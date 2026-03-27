Это не наша война — опасная фраза. Чем рисковала Россия в иранской кампании | Колпакиди и Сивов

Александр Колпакиди и Андрей Борисович Сивов обсуждают войну вокруг Ирана как конфликт, который напрямую бьёт по глобальной энергетике и раскладам безопасности: спорят с тезисом «это не наша война», разбирают, зачем США могли втянуться в кампанию и как это связано с контролем над рынком углеводородов и давлением на Китай, отмечают неожиданный “запас прочности” Ирана и эффект Ормуза как рычага, а в финале переводят разговор в практические выводы для России — про “красные линии”, цену нерешительности, мобилизацию общества и роль левых движений в эпоху турбулентности.

00:00 Иранская война “важнее коров”: что всех поразило
00:02 моральная стойкость Ирана — главный сюрприз
00:04 старт разбора: «агрессия» и спорная фраза «это не наша война»
00:08 зачем США полезли в кампанию: версия про контроль энергорынков
00:11 Венесуэла/ЛатАм: как “контроль цены” работает без прямой добычи
00:12 если бы Иран “сломали”: риск для России и удар по Китаю
00:15 ставка Израиля и “ошибка” с прогнозом смены власти в Иране
00:17 Ормуз: перенос войны на инфраструктуру союзников США
00:20 «красные линии» и эффект первой ракеты по “неприкасаемым”
00:23 главные уроки: переговоры и ответная цена
00:31 Куба и танкеры: что будет, если начнут перехваты
00:39 рост левых сил в мире и “заговор молчания”
00:41 выборы, ДЭГ и протестное голосование
00:46 единство общества как реальный фактор войны
00:49 Куба/Гуантанамо: жесткий сценарий на крайний случай
00:50 финал

Краткие тезисы

- Главная тема беседы — война вокруг Ирана и ее значение для России, Китая и мировой системы безопасности. - Позиция собеседников: конфликт рассматривается не как локальная ближневосточная история, а как часть более широкой борьбы США за контроль над мировыми энергорынками. - Ключевой тезис: фраза «это не наша война» названа опасной и вводящей в заблуждение, поскольку поражение Ирана, по мнению участников, напрямую ударило бы по интересам России. - Логика США, как она описана в беседе: - контроль над потоками углеводородов в Европе; - усиление влияния на ресурсные рынки Украины и Венесуэлы; - стремление подчинить страны Персидского залива; - через давление на Иран — ослабить Китай и косвенно Россию. - Иран, по оценке собеседников, продемонстрировал: - высокий запас прочности; - моральную стойкость; - готовность к жесткому и асимметричному ответу; - способность быстро изменить стратегию и перенести издержки войны на противников и соседей. - Особо подчеркивается: решительность и политическая воля часто важнее формального превосходства в ресурсах. - Израиль в беседе представлен как фактор, который, действуя в своих интересах, не только усилил конфликт, но и сорвал для США возможность быстро и управляемо завершить операцию. - Урок для России, по мнению участников: нельзя бесконечно опираться на «красные линии» без реальных действий; слабость провоцирует давление. - Параллельно обсуждается внутрироссийская тема: - критика власти за нерешительность; - критика антикоммунизма и отхода от научного мировоззрения; - призыв к поддержке левых сил и участию в выборах, несмотря на недоверие к их прозрачности. - Финальный вывод беседы: народное единство, политическая субъектность и готовность к жестким решениям важнее риторики и формальных дипломатических деклараций.

Подробный вывод

В этом видео война вокруг Ирана рассматривается не как отдельный пожар на Ближнем Востоке, а как узел глобального конфликта, где переплетены энергия, геополитика, идеология и вопрос о том, кто вообще управляет правилами мира. Это важный угол зрения: часто общество видит только внешний слой — ракеты, авиаудары, заявления лидеров, — но не видит инфраструктуру интересов, которая стоит за такими событиями. Здесь собеседники пытаются как раз эту инфраструктуру вскрыть.

1. Почему фраза «это не наша война» названа опасной

Центральная мысль беседы проста: в современном мире почти не осталось «чужих» войн, если они затрагивают архитектуру рынков, союзов и военного баланса. Если Иран был бы сломлен, то, по логике выступающих, США получили бы дополнительные рычаги контроля над нефтяным рынком и над странами Персидского залива. А значит — усилилось бы давление и на Россию, и на Китай. Это похоже на шахматную партию, где фигуры стоят далеко друг от друга, но потеря одной линии внезапно оголяет короля на другом фланге. Формально удар по Ирану — не удар по России. Но по последствиям это могло бы стать ударом по российской экономической устойчивости, по китайской энергетической безопасности и по общей антизападной конфигурации мира. То есть в беседе проводится важная мысль: география войны и география последствий — не одно и то же.

2. США как архитектор борьбы за энергоконтроль

Собеседники видят действия США не как хаотический набор импровизаций, а как последовательную линию на контроль мирового энергетического ценообразования. Здесь есть спорные элементы, но сама аналитическая рамка интересна. Идея такова: кто контролирует не только добычу, но и маршруты, правила торговли, санкции, потолки цен, страхование, транспорт, тот контролирует не просто нефть и газ — он контролирует дыхание экономики других государств. Это очень современная форма власти. Если раньше империя брала порт и ставила гарнизон, то теперь она может брать под контроль логистику, расчеты, страховые механизмы, вторичные санкции и доступ к рынкам. Это уже не колониализм XIX века, а его цифрово-финансовая версия. С этой точки зрения Иран — не просто региональная держава, а точка сопротивления. И потому, как утверждают участники, его поражение стало бы шагом к еще большей зависимости мира от американского диктата.

3. Почему Иран вызывает у собеседников уважение

Особое место в беседе занимает не столько восхищение военной техникой Ирана, сколько восхищение моральной собранностью. Это, пожалуй, один из самых сильных нервов разговора. Собеседники отмечают, что завидуют не ракетам, а тому, что страна не рассыпалась психологически. Здесь важное наблюдение: в XXI веке война идет не только на земле и в воздухе, но и в сфере коллективной нервной системы общества. Если общество деморализовано, атомизировано, живет только потреблением и цинизмом, то даже мощная армия может оказаться внутренне пустой. Если же есть внутренний стержень, то даже ограниченные ресурсы иногда дают неожиданный эффект. В этом смысле Иран в беседе выступает как пример того, что политическая воля — это тоже стратегический ресурс. Не менее важный, чем ракеты, ПВО или бюджет.

4. Урок для России: ресурсы без решимости мало значат

Один из практических выводов беседы — стратегия и своевременное принятие решений важнее просто количества ресурсов. Это очень жесткий тезис, и он явно отсылает к сравнению с российским опытом последних лет. Собеседники фактически говорят: можно иметь больше возможностей, но проигрывать в темпе, в инициативе, в политической определенности. А можно иметь меньше, но за счет воли и четкости действий менять правила игры. Это напоминает различие между сильным телом и сильной нервной системой. Сила без координации часто бесполезна. Точно так же и государство: танки, экономика и территория — еще не гарантия успеха, если элита внутренне колеблется и боится последствий собственных решений.

5. Критика иллюзий и идеализаций

В беседе заметен важный философский мотив: люди часто живут не в реальности, а в ее идеализированных образах. Например: - в вере, что противник будет соблюдать правила; - в вере, что можно бесконечно отодвигать ответ; - в вере, что дипломатические формулы сами по себе защищают; - в вере, что «если нас прямо не атаковали, значит, это не касается нас». Это очень человеческая ошибка. Мы все склонны цепляться за удобную интерпретацию мира, потому что реальный мир тревожен и сложен. Государства в этом смысле не отличаются от людей: они тоже могут жить в самоуспокаивающих мифах. И здесь беседа пытается этот миф разрушить: если система давления строится вокруг тебя, то ждать, пока ударят именно по тебе, — слишком поздняя форма понимания реальности.

6. Научный взгляд против мракобесия

Еще одна линия разговора — критика религиозного фанатизма, мифологизации политики и общего сползания мира в иррациональность. Собеседники связывают это с деградацией научного мышления и с удобством управления необразованным, разобщенным обществом. Здесь их позиция предельно ясна: - без науки нет зрелой политики; - без рационального мышления нет стратегической трезвости; - без мировоззренческой опоры общество становится уязвимым к манипуляции. Это, конечно, идеологически окрашенная часть разговора, но в ней есть рациональное зерно. Когда мир перегрет страхом, мифами и пропагандой, способность отличать реальное от воображаемого становится формой выживания.

7. Переход к внутренней политике России

Беседа постепенно переходит от Ирана к России, и это закономерно. Внешняя война всегда вскрывает внутреннее устройство общества. Говоря проще: любой внешний кризис — это рентген внутреннего состояния страны. Отсюда обсуждение: - выборов; - доверия к власти; - электронного голосования; - роли левых сил; - антикоммунизма; - отчуждения народа от политического выбора. Можно не соглашаться с партийными выводами собеседников, но сама структура их мысли понятна: если народ не субъект, а статист, то государство ослабевает. Если общество лишено ощущения участия в судьбе страны, то оно хуже выдерживает большие исторические удары. Это очень старая, почти античная истина: полис держится не только стенами, но и участием граждан.

8. Главный нерв беседы: морально-политическое единство

Один из сильнейших итогов разговора — мысль о том, что морально-политическое единство народа не является пустым лозунгом из учебников. Это реальный фактор устойчивости. Можно сказать иначе: общество побеждает не тогда, когда в нем все одинаково думают, а тогда, когда у него есть общий фундамент — понимание, что существует нечто важнее частного комфорта. Без этого страна превращается в гостиницу: люди временно живут рядом, но не готовы нести общую судьбу. В беседе Иран подается именно как пример такого сплачивания перед угрозой. И это вызывает у выступающих одновременно уважение и боль — потому что на этом фоне особенно остро видны слабые места России.

Итог

В данной лекции война вокруг Ирана осмысляется как проверка на зрелость геополитического мышления. Главное предупреждение звучит так: опасно считать, что есть «чужие» конфликты, которые не имеют отношения к тебе, если через них перекраивается весь баланс сил. Беседа также поднимает более глубокий вопрос: что на самом деле делает страну устойчивой — ресурсы, оружие, идеология, воля элиты или внутреннее единство народа? Судя по логике выступающих, решающим оказывается не один фактор, а их соединение. Но без решимости, без ясного понимания своих интересов и без честного взгляда на реальность все остальное начинает рассыпаться. Если смотреть шире, то это разговор не только об Иране и не только о России. Это разговор о том, как цивилизации попадают в кризис: сначала они путают комфорт с безопасностью, риторику — с силой, а свои желания — с реальностью. А потом история грубо напоминает, что мир устроен не по нашим самоуспокаивающим формулам. И здесь остается, пожалуй, самый важный вопрос: в какой момент общество начинает видеть истину не как удобную версию событий, а как требование трезво принять реальность — даже если она разрушает привычные иллюзии?
Источник: https://rutube.ru/video/df2830221951c79912acd8d562b2ea1e/
