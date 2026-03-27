1991: народ сказал “да”, элиты сказали “нет”. Как оформили демонтаж СССР | Вардан Багдасарян
Вардан Эрнестович Багдасарян разбирает 35-летие референдума о сохранении СССР как политическую ловушку: от формулировки вопроса и саботажа единой процедуры до “альянса интересантов” (Запад, часть позднесоветских элит, национальные элиты и сетка диссидентских групп), который, по его версии, складывался задолго до 1991-го; затем разговор переходит к генезису холодной войны (планы давления на СССР сразу после 1945-го, “длинная телеграмма” Кеннана, доктрина Трумэна) и к современным инструментам идеологического влияния — от Оскара как политтехнологии до тезиса о леворадикальной повестке, “новой мировой фашизации” и контурах “новой религии”; финалом — критика сериала «Князь Андрей», попытка вернуть фигуру Андрея Боголюбского в большой европейский контекст, спор о смысле отмены крепостного права и разговор о том, почему исчезли мыслители уровня Бердяева и Хабермаса.
00:00:00 — 35 лет референдуму: кто придумал и зачем вообще “ставить под сомнение” СССР
00:01:32 — Закон о порядке выхода из СССР: почему по нему распад не происходил
00:03:01 — Формулировка вопроса как “вектор распуска”: суверенитет республик, “обновлённый союз”
00:06:28 — Кто не голосовал и почему: Прибалтика, Армения, Грузия, Молдавия
00:07:02 — Разные формулировки по республикам + цифры “за/против”: как размыли единое волеизъявление
00:08:25 — Итог: референдум как пролог демонтажа, несмотря на большинство “за”
00:09:03 — “Кукловоды”: Запад, наследственная элита, конвергенция, национальные кланы, диссидентская среда
00:13:27 — Десталинизация как десоветизация: как “консенсус” набирал силу десятилетиями
00:14:39 — Горбачёв и “новое мышление” ещё до генсека: почему это было допустимо
00:16:34 — “80 лет холодной войне”: Фултон как условная точка отсчёта
00:18:23 — 1945: планы давления и “20 городов” + логика ранней конфронтации
00:19:39 — Телеграмма Кеннана и доктрина Трумэна: как оформлялась стратегия
00:22:00 — Коммунисты в Западной Европе без “штыков”: почему страх был не реакцией, а курсом
00:24:30 — Оскар-2026: кино как идеологический инструмент
00:26:23 — “Господин никто против Путина”: что в фильме считают манипуляцией
00:34:45 — “Битва за битвой”: супергеройская матрица и лево-радикальная повестка
00:39:18 — “Левый фашизм”: меньшинства vs “обыватели” и новая логика превосходства
00:40:43 — Ультралевые/ультраправые/квазирелигиозный экстремизм: как могут “добивать” общество
00:45:42 — “Новая религия”: прогресс → Армагеддон как политическая метафизика
00:49:15 — Сериал «Князь Андрей»: почему, по мнению гостя, не дотягивает
00:51:24 — Андрей Боголюбский: лестничная система, 1169-й и поворот к самодержавию
00:53:10 — Барбаросса, уния, “идеологический фронт” Средневековья: большой контекст фигуры
00:58:12 — 165 лет отмене крепостного права: что “крепость” означала в русской модели
01:01:00 — 1762: “крепостное право дворян отменили” → дисбаланс и социальный разлом
01:02:55 — Реформа 1861: выкуп, 49 лет, “ограбили крестьян” и последствия
01:09:05 — Бердяев 150 лет + смерть Хабермаса: почему “мыслителей не осталось”
01:11:27 — Хабермас: дискурс, коммуникации и проблема управляемости “обсуждения”
01:14:16 — Бердяев: эволюция взглядов, “новое средневековье”, русская идея и русский коммунизм
01:20:14 — Почему исчезли мыслители: нет запроса + фильтры системы науки/образования
Комментарий редакции
Краткие тезисы статьи/видео
О референдуме 1991 года и демонтаже СССР- Главный тезис: в 1991 году большинство граждан на референдуме высказались за сохранение СССР, но политические элиты пошли по противоположному пути. - Позиция Багдасаряна: референдум был не инструментом сохранения Союза, а во многом политической ловушкой, где сама формулировка вопроса уже допускала размывание единства. - Ключевая претензия: не была соблюдена единая процедура волеизъявления — в разных республиках были разные условия, разные формулировки, а часть республик вообще не участвовала. - Юридический акцент: существовал закон о порядке выхода республик из СССР, но распад, по этой логике, произошёл вне предусмотренной законной процедуры. - Вывод автора: референдум стал не точкой спасения, а прологом демонтажа.
Кто, по версии автора, был заинтересован в распаде- Западные государства, рассматривавшие СССР как геополитического противника. - Часть позднесоветской элиты, желавшая конвертировать власть в собственность и статус в новой системе. - Национальные элиты союзных республик, стремившиеся к самостоятельной власти. - Диссидентская и идеологическая среда, последовательно работавшая против советского проекта. - В интерпретации Багдасаряна, это был не случайный обвал, а совпадение интересов разных сил.
Исторические предпосылки- Десталинизация трактуется как этап более широкой десоветизации. - Разрушение советской идентичности, по мысли автора, шло десятилетиями, а не началось внезапно в перестройку. - Горбачёвское “новое мышление” представлено как логическое продолжение ранее заложенных тенденций.
О холодной войне- Автор считает, что курс на давление на СССР появился сразу после 1945 года, а не был лишь ответом на советские действия. - Упоминаются: - “Длинная телеграмма” Кеннана - доктрина Трумэна - ранние планы давления на СССР - Смысл этого блока: холодная война трактуется как долгосрочный системный проект сдерживания.
Об идеологии и современности- Современная культура, включая кино и премии вроде Оскара, рассматривается как инструмент идеологического влияния. - Автор критикует леворадикальную повестку, связывая её с новыми формами символического давления. - Появляется сильный тезис о “новой религии прогресса”, где политика приобретает квазирелигиозный характер. - Также обсуждается риск новой фашизации, но уже в иных, не классических формах.
Об истории России- Критикуется сериал «Князь Андрей» как слабая попытка исторического осмысления. - Андрей Боголюбский подаётся как фигура, важная для понимания поворота русской истории к централизации и самодержавной логике. - Отмена крепостного права рассматривается не как однозначное освобождение, а как сложная и во многом травматичная реформа: - крестьяне получили свободу с выкупными платежами; - реформа породила новый социальный разлом.
О философии и кризисе мысли- Поднимается вопрос, почему сегодня не видно мыслителей масштаба Бердяева или Хабермаса. - Ответ автора: изменился социальный запрос, научно-образовательная система стала фильтровать и усреднять мышление. - Обсуждаются: - Бердяев — как мыслитель русской идеи, свободы и “нового средневековья” - Хабермас — как теоретик коммуникации и дискурса
Подробный выводЭто выступление объединяет несколько тем в один большой сюжет: распад СССР, холодная война, идеологическая борьба, кризис культуры и ослабление большого мышления. В центре — мысль о том, что история не происходит сама собой, а оформляется через борьбу интересов, символов, формулировок и интерпретаций. Если смотреть прагматично, то главный нерв разговора — не просто в утверждении, что “народ хотел сохранить СССР”. Это более глубокий тезис: формальная демократия может быть устроена так, что её результат не становится реальной политической силой. И здесь есть почти универсальный урок. В истории нередко решает не только то, что люди думают, но и то, кто формулирует вопрос, кто считает голоса, кто контролирует процедуру и кто потом интерпретирует итог. Это справедливо не только для СССР, но и для многих современных политических систем. В этом смысле референдум 1991 года в трактовке Багдасаряна — это пример того, как воля большинства может быть исторически нейтрализована меньшинством, если у меньшинства есть институциональная, медийная и элитная власть. Почти как в психологии: человек может искренне хотеть одного, но если его внутренние механизмы уже перенастроены, поведение приведёт его к противоположному результату. Так и государство: официально оно “сохраняет союз”, а по факту уже движется к распаду. Важно, однако, сохранять интеллектуальную осторожность. Подобные концепции сильны своей цельностью, но уязвимы там, где слишком многое объясняют через единый замысел. История обычно сложнее: в ней есть и стратегия, и хаос; и заговор интересов, и системная усталость; и давление извне, и внутреннее разложение. СССР, вероятно, демонтировали не только потому, что этого хотели противники, но и потому, что сама система к тому моменту накопила слишком много противоречий. Запад мог ускорять процессы, элиты — использовать момент, но почва для распада, по всей видимости, уже была подготовлена структурными кризисами. Очень интересен переход от темы референдума к теме идеологии. Здесь просматривается важная мысль: власть держится не только на экономике и армии, но и на образах реальности. Кино, премии, культурные символы, язык прав человека, язык прогресса — всё это становится полем борьбы. Это похоже на то, как нейросеть обучается не на “истине как таковой”, а на массивах размеченных данных. Кто размечает данные, тот во многом формирует будущий результат. Так и общество: кто задаёт нормы интерпретации, тот влияет на то, что будет восприниматься как добро, зло, свобода, насилие, норма и отклонение. Критика “новой религии прогресса” тоже заслуживает внимания. Здесь мысль, по сути, не в отрицании прогресса, а в том, что любая идея, потерявшая самокритику, становится догмой. Материалисты могут быть столь же метафизичны, как мистики; рационалисты — столь же фанатичны, как религиозные сектанты. Когда политическая идеология начинает делить мир на “правильных” и “устаревших”, она уже действует не как наука, а как вера. И это очень современный диагноз. Исторические блоки про Боголюбского и крепостное право встроены сюда не случайно. Они поддерживают общий тезис: историю нельзя понимать через школьные упрощения. “Освобождение”, “прогресс”, “реформа”, “демократия” — все эти слова не гарантируют реального улучшения. Иногда за красивым понятием скрывается новый тип зависимости. Это вообще частая проблема человеческого сознания: мы влюбляемся в идеализированный образ явления и перестаём видеть фактическое содержание. Как в личных отношениях можно любить не человека, а свою проекцию на него, так и в политике можно верить не в реальность реформы, а в её мифологию. Финальный сюжет о Бердяеве и Хабермасе особенно симптоматичен. Возможно, речь не только о том, что “мыслителей больше нет”, а о том, что среда перестала поощрять длинную, трудную, внутренне свободную мысль. Современная информационная система производит не философов, а чаще комментаторов; не мировоззрения, а реакции; не концепции, а быстро потребляемые позиции. Это не обязательно означает деградацию в абсолютном смысле, но точно указывает на смену режима мышления: от глубины — к скорости, от созерцания — к потоку.
Итоговая оценкаВыступление Багдасаряна — это не нейтральная историческая справка, а мировоззренческая интерпретация. Она сильна там, где показывает связь процедур, идеологии и элитных интересов. Она побуждает помнить, что история — это не только цифры и документы, но и борьба за смысл. Но воспринимать её продуктивнее не как окончательную истину, а как оптику, которая высвечивает один важный слой реальности — слой политического оформления и идеологического управления. Практический вывод из всего этого, как ни странно, очень земной: нужно внимательнее относиться к формулировкам, институтам, культурным кодам и тому, кто определяет рамку обсуждения. Потому что судьба больших систем часто решается не в момент катастрофы, а раньше — в языке, в интерпретации, в постепенном изменении представлений о допустимом. И, возможно, самый трудный вопрос здесь такой: когда народ говорит “да”, а история всё равно поворачивает к “нет”, где в этот момент находится истина — в цифрах, в институтах, в силе, или в том, как потом будет рассказана сама история?