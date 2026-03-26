Выход из капиталистического самоубийства. О путях возрождения общества

Переслано от: Народное Славянское радио

Артём Малаховский и Алексей Орлов.
Взгляд на преобразование современного общества и экономики. Стратегия выживания и возрождения русского общества через переход к новым формам взаимодействия. Концепции кооперации и общинного уклада, которые должны заменить западные капиталистические модели, основанные на лжи и сиюминутной выгоде.
Исторический опыт метода Магомеда Чартаев и сталинской индустриализации.
Духовно-нравственный фундамент.

Способы защиты созидательных проектов от внешнего давления и важность целостного воспитания человека, чей труд направлен на благо близких.
Обоснование пути к «природосообразному» развитию, где идеология и родовые ценности первичны по отношению к финансам.

«Народное Славянское радио» – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!
Комментарий редакции

Данный комментарий создан автоматически с помощью ИИ: fivorg

Краткие тезисы

- Главная мысль беседы: выход из кризиса общества видится не через лобовую борьбу с «паразитической системой», а через укрепление собственного общества, общинности, кооперации и внутренней силы. - Капитализм представлен как форма саморазрушения, где выгода становится единственным критерием, а человек теряет связь с совестью, предназначением и живой социальной тканью. - Война трактуется как предельная форма проявления человека и общества: она обнажает и героизм, и низость, и глубину внутренних противоречий. - Побеждать чужими методами нельзя: если играть по правилам лжи, манипуляции и насилия, навязанным более сильными системными игроками, итог почти всегда будет проигрышным. - Революционный импульс снизу легко управляем: ярость масс направляют на нижние уровни, в то время как реальные центры влияния остаются недосягаемыми. - Исторический вывод: предки выживали не только сопротивлением, но и способностью приспосабливаться, делать выводы, усиливаться и перестраивать уклад жизни. - Опора предлагается на кооперацию, местное самоуправление, профсоюзы, круги доверия и ответственности — по отдельности эти элементы слабы, вместе могут стать основой нового уклада. - Предпринимательство не отвергается, но должно быть переосмыслено как служение обществу, а не извлечение максимальной прибыли любой ценой. - Пример Магомеда Чартаева приводится как модель успешного хозяйства, где сочетались личная заинтересованность, общая ответственность и хозяйственная целостность. - Следующий шаг после кооперации — частичный выход в безденежные формы обмена, когда людям важнее гарантированное обеспечение жизненных потребностей, чем абстрактные деньги. - Искусство и образование названы ключевыми инструментами изменения сознания: не насилие, а образ будущего должен вдохновлять людей на переход к новому укладу. - Счастье определяется не накоплением, а тем, что человек находит применение своему труду, улучшает жизнь близких и действует в соответствии со своим предназначением. - Ключевая формула: человек силён, когда совпадают «хочу», «могу» и «надо». - Главная проблема современности — люди мыслят в рамках чужой, навязанной парадигмы; пока это не преодолено, любые реформы будут повторять старые ошибки. - Финансы признаются вторичными: сначала цель, мировоззрение, кадры и уклад, а уже потом деньги.

Подробный вывод

В этом видео обсуждается не просто критика капитализма, а более глубокая тема: почему общество, поставившее выгоду выше смысла, неизбежно начинает разрушать само себя. Название о «капиталистическом самоубийстве» здесь звучит не как публицистическое преувеличение, а как диагноз цивилизационной логике, в которой человек превращается либо в потребителя, либо в ресурс, либо в винтик.

1. Критика капитализма здесь не только экономическая, но антропологическая

В данной лекции капитализм критикуется не столько за частную собственность или рынок, сколько за то, что он сужает человека. Если говорить философски, человек перестаёт быть существом смысла и становится существом расчёта. Это похоже на ситуацию, когда сложную нейросеть используют только как калькулятор: потенциал огромный, а функция примитивна. Собеседники постоянно возвращаются к мысли, что: - выгода сама по себе не зло; - зло начинается там, где выгода отрывается от совести, взаимности, предназначения и ответственности. Это важное различие. Они не предлагают наивный отказ от хозяйственной пользы. Напротив, речь идёт о том, чтобы встроить выгоду в более высокий порядок, где она служит жизни, а не подчиняет её себе.

2. Образ «паразитов» как метафора системы

Один из центральных образов беседы — паразиты. Но акцент сделан не на их уничтожении, а на другом:
не воевать с паразитом, а стать настолько сильным, чтобы паразит не мог жить в тебе.
Это почти биологическая и духовная аналогия одновременно. В медицине ведь тоже есть два подхода: бесконечно бороться с внешней угрозой или укреплять иммунитет. В психологии то же самое: можно всю жизнь воевать с манипуляторами, а можно выстроить границы, при которых манипуляция теряет силу. В обществе — аналогично. То есть ключевая идея такова: - не только разоблачать зло, - но перестраивать среду, в которой зло перестаёт быть эффективным. Это прагматичная мысль. Она уводит от романтики вечной борьбы и направляет к социальному оздоровлению.

3. Война как симптом и как проявитель

Очень сильный и спорный блок беседы посвящён войне. Здесь она понимается не как благо, а как предельный кризис, в котором проявляется всё скрытое: - устройство общества; - качество элит; - уровень солидарности; - моральный нерв человека; - сила и слабость идеологии. Это напоминает стресс-тест в инженерии: пока система работает в обычных условиях, её дефекты могут быть незаметны; при предельной нагрузке всё становится явным. Война здесь описывается именно как такой стресс-тест истории. Но из этого вывод делается не милитаристский, а обратный: если общество дошло до братоубийства, значит в семье цивилизации что-то уже давно сломано.

4. Почему бессмысленно играть по чужим правилам

Одна из самых содержательных линий беседы — критика попыток победить систему её же методами. Собеседник подробно объясняет, что: - низовые люди могут ударить только по нижнему или среднему уровню власти; - реальные центры управления и капитала находятся гораздо выше; - революционная ярость часто направляется туда, где она безопасна для настоящих выгодоприобретателей. Это напоминает игру, в которой правила, поле и даже допустимые формы протеста заранее заданы противником. Если действовать внутри такого коридора, можно чувствовать себя бунтарём, но по сути оставаться управляемым элементом. Здесь мысль довольно зрелая: не всякое сопротивление освобождает. Иногда сопротивление — это просто предсказуемая реакция, заложенная в сценарий.

5. Альтернатива: кооперация вместо атомизации

Практический центр беседы — это идея кооперации: - производственной; - хозяйственной; - социальной; - образовательной; - культурной. Причём кооперация понимается не как формальная структура на бумаге, а как среда доверия и ответственности. Очень важен мотив «кругов доверия»: сначала нужно собрать людей, которые способны не только считать прибыль, но и видеть смысл общего дела. Это похоже на принцип живого организма: - органы разные, - функции разные, - но жизнь одна. Капиталистическая модель, напротив, часто строит общество как набор конкурирующих клеток, каждая из которых стремится расти за счёт других. А кооперация в логике беседы — это попытка вернуться к организму вместо опухоли.

6. Почему пример Чартаева здесь так важен

История Магомеда Чартаева приводится не случайно. Она работает как доказательство того, что между диктатурой рынка и мёртвой уравниловкой есть промежуточная, жизнеспособная модель. Смысл модели: - у человека есть личная ответственность; - он не наёмный винтик, а хозяин; - общее благо не противопоставляется личному; - система поощряет не паразитирование, а вклад; - важна профилактика проблем, а не нажива на их последствиях. Особенно показателен пример с милицией и сохранностью скота: когда интересы общества и охраны были правильно связаны, преступления почти исчезли. Это очень современная мысль: система работает не тогда, когда все стали святыми, а когда правильно устроены стимулы и связи.

7. От денег — к обеспечению жизни

Одна из наиболее радикальных идей беседы — переход к частично безденежной экономике. Но важно понять нюанс: речь не о мгновенном отказе от денег, а о постепенном смещении акцента. Логика такова: - человеку на самом деле нужны не деньги как таковые; - ему нужны еда, жильё, здоровье, образование, безопасность, смысл; - если часть этих базовых потребностей обеспечивается прямо, зависимость от денег снижается. Это похоже на различие между символом и реальностью. Деньги — это символ доступа к благам. Но если доступ к части благ можно организовать напрямую через сообщество, символ становится менее всевластным. Здесь есть рациональное зерно: многие современные кризисы усугубляются тем, что люди защищают не жизнь, а денежный посредник между ними и жизнью.

8. Искусство как инструмент смены уклада

Очень точная мысль беседы: новый уклад нельзя построить только экономикой. Его нужно ещё представить, почувствовать, захотеть. А это уже задача искусства, культуры, образов, воспитания. Человек живёт не только хлебом, но и образом будущего. Если этот образ не создан, он будет заимствован извне. Поэтому собеседники говорят, что: - нужны фильмы, - нужны истории, - нужны сильные культурные формы, - нужен вдохновляющий контент не хуже массовой коммерческой продукции. Это важный вывод. Любой социальный проект рушится, если не умеет работать с воображением. Экономика строит тело общества, но искусство формирует его душу.

9. Счастье как согласованность человека с самим собой

Самый человечный фрагмент беседы — размышление о счастье. Здесь оно определяется двумя близкими формулами: - счастье — это когда твой труд нужен и улучшает жизнь близких; - счастье — это когда совпадают хочу, могу и надо. Это очень глубокая формула, потому что она соединяет: - желание, - способность, - предназначение. В психологии это можно назвать интеграцией личности. В философии — согласием с собственной природой. В религиозном языке — служением по дару. В социальном смысле — нахождением своего места. Когда эти три уровня совпадают, человек перестаёт быть внутренне расколотым. А общество, состоящее из людей не на своём месте, почти обречено на хаос — сколько бы денег в него ни вливали.

10. Главный нерв спора: можно ли построить новое, оставаясь в старой парадигме

Во второй части беседы возникает напряжённый спор о контроле, рисках предательства, уязвимости любой системы перед манипуляцией. Это, пожалуй, самый реалистичный момент видео. Один собеседник говорит: система неизбежно будет пробиваться, в неё будут проникать чужие интересы. Другой отвечает: если строить по старым правилам, да; если строить как семью и как живую среду, многие риски снимаются. Здесь нет окончательного ответа. И это нормально. Потому что вопрос сложный. Любая живая модель уязвима. Но важен сам вектор: - либо мы пытаемся бесконечно усиливать внешний контроль; - либо выстраиваем такую среду, в которой предательство становится невыгодным, а верность — естественной. Это различие похоже на отличие тюрьмы от общины. В тюрьме порядок держится страхом. В общине — смыслом, связью, доверием и взаимной зависимостью. Конечно, полностью без контроля не обойтись. Но контроль без живого основания тоже не работает.

11. Общий вывод беседы

Если собрать всё вместе, то основная мысль видео такова:
Возрождение общества невозможно через копирование капиталистической логики, даже если использовать её «в благих целях». Нужен иной уклад — кооперативный, общинный, нравственно ориентированный, культурно осмысленный и хозяйственно практичный.
То есть предлагается не очередная политическая кампания, а смена основания: - от конкуренции к кооперации; - от наёмного винтика к хозяину; - от денег как цели к благу как цели; - от манипуляции к доверию; - от абстрактной идеологии к живому укладу; - от внешней борьбы к внутреннему усилению. Это не означает, что все тезисы беседы безупречны или полностью реализуемы. В некоторых местах рассуждение уходит в идеализацию общинного начала, местами недооцениваются масштабы системного сопротивления, а местами практические механизмы остаются недостаточно проработанными. Но при всём этом в беседе есть важное зерно: общество нельзя спасти тем, что уже разрушает человека. И, возможно, главный практический урок здесь такой: начинать надо не с глобального передела мира, а с создания малых жизнеспособных сред — кругов доверия, коопераций, производственных и культурных союзов, где человек снова становится не функцией, а личностью. Потому что цивилизации, как и деревья, погибают не только от внешнего топора, но и от внутренней гнили. И тогда главный вопрос не в том, кто рубит, а в том, что в нас ещё живо и способно к возрождению.

Итоговая мысль

Беседа посвящена поиску выхода из тупика, где экономическая эффективность перестала служить жизни. Предлагаемый путь — не разрушительный бунт, а постепенное восстановление живых форм совместности: семьи, общины, кооперации, культуры, труда по призванию. Это взгляд спорный, но внутренне цельный: не победить «паразитов», а стать обществом, в котором им нечем питаться. И, пожалуй, самый важный вопрос после этого видео звучит так: что в действительности может стать опорой для общества — страх, выгода или всё же осознанная связь человека с правдой, трудом и ближними?
Редактор: fivorg
Источник: https://rutube.ru/video/9e1d37c37d0ce12a55fe985c4b0b366b/
Записи на схожие темы
«Россия должна выходить из Болонской системы». О причинах кризиса отечественного образования и о том, как его преодолеть
Украинский узел. Единственный положительный вариант выхода из глубокого кризиса
Путь Жизни Человека (из Рода Йисраэль)
О Движении «Возрождение. Золотой Век»
Все - Адреса, Факты, Схемы Мирового правительства ("Николаитов" как Стравливающих - поработителей, завоевателей, скупщиков, ... народов - Новый завет, Откровение от Иоанна) - и ВЫХОДЫ из Них С-Начала России - Пойдём?!..
Февральская революция: Проблема выхода из войны и кризис самодержавия
Выход из "Матрицы"
Человекообразные обязательно мешают выходу из кризиса, а Люди востребованы в периоды кризисов
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 2368 2048
    Valeriy Bondarik только что

      ,,,PPPriveTT…..

      Чем БОЛЬШЕ социУМ – разным РАЗРУШАЕТСЯ,как НЫНЕ в России…
      Тем БОЛЬШЕ подобных(ПСИ-окормительных)статей ПОЯВЛЯЕТСЯ…
      * подобные статьи – “ГРОМООТВОДом” являются…
      (ими социУМЫ,от КРИЧАЩИХ реалий ОТВЛЕКАЮТся…)
      …подобные публикации – ПСИ-РЕЛИГИОЗНЫМi метод’ами называют’ся…
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

      ВСЕМИ подобными ПСИ-ГОВОРУНАМИ – “нужные” МЕТОДЫ ВНУШАЮТся…
      а РАЗРУШАЮЩИЕ технологии(ОТ правящИХ=”едро$$нi)- продолжают’ся…
      :-( Русский соцвиУМ – СПАИВАЕТся и УТИЛИЗИРУЕТСЯ…
      :-( ПОГОСТЫ увеличивают’ся и Русскими “ЗАСЕЛЯЮТся…
      :-( а “окормительные-ПРОПОВЕДИ” говорунов – лишь УЧАЩАЮТСЯ…..
      :-( Они СОЗНАТЕЛЬНО ЗАГОВАРИВАЮТ население – что БЕЗ сомнения…
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

      …Такие – лишь ОТВЛЕКАЮТ,и Люди – Уже “ЭТО” Понимают…
      …Дядьки бородатые С хвостами – КЕМ упалнамочены – рулить-чтоб-”нами”…
      …Читая “ТАКОЕ” – люди имеею дело – с “ДВОЮРОДНЫМИ” ПОПами…
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

      ! НЕТ доверия к такИМ…НЕТ веры ИМ!
      ! “ЭТО” – ТОЖЕ религиозное “ОКОРМЛЕНИЕ” – только с подходом ИНЫМ…

      —> В России – ПОЛИТ-систему Нужно МЕНЯТЬ!
      —> В России Нужно Власть – Русским ВОЗВРАЩАТЬ!!!
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

      ВСЕМ “окормлённым-И-посвящённым” – НЕ верещать…

      = Валерий Бондарик.Эдмонтон.Канада. 25-3-26

