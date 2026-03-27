Чем отличается патриот от «турбопатриота»? Патриота заметишь не сразу. Потому что это человек, который просто любит Родину и пытается в меру разумения служить её интересам. Его любовь далеко не всегда выглядит ярко и шумно. Иногда это даже выглядит как обычная рутина.
Совсем другое дело — турбопатриоты. Они любят начальство, которое их кормит. И если начальство велит любить Родину, то они и это начнут делать энергично. Но им же надо, чтобы начальство оценило степень любовного старания. Поэтому всё будет ярко, шумно и максимально напоказ.
И если у них будет получаться хорошо (то есть в положенное время в укромном окошечке их будет ждать Зарплата), то турбопатриоты, на сдачу, начнут ещё и нас учить, как Родину любить. Зато если в указанный день окошечко окажется закрытым, то турбопатриот весьма легко перекрасится в, например, турболиберала.
А потом все будут задаваться вопросом: «А что это случилось с [таким-то известным активистом]? Столько лет топил за власть, а тут начал выступать со строго обратных позиций?»
Ну так это две модели поведения.
Эгоистическая и альтруистическая.
Т.е. или для себя, или для других.
Есть ещё третья : и для себя, и для других.
Вопрос лишь в размерах личной жабы.
