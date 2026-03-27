Кто виноват, чей террор страшнее, сколько жертв. 15 вопросов о Гражданской войне / Илья Ратьковский
Можно ли было предотвратить Гражданскую войну в России? Почему большевики отпускали будущих деятелей белого движения под «честное слово»? И какая судьба ждала царскую семью?
В этом выпуске доцент СПбГУ Илья Ратьковский отвечает на 15 вопросов о Гражданской войне 1917–1922 годов. Первая часть::
— Причины войны: кто виноват и можно ли было её предотвратить
— Честное офицерское слово: почему большевики отпускали врагов
— Потери сторон: сколько погибло в боях у красных и белых
— Террор: чей был более массовым — красный или белый
— Царская семья: что было бы, если бы их оставили в живых
— Как на Западе изучают Гражданскую войну
00:00 – 15 вопросов о Гражданской войне
00:29 – 1. Кто виноват в развязывании Гражданской войны?
01:43 – 2. Как можно разделить Гражданскую войну на периоды?
03:36 – 3. Был ли разгон Учредительного собрания началом войны?
04:21 – 4. Состоялся бы мятеж Чехословацкого корпуса без приказа о разоружении?
07:01 – 5. Почему большевики отпускали будущих деятелей белого движения?
07:33 – 6. Каковы потери сторон в боевых действиях?
10:16 – 7. Чей террор был более массовым — красный или белый?
11:00 – 8. Белый террор — это лишь «отдельные эксцессы»?
11:57 – 9. Как белые правительства решали земельный вопрос?
13:21 – 10. Как относились к сторонникам противника на своих территориях? Боролись ли стороны с самосудами?
19:27 – 11. Откуда у красных были оружие и деньги?
20:11 – 12. Насколько массовыми были крестьянские восстания против большевиков?
21:59 – 13. Зачем ввели продразвёрстку и была ли альтернатива?
27:40 – Бонус. Как на Западе изучают Гражданскую войну?
35:25 – 14. Что было бы, если бы царскую семью оставили в живых?
38:04 – 15. Можно ли географически разделить территории на красные и белые?
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Гражданская война была следствием глубокого кризиса Российской империи, а не виной одной силы или одного события. - Предотвратить войну было крайне трудно, поскольку к 1917–1918 годам противоречия между сторонами стали уже слишком острыми. - Войну можно делить на этапы: - начальный, «эшелонный» период; - этап «контрреволюционной демократии»; - апогей противостояния белых и красных; - завершающий этап на окраинах, в Средней Азии и на Дальнем Востоке. - Разгон Учредительного собрания не был началом гражданской войны: столкновения уже шли, а само собрание не имело широкой массовой поддержки. - Выступление Чехословацкого корпуса, по мнению лектора, было практически неизбежным, вопрос заключался скорее в сроках. - Большевики в начале войны недооценивали масштаб будущего конфликта, поэтому часть будущих белых деятелей отпускали под честное слово. - Потери Красной армии оцениваются примерно в 730 тысяч человек, из них значительная часть — санитарные потери, болезни, тиф. - Потери белых оцениваются менее точно, ориентировочно — около 400 тысяч, также с большой долей смертности от болезней. - Террор антибольшевистских сил, по оценке лектора, был масштабнее, если учитывать не только белых, но и других противников советской власти. - Белый террор не был просто стихийной жестокостью отдельных лиц: в ряде случаев он поощрялся или покрывался командованием. - Аграрная политика белых в целом была слабой и противоречивой, чаще всего сводилась к обратному перераспределению земли. - Крестьянские восстания против большевиков были реальны и заметны, но обычно локальны, слабо организованы и чаще направлены против конкретных мер, например продразвёрстки. - Продразвёрстка рассматривалась как вынужденная мера в условиях продовольственного кризиса, военного давления и стремления удержать города. - Зарубежная историография гражданской войны менялась: от политизированных схем времен холодной войны к более социальному и сложному анализу. - География войны во многом совпадала с социальной структурой регионов: центральные крестьянские и рабочие районы чаще поддерживали большевиков, казачьи и окраинные территории чаще становились базой антибольшевистских сил.
Подробный выводВ этой лекции гражданская война показана не как простая борьба “хороших” и “плохих”, а как результат распада старого порядка, где насилие стало почти неизбежным языком политики. Это важный момент: когда государственная система долго копит внутренние противоречия, они в какой-то момент прорываются уже не в форме реформ, а в форме войны всех против всех. В этом смысле гражданская война здесь предстает как крайняя стадия имперского, социального и политического кризиса.
1. Главная мысль лекции — война не сводится к одной причинеЛектор последовательно отводит внимание от слишком удобных объяснений: не одно решение, не один лидер, не один переворот стали причиной катастрофы. Такой подход исторически зрелый. Людям вообще свойственно искать одну кнопку, одно роковое событие, потому что так психике проще — мир тогда кажется управляемым. Но реальная история почти всегда устроена иначе: она похожа не на выстрел из одного пистолета, а на цепную реакцию в перегретой системе. Именно поэтому вопрос «кто виноват?» превращается в более сложный вопрос: какие процессы сделали войну вероятной почти неизбежно? Ответ лектора — кризис империи, социальные антагонизмы, раскол элит, земельный вопрос, война, разрушение легитимности власти.
2. Красные и белые показаны не симметрично, но и не карикатурноОдна из центральных линий беседы — сравнение красного и белого насилия. Здесь позиция лектора достаточно определенная: антибольшевистский террор был масштабнее, чем принято считать, а представление о «кустарном» белом терроре как о самодеятельности отдельных зверствующих офицеров — упрощение. Это важное наблюдение, потому что в общественной памяти часто работает механизм идеализации. Белые нередко воспринимаются как «носители чести, порядка и культуры», а красные — как сплошная машина классового уничтожения. Но история почти всегда ломает такие эстетические мифы. В гражданской войне обе стороны прибегали к насилию системно, просто формы, оправдания и бюрократические оболочки могли отличаться. Здесь возникает почти философский вывод: идея сама по себе не делает человека гуманным. Монархист, республиканец, социалист, либерал, националист — каждый может начать считать насилие морально допустимым, если видит в противнике не человека, а «препятствие истории». В этом смысле гражданская война — страшный урок о том, как быстро идеалы превращаются в разрешение убивать.
3. Большой нерв лекции — земельный вопросЕсли убрать лозунги, символы, знамена и манифесты, то под ними очень часто лежит простая материя: земля, хлеб, собственность, выживание. Лектор не раз возвращается к тому, что позиции населения определялись не только идеями, но и социальной структурой регионов. Это очень трезвый взгляд. Центральная Россия, бывшие крепостные губернии, малоземелье, напряжение между крестьянами и прежними собственниками — все это делало большевиков для значительной части населения не идеальными, но функционально более приемлемыми, чем возвращение старого порядка. То есть поддержка здесь часто была не романтической, а прагматической: не «мы любим большевиков», а «при них хотя бы не вернут помещика». Это напоминает более общий закон истории: массы редко выбирают между чистыми теориями, они выбирают между разными вариантами опасности. И побеждает нередко не самый добрый, а тот, кто лучше отвечает на базовый страх времени.
4. Продразвёрстка в лекции осмысляется как жесткая, но вынужденная мераЛектор не идеализирует продразвёрстку, но считает ее в условиях войны почти безальтернативной. Это прагматическая логика военного управления: города нужно кормить, армия должна снабжаться, экономический рынок разрушен, обычные механизмы обмена не работают. С моральной точки зрения это звучит тревожно, потому что всякая «вынужденная мера» очень быстро становится инструментом злоупотреблений. Но с точки зрения логики выживания государства позиция понятна: революционная власть, оказавшаяся в кольце фронтов и голода, действовала как осажденный организм. Здесь интересна аналогия с биологией: когда организм находится в экстремальном стрессе, он начинает жертвовать периферией ради сохранения центра. Проблема в том, что политические системы, в отличие от тел, состоят из живых людей, а значит такая «ампутационная логика» оставляет долгую травму в обществе. Лектор хорошо подчеркивает именно это противоречие: мера могла быть необходимой, но это не делает ее благой.
5. Крестьянство не тождественно белому лагерюЭто один из самых важных и трезвых сюжетов лекции. Крестьянские выступления против большевиков не означают автоматически поддержки белых. И это очень существенное замечание против привычной схемы «если против красных — значит за белых». На деле крестьянство нередко действовало автономно, исходя из собственных локальных интересов: против продразвёрстки, против реквизиций, против мобилизации, против насилия на местах. Это не была единая идеологическая армия. Скорее, это было множество очагов сопротивления, где люди пытались сохранить свой мир от вторжения любой большой силы. В этом проявляется одна из глубоких истин гражданских войн: народ часто оказывается не субъектом великих идей, а пространством, через которое эти идеи проходят сапогами.
6. Зарубежная историография показана как поле борьбы интерпретацийЛекция интересна тем, что не замыкается на отечественном взгляде. Показано, как западные исследования менялись: от упрощенных антисоветских схем времен холодной войны к более сложным социальным моделям. Это полезное напоминание, что историческая наука тоже живет в контексте эпохи. Историк никогда не смотрит в прошлое из пустоты. Он всегда смотрит из своего настоящего: из войны, из идеологических конфликтов, из культурных страхов своего времени. Поэтому и исследования гражданской войны — это не просто про 1918 или 1919 год, но еще и про 1930-е, 1950-е, 1970-е, 1990-е и наше время. И здесь особенно важно не впасть в другую крайность: если все интерпретации зависят от эпохи, это не значит, что «все равно все субъективно». Нет — просто истина в истории достигается не одним голосом, а через спор источников, школ, перспектив и корректировку мифов.
7. Общий смысл лекции — демифологизация гражданской войныЕсли совсем сжать содержание, то беседа посвящена разрушению удобных мифов: - что войну вызвал один-единственный акт; - что Учредительное собрание было потерянным демократическим раем; - что белый террор был лишь самодеятельностью отдельных извергов; - что крестьянство было однозначно антибольшевистским; - что история гражданской войны легко делится на морально чистые лагеря. Это сильная сторона лекции. Она возвращает слушателя к реальности, а реальность почти всегда менее красива, чем политическая легенда. Но в этом и есть зрелость взгляда: любить историю — не значит украшать ее, а значит выдерживать ее сложность.
ИтогВ этом видео гражданская война предстает как трагедия распавшегося общества, где социальные конфликты, территориальные различия, идеологическая непримиримость и борьба за ресурсы сошлись в одну воронку. Лектор явно склоняется к мысли, что победа большевиков была связана не только с террором или случайностью, но и с их контролем над ключевыми центрами, более понятной для части масс социальной программой и слабостью, противоречивостью и жестокостью противников. Практический вывод из такой лекции не только исторический, но и человеческий: когда общество перестает видеть в оппоненте человека, а начинает видеть в нем лишь класс, символ, «ошибку истории» или «врага цивилизации», гражданская война становится не исключением, а возможным итогом. История здесь действует почти как зеркало: она показывает, как легко идеализированные образы заслоняют живую реальность — и как дорого потом приходится платить за это ослепление. И, пожалуй, самый важный вопрос после такой беседы не только в том, кто тогда был прав, а в том, почему люди снова и снова предпочитают удобный миф о своей стороне более трудной правде о всеобщей исторической ответственности?