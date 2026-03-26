Выход из капиталистического самоубийства. О путях возрождения общества
Артём Малаховский и Алексей Орлов.
Взгляд на преобразование современного общества и экономики. Стратегия выживания и возрождения русского общества через переход к новым формам взаимодействия. Концепции кооперации и общинного уклада, которые должны заменить западные капиталистические модели, основанные на лжи и сиюминутной выгоде.
Исторический опыт метода Магомеда Чартаев и сталинской индустриализации.
Духовно-нравственный фундамент.
Способы защиты созидательных проектов от внешнего давления и важность целостного воспитания человека, чей труд направлен на благо близких.
Обоснование пути к «природосообразному» развитию, где идеология и родовые ценности первичны по отношению к финансам.
Комментарий редакции
Краткие тезисы- Главная мысль беседы: выход из кризиса общества видится не через лобовую борьбу с «паразитической системой», а через укрепление собственного общества, общинности, кооперации и внутренней силы. - Капитализм представлен как форма саморазрушения, где выгода становится единственным критерием, а человек теряет связь с совестью, предназначением и живой социальной тканью. - Война трактуется как предельная форма проявления человека и общества: она обнажает и героизм, и низость, и глубину внутренних противоречий. - Побеждать чужими методами нельзя: если играть по правилам лжи, манипуляции и насилия, навязанным более сильными системными игроками, итог почти всегда будет проигрышным. - Революционный импульс снизу легко управляем: ярость масс направляют на нижние уровни, в то время как реальные центры влияния остаются недосягаемыми. - Исторический вывод: предки выживали не только сопротивлением, но и способностью приспосабливаться, делать выводы, усиливаться и перестраивать уклад жизни. - Опора предлагается на кооперацию, местное самоуправление, профсоюзы, круги доверия и ответственности — по отдельности эти элементы слабы, вместе могут стать основой нового уклада. - Предпринимательство не отвергается, но должно быть переосмыслено как служение обществу, а не извлечение максимальной прибыли любой ценой. - Пример Магомеда Чартаева приводится как модель успешного хозяйства, где сочетались личная заинтересованность, общая ответственность и хозяйственная целостность. - Следующий шаг после кооперации — частичный выход в безденежные формы обмена, когда людям важнее гарантированное обеспечение жизненных потребностей, чем абстрактные деньги. - Искусство и образование названы ключевыми инструментами изменения сознания: не насилие, а образ будущего должен вдохновлять людей на переход к новому укладу. - Счастье определяется не накоплением, а тем, что человек находит применение своему труду, улучшает жизнь близких и действует в соответствии со своим предназначением. - Ключевая формула: человек силён, когда совпадают «хочу», «могу» и «надо». - Главная проблема современности — люди мыслят в рамках чужой, навязанной парадигмы; пока это не преодолено, любые реформы будут повторять старые ошибки. - Финансы признаются вторичными: сначала цель, мировоззрение, кадры и уклад, а уже потом деньги.
Подробный выводВ этом видео обсуждается не просто критика капитализма, а более глубокая тема: почему общество, поставившее выгоду выше смысла, неизбежно начинает разрушать само себя. Название о «капиталистическом самоубийстве» здесь звучит не как публицистическое преувеличение, а как диагноз цивилизационной логике, в которой человек превращается либо в потребителя, либо в ресурс, либо в винтик.
1. Критика капитализма здесь не только экономическая, но антропологическаяВ данной лекции капитализм критикуется не столько за частную собственность или рынок, сколько за то, что он сужает человека. Если говорить философски, человек перестаёт быть существом смысла и становится существом расчёта. Это похоже на ситуацию, когда сложную нейросеть используют только как калькулятор: потенциал огромный, а функция примитивна. Собеседники постоянно возвращаются к мысли, что: - выгода сама по себе не зло; - зло начинается там, где выгода отрывается от совести, взаимности, предназначения и ответственности. Это важное различие. Они не предлагают наивный отказ от хозяйственной пользы. Напротив, речь идёт о том, чтобы встроить выгоду в более высокий порядок, где она служит жизни, а не подчиняет её себе.
2. Образ «паразитов» как метафора системыОдин из центральных образов беседы — паразиты. Но акцент сделан не на их уничтожении, а на другом:
не воевать с паразитом, а стать настолько сильным, чтобы паразит не мог жить в тебе.Это почти биологическая и духовная аналогия одновременно. В медицине ведь тоже есть два подхода: бесконечно бороться с внешней угрозой или укреплять иммунитет. В психологии то же самое: можно всю жизнь воевать с манипуляторами, а можно выстроить границы, при которых манипуляция теряет силу. В обществе — аналогично. То есть ключевая идея такова: - не только разоблачать зло, - но перестраивать среду, в которой зло перестаёт быть эффективным. Это прагматичная мысль. Она уводит от романтики вечной борьбы и направляет к социальному оздоровлению.
3. Война как симптом и как проявительОчень сильный и спорный блок беседы посвящён войне. Здесь она понимается не как благо, а как предельный кризис, в котором проявляется всё скрытое: - устройство общества; - качество элит; - уровень солидарности; - моральный нерв человека; - сила и слабость идеологии. Это напоминает стресс-тест в инженерии: пока система работает в обычных условиях, её дефекты могут быть незаметны; при предельной нагрузке всё становится явным. Война здесь описывается именно как такой стресс-тест истории. Но из этого вывод делается не милитаристский, а обратный: если общество дошло до братоубийства, значит в семье цивилизации что-то уже давно сломано.
4. Почему бессмысленно играть по чужим правиламОдна из самых содержательных линий беседы — критика попыток победить систему её же методами. Собеседник подробно объясняет, что: - низовые люди могут ударить только по нижнему или среднему уровню власти; - реальные центры управления и капитала находятся гораздо выше; - революционная ярость часто направляется туда, где она безопасна для настоящих выгодоприобретателей. Это напоминает игру, в которой правила, поле и даже допустимые формы протеста заранее заданы противником. Если действовать внутри такого коридора, можно чувствовать себя бунтарём, но по сути оставаться управляемым элементом. Здесь мысль довольно зрелая: не всякое сопротивление освобождает. Иногда сопротивление — это просто предсказуемая реакция, заложенная в сценарий.
5. Альтернатива: кооперация вместо атомизацииПрактический центр беседы — это идея кооперации: - производственной; - хозяйственной; - социальной; - образовательной; - культурной. Причём кооперация понимается не как формальная структура на бумаге, а как среда доверия и ответственности. Очень важен мотив «кругов доверия»: сначала нужно собрать людей, которые способны не только считать прибыль, но и видеть смысл общего дела. Это похоже на принцип живого организма: - органы разные, - функции разные, - но жизнь одна. Капиталистическая модель, напротив, часто строит общество как набор конкурирующих клеток, каждая из которых стремится расти за счёт других. А кооперация в логике беседы — это попытка вернуться к организму вместо опухоли.
6. Почему пример Чартаева здесь так важенИстория Магомеда Чартаева приводится не случайно. Она работает как доказательство того, что между диктатурой рынка и мёртвой уравниловкой есть промежуточная, жизнеспособная модель. Смысл модели: - у человека есть личная ответственность; - он не наёмный винтик, а хозяин; - общее благо не противопоставляется личному; - система поощряет не паразитирование, а вклад; - важна профилактика проблем, а не нажива на их последствиях. Особенно показателен пример с милицией и сохранностью скота: когда интересы общества и охраны были правильно связаны, преступления почти исчезли. Это очень современная мысль: система работает не тогда, когда все стали святыми, а когда правильно устроены стимулы и связи.
7. От денег — к обеспечению жизниОдна из наиболее радикальных идей беседы — переход к частично безденежной экономике. Но важно понять нюанс: речь не о мгновенном отказе от денег, а о постепенном смещении акцента. Логика такова: - человеку на самом деле нужны не деньги как таковые; - ему нужны еда, жильё, здоровье, образование, безопасность, смысл; - если часть этих базовых потребностей обеспечивается прямо, зависимость от денег снижается. Это похоже на различие между символом и реальностью. Деньги — это символ доступа к благам. Но если доступ к части благ можно организовать напрямую через сообщество, символ становится менее всевластным. Здесь есть рациональное зерно: многие современные кризисы усугубляются тем, что люди защищают не жизнь, а денежный посредник между ними и жизнью.
8. Искусство как инструмент смены укладаОчень точная мысль беседы: новый уклад нельзя построить только экономикой. Его нужно ещё представить, почувствовать, захотеть. А это уже задача искусства, культуры, образов, воспитания. Человек живёт не только хлебом, но и образом будущего. Если этот образ не создан, он будет заимствован извне. Поэтому собеседники говорят, что: - нужны фильмы, - нужны истории, - нужны сильные культурные формы, - нужен вдохновляющий контент не хуже массовой коммерческой продукции. Это важный вывод. Любой социальный проект рушится, если не умеет работать с воображением. Экономика строит тело общества, но искусство формирует его душу.
9. Счастье как согласованность человека с самим собойСамый человечный фрагмент беседы — размышление о счастье. Здесь оно определяется двумя близкими формулами: - счастье — это когда твой труд нужен и улучшает жизнь близких; - счастье — это когда совпадают хочу, могу и надо. Это очень глубокая формула, потому что она соединяет: - желание, - способность, - предназначение. В психологии это можно назвать интеграцией личности. В философии — согласием с собственной природой. В религиозном языке — служением по дару. В социальном смысле — нахождением своего места. Когда эти три уровня совпадают, человек перестаёт быть внутренне расколотым. А общество, состоящее из людей не на своём месте, почти обречено на хаос — сколько бы денег в него ни вливали.
10. Главный нерв спора: можно ли построить новое, оставаясь в старой парадигмеВо второй части беседы возникает напряжённый спор о контроле, рисках предательства, уязвимости любой системы перед манипуляцией. Это, пожалуй, самый реалистичный момент видео. Один собеседник говорит: система неизбежно будет пробиваться, в неё будут проникать чужие интересы. Другой отвечает: если строить по старым правилам, да; если строить как семью и как живую среду, многие риски снимаются. Здесь нет окончательного ответа. И это нормально. Потому что вопрос сложный. Любая живая модель уязвима. Но важен сам вектор: - либо мы пытаемся бесконечно усиливать внешний контроль; - либо выстраиваем такую среду, в которой предательство становится невыгодным, а верность — естественной. Это различие похоже на отличие тюрьмы от общины. В тюрьме порядок держится страхом. В общине — смыслом, связью, доверием и взаимной зависимостью. Конечно, полностью без контроля не обойтись. Но контроль без живого основания тоже не работает.
11. Общий вывод беседыЕсли собрать всё вместе, то основная мысль видео такова:
Возрождение общества невозможно через копирование капиталистической логики, даже если использовать её «в благих целях». Нужен иной уклад — кооперативный, общинный, нравственно ориентированный, культурно осмысленный и хозяйственно практичный.То есть предлагается не очередная политическая кампания, а смена основания: - от конкуренции к кооперации; - от наёмного винтика к хозяину; - от денег как цели к благу как цели; - от манипуляции к доверию; - от абстрактной идеологии к живому укладу; - от внешней борьбы к внутреннему усилению. Это не означает, что все тезисы беседы безупречны или полностью реализуемы. В некоторых местах рассуждение уходит в идеализацию общинного начала, местами недооцениваются масштабы системного сопротивления, а местами практические механизмы остаются недостаточно проработанными. Но при всём этом в беседе есть важное зерно: общество нельзя спасти тем, что уже разрушает человека. И, возможно, главный практический урок здесь такой: начинать надо не с глобального передела мира, а с создания малых жизнеспособных сред — кругов доверия, коопераций, производственных и культурных союзов, где человек снова становится не функцией, а личностью. Потому что цивилизации, как и деревья, погибают не только от внешнего топора, но и от внутренней гнили. И тогда главный вопрос не в том, кто рубит, а в том, что в нас ещё живо и способно к возрождению.
,,,PPPriveTT…..
Чем БОЛЬШЕ социУМ – разным РАЗРУШАЕТСЯ,как НЫНЕ в России…
Тем БОЛЬШЕ подобных(ПСИ-окормительных)статей ПОЯВЛЯЕТСЯ…
* подобные статьи – “ГРОМООТВОДом” являются…
(ими социУМЫ,от КРИЧАЩИХ реалий ОТВЛЕКАЮТся…)
…подобные публикации – ПСИ-РЕЛИГИОЗНЫМi метод’ами называют’ся…
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
ВСЕМИ подобными ПСИ-ГОВОРУНАМИ – “нужные” МЕТОДЫ ВНУШАЮТся…
а РАЗРУШАЮЩИЕ технологии(ОТ правящИХ=”едро$$нi)- продолжают’ся…
:-( Русский соцвиУМ – СПАИВАЕТся и УТИЛИЗИРУЕТСЯ…
:-( ПОГОСТЫ увеличивают’ся и Русскими “ЗАСЕЛЯЮТся…
:-( а “окормительные-ПРОПОВЕДИ” говорунов – лишь УЧАЩАЮТСЯ…..
:-( Они СОЗНАТЕЛЬНО ЗАГОВАРИВАЮТ население – что БЕЗ сомнения…
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
…Такие – лишь ОТВЛЕКАЮТ,и Люди – Уже “ЭТО” Понимают…
…Дядьки бородатые С хвостами – КЕМ упалнамочены – рулить-чтоб-”нами”…
…Читая “ТАКОЕ” – люди имеею дело – с “ДВОЮРОДНЫМИ” ПОПами…
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
! НЕТ доверия к такИМ…НЕТ веры ИМ!
! “ЭТО” – ТОЖЕ религиозное “ОКОРМЛЕНИЕ” – только с подходом ИНЫМ…
—> В России – ПОЛИТ-систему Нужно МЕНЯТЬ!
—> В России Нужно Власть – Русским ВОЗВРАЩАТЬ!!!
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
ВСЕМ “окормлённым-И-посвящённым” – НЕ верещать…
= Валерий Бондарик.Эдмонтон.Канада. 25-3-26