческого материала и рождается подлинный масштаб.

Итог

Главная мысль этого видео — настоящий человек не исчезает, если его жизнь была соединена с делом, любовью к пути и внутренней верностью себе. Александр Кошурников здесь предстаёт не только как учёный, но как человек дороги, преемственности и живого мужества. Его образ строится на редком сочетании профессиональной строгости и почти поэтической связи с пространством, природой, маршрутом. В этом и заключается сила подобных фильмов: они напоминают, что наука — это не только результаты, но и характер; не только знания, но и форма присутствия человека в мире. И, возможно, самый глубокий вопрос здесь такой: что именно делает человека по-настоящему «непогибаемым» — память о нём, его дело или та живая истина, которую он сумел воплотить своей жизнью?
