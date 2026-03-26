Сбербанк захватывает энергетику России? Минэнерго ЗАБЫЛО про уголь ради банков?!

На семинаре Министерства Энергетики будущее российской энергетики обсуждали Росатом и Сбербанк, что вызвало недоумение у экспертного сообщества. Почему на ключевом событии отрасли проигнорировали угольную и гидрогенерацию, которые обеспечивают огромную часть энергобаланса страны? Борис Марцинкевич анализирует, к чему приведет такой однобокий подход и как на самом деле обстоят дела с газификацией, угольными запасами и энергетикой Дальнего Востока. Подробнее в новом видео

Краткие тезисы

- В данной беседе критикуется состав участников семинара Минэнерго «Электроэнергетика — основа развития страны». - Авторы удивлены, почему среди ключевых спикеров заметную роль играет Сбербанк, а из крупных энергетических игроков особенно выделен Росатом, тогда как другие виды генерации почти не обсуждаются. - Подчеркивается, что энергетика России не сводится к атомной и банковской повестке: есть уголь, гидроэнергетика, газовая генерация, тепловая энергетика. - Отмечается, что разговор об электроэнергетике без полноценного внимания к тепловой энергетике выглядит неполным, особенно для холодных регионов России. - Авторы настаивают, что для Сибири и Дальнего Востока уголь остается не идеологией, а практической необходимостью. - Делается акцент на том, что газификация не охватит многие удаленные территории: Чукотку, Магаданскую область, часть Якутии и другие регионы. - Критикуется чрезмерный акцент на ВИЭ: при низком коэффициенте использования мощности солнечная и ветровая генерация не могут полноценно заменить базовые источники. - Указывается, что угольная отрасль страдает от экспортной зависимости, и развитие внутренней угольной генерации могло бы снизить эту уязвимость. - Отмечается, что гидропотенциал России используется недостаточно, особенно на Дальнем Востоке. - Высказывается мысль, что Минэнерго недостаточно ясно показывает целостный энергобаланс будущего: какая доля у угля, газа, атома, гидроэнергетики и ВИЭ. - Отдельно критикуется рассуждение о росте спроса на электроэнергию со стороны ИИ и блокчейна, если не объяснено, за счет какой генерации этот спрос будет покрываться. - Итоговая позиция: энергетическую политику нужно строить на принципах надежности, обеспеченности и экономической целесообразности, а не на модных акцентах и узком круге участников.

Подробный вывод

В этом видео поднимается не столько вопрос о том, что Сбербанк буквально “захватывает” энергетику, сколько более глубокая проблема: кто формирует язык обсуждения будущего российской энергетики. И здесь чувствуется тревога авторов. Когда о фундаментальной отрасли страны начинают говорить преимущественно через призму финансовых институтов, цифровых трендов и отдельных корпоративных интересов, возникает ощущение смещения центра тяжести: от физической реальности энергосистемы — к ее презентационному образу. Это очень характерная для современности вещь. В некотором смысле любая система со временем начинает подменять реальность своей моделью. Как в нейросетях: карта данных постепенно становится важнее самой территории. Так и здесь — можно долго говорить о будущем потреблении ИИ, о стратегических целях, о низкоуглеродности, о перспективах новых технологий, но если зимой в удаленном регионе нужно просто надежно дать тепло и электричество, то именно этот факт и есть более глубокая истина, чем любая красивая концепция. Энергетика, в отличие от многих сфер, жестоко возвращает нас к материальной реальности: дом либо отапливается, либо нет. Главная мысль авторов состоит в том, что Минэнерго, по их мнению, обсуждает развитие отрасли слишком узко. Да, Росатом важен. Да, банки важны как источники финансирования и как участники оценки инвестиционных рисков. Но если разговор о будущем не включает всерьез угольную генерацию, гидроэнергетику, тепловую инфраструктуру и региональную специфику, то это уже не стратегический взгляд, а фрагмент. Особенно сильный акцент сделан на том, что Россия — страна неравномерного пространства. Это очень важный тезис. В теории можно строить универсальную модель энергоперехода, но на практике Россия — это не единая абстрактная плоскость. Есть европейская часть, есть Дальний Восток, есть Арктика, есть изолированные территории, есть регионы, где газификация экономически почти недостижима. И тут возникает простая мысль: то, что рационально для одного региона, может быть бессмысленно для другого. Истина оказывается ситуативной, привязанной к географии, климату, логистике и плотности населения. Именно поэтому авторы так настаивают на роли угля. Не потому что уголь — это символ прогресса или идеал, а потому что в ряде территорий он остается реалистичным ресурсом. Это важное различие. Часто в публичных дискуссиях спор идет между идеализированными образами: “зеленое будущее” против “традиционной энергетики”. Но реальная жизнь сложнее. Уголь может быть экологически проблемным, но при этом экономически и инфраструктурно незаменимым в конкретной точке пространства. И наоборот, ВИЭ могут выглядеть современно и красиво в отчетах, но быть недостаточными как опора для индустриальной и тепловой нагрузки в суровом климате. Здесь авторы выступают против идеализации энергоперехода. Они напоминают, что установленная мощность — не то же самое, что фактическая надежная выработка. Это почти философский момент: не путать потенциал с действительностью, обещание — с работой, образ — с фактом. Солнечная станция в отчете может быть “100 МВт”, но ее реальная полезность зависит от режима работы. Это как в человеческой психике: можно обладать огромным “потенциалом”, но в критический момент важнее, что реально доступно и устойчиво. Не менее важна их критика того, что из поля внимания выпадает тепло. Это, пожалуй, один из самых сильных практических тезисов. Разговор об электроэнергетике часто звучит современно и технологично, но в российском климате тепло — не второстепенная функция, а вопрос выживания и нормальной экономической деятельности. Если обсуждать развитие страны, игнорируя тепловую энергетику, то это похоже на разговор о теле, в котором замечают мозг, но забывают о кровообращении. Отдельный пласт критики касается отсутствия ясного энергобаланса будущего. Авторы фактически требуют не лозунгов, а архитектуры: сколько будет атома, сколько гидроэнергетики, сколько угля, сколько газа, какую роль реально сыграют ВИЭ. Это прагматичная позиция. Любая сложная система держится не на вдохновляющих тезисах, а на пропорциях, резервах и согласованности элементов. Энергетика — это вообще искусство баланса, а не победа одной технологии над другой. Интересна и критика экспортной зависимости угольной отрасли. Здесь звучит мысль, что внутренний спрос мог бы стать стабилизатором. Это уже не просто спор о типах генерации, а вопрос экономического суверенитета отрасли. Если уголь слишком зависит от мировых цен и внешних рынков, то развитие внутреннего потребления могло бы снизить уязвимость. Но для этого нужна государственная стратегия, а не фрагментарные обсуждения. Также важен тезис о недоиспользованном гидропотенциале, особенно на Дальнем Востоке. Авторы не отрицают экологические и социальные риски ГЭС, но указывают, что в некоторых районах аргументы о массовом переселении и ущербе могут быть менее значимыми из-за низкой плотности населения и особенностей рельефа. Это попытка вернуть дискуссию к конкретике, а не к универсальным штампам. Если посмотреть глубже, беседа посвящена конфликту между финансово-управленческим взглядом и инженерно-территориальной реальностью. Банки мыслят инвестициями, рисками, окупаемостью, трендами спроса. Это не плохо — без этого крупные проекты невозможны. Но энергетика не может быть подчинена только логике финансиста, как и человек не может жить только логикой бухгалтерии. В живой системе всегда есть то, что не укладывается в красивую презентацию: климат, расстояния, аварийные резервы, сезонность, изолированные контуры, социальная ответственность. По сути, авторы требуют вернуть в центр разговора энергетику как материальную основу государства, а не как площадку для имиджевых и концептуальных конструкций. И в этом есть здравое зерно. Слишком часто современная политика увлекается символами будущего и забывает о носителях настоящего. Но будущее не возникает из слов — оно собирается из труб, ЛЭП, турбин, котельных, шахт, плотин и людей, которые все это обслуживают.

Итог по смыслу

Главный вывод такой: - авторы не отрицают важность Росатома, банков, цифровизации и новых направлений спроса; - но считают опасным, если именно они начинают задавать повестку вместо комплексного отраслевого анализа; - в российской энергетике нельзя игнорировать угольную генерацию, гидроэнергетику, тепловой контур и региональную специфику; - без ясного и честного энергобаланса разговор о развитии превращается в набор разрозненных тезисов; - надежность энергосистемы важнее модных концепций, потому что энергетика в конечном счете проверяется не идеями, а работоспособностью. Если совсем кратко: в этом видео звучит упрек не только в адрес Сбербанка или Минэнерго, а в адрес самого стиля мышления, где финансовая и презентационная логика начинает заслонять физическую, инженерную и территориальную реальность страны. И здесь возникает более широкий вопрос: когда мы говорим о развитии, мы действительно видим саму реальность — или лишь те образы будущего, которые нам удобнее и приятнее обсуждать?
Информация о сайте

