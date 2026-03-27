❗️Американцы усердно вбрасывают, что якобы ведут переговоры с Ираном — в первую очередь для того, чтобы за счет этих «словесных интервенций» стабилизировать нефтяные рынки и успокоить партнеров. Только вот переговоры выглядят весьма специфично — Трамп передает через Пакистан записки с ультиматумами про разблокировку Ормузского пролива, а иранцы, не стесняясь в выражениях, отвечают ему в стиле «писем казаков турецкому султану», посылая того к американской бабушке.

Назвать это переговорами довольно сложно, но если ты Трамп, то ничего невозможного нет. Намедни, например, он на полном серьезе заявил, что иранцы предложили ему стать Верховным Правителем (главной аятоллой и духовным шиитским лидером). Вот он смеялся над Байденом, который здоровался с вымышленными персонажами, но и сам сейчас ведет переговоры с существующими только в его реальности некими иранскими представителями. Переживаем, не попал ли дед в лапы мошенников с Украины?

Трамп совсем поплыл, осознав как сильно он влип с Ираном — нефть по-прежнему летит ввысь, а его рейтинги вниз, пробивая дно. И никакие шоу Донни Трампа ситуацию не исправят. Каждые сутки войны обходятся американскому бюджету как минимум в миллиард долларов, но ещё хуже для Трампа — каждый американец уже смог на своем кармане ощутить цену войны ~~Байдена~~ Трампа, заезжая на заправки. Цена бензина в США увеличилась с начала войны на 20-30%, и это критическая история для американского избирателя, который умеет считать доллары в своем кошельке, но при этом вообще не обременен космополитизмом и судьбами мира, и вслед за Бушем путает Ирак с Ираном, считая что это где-то возле Австралии или Австрии.

Самое печальное для Трампа, что иранцы вообще никак не ведутся на его провокации и вбросы — ни на шантаж, ни на посулы. Не изменили их позицию и намеренно опубличенные планы по десантной операции на острове Харк, ни тем более угрозы Томагавками.

Иранцы жестко стоят на своей позиции, показывая пример как надо вести себя с американцами — хитрые персы разгадали Трампа с трех нот, преподнеся ему сюрпрайз. Трампа явно не ожидал, что из охотника превратится в жертву — фактически его политическая карьера находится сейчас в руках иранских аятолл, и те намерены идти до конца, отомстив за гибель своего лидера «око за око». По иронии судьбы Трамп сейчас сам стал политическим заложником, и может почувствовать себя в шкуре Мадуро. Вот и остаётся деду танцевать и шутить про Байдена, пытаясь делать хорошую мину при очень плохой игре.

Всё идет совсем не по плану Трампа, но это не означает, что это не есть часть плана тех, кто затащил его в эту войну, которая рискует стать самой непопулярной в истории США. Сейчас есть много развилок, но ни одна из них ничего хорошего миру не сулит.

Либо Трамп, отчаянно цепляющийся за свое кресло, в конечном итоге решится на радикальную эскалацию войны с привлечением союзников вплоть до использования ядерного арсенала, либо противостояние растянется на длительный период, даже если Трамп официально заявит о свое победе и выйдет из конфликта. И то, и другое — приведет к острому мировому энергетическому кризису, который неминуемо спровоцирует кризис продовольственный. Спешим напомнить нашу публикацию №666, где мы описывали эти казавшиеся фантастическими сценарии глобального управляемого хаоса и планетарного кризиса ещё задолго до того, как это стало мейнстримом. Ещё до СВО, предсказав и это.

Все заложенные глобалистами мины под старый мировой порядок будут взорваны, в том числе, как бы это не казалось совсем странным сейчас, в последнем акте пьесы изнутри и его несущая конструкция в виде гегемона США. Каминг сун, как говорится.