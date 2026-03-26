Рациональная логика, или Почему вброс о Третьем Храме подхватили все | Андрей Школьников
Геостратег Андрей Школьников разъясняет специфику нынешней реальности.
Ведущий: Роман Шахов
Дзен: https://dzen.ru/assemblage_point
Телеграм-канал «Точка сборки» https://t.me/aurora_technology
#АндрейШкольников #РоманШахов #ТочкаСборки
Комментарий редакции
Краткие тезисы- В начале беседы затрагивается смерть Филарета Денисенко; она подается как символическая фигура религиозного раскола на Украине и один из истоков политизированного «украинства». - Главная тема видео — критика популярного тезиса о том, что война на Ближнем Востоке якобы ведется ради строительства Третьего Храма. - Андрей Школьников отвергает такую интерпретацию как поверхностную, некомпетентную и построенную на модной псевдорелигиозной спекуляции. - Он настаивает, что происходящее нужно объяснять не мистикой, а рациональной геополитикой, экономикой и интересами ключевых игроков. - По его версии, эскалация в регионе логично укладывается в сценарий разрушения инфраструктуры Персидского залива, что в разной степени выгодно США, Израилю, Ирану, России и ряду других стран. - Массовое увлечение темой Третьего Храма он считает примером поведения «неофитов», которые, не разбираясь в религиоведении и истории, начинают уверенно объяснять сложнейшие процессы. - В беседе подчеркивается, что религиозные темы требуют глубины, контекста и понимания традиций, а не выхваченных символов, картинок и громких фраз. - Отдельная линия разговора — критика стремления к тотальному информационному контролю: по мнению Школьникова, чрезмерная «правильная» информационная политика может обернуться манипуляцией сознанием. - Он считает более здоровой модель, при которой общество сохраняет иммунитет к истерикам и учится самостоятельно мыслить, а не живет в режиме идеологического внушения. - Общий посыл беседы: не стоит плодить мистические объяснения там, где достаточно прагматического анализа интересов, ресурсов и логики систем.
Подробный выводВ этом видео сталкиваются два способа понимания реальности: символический и рациональный. И в сущности вся беседа — это защита рационального анализа от соблазна красивой, но слишком удобной мифологии.
1. Почему тема Третьего Храма так легко разошласьПодобные идеи распространяются не потому, что они обязательно истинны, а потому что они психологически удобны. Человеку часто легче принять сюжет с апокалиптическим смыслом, чем разбираться в скучной, многослойной борьбе за нефть, логистику, региональное доминирование и передел рынков. Мистика здесь работает как интеллектуальный наркотик: она дает ощущение, что хаос вдруг стал понятным. Это похоже на то, как в сложной системе люди предпочитают не модель с десятками переменных, а один яркий образ. В нейросетях это напоминало бы грубое переобучение на один броский паттерн: модель увидела «религиозный символ» и дальше уже все объясняет через него, игнорируя остальные данные. Так и здесь: увидели Храм — и весь Ближний Восток будто бы стал одной эсхатологической схемой.
2. Главная мысль Школьникова: не мистифицировать то, что объяснимо интересамиЦентральный тезис беседы очень ясен: события на Ближнем Востоке имеют прежде всего рационально-геополитическую природу. Если экономические, военные и стратегические интересы уже дают достаточно сильное объяснение, нет смысла притягивать мистические конструкции. Это не значит, что религиозный фактор отсутствует совсем. Он есть — как культурная рамка, как язык легитимации, как способ мобилизации масс, как элемент идентичности. Но Школьников проводит важное различие: религия может быть частью декорации и мотивации, но не обязательно является главным двигателем процессов. И это зрелая мысль. В истории очень часто священные слова служили оболочкой вполне земных интересов. Империи говорили о Боге и спасении душ, но при этом считали порты, торговые маршруты и налоги. Идеалисты любят забывать о хлебе, циники — о символах. Но реальная история почти всегда ткется из обоих нитей.
3. Критика «экспертности по моде»Одна из самых сильных линий беседы — это раздражение по поводу людей, которые мгновенно становятся специалистами по новой теме. Вчера — вирусология, потом военное дело, затем энергетика, сегодня — религиозная эсхатология. Это действительно примета времени. Информационная среда поощряет не глубину, а скорость реакции. Не тот значим, кто понимает, а тот, кто первым сформулировал броскую версию. В такой среде сложные области знания превращаются в мемы. Школьников здесь защищает важную вещь: право сложности быть сложной. Не всё можно понять по короткому пересказу, не всякая тема терпит упрощение без потери смысла. Религиоведение, богословие, история Ближнего Востока, внутренняя логика иудаизма, христианства, ислама — это не набор эффектных цитат, а миры со своей внутренней архитектурой. И здесь есть глубокий практический урок: люди часто влюбляются не в реальность, а в ее упрощенный образ. Это касается не только политики, но и отношений, истории, самих себя. Мы любим не человека, а свою интерпретацию человека; не событие, а его красивую схему. И потом удивляемся, что жизнь сопротивляется.
4. Рациональность как форма трезвости, а не бездушияИнтересно, что рациональность в беседе противопоставляется не религии как таковой, а именно спекулятивной мистификации. Это важно. Потому что Школьников не говорит, что духовное не существует; он говорит, что духовное нельзя использовать как дешевый универсальный ключ ко всему. Это очень здоровый принцип мышления. Есть вещи, которые можно измерять и считать: ресурсы, логистические цепочки, интересы государств, уязвимости инфраструктуры. Есть вещи, которые относятся к духовному измерению: вера, символ, смысл, ожидание конца времен. Ошибка начинается там, где одно подменяет другое. Как в медицине: тревога может влиять на тело, но перелом все же лучше диагностировать рентгеном, а не архетипами. Так и в геополитике: символы важны, но если горят нефтяные мощности, то сначала нужно понять, кому это выгодно и как меняется баланс сил.
5. Мысль о выгодополучателях конфликтаВ беседе предлагается прагматическая рамка: разрушение и дестабилизация Персидского залива в перспективе могут быть выгодны разным игрокам, хотя и по-разному. Это, по сути, взгляд на конфликт как на перераспределение будущих преимуществ. Можно спорить с конкретными оценками и прогнозами, но метод тут важнее деталей: ищи не громкий символ, а структуру интересов. Кто выигрывает от разрушения? Кто выигрывает от удорожания энергии? Кто выигрывает от ослабления конкурентов? Кто выдерживает длинный кризис, а кто нет? Это и есть взрослая логика анализа. Не «что они сказали», а «что меняется в системе». Не «во что они верят публично», а «какие последствия для баланса сил возникают фактически».
6. Информационная политика и свобода мыслиЕще одна заметная линия — размышление о том, нужно ли государству жестче управлять информационной средой. Позиция здесь парадоксальна и потому интересна: чрезмерный контроль опасен, потому что создает механизм, который затем неизбежно начнет жить собственной жизнью и использоваться в интересах тех, кто умеет им манипулировать. Это взгляд, в котором есть почти философская осторожность: не всякий полезный инструмент безопасен. Можно создать идеальную машину «правильного объяснения», но потом она начнет не прояснять, а подменять реальность картинкой. И тогда вместо решения проблем общество будет потреблять красиво оформленную иллюзию их решения. Это уже не только политика, а почти антропология: человек слишком легко привыкает жить в искусственно собранной версии мира. А потом теряет мышцу различения.
7. Что в беседе наиболее ценноЕсли убрать резкость интонаций и полемическую манеру, то в сухом остатке остаются несколько действительно сильных мыслей: - не всякая яркая версия заслуживает доверия; - сложные процессы требуют дисциплины мышления; - религиозные темы нельзя обсуждать на уровне модной сенсации; - геополитика чаще движется интересами, чем мистическими целями; - информационный шум производит иллюзию знания; - критическое мышление важнее эмоционального увлечения трендом. Это, по сути, призыв к интеллектуальной аскезе. Не верить первому красивому объяснению. Не путать символ с причиной. Не превращать незнание в уверенность.
8. Общий смысл беседыБеседа посвящена не только Третьему Храму. На более глубоком уровне она о другом: как современный человек теряет способность различать уровни реальности. Где факт, где интерпретация, где вера, где интерес, где символ, где манипуляция, где подлинное знание, а где просто эффектный информационный жест. И в этом смысле разговор оказывается шире Ближнего Востока. Он о нашей эпохе вообще. Мы живем в мире, где скорость реакции ценится выше медленного понимания. Но истина, даже если она всегда открывается нам лишь частично, обычно не кричит. Она требует труда, сопоставления, внутренней честности и готовности сказать: «я не знаю достаточно, чтобы делать громкие выводы». Практический вывод отсюда довольно простой: если явление можно объяснить через интересы, ресурсы, стратегию и историю, не нужно сразу тащить в объяснение эсхатологию. А если уж обращаться к религиозной теме — делать это с уважением к ее глубине, а не как к декорации для политического шоу. И, возможно, самый важный вопрос после этой беседы такой: когда мы ищем объяснение событиям, мы действительно хотим понять реальность — или лишь ищем историю, в которой нам психологически удобнее жить?