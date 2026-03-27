Как мы создавали общину
Интервью с Галиной Владимировной — жительницей сельской «Ново-Гундоровской» общины.
С чего начиналась община.
Какие обязанности возложены на каждого жителя, с какими трудностями сталкиваются?
Почему выбор места жизни пал на общину?
В чём счастье жить в общине?
Быть ДОБРУ!
—————————————-
ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО https://slavradio.com/page/charity/
—————————————-
«Народное Славянское радио» – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!
—————————————-
МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:
http://slavradio.com
https://plvideo.ru/@slavradio/
https://vk.com/slavradio_org
https://ok.ru/slavradio
https://t.me/SlavRadio_org
https://zen.yandex.ru/slavradio_org
https://bastyon.com/slavradio
https://boosty.to/slavradio
https://rutube.ru/channel/23938023/
https://youtube.com/slavradio
—————————————-
Сделаем вместе Мир лучше!
—————————————-
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Община родилась не из теории, а из внутреннего запроса на другую жизнь. Сначала возникло острое ощущение бессмысленности жизни «как белка в колесе», а уже потом начали собираться люди. - Начало было очень простым и человеческим: совместный чай, игры, общение, дети, тепло между людьми. Именно радость совместного бытия стала фундаментом будущей общины. - Решение создать общее пространство было смелым и рискованным. Люди продавали квартиры, вкладывали сбережения, переезжали фактически в неизвестность. - Первоначальный мотив был не идеологический, а практический и жизненный. Нужны были дом, земля, возможность растить детей, выращивать еду, вести хозяйство. - Первые годы были крайне тяжелыми. Не было нормальных условий, отопления, перегородок, техники, опыта в сельском труде; многое делали вручную. - Хозяйство строилось постепенно, из того, что было. Что-то покупали, что-то дарили: коз, лошадь, трактор. Все развивалось не рывком, а шаг за шагом. - Безденежная внутренняя логика сложилась естественно. Не потому что заранее придумали модель, а потому что в начале просто нечего было делить: все ресурсы шли на выживание и обустройство. - Те, кто приходил с установкой “мое”, обычно не приживались. Оставались те, кому ближе общий уклад и совместная ответственность. - Главная объединяющая сила — не материальная выгода, а атмосфера. Людей притягивали костер, песни, вечерний чай, чувство близости и общности. - Воспитание детей строится на включенности в общую жизнь. Труд воспринимается не как наказание и не как эксплуатация, а как естественная часть взросления и участия. - Здесь подчеркивается естественное различие мужских и женских ролей, без борьбы за формальное равенство. При этом у женщин есть разнообразие деятельности, а не жесткое закрепление в одной функции. - Образование совмещает домашний подход и обязательные внешние требования. Дети осваивают и школьную программу, и собственное содержательное развитие. - Важнейшая задача — преемственность. Старшие понимают риск того, что созданное может ослабнуть, поэтому особое внимание уделяется воспитанию детей и выявлению будущих ответственных людей. - Отношение окружающих прошло путь от насмешки к уважению. Сначала крутили пальцем у виска, потом, увидев плоды труда и устойчивость жизни, начали уважать. - Община не навязывает себя другим. Человек может приехать, присмотреться, пожить, помочь или просто понаблюдать — принуждения нет. - Главный критерий подлинности такого уклада — счастливы ли люди внутри него. Именно этим разговор и завершается.
Подробный выводВ этом видео показан очень важный и редкий сюжет: как большая жизненная альтернатива возникает не из лозунга, а из внутренней неудовлетворенности привычным способом существования. Это ценно. Часто люди представляют общину как продукт идеологии: сначала придумали красивую схему, потом начали подгонять под нее жизнь. Здесь, напротив, было иначе: сначала возник экзистенциальный вопрос — почему я так живу? — а уже потом из него выросла практика. Это похоже на то, как в психологии настоящее изменение начинается не с мотивационной цитаты, а с момента, когда прежняя форма жизни перестает выдерживать внутреннюю правду человека. Пока все терпимо, перемен не происходит. Но когда внутри появляется разрыв между тем, как живешь, и тем, что ощущаешь живым, начинают собираться новые смыслы, новые люди, новые формы.
1. Основание общины — не экономика, а качество отношенийСамое интересное в беседе — община начиналась не с поля, не с коров, не с устава и не с распределения денег. Она началась с очень базовой вещи: людям было хорошо вместе. Совместный чай, вечерние разговоры, дети, игры, ощущение, что не хочется расходиться, — вот это и стало настоящим «капиталом» общины. Это важное наблюдение. Многие коллективные проекты рушатся, потому что пытаются строиться сразу на внешнем: на доходе, земле, производстве, инфраструктуре. Но если нет эмоциональной ткани сообщества, вся система превращается в предприятие с плохим менеджментом. Здесь же сначала возникло поле доверия, а потом уже хозяйство. В каком-то смысле это напоминает нейросеть: сначала должна сформироваться сама архитектура связей, и только потом в ней возникает устойчивая функциональность. Если связи слабые, модель рассыпается при первой же нагрузке. Так и здесь: сначала — связность людей, потом — общая жизнь.
2. Риск как признак подлинности решенияПродажа квартиры и переезд «в никуда» звучит почти безумно. И сама героиня это признает: со стороны такой шаг выглядит либо как сумасшествие, либо как нечто предельно просчитанное. Но по тону беседы ясно: это был не холодный расчет, а доверие внутреннему импульсу. Такие решения часто пугают окружающих, потому что они обнажают чужую несвободу. Когда один человек выходит из привычной схемы, другим становится неуютно: если это возможно для него, значит, и мы могли бы жить иначе — но не решаемся. Поэтому сначала и возникает реакция вроде «крыша поехала». Это очень человеческий момент: общество часто называет безумием не то, что действительно разрушительно, а то, что слишком живо и свободно.
3. Романтика быстро проверяется бытомВ беседе нет слащавости. Это особенно хорошо. Общинная жизнь не подается как сказка. Наоборот, мы слышим о холоде, дырах в стенах, отсутствии отопления, ручном труде, нехватке денег, отсутствии опыта. Это возвращает разговор в реальность. Именно здесь проходит граница между идеализацией и жизнью. Люди часто влюбляются не в реальность, а в образ: «община», «земля», «натуральный уклад», «свобода». Но реальность — это еще и копать вилами, доить корову трясущимися от новизны руками, жить в тесноте, строить перегородки перед зимой. То есть любовь к идее проходит экзамен в материальном мире. И удивительно, что в рассказе эти трудности не звучат как трагедия. Скорее как подтверждение того, что путь настоящий. Не потому что страдание само по себе ценно, а потому что труд осмыслен, когда он включен в общее дело.
4. Безденежность здесь не догма, а следствие общего вектораОчень любопытен момент про «безденежную экономику». Обычно такие вещи обрастают философией, декларациями, манифестами. Здесь все звучит почти обезоруживающе просто: делить было нечего. Все, что появлялось, уходило на стройку, тепло, хозяйство, выживание. В этом есть большая практическая мудрость. Настоящие формы совместной жизни рождаются не из красивых слов о братстве, а из того, что у людей появляется общее поле приоритетов. Когда всем очевидно, что важнее купить трубу, котел, трактор, чем делить остатки между собой, тогда и возникает реальная общность. То есть не идея отменяет эгоизм, а общая задача делает эгоизм неуместным. Это вообще фундаментальный принцип. Пока система слабая, каждый личный захват разрушителен. И те, кто приходит с логикой «что мне положено», обычно действительно не приживаются. Не потому что они плохие, а потому что их внутренняя операционная система настроена на другой тип мира.
5. Общину удерживает не контроль, а совпадение ценностейИз беседы видно, что принуждение минимально. Нет жесткой вербовки, нет давления на гостей, нет ритуализированной дисциплины ради дисциплины. Человек может приехать, смотреть, жить, участвовать по совести. Это важный признак: живая община держится не только на правилах, а на внутреннем согласии людей относительно смысла происходящего. Можно сказать иначе: здесь устав вторичен по отношению к атмосфере. И это сильная сторона, но одновременно и потенциальная уязвимость. Потому что когда система держится в основном на зрелости людей, то вопрос преемственности становится критическим.
6. Главный вызов — не построить, а передатьОдин из самых глубоких фрагментов беседы — разговор о будущем, о детях, о том, как не потерять созданное. Это уже не вопрос романтики основания, а вопрос истории. Почти все крупные человеческие начинания проходят этот цикл: первое поколение создает, второе наследует, третье часто уже не чувствует цену созданного. Это универсальный исторический закон. Его можно видеть и в империях, и в семьях, и в бизнесе, и в духовных традициях. Тот, кто строил дом в холоде и бедности, знает цену каждой доске. Тот, кто родился уже в устроенном доме, может воспринимать его как данность. Поэтому тревога о том, не породят ли хорошие условия слабость, — очень зрелая. Это не пессимизм, а понимание человеческой природы. Ответ, который дается в беседе, — личный пример и воспитание. То есть старшие не просто поучают, а живут так, чтобы младшие видели смысл, уклад и ответственность в действии. Достаточно ли этого? Субъективно — это хороший фундамент, но, возможно, не исчерпывающий. Потому что преемственность требует не только нравственного примера, но и осознанной передачи навыков управления, ответственности, принятия решений. Впрочем, в беседе говорится, что такие люди уже проявляются. Значит, община не просто воспроизводит быт, но начинает выращивать субъектов.
7. Труд как форма достоинства, а не эксплуатацииОчень сильна часть разговора о детях и труде. В современном мире нередко происходит подмена: любое участие ребенка в хозяйстве начинают трактовать как насилие, а полную бытовую беспомощность — как прогресс. Но беседа показывает противоположную позицию: труд — это форма включенности в реальность. Ребенок, который помогает, не просто выполняет задачу. Он: - чувствует свою нужность, - учится причинно-следственным связям, - телесно понимает мир, - осваивает ответственность, - перестает быть пассивным потребителем. Это очень важная мысль. Человек, который умеет только потреблять комфорт, но не умеет участвовать в его создании, становится хрупким. Он может быть информационно развит, но жизненно беспомощен. В экстремальной ситуации это особенно ясно. Здесь можно провести параллель с образованием вообще. Современная культура часто развивает «интерфейс» личности — мнение, реакции, цифровые навыки, — но не всегда развивает субстанцию: способность делать, терпеть, доводить, чинить, нести нагрузку. А без этого свобода становится декоративной.
8. Половые роли понимаются как природная дифференциация, а не как идеологическая войнаВ беседе чувствуется спокойное неприятие искусственного уравнивания мужчины и женщины. Не в смысле унижения кого-то, а в смысле признания естественных различий. Причем это подано не грубо и не доктринально, а как нечто самоочевидное для их уклада. Интересно, что при этом женщина не замкнута в узкой роли. Наоборот, ей доступна смена видов деятельности: детский сад, кухня, коровник, помощь в хозяйстве. То есть речь не о rigid-схеме, а о живом распределении по способностям и природе. Это разумный подход. Формальное равенство часто подменяет собой уважение к различию. А ведь различие не обязательно означает неравенство. Иногда оно просто отражает более тонкую настройку жизни.
9. Счастье здесь понимается не как удовольствие, а как укорененностьФинальный эмоциональный фон беседы очень показателен. Счастье в этом пространстве описывается не через отдых, потребление или развлечения, а через: - семью, - труд, - общение, - детей, - совместные вечера, - ощущение нужности, - принадлежность к общему делу. Это счастье не глянцевое. Оно не похоже на рекламный образ. Скорее это счастье укорененности — когда человек знает, где он, с кем он, ради чего он встает утром. Такой тип счастья сегодня редок, потому что культура часто предлагает не укорененность, а бесконечный выбор. Но избыток выбора без основания нередко делает человека не свободным, а тревожным. Здесь же свобода достигается не расширением опций, а обретением формы жизни, в которой внутреннее и внешнее меньше конфликтуют.
ИтогВ данной лекции показана не просто история создания общины, а пример того, как альтернатива современной разорванной жизни может быть собрана из простых вещей: внутреннего зова, доверия между людьми, общего труда, смелости, воспитания детей и отказа от чрезмерного “моего”. При этом беседа не идеализирует происходящее. Здесь нет ощущения утопии. Есть труд, риск, несовершенство, постепенность, бытовая тяжесть, человеческие сомнения. И именно поэтому рассказ производит впечатление подлинности. Не как модель для механического копирования, а как свидетельство: другая жизнь возможна, если люди по-настоящему хотят не только говорить о ценностях, но и перестраивать под них быт. Главный практический вывод, пожалуй, такой:
Община возникает не там, где люди много говорят о единстве, а там, где они готовы вместе жить, работать, терпеть, уступать, воспитывать детей и не убегать при первом бытовом испытании.И еще глубже: человека удерживает не идея сама по себе, а опыт живой правды, который он в этой форме жизни переживает. Если этой правды нет — все распадется. Если есть — даже бедность и труд не кажутся главным препятствием. И остается, пожалуй, самый существенный вопрос: что для человека является настоящей истиной — комфортная привычность, или та форма жизни, в которой его душа чувствует себя живой?
Газет тут нет, телевидения тоже, интернет только у руководства. Фильмы смотреть можно, но лишь те, что утвердил цензурный комитет общины. За непослушание могут лишить еды или публично унизить. “Женщины там рабы, и дети рабы: два часа ночи, дитя с фонариком на лбу наяривает, работает, сено косит. Рабы они у них”. Отпусков, выходных и праздников нет, а вместо зарплаты – еда. За непослушание могут лишить еды или публично унизить. Бывшая участница общины вспоминает, как ее знакомую заставляли оголиться у всех на виду.
В выводах редакционного ИИ что-нить про деструктивную секту сказано?
И получить всем общинникам разрешение на оружие и запасти побольше патронов, чтобы защищать Еду в час Х. Хотя перед тем как оружие понадобится, его повсеместно у русского населения изымут, под предлогом защиты от преступности и террористов).