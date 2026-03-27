Вардан Эрнестович Багдасарян разбирает 35-летие референдума о сохранении СССР как политическую ловушку: от формулировки вопроса и саботажа единой процедуры до “альянса интересантов” (Запад, часть позднесоветских элит, национальные элиты и сетка диссидентских групп), который, по его версии, складывался задолго до 1991-го; затем разговор переходит к генезису холодной войны (планы давления на СССР сразу после 1945-го, “длинная телеграмма” Кеннана, доктрина Трумэна) и к современным инструментам идеологического влияния — от Оскара как политтехнологии до тезиса о леворадикальной повестке, “новой мировой фашизации” и контурах “новой религии”; финалом — критика сериала «Князь Андрей», попытка вернуть фигуру Андрея Боголюбского в большой европейский контекст, спор о смысле отмены крепостного права и разговор о том, почему исчезли мыслители уровня Бердяева и Хабермаса.

00:00:00 — 35 лет референдуму: кто придумал и зачем вообще “ставить под сомнение” СССР

00:01:32 — Закон о порядке выхода из СССР: почему по нему распад не происходил

00:03:01 — Формулировка вопроса как “вектор распуска”: суверенитет республик, “обновлённый союз”

00:06:28 — Кто не голосовал и почему: Прибалтика, Армения, Грузия, Молдавия

00:07:02 — Разные формулировки по республикам + цифры “за/против”: как размыли единое волеизъявление

00:08:25 — Итог: референдум как пролог демонтажа, несмотря на большинство “за”

00:09:03 — “Кукловоды”: Запад, наследственная элита, конвергенция, национальные кланы, диссидентская среда

00:13:27 — Десталинизация как десоветизация: как “консенсус” набирал силу десятилетиями

00:14:39 — Горбачёв и “новое мышление” ещё до генсека: почему это было допустимо

00:16:34 — “80 лет холодной войне”: Фултон как условная точка отсчёта

00:18:23 — 1945: планы давления и “20 городов” + логика ранней конфронтации

00:19:39 — Телеграмма Кеннана и доктрина Трумэна: как оформлялась стратегия

00:22:00 — Коммунисты в Западной Европе без “штыков”: почему страх был не реакцией, а курсом

00:24:30 — Оскар-2026: кино как идеологический инструмент

00:26:23 — “Господин никто против Путина”: что в фильме считают манипуляцией

00:34:45 — “Битва за битвой”: супергеройская матрица и лево-радикальная повестка

00:39:18 — “Левый фашизм”: меньшинства vs “обыватели” и новая логика превосходства

00:40:43 — Ультралевые/ультраправые/квазирелигиозный экстремизм: как могут “добивать” общество

00:45:42 — “Новая религия”: прогресс → Армагеддон как политическая метафизика

00:49:15 — Сериал «Князь Андрей»: почему, по мнению гостя, не дотягивает

00:51:24 — Андрей Боголюбский: лестничная система, 1169-й и поворот к самодержавию

00:53:10 — Барбаросса, уния, “идеологический фронт” Средневековья: большой контекст фигуры

00:58:12 — 165 лет отмене крепостного права: что “крепость” означала в русской модели

01:01:00 — 1762: “крепостное право дворян отменили” → дисбаланс и социальный разлом

01:02:55 — Реформа 1861: выкуп, 49 лет, “ограбили крестьян” и последствия

01:09:05 — Бердяев 150 лет + смерть Хабермаса: почему “мыслителей не осталось”

01:11:27 — Хабермас: дискурс, коммуникации и проблема управляемости “обсуждения”

01:14:16 — Бердяев: эволюция взглядов, “новое средневековье”, русская идея и русский коммунизм

01:20:14 — Почему исчезли мыслители: нет запроса + фильтры системы науки/образования

